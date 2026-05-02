«Сделано у нас» традиционно делает ежемесячные обзоры по новым школам и детским садам открываемым в России. В апреле открыто новых — 9, реконструировано — 4. Все ссылки кликабельны, можно почитать подробности и найти ссылку на первоисточник.

В Красногорске открыли новый детский сад.

Это уже второй детсад в ЖК «Опалиха О3». Он рассчитан на 140 малышей. В детском саду будут работать шесть групп для детей младшего, среднего и старшего дошкольного возрастов, а также две ясельные группы. Пищеблок в здании свой. На прилегающей территории оборудованы игровые площадки с теневыми навесами и зона для занятий физкультурой.

В штате дошкольного учреждения помимо воспитателей с детьми будут заниматься логопеды, психологи, музыкальные руководители и инструкторы по физкультуре.

В Калуге после капитального ремонта открылся детский сад «Дружба»

Обновлённые интерьеры, новая кровля и фасад — это лишь то, что видно с первого взгляда. Но самое важное внутри: полностью заменены инженерные коммуникации, создана эффективная система вентиляции, обеспечивающая здоровый микроклимат в помещениях. В садике также появились стенки для скалолазания.

Новую школу на 1 тысячу 101 учебное место открыли в Тюменском округе

Новую школу на 1 тыс. 101 учебное место открыли в с. Мальково Тюменского округа 10 апреля. Ее сдали в эксплуатацию на три месяца раньше срока. Учреждение возведено по типовому проекту, но имеет свои отличительные особенности, связанные с направлениями работы коллектива — туризмом и краеведением. Первый класс юных инспекторов дорожного движения в Тюменской области появился здесь. Школа будет работать в одну смену. Автобусы доставят в нее учеников из девяти прилегающих сел. В школе действуют профильные классы, в том числе робототехники. В кабинете домоводства ученики занимаются выпечкой пасхальных куличей. В универсальном кабинете изготавливают под них подставки. У мальковских учеников теперь есть телестудия, кинорекреация и кабинет по оказанию первой медицинской помощи.

В деревне Береговая Кемеровского округа открылась современная начальная школа на 160 мест

Масштабную реконструкцию и переоснащение двухэтажного здания бывшего детского сада площадью 2,6 тысячи кв. метров провели по региональной программе «Развитие системы образования Кузбасса». В новой школе теперь обучаются 150 учеников. В их распоряжении есть 10 учебных кабинетов, зал гимнастики и хореографии, кабинет информатики и мастерская ИЗО. В школе созданы возможности для работы в режиме «полного дня». После уроков дети бесплатно занимаются в студии кукольного театра, кружке Юных инспекторов движения, а также лыжной подготовкой и шахматами. С ребятами занимаются педагог-психолог и логопед.

В Карталах Челябинской области после реконструкции открылся детский сад

В Карталах после масштабной реконструкции возобновил работу детский сад № 155. Проект реализован в рамках государственной программы «Капитальное строительство в Челябинской области». Детский сад рассчитан на 135 мест, в том числе 60 — для детей до трех лет. Здесь предусмотрена работа шести групп, включая группу раннего возраста «Мать и дитя» и группу для детей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас в учреждении функционируют две разновозрастные группы, его посещает 61 ребенок. Еще четыре группы планируется укомплектовать в мае 2026 года.

В Иркутске открылась новая школа № 58 имени 80-летия Великой Победы

В областном центре состоялось открытие школы № 58 имени 80-летия Великой Победы. В актовом зале собрались ученики, учителя, родители и почетные гости. Здание школы № 58 построили по государственной программе «Развитие образования». Финансирование велось из федерального, областного и местного бюджетов. Общая стоимость строительства составила более 3,7 млрд рублей.

Школа состоит из девяти корпусов. В них расположены учебные кабинеты, лаборатории, школьный информационно-библиотечный центр, медицинские кабинеты. Современный пищеблок включает в себя обеденный зал на 720 человек.

Новая школа для учеников 7−11 классов открыта на востоке Москвы

В районе Богородское на востоке Москвы открылось новое здание школы № 1360.

Строительство учебного корпуса на 2-й Гражданской улице (дом 2) — недалеко от пересечения с 3-й Гражданской — завершилось в конце 2025 года. Его финансирование осуществлялось в рамках Адресной инвестиционной программы города Москвы.

В здании в районе Богородское создано комфортное и безопасное пространство, в том числе для маломобильных ребят. Как и в каждой современной московской школе, тут есть лабораторно-исследовательские комплексы и ИТ-полигон. На полигоне школьники познакомятся с основами робототехники и принципами работы БПЛА. В инженерном лабораторно-исследовательском комплексе освоят аддитивные технологии, навыки работы на 3D-принтере и сканере. В кластере биологии, медицины и ОБЖ пройдут курсы первой медицинской помощи.

В Самаре открыт новый корпус школы № 92

Общая площадь нового корпуса составляет 6974 квадратных метра. Детей ждут два спортивных зала: большой площадью 535 квадратных метров и малый площадью около 200 квадратных метров — он трансформируется в актовый зал со сценой. Обеденный зал рассчитан на 124 места, пищеблок оснащен современным оборудованием — пароконвектоматами, мармитами, плитами и др. На территории оборудовано футбольное поле, баскетбольная площадка и беговые дорожки; установлена система видеонаблюдения и контроля доступа. Летом на базе нового корпуса начнет работу школьный оздоровительный лагерь.

В Абакане Хакасии после капремонта открылась школа № 1

В Абакане закончился капитальный ремонт в школе № 1. 1 апреля в обновленное здание вернулись учителя и ученики. Напомним, капитальный ремонт в школе № 1 начался в марте 2025 года. Перед подрядчиком стояла непростая задача — как можно больше сохранить исторических деталей. Ведь эта школа в городе старейшая. Капитальный ремонт школы № 1 выполнялся в 2025 году по национальному проекту «Молодёжь и дети», в основном, за счёт федеральных средств. Общая сумма средств, направленных на капремонт школы № 1 по нацпроекту: 134 млн 617 тыс. руб., из них федеральный бюджет — 131 млн 938 тыс. руб., бюджет Республики Хакасия — 1 млн 333 тыс. руб., бюджет города Абакана — 1 млн 346 тыс. руб.

Детский сад «Асам» в «Новом городе» распахнул свои двери для юных чебоксарцев

Новый детский сад «Асам» распахнул свои двери для дошколят. «Асам» — это пространство для будущего. Уникальное здание без острых углов и почти гектар уютной, охраняемой территории для активных прогулок детей и игр на свежем воздухе. Внутри расположились 15 групп, среди которых две специализированные группы для детей с ограниченными возможностями здоровья.-Здесь есть всё: от сенсорной комнаты и технологичной лаборатории до настоящих кулинарных и ремесленных мастерских.-«Асам» станет центром компетенций для педагогов, где будут тестироваться и внедряться лучшие образовательные практики со всей страны.

В Пермском крае открылся самый большой детский сад округа

Открытие учреждения стало важным вкладом в развитие дошкольного образования и ярким событием в рамках Года дошкольного образования — времени, когда мы особенно подчёркиваем ценность первых лет обучения и воспитания для будущего наших детей. Это настоящий современный образовательный центр, созданный для гармоничного развития и счастливого детства наших малышей.

Открылся второй корпус детского сада № 10 Василеостровского района Санкт-Петербурга

Второй корпус детского сада № 10 Василеостровского района открылся сегодня, 15 апреля, на Наличной улице. Он расположен в новом жилом квартале у Галерной гавани и рассчитан на 280 мест.

Это уже второй детский сад, введённый в районе с начала года. В 2026 году на Васильевском острове запланировано открытие ещё трёх дошкольных учреждений общей вместимостью 465 мест.

В новом здании оборудованы физкультурный и музыкальный залы, бассейн, соляная пещера, кабинеты специалистов, медицинская зона, прачечная и пищеблок. Созданы все условия для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

В Краснодаре открылся третий с начала года детский сад

В кубанской столице открылся ещё один детский сад. Новое дошкольное учреждение заработало на ул. им. Генерала Корнилова. Его смогут посещать 240 детей. Предусмотрены в том числе две ясельные группы.

Во дворе благоустроили прогулочные площадки с теневыми навесами, игровым оборудованием и песочницами. Охрана территории и самого здания ведётся круглосуточно. Работает система видеонаблюдения, тревожная кнопка. Здесь установлены таблички Брайля, специальные туалетные комнаты, лифт для маломобильных граждан. И конечно, важное место любого детсада — пищеблок. На отечественном оборудовании для ребят будут готовить блюда из сбалансированного 10-дневного меню. Питание организовано 4 раза в день.

Всего было построено и реконструировано школ и детских садов — 13, среди них новых 9.

— школы — 6,из них новых- 4 (реконструировано- 2)

— детских садов — 7, из них новых- 5, (реконструировано — 2)

— других образовательных учреждений — 0