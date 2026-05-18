Ирбит знаменит своими музеями. Только Ирбитский государственный музей изобразительных искусств им. В.А. Карпова включает музей Уральского искусства, музей гравюры и рисунка, а также музейно-выставочный центр и музейный творческий центр. В городе также есть музей мотоциклов, музей Победы, музей народного быта и два корпуса историко-этнографического музея. Согласитесь, это солидно.

Музей гравюры и рисунка в составе Ирбитского ГМИИ — уникальный музей, открывающий возможность встречи в уральской глубинке с произведениями художников мирового уровня: Рубенса и Рембрандта, Ван Дейка и Дюрера, Луки Лейденского и Гольбейна, Гойи и Пиранези, Хогарта, Репина, Серова и многих и многих выдающихся и известных европейских и отечественных мастеров прошлого — представителей итальянской, немецкой, голладской, фламандской, английской, русской и других художественных школ XV—XX вв. еков. Чтобы это стало реальностью, много лет назад создателем музея было решено коллекционировать в Ирбите графику, прежде всего её тиражную печатную разновидность — гравюру, в которой каждый экземпляр оттиска с авторской доски является бесценным оригиналом. Так гравюра на многие годы стала главным предметом собирательства, а музей в Ирбите — единственным в стране и редчайшим в мире специализированным музеем графики.

Директор музея Карпов Валерий Андреевич — личность в музейном деле России примечательная, а в Ирбите просто легендарная. То, что он сделал для ирбитского музея за сорок с небольшим лет, с трудом укладывается в сознание. Во-первых, Карпов этот музей основал. Во-вторых, собрание музея сегодня насчитывает около 15000 произведений, а работы экспонируются в 45 залах общей площадью 2000 квадратных метров. По словам специалистов, за четыре десятка лет музей прошёл путь, который другие музейные собрания редко проходят за полтора века.

А начиналось всё с обычного школьного сочинения, в котором ученик 9 класса В. Карпов написал о главной своей мечте — открыть художественный музей мирового уровня в родном Ирбите. Впрочем, предыстория музея уходит корнями ещё дальше. В годы Великой Отечественной войны часть собрания Эрмитажа была направлена в эвакуацию на Урал, в том числе и в Ирбит. С этого момента небольшой уральский городок взамен прежней судьбы обретает новую. Теперь не пушнина связывает Ирбит с далёкой Европой, а сокровища иного рода — изобразительное искусство.

В 1972 году молодой искусствовед Валерий Карпов добивается своего. В Ирбите, в типовом пристрое к панельной пятиэтажке, в каком в советское время обычно располагались гастрономы или комиссионки, открывается художественная галерея — сначала в статусе филиала Свердловской картинной галереи. Смелость города берёт, а иногда Эрмитаж, Русский и Пушкинский музеи. В благодарность за спасение изобразительного наследия в годы войны Эрмитаж передаёт из своих запасников партию картин.

В 1976 году Государственный Музей изобразительный искусств имени Пушкина в лице Ирины Антоновой разрешает молодому и амбициозному директору «порыться в запасниках» и отобрать ещё 520 листов европейской и русской графики. Так, ядром музейной коллекции становится европейская графика — гравюры и офорты, — вокруг них стал «прирастать» ирбитский музей.

До Перестройки директор частенько рыскал по столичным комиссионкам, отыскивая там разные антикварные сокровища (например, офорт Калло был куплен в ленинградском комиссионном магазине за 5 рублей — теперь эксперты оценили бы это произведение в несколько тысяч евро). Эти приобретения с большой неохотой, но всё-же оплачивал городской бюджет.

Как это ни парадоксально, но и в «лихие девяностые» Ирбитский музей продолжил развиваться. В 1992 году началась реконструкция главного (на тот момент единственного) здания. А в 2001-м музей получил дополнительные площади — бывший особняк Казанцевых. В 2014 году специально для Музея графики и рисунка было реконструировано здание «Торгового ряда Ирбитской ярмарки» — памятника архитектуры, построенного в 1879 году. В советское время тут размещался цех автоагрегатного завода, а теперь здесь установлена новейшая система освещения, найдена «формула света», исключающая губительный для графики ультрафиолет, не в каждом зале Эрмитажа есть такое оборудование.

Архитектура здания характерна для лучших кирпичных построек ирбитского мастера И.Торопова и его артели, это одноэтажное кирпичное здание торгового назначения с широкими арочными проёмами входов. Композицию фасадов с ритмом коробовых арок, их рустованных наличников вертикально членят угловые рустованные лопатки. Над каждым арочным проёмом по три небольших окна второго света. В 1999 году постановлением Правительства Свердловской области здание передано музею для проведения капитального ремонта, реставрации-реконструкции и размещения музейных экспозиций.

Между тем, директор нацелился ещё на парочку старинных особняков Ирбита. Свои экспансионистские планы директор не скрывает. Вдобавок к имеющемуся он хотел бы открыть Музей российской графики и Музей современного искусства, тем самым придав Ирбитскому музейному центру почти универсальный, по сути, столичный характер.

Фасад Музея графики и рисунка несколько напоминает Третьяковскую галерею. Внутри — настоящий дворец или, точнее, древнегреческий храм. Интерьеры отделаны мраморной крошкой, по всему фризу второго этажа сделана роспись на тему древнегреческих мифов, а над парадной лестницей, проект которой принадлежит скульптору Андрею Антонову и которая могла бы украсить загородную резиденцию какого-нибудь европейского монарха, парит безглавая статуя Ники Самофракийской.

Тут хранятся подлинники Рембранта, Тициана, Гойя, Дюрера и Рубенса, многие из этих работ на полтора столетия старше Ирбита.

В Ирбитском музее гравюры и рисунка хранятся и шедевры живописи, в том числе полотно «Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой». Авторство Рубенса оспаривалось и приписывалось его ученику. Совсем недавно эта картина была атрибутирована экспертами как произведение самого Питера Пауля Рубенса, знаменитого фламандского живописца XVII века. Теперь это полотно занимает в собрании ирбитского музея центральное место.

Необходимо отметить также совершенно уникальные гравюры, не имеющие аналогов в музеях России: Ф.Ланго. «Поругание Христа. Увенчание тернием», 1660-1670. Офорт, резец на 9-ти досках, 216,5×151,5 см. По мотивам утраченного живописного оригинала А.ван Дейка; П.Дево. «Тайная вечеря». 1660-1670. Офорт, резец на 9-ти досках, 218Ѕ149,5. По живописному оригиналу П.П.Рубенса, находящемуся ныне в галерее Брера в Милане.

Отечественное искусство XVIII — XX веков представлено, прежде всего, произведениями печатной и оригинальной графики работы А. Шхонебека, П. Пикарта, А.Ф. Зубова, А.Г.Венецианова, О.Е.Кипренского, Ф.П.Толстого, Н.Н. Ге, И.И. Шишкина, Г. Г. Мясоедова, В.Д. Поленова, И.Е. Репина, В.Е.Маковского, И.И. Левитана, В.А.Серова, Б.М. Кустодиева, А.М. Васнецова, В.А. Фаворского, А.А. Дейнеки и др.

Музей гравюры и рисунка открывает удивительную возможность в российской глубинке познакомиться с произведениями мастеров мирового уровня. Ценителю аристократического искусства гравюры здесь открываются секреты гравировальных техник и история развития печатной графики итальянского и северного Возрождения, фламандского барокко, голландского и немецкого реализма, французского рококо, классицизма и импрессионизма, а также ключевые моменты эволюции отечественной гравюры от петровской эпохи до наших дней. Ирбитский ГМИИ является обладателем многих особенно редких, а потому чрезвычайно ценных гравюр и это делает его музеем мирового уровня!

Ирбитский музей наглядно демонстрирует, что упорство и преданность делу всей жизни может прославить не только одного человека, но и целый город. Такой пример на Среднем Урале не один, но об этом я ещё расскажу.

Между осмотром музеев можно прогуляться по городу, на пути есть много интересного.

Например, Дом купца Стахеева.

Дом купца Стахеева — это доходный дом, возведённый в конце XIX века. Здание связано с деятельностью представителей двух купеческих династий — Стахеевых и Казанцевых. Стахеевы были одной из крупнейших купеческих династий России XIX — начала XX веков, основателями концерна «Товарищество Иван Стахеев и К°", внёсшими значительный вклад в развитие отечественной промышленности, торговли и градостроительства. Семья Стахеевых отличалась широкой благотворительностью: они строили монастыри, церкви, учебные заведения и приюты, а также активно участвовали в благоустройстве городов. Кроме того, представители династии внесли вклад в развитие русской литературы — Дмитрий Иванович Стахеев был известным писателем.

Напротив от усадьбы Стахеевых расположена Сретенская церковь — памятник архитектуры, построенный в стиле классицизма с элементами традиционной русской архитектуры. Возведение храма началось с колокольни в 1832 году, а основное здание строилось с 1846 по 1854 год на средства прихожан.

Церковь сыграла значительную роль в истории города, ограничивая с юга территорию Ирбитской ярмарки и являясь одной из градостроительных доминант. В советский период храм был закрыт, использовался под хозяйственные нужды, а в 1932 году окончательно передан автоагрегатному заводу. К концу XX века здание пришло в аварийное состояние, но сохранилось и было возвращено Русской православной церкви. Сретенская церковь постепенно реставрируется, она признана объектом культурного наследия областного значения и включена в список памятников, подлежащих охране.

Музей уральского искусства в составе Ирбитского ГМИИ принадлежит к числу редких музеев страны, деятельность которых основана на коллекционировании и экспонировании современного регионального искусства. Музей уральского искусства — это собрание произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного, в том числе ювелирного, искусства уральских мастеров XX-начала XXI вв.

Расположен музей в памятнике архитектуры регионального значения последней четверти XIX века — «Доме купцов Казанцевых». После проведения больших работ по ремонту и реставрации здания он открыт в мае 2006 года. Дом построен в 1875-80 годах., автор проекта не известен, но двухэтажная постройка в «кирпичном стиле» с башней наиболее характерна для работ ирбитского мастера-подрядчика И.Торопова.

Экспозиционные площади музея — это 13 залов с удобной анфиладной системой расположения. Здесь работают постоянные выставки «Мастера уральского искусства» и «Авторское ювелирное искусство», а также временные тематические и персональные экспозиции. В собрании Музея уральского искусства, насчитывающем более пяти тысяч экспонатов, представлено творчество многих ведущих уральских художников.

История Ирбита теперь прочно связана с искусством.

Для ирбитских детей есть художественная школа, расположена она в ещё одном великолепном здании.

Дом купца П.Ф. Колмакова одна из выдающихся достопримечательностей Ирбита.

Дом купца П. Ф. Колмакова — каменное здание, состоящее из двух разновысоких и разновременных построек, отличающихся по композиции и архитектурному стилю. Основная одноэтажная часть была возведена в 1858 году и обращена северным фасадом на улицу. В 1910 году к дому был пристроен двухэтажный корпус в виде небольшой готической крепости с каменными зубцами, стрельчатыми окнами и угловыми башенками-фонариками по проекту В. И. Беринга. Вход-калитка и ворота также были выполнены в готическом стиле. Особый интерес представляют винтовые лестницы, встроенные в утолщённые каменные стены, ведущие на основной этаж из кухни и кладовых. Подвальный этаж использовался для проживания и работы прислуги, которая появлялась по зову хозяев во время Ирбитской ярмарки. Дом был построен для купца Павла Фёдоровича Колмакова, владельца кожевенного завода, отмеченного серебряной медалью на Урало-Сибирской выставке 1887 года за усовершенствование выделки кож.

За углом усадьбы Колмаковых расположилась женская гимназия.

Памятник архитектуры возведён в 1885 г. по проекту и под авторским надзором академика архитектуры Юлия Дютеля. Объект выполнен в стиле, сочетающем элементы русского зодчества и кирпичного стиля, что проявляется в богатом орнаментальном оформлении фасада из неоштукатуренного кирпича. Двухэтажное здание стало одним из красивейших в городе и служило образцом учебного заведения второй половины XIX века. Сейчас здесь зазмещается Ирбитское отделение пенсионного фонда Свердловской области.

Ирбит от Второй мировой войны пострадал не меньше других тыловых городов: многие его жи­тели не вернулись с фронта. Но именно война стала причиной возникновения мотоциклетного производства в городе.

Об истории Великой Отечественной Войны рассказывает Ирбитский музей Победы. Музей небольшой, но очень интерактивный, здесь нет скучных витрин и стелажей, а тематические экспозиции рассказывают о военных буднях.

Это полевая кухня, которая прошла войну и вернулась в город, теперь её место в музее. Такие кухни производил Ирбитский автоприцепный взавод, за годы войны он изготовил более 9000 кухонь, почти 30000 прицепов и сотни тысяч боеприпасов и авиабомб.

А началась история ирбитских мотоциклов в 1940 году, когда специальным постановлением Совета народных комиссаров СССР было принято решение об оперативном развёртывании мотоциклетной промышленности. Для этого создали ведущее конструкторское бюро по мотоциклостроению. Главным конструктором был назначен Н.П. Сердюков, прошедший в 1935-1940-х годах стажировку на заводах BMW в Германии.

Серийное производство нового мотоцикла, получившего наименование М-72, началось в августе 1941 года. 21 октября 1941 года Совет по эвакуации при СНК СССР принял решение о переводе Московского мотозавода и связанных с мотоциклетным производством цехов на Урал, в город Ирбит. Завод, ставший Ирбитским мотоциклетным, расположился на площадях пивоваренного завода. В бывшей солодовне разместился сборочный и первый механический цехи; в цехе морса и кваса — локомобиль; в варочном отделении поместился термический цех, в засолочном — литейный.

25 февраля 1942 года была выпущена первая партия мотоциклов М-72 из деталей, привезённых из Москвы. Всего за годы войны на фронт с завода было отправлено 9799 мотоциклов. В марте 1942 года Совет народных комиссаров СССР принял решение оставить завод в Ирбите.

Ирбитский музей мотоциклов официально открылся 25 июня 2004 года. Основой для создания послужила коллекция мототехники Ирбитского мотоциклетного завода, собранная в отделе главного конструктора за 60 лет существования предприятия.

В собрании музея более 120 транспортных единиц — мотоциклов и оригинальных микроавтомобилей и вездеходов производства ИМЗ. В музейных экспозициях представлена не только отечественная мототехника тяжелого класса начиная с 40-х годов ХХ столетия, но и более 40 мотоциклов ведущих мотопроизводителей Англии, Германии, Италии, США, Японии 1935-1989 годов выпуска.

Ирбитская коллекция уникальна — она отражает основные тенденции развития отечественного и мирового мотоциклостроения.

Ирбитский мотоцикл «Урал» стал легендарным.

Напротив проходной завода аллея и памятник воинам-мотозаводцам.

Завершает аллею Дворец культуры им. В.К. Костевича.

Здание оживляют мозаичные панно.

Этот старый заводской район выглядит вполне современно, сталинские дома отремонтированы, между ними тянется пешеходный бульвар длиной 700 метров.

Слева от дома культуры новый сквер, а следом отремонтированный спортивный комплекс.

Современный Ирбит выглядит неплохо, но именно историческая застройка делает его туристическим центром.

Дом № 12 на улице Советской построен в 1917 году, на этом эпоха богатого купеческого строительства в Ирбите завершилась.

Один из кварталов, прилегающих к Ярмарочной площади, своими вывесками воспроизводит антураж дореволюционного города.

Мы вновь приближаемся к Ярмарочной площади. Тут на улице Кирова под один фасад, друг за другом, построены дом мещанина Иконникова, здание магазина тканей Саввы Морозова и здание постоялого двора (на реставрации).

До революции размеры Ярмарочной площади были огромны, 300 на 500 метров. В годы индустриализации пустующая территория была застроена корпусами заводов, от взгляда их скрывают сохранившиеся корпуса гостиного двора.

На части исторической Ярмарочной площади разбит Сиреневый сквер с памятником Д.Н. Мамину-Сибиряку.

Сиреневый сквер и современную Ярмарочную площадь разделяет кванториум, он открылся совсем недавно.

8 августа 2025 года в рамках традиционной Ирбитской ярмарки открыл двери детский технопарк «Кванториум. Ирбит» — четырнадцатый в экосистеме технопарков Свердловской области. Новый «Кванториум» занял площадь 1808,3 кв. м на трёх этажах здания (цокольный и два этажа). Ребята будут получать доступ к высокотехнологичному оборудованию и инновационным образовательным программам: агроквантум, нанокувантум, хайтек-цех, автоквотам IT-квантум, VR/AR-квантум, квантум «Промышленный дизайн и архитектура» и медиаквантум.

Старый парк в Ирбите заложен уездным исправником Николаем Михайловичем Пейкером в 1874 году, ведёт сюда подвесной мост. Городской парк культуры и отдыха был островком притяжения для ирбитчан — прогулки по парку, танцы, многочисленные концерты, особая атмосфера, которую создавал общий вид парка. Сегодня парк — это завораживающая природа и величественные деревья. Но парк нуждается в восстановлении, чтобы сохранить для потомков память о некогда прекрасном месте отдыха ирбитчан.

На Ярмарочной площади, в здании бывшей городской управы 1878 года, расположен Ирбитский почтамт.

Рядом с почтамтом верстовой указатель до Тюмени, Красноярска, Москвы и Сургута, здесь не заканчивали, а начинали путешествия.

О том, что для Ирбита всё только начинается наглядно говорит и новый жилой комплекс на окраине.

Только начинается и моё путешествие по Золотому кольцу Среднего Урала.

В статье использованы собственные фотографии.

Продолжение следует…

