Обзор: В сентябре 2026 года в России было открыто 20 новых школ и детских садов

«Сделано у нас» традиционно делает ежемесячные обзоры по новым школам и детским садам открываемым в России. В сентябре открыто новых — 17, реконструировано — 3. Все ссылки кликабельны, можно почитать подробности и найти ссылку на первоисточник.

Первая «НОВАшкола» открылась в Пуровском районе: что появилось внутри

На Ямале, в Тарко-Сале, открылась «НОВАшкола», это первый подобный центр в Пуровском районе с инновационными пространствами для обучения детей. Его работу обеспечат почти 200 сотрудников, более половины из которых — педагоги. «НОВАшкола» — инженерно-технологический центр, который объединил школу и Дом детского творчества. Проект рассчитан на обучение 550 детей с 1-го по 9-й классы и станет логическим продолжением детского сада «НОВАТОРиЯ». Трёхэтажное здание площадью более 13 тысяч квадратных метров выполнено в форме трёх лучей, что символизирует «мыс на развилке» — перевод названия города Тарко-Сале с ненецкого языка.

Детская школа искусств имени С.В. Рахманинова открылась в Новом Уренгое

ДШИ им. С.В.Рахманинова в Новом Уренгое самая большая детская школа искусств в Арктике площадью порядка 12 тысяч квадратных метров. Четырёхэтажное здание расположено в южной части города. В этом учебном году здесь будут обучаться творческим дисциплинам более тысячи юных ямальцев. Строительство школы велось на протяжении трех лет. Архитектурный облик здания стал заметным элементом городской среды: выразительную индивидуальность ему придают декоративная ламельная отделка фасада, архитектурная подсветка и интеллектуальная система освещения. Особую атмосферу формируют художественные детали: лестничные пролеты украшают цитаты деятелей культуры, входную зону — барельефы и дизайнерское освещение. Для комфорта учеников обустроены зоны отдыха в виде отдельных кабинок и подиумов с мягкими модулями, а для родителей — удобные зоны ожидания.

В Новосаратовке открыли новый детский сад на 220 мест

Госстройнадзор Ленинградской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию нового детского сада в Новосаратовке. Новый детский сад площадью почти 4 тыс. кв. метров рассчитан на 12 групп. Четыре ясельные группы примут 60 детей от полутора до трёх лет, ещё восемь рассчитаны на детей от трёх до семи лет.

Старейшую школу Смоленска открыли после капитального ремонта

Образовательное учреждение, основанное в 1940 году, вновь распахнуло двери для учеников. Здание школы № 1 является объектом культурного наследия регионального значения, и его восстановление стало частью федерального проекта «Всё лучшее детям» национального проекта «Молодёжь и дети». Как уточнили в Правительстве Смоленской области, ремонт затронул все ключевые системы жизнеобеспечения. Строители заменили кровлю и водосточную систему, обновили фасад, установили новые окна и двери. Полностью модернизированы инженерные коммуникации — отопление, водоснабжение, водоотведение и электроснабжение. Смонтированы пожарная сигнализация и система видеонаблюдения. Прилегающая территория и спортивная площадка благоустроены.

Во Владивостоке открыли детский сад в здании, пустовавшем почти 20 лет

С начала учебного года на Постышева работает новый детский сад. Его открыли после реконструкции: заброшенное здание привели в порядок и построили игровые площадки во дворе. В садике несколько групп для малышей и одна ясельная, он рассчитан на 130 детей в общей сложности. Как сообщили в администрации Владивостока, в ходе капитального ремонта в здании полностью переложили инженерные сети, обновили полы, заменили окна и двери, смонтировали новый фасад. Прилегающую территорию озеленили и обустроили на ней игровые площадки с теневыми навесами.

В самом молодом районе Екатеринбурга открыли детский сад на 250 мест

В районе Новокольцовский на юго-востоке уральской столицы открылся новый детский сад. Дошкольное учреждение на 250 мест возведено по улице Паригория Суетина, 5. Планировка здания позволяет одновременно размещать десять групп. В учреждении созданы все условия для комфортного пребывания детей, в том числе для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Трехэтажное здание площадью 4,5 тысячи квадратных метров включает групповые и спальные комнаты, спортзал, музыкальный класс и пищеблок. На территории расположены десять игровых и две физкультурные площадки.

Трёхэтажный детский сад на 280 мест открылся в Сергиевом Посаде

В микрорайоне Зубачево поле под Сергиевым Посадом заработал детский сад на 280 воспитанников. О появлении объекта сообщили в пресс-службе подмосковного Министерства строительного комплекса. Учреждение возвели по государственной программе за счёт бюджета. Трёхэтажное здание вместило 11 групп, которые примут детей от полутора до семи лет.

В Пушкине открылся детский сад на 330 мест

В Пушкине начал работу новый детский сад № 4 на 330 мест. Учреждение построила ГК «КВС» в рамках развития социальной инфраструктуры жилого квартала «Дубровский». Сад расположен по адресу: г. Пушкин, тер. Новосёлки, ул. Пущинская, д. 5, к. 1, стр. 1.

Детсад 1963 года в Чагоде впервые капитально отремонтировали

В поселке Чагода Вологодской области дети снова занимаются в обновленном здании детского сада комбинированного вида на улице Кирова. Капитальный ремонт второго корпуса завершен — дошкольное учреждение впервые за свою историю прошло через столь масштабное обновление. Постройка 1963 года ни разу не знала капитального ремонта. Стены и потолки обветшали, в помещениях проступали следы протечек. Работы велись по нацпроекту «Семья». Общий бюджет составил почти 47,5 млн рублей: основную часть покрыл федеральный центр, остальное — областная казна и средства поселка. Дополнительно около 2,8 млн рублей ушло на оснащение.

В Екатеринбурге открылась школа на 1,5 тысячи учеников с медицинскими классами

Новая школа объединяет массовое обучение с ранней медицинской специализацией и современными лабораториями, включая практикумы с виртуальной реальностью.

Здесь будут учиться 1,5 тыс. ребят, многие из них в будущем станут врачами: в школе созданы профильные медицинские классы, ученики которых углубленно изучают естественные науки. В школе есть всё необходимое для углубленного изучения физики, химии и биологии. Цифровая лаборатория, уже ставшая стандартом в новых школах. Кабинет искусственного интеллекта, где можно в VR-очках лечить виртуального пациента и тушить пожар через систему «Умный город».

В Екатеринбурге открыли новый корпус гимназии на 280 учеников 5-11-х классов

В Екатеринбурге открылся новый корпус гимназии № 212.Пятиэтажное здание рассчитано на 280 учеников 5-11-х классов. В новой гимназии есть 23-метровый атриум, централизованное увлажнение и трансформируемые аудитории. Пятиэтажное здание сочетает трансформируемые классы, высокий атриум и современную инженерную систему, рассчитанную на комфортное обучение подростков.

Новая школа с ИТ-полигоном открылась в Москве: что создали для учеников

В Москве 1 сентября открылся новый корпус Курчатовской школы с современным ИT-полигоном и лабораторно-исследовательскими комплексами. Для учеников и педагогов здесь создали трансформируемые учебные и спортивные пространства, медиатеки и многофункциональные зоны, а само здание спроектировали с применением BIM-технологий — с эффектом «парящей» архитектуры вдоль берега реки. Пятиэтажное здание на 815 учеников построено девелопером MR на берегу Спасского затона в районе Покровское-Стрешнево . Это первая в Москве государственная школа, которая расположена на берегу реки и имеет собственную смотровую площадку.

Новый казачий корпус принял 240 кадет: как устроен комплекс на Кубани

Новый корпус объединяет обучение, проживание, спорт и воспитательную работу кадет в одном комплексе. Устройство здания подчинено ежедневному распорядку воспитанников и рассчитано на полноценную жизнь внутри учреждения. Это первое в крае учреждение, изначально спроектированное и построенное как казачий кадетский корпус. Комплекс расположен на участке площадью более 8 гектаров. На территории есть учебные корпуса, большой крытый спортивный комплекс, медицинский блок и благоустроенный спальный корпус. Классы оснащены всем необходимым: интерактивными досками, мультимедийными проекторами, компьютерами и ноутбуками, а также лабораторным оборудованием. Обучать ребят будут 25 учителей по образовательным программам основного общего образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами. 46 воспитателей будут проводить работу с кадетами, способствуя их всестороннему развитию: интеллектуальному, культурному, физическому и духовному.

Четыре школы и детсад за один день открыли в Тюменской области

Ко Дню знаний в Тюменской области открылось пять новых детских учреждений: школа на 1 101 место — микрорайон Березняковский в Тюмени; школа на 1 200 мест — микрорайон Ямальский-1 в Тюмени; школа на 1 101 место — улица Красных Зорь в Тюмени; школа на 1 101 место — посёлок Винзили в Тюменском районе; детский сад на 520 мест — ЖК «Ново-Комарово» в Тюменской районе.

Школа на 900 мест открылась в Когалыме: дети будут учиться в одну смену

В школе сформировано 26 классов. Порядка 800 детей готово сесть за парты. Школа рассчитана на 900 мест и будет работать в одну смену, что позволит ребятам заниматься в комфортных условиях. Площадь четырёхэтажного здания превышает 20 тысяч квадратных метров. Школа оборудована универсальной безбарьерной средой — пандусы и специальные лифты делают её доступной для детей с ограниченными возможностями здоровья. Внутреннее оснащение и спортивная инфраструктура соответствуют самым современным стандартам. Благоустроена и прилегающая территория: футбольное поле, беговые дорожки с полосами препятствий, площадки для волейбола и баскетбола, гимнастический городок и зоны для отдыха.

Новый образовательный комплекс «Точка будущего» официально открыт в посёлке Жатай в Якутии

Комплекс площадью более 51 000 кв. м включает современные учебные корпусы, лаборатории, а также жилые помещения для учителей и семей с приемными детьми. Центр рассчитан на 840 учеников. Основное и дополнительное обучение, трёхразовое питание, подвоз до школы и обратно, школьная и спортивная форма — всё бесплатно. Каждый ученик получит планшет, который можно забирать домой. Комплекс состоит из трёх частей: жилой блок, образовательный (в виде круга) и тёплый паркинг на 249 машин, соединённые двумя тёплыми переходами. Общая площадь — около 63 тыс. кв. м (27 га). Столовых будет три. Детсад — группы по 16 человек, 10 игровых площадок на улице по возрастам и программам. 30 направлений дополнительного образования: музыка, театр, кулинария, швейное и изобразительное искусство, гончарное дело, фото, видео, кино. Лабораторный корпус — кабинеты химии, физики, биологии, гидропоника, аэропоника и голографический класс (последнее слово техники, даже в иркутском филиале такого нет). Спорткорпус — бассейн, скалодром, площадка ГТО и ПДД, зал художественной гимнастики. Школьные автобусы будут доставлять детей из города по 7 маршрутам утром и вечером.

Всего было построено и реконструировано школ и детских садов — 20, среди них новых 17.

— школы — 12 ,из них новых- 11 (реконструировано- 1)

— детских садов — 7, из них новых- 5, (реконструировано —2 )

— других образовательных учреждений — 1