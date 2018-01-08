Обзор: В декабре в России открылось 20 новых производств.

Общий размер заявленных инвестиций более 70 млрд руб.

Проект Ямал-СПГ стоимостью более 1.5 трлн рублей — идет особняком

1. На ЧерМК в Вологодской области запущена третья линия по производству проката с полимерным покрытием





© Фото из открытых источников

Третья линия по производству проката с полимерным покрытием запущена в строящемся цехе покрытий металла Череповецкого металлургического комбината.

В цех входят агрегат полимерных покрытий металла и линия непрерывного горячего цинкования, производительность которых достигает 200 и 400 тысяч тонн в год соответственно. Данная продукция применяется в строительной отрасли и в производстве бытовой техники.

Общий объем инвестиций — 8 млрд рублей.

В новом цехе создано 200 рабочих мест.

2. На заводе «Транснефтемаш» в Псковской области открыт цех механической обработки



завод "Транснефтемаш"

© Фото из открытых источников

Великолукский завод «Транснефтемаш» ввел в эксплуатацию новый цех площадью 4 тыс. кв. м. по механической обработке комплектующих изделий, выпускаемых заводом.

Новый цех, оснащен 39 высокоточными станками, до 2020 года их количество планируется увеличить еще на 13.

Великолукский завод «Транснефтемаш» является одним из крупнейших высокотехнологичных производственных предприятий ПАО «Транснефть», изготавливающих продукцию для обслуживания магистральных нефтепроводов.

3. В Волгоградской области открылась линия по производству сельскохозяйственных шин





© Фото из открытых источников

Новая производственная линия 19 новых типоразмеров крупногабаритных сельскохозяйственных шин смогут выпускать на предприятии «Волтайр-Пром» (г. Волжский) после запуска новой производственной линии.

Одним из основных потребителей новой продукции станет Петербургский тракторный завод — туда будут поставляться партии крупногабаритных шин. Продукция предприятия «Волтайр-Пром» также будет поставляться на рынки стран СНГ и Европы.

Общая стоимость инвестпроекта составила 234 млн рублей.

4. В Москве открыт завод «Русские звуковые системы»





© Фото из открытых источников

В Москве 25 декабря открылся крупнейший завод профессионального звукового и светового оборудования «Русские звуковые системы». Новое предприятие будет выпускать оборудование для крупных мероприятий, включая Чемпионат мира по футболу-2018. Ранее подобное оборудование производилось и закупалось за рубежом.

В оснащении завода — собственное конструкторское бюро, современный деревообрабатывающий комплекс (CNC) с числовым программным управлением последнего поколения, безэховая камера для прецизионных акустических измерений, новейшие цифровые системы для аудио-измерений и моделирования.

Штат составил 100 человек

5. В Нижегородской области НПО «Мехинструмент» запустило производство тракторных кабин





© Фото из открытых источников

В г. Павлово Нижегородской области НПО «Мехинструмент» запустила серийное производство кабин из российских комплектующих для тракторов европейской марки Deutz-Fahr.

Стоимость проекта составила 102,7 млн рублей, из которых 51 млн рублей предоставлен ФРП в виде льготного займа сроком на 5 лет.

Создано 30 рабочих мест.

6. На территории ОЭЗ «Узловая» в Тульской области открыто предприятие «Энгельсспецтрубмаш»

22 декабря на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Узловая» открылось предприятие первого резидента — ООО «Энгельсспецтрубмаш».

Компания реализует проект по строительству единственного в России производства колтьюбинговых труб (гибких насосно-компрессорных труб). Они используются нефтесервисными компаниями для работы на колтьюбинговых установках при оказании услуг нефтегазодобывающим компаниям, в том числе при сланцевой и шельфовой добыче.

Инвестиции в реализацию проекта составили 1,5 млрд рублей

Создано 33 новых рабочих места.

7. Завод газомоторных автобусов и электробусов Volgabus открыт в Владимирской области





© Фото из открытых источников

Первая очередь комплекса по выпуску газомоторных автобусов и электробусов Volgabus открылась в Собинском районе Владимирской области.

Новое предприятие планируется как полноценный научно-производственный комплекс, где выпуск автобусов будет сочетаться с инновационным проектированием.

Производственная мощность первой очереди комплекса составит до 1,2 тыс. автобусов в год. Основной продукцией станут автобусы различного класса и назначения, в том числе перспективных разработок — газомоторные, электрические и беспилотные машины.

Стоимость первой очереди завода оценивается в 3,5 млрд рублей.

На сегодняшний день на предприятии трудятся 250 человек,

8. Производство компьютерных томографов и ультразвуковых сканеров открыто в Подмосковье





© Фото из открытых источников

В подмосковных Люберцах состоялся запуск нового производства медицинского диагностического оборудования General Electric (GE) на площадке АО «МТЛ» на территории технопарка «Лидер». Здесь будут выпускать самые современные модели компьютерных томографов и ультразвуковых сканеров.

Инвестор проекта — американская компания General Electric Healthcare, мировой производитель высокотехнологичного медицинского оборудования.

Объем инвестиций в проект составил 105 млн рублей.

Создано 20 рабочих мест.

9. КАМАЗ запустил новый конвейер по производству двигателей Р6

15 декабря на «КАМАЗе» состоялся запуск производства семейства шестицилиндровых рядных двигателей Р6.

Сегодня все линии нового конвейера работают в пуско-наладочном режиме.

Новая линия рассчитана на выпуск 12 тыс. силовых агрегатов в год. Этими моторами будут оснащаться камские грузовики перспективного поколения К5, производство которых запланировано на 2019 год.

Создано 150 новых рабочих мест.

10. В Тюменской области открылся завод по производству упаковочной тары «Полипак»





© Фото из открытых источников

В с.Исетское Тюменской области открылся завод «Полипак» по производству упаковочной тары из полипропилена группы компаний «НеоКом».

Предприятие производит биг-бэги — мягкие контейнеры разных форм вместимостью до 2 тонн. Тара предназначена для хранения и транспортировки цемента, песка, удобрений, гранулированного пластика, зерна и др.

Завод занимает площадь в 6200 квадратных метров и был построен за два года.

Предприятие работает на местном сырье, поставляемом с завода «Тобольск-Полимер». Планируемые объёмы производства — не менее 1 миллиона биг-бэгов в год.

Инвестиции оставили 352 млн рублей.

На заводе уже создано 100 рабочих мест.

11. В Кировской области состоялось открытие фанерного завода

В городе Мураши состоялось открытие завода по изготовлению ламинированной фанеры. Мощность производства — 60 тысяч кубометров в год

Планируется строительство второй линии, которая удвоит объемы производства.

Стоимость строительства составила 3,6 млрд рублей.

12. Компания «Азия Лес» запустила в Хабаровском крае безотходное производство пиломатериалов



лесопильный комплекс "Амур Форест" в пос. Берёзовый Хабаровского края

© Фото из открытых источников

ООО «Азия Лес» запустило в посёлке Берёзовый Хабаровского края первые объекты нового лесопильно-деревообрабатывающего предприятия: цех по производству пеллет мощностью 90 тыс. т в год и линию сортировки бревна мощностью более 1 млн кубометров в год.

Устанавлена пеллетная линия испанской компанией Prodesa, на которой будут использоваться отходы лесопиления для получения биотоплива.

Кроме того, на предприятии возведена собственная когенерационная энергетическая установка, покрывающей потребности как для пеллетного, так и лесопильного заводов.

Это уже второй этап строительства завода.

Всего в реализацию проекта вложено 9,5 млрд рублей.

На предприятии создаётся 690 рабочих мест.

13. В Подмосковье запустили производство речевых процессоров для слуховых систем

14 декабря в подмосковном наукограде Фрязино открылось производство по выпуску отечественных звуковых процессоров систем кохлеарной имплантации.

Производство слуховых систем совместно организовали российская и датская компании. Обе — лидеры в своей сфере. «Исток Аудио» — более 20 лет производит медицинскую и реабилитационную технику, «Оптикон» — компания с мировым именем в области слухопротезирования.

14. Производство шлифовальных станков открыто в Липецке



На стенде Липецкого станкостроительного предприятия в рамках выставки "Металлообработка 2017" представлен круглошлифовальный станок с российской системой ЧПУ

© Фото из открытых источников

АО «СТП-Липецкое станкостроительное предприятие» запустило новый завод по производству шлифовальных станков. На площади 4 500 квадратных метров разместили новейшее высокопроизводительное оборудование.Здесь будут производить 320 станков в год.

Стоимость проекта — более 507 млн рублей.

Для этого создано 90 новых рабочих мест.

15. В Московской области открыто производство средств по уходу за детьми





© Фото из открытых источников

Новый высокотехнологичный комплекс по производству подгузников российской компании «Коттон Клаб» открылся в деревне Соболиха Балашихи. «Коттон Клаб» — одна из крупнейших компаний, расположенных в Балашихе. Здесь работает более двух тысяч человек.

Мощность одной линии составляет до 190 тысяч подгузников в день. Смонтировано две линии, где трудится порядка 200 человек.

16. В Татарстане открылся завод по выпуску аккумуляторов





© Фото из открытых источников

В особой экономической зоне «Алабуга» запущена первая очередь завода «Барс Технолоджи» по производству аккумуляторных батарей. Это первый в России завод с полностью автоматизированной линией сборки аккумуляторов для легковых и грузовых автомобилей .

Инвестиции в проект составили 1,6 млрд рублей.

Создано 100 рабочих мест

17. Цех производства обуви открылся в Тульской области





© Фото из открытых источников

В Узловском районе ООО «Рабочий стиль» открыло новый цех по производству специальной обуви и запустило литьевой 30-позиционный агрегат DESMA.

Благодаря расширению производства и выпуска продукции в этом цехе в следующем году будут выпускать до 1 млн пар обуви,

В новом цехе будет занято до 100 человек.

18. Завод по сборке металлообрабатывающего оборудования открыли в Подмосковье





© Фото из открытых источников

В поселке совхоза имени Ленина Ленинского района открылось российско-китайское предприятие АО «ДМТГ РУС». Проект предусматривает создание сборочной линии современных высокотехнологичных металлообрабатывающих станков и металлообрабатывающих центров с ЧПУ, конструкторско-технологического бюро, центрального склада запасных частей, центра обучения (для операторов, механиков-сборщиков, сервис-инженеров и менеджеров по продажам) и сервисного центра.

В 2018 году планируют создать 1500 станков, в 2020 году — 5000 станков и довести локализацию до 80%.

Объем первоначальных инвестиций в предприятие — 1,2 млрд рублей.

Количество создаваемых рабочих мест — 300.

19. НОВАТЭК начал производство сжиженного газа на заводе «Ямал СПГ"‍





© Фото из открытых источников

Завод «Ямал СПГ» начал производство сжиженного природного газа (СПГ) на первой технологической линии проектной мощностью 5,5 млн тонн СПГ в год.

Общий оъем инвестиций в проект оценивается в $27 млрд, что по нынешнему курсу составляет около 1,5 трлн. рублей

20. Крупнейший в России комплекс по производству акриловой кислоты открыт в Башкирии





© Фото из открытых источников

1 декабря в г. Салават Башкирии на предприятии «Газпром нефтехим Салават» открылось производство акриловой кислоты и бутилакрилата.

На заводе планируют производить 80 тыс тонн акриловой кислоты в год, 35 тысяч тонн ледяной акриловой кислоты, 80 тыс тонн бутилакрилата.

Сырье — пропилен и бутиловый спирт — поставляется с дочернего завода ГНС «Мономер». Проект был реализован в рамках программы правительства РФ по импортозамещению.

В строительства завода «Акрил Салават» вложили 40 млрд рублей.

Ввод комплекса позволил создать более 300 рабочих мест.

Итого за декабрь 2017 года

20 новых производств

из них 10 новых производств с инвестициями более 1 млрд рублей

общий размер заявленных инвестиций более 70 млрд руб.

Проект Ямал-СПГ стоимостью 1.5 трлн рублей — идет особняком

К тому же, надо заметить, что у нескольких очевидно крупных проектов, о размере инвестиций не сообщается. Например строительство производство двигателей КАМАЗ обошлось заводу не менее десяти миллиардов рублей, но точной цифры нет.

Поэтому реальный суммарный размер инвестиций очевидно гораздо больше чем 70 млрд рублей.

у шести производств размер инвестиций не сообщается

По отраслям

Машиностроение и металлообработка — 6

Станкостроение — 2

Медицина и фармацевтика — 2

Стройматериалы и ремонт — 2

Электроника и электротехника, оборудование — 2

Текстильная промышленность — 1

Химическая промышленность — 4

Другие — 1

По источникам инвестиций

иностранный — 2

российский или смешанный — 18