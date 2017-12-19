КАМАЗ запустил новый конвейер по производству двигателей Р6

15 декабря на «КАМАЗе» состоялось официальное мероприятие по сдаче финального этапа работ в рамках разработки и производства семейства шестицилиндровых рядных двигателей Р6.

Сегодня все линии нового конвейера работают в пуско-наладочном режиме. До конца 2017 года планируется выпуск 7-10 силовых агрегатов, сообщает пресс-служба КАМАЗа. Промышленное производство двигателей Р6 будет налажено в марте 2018 года. Новая линия рассчитана на выпуск 12 тыс. силовых агрегатов в год. В рамках проекта на заводе двигателей «КАМАЗа» создано 150 новых рабочих мест.

Партнером лидера российского грузового машиностроения в реализации проекта стал один из ведущих мировых производителей — группа компаний Liebherr. Напомним, в марте 2014 года в Германии КАМАЗ и группа компаний Liebherr подписали договор на разработку нового перспективного семейства рядных шестицилиндровых двигателей мощностью от 400 до 700 л.с. экологического класса «Евро-5» и, в перспективе, «Евро-6». Позднее, 10 июня 2014 года, приказом генерального директора Сергея Когогина на КАМАЗе был открыт проект с рабочим названием «Тибет». За три года на заводе двигателей проведена масштабная работа: построены площадки и смонтировано оборудование для производства блоков и головок цилиндров, смонтированы линии сборки двигателей, окраски силовых агрегатов Р6. В декабре нынешнего года обработана первая деталь нового двигателя и на линию сборки заложены первые двигатели КАМАЗ 910.10.

Как отмечается, с вводом в эксплуатацию нового конвейера значительно расширяются производственные возможности КАМАЗа. В 2018 году будет запущено серийное производство нового семейства камазовских двигателей — шестицилиндровых рядных двигателей Р6. Этими моторами будут оснащаться камские грузовики перспективного поколения К5, производство которых запланировано на 2019 год.

«Инновационный подход, заложенный в основе наших проектов, особенно востребован в производстве автомобилей „КАМАЗ“ перспективного модельного ряда, над созданием которых мы работаем в настоящее время, — отметил генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин. — Мы стремимся сделать наш продукт оптимальным для потребителя и выйти на новые рынки сбыта. Новые мощные и надежные двигатели Р6, созданные в сотрудничестве с нашим партнером на основе передовых мировых технологий, позволят нам существенно улучшить технические и потребительские характеристики автомобилей и сделать грузовики безопаснее для людей и окружающей среды».