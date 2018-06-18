Началась проектировка ж/д подъездов к мосту на Сахалин

В Хабаровском крае начались работы по проектированию новой железнодорожной ветки к будущему мосту на остров Сахалин.

«Техническое задание предусматривает начать строить железнодорожную ветку к будущему переходу на Сахалин с 2021 года. Сейчас наши специалисты на месте прорабатывают основные проектные решения. (…) Проектными изысканиями самого моста занимается другая организация», — цитирует «Хабаровский край сегодня » сотрудника АО «Дальгипротранс» Дмитрия Симукова.

Полностью закончить проектно-изыскательские работы на месте строительства подъездных путей к мосту на Сахалин планируется к лету 2019 года.

С учетом железнодорожных подходов ОАО «РЖД» оценивает проект в 540,3 млрд рублей, без учета 90 млрд рублей, требуемых на модернизацию путей на Сахалине. На проектные работы в 2018 году уже выделен 1 млрд рублей. Согласно оценке РЖД, в пересчете на километр строительство объекта обойдется в 3,5 раза дороже, чем возведение Крымского моста.