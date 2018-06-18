Добавить статью
Транспорт и логистика

Началась проектировка ж/д подъездов к мосту на Сахалин

  •  © todaykhv.ru

В Хабаровском крае начались работы по проектированию новой железнодорожной ветки к будущему мосту на остров Сахалин.

«Техническое задание предусматривает начать строить железнодорожную ветку к будущему переходу на Сахалин с 2021 года. Сейчас наши специалисты на месте прорабатывают основные проектные решения. (…) Проектными изысканиями самого моста занимается другая организация», — цитирует «Хабаровский край сегодня» сотрудника АО «Дальгипротранс» Дмитрия Симукова.

Полностью закончить проектно-изыскательские работы на месте строительства подъездных путей к мосту на Сахалин планируется к лету 2019 года.

С учетом железнодорожных подходов ОАО «РЖД» оценивает проект в 540,3 млрд рублей, без учета 90 млрд рублей, требуемых на модернизацию путей на Сахалине. На проектные работы в 2018 году уже выделен 1 млрд рублей. Согласно оценке РЖД, в пересчете на километр строительство объекта обойдется в 3,5 раза дороже, чем возведение Крымского моста.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://vz.ru/news/2018/6/18/928385.html

Сахалин, Дальгипротран
  • Нет аватара vlTepes
    18.06.1821:56:30

    Тысяча км не крюк?

    Какой гений только трассу придумывал.

    «Освоить» конечно много получится.

    #1045649
    • Нет аватара Clausson
      18.06.1822:04:49

      А какая альтернатива — 200 километровый тунель под татарским проливом?

      А экономия в итоге будет меньше 400 км.

      #1045651
    • Нет аватара King3214
      18.06.1823:17:18

      Чтоб понять кто этот «гений» — надо взять геофизическую карту и посмотреть. Сразу все становится ясно, да так что и вопросы задать уже не приходится.

      #1045667
  • Нет аватара Userstaker
    18.06.1823:36:10

    С Японией договоились о продлении ветки к ним на территорию? Или они отказались?

    Отредактировано: Userstaker~23:36 18.06.18
    #1045669
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,