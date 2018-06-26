Трансмашхолдинг представил новый магистральный грузовой двухсекционный электровоз 2ЭС5С переменного тока с асинхронным тяговым приводом, изготовленный на Новочеркасском электровозостроительном заводе (НЭВЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг». Презентация прошла в рамках Координационного совета «Российских железных дорог», прошедшего на Брянском машиностроительном заводе (БМЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг»), при участии генерального директора — председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозёрова.

Локомотив изготовлен в рамках программы импортозамещения и является модификацией электровоза 2ЭС5"Скиф" (совместной разработки Трансмашхолдинга и «Альстома»). Ключевые компоненты машины, такие как тяговый преобразователь, вспомогательный привод, тяговые электродвигатели, тяговый трансформатор и компрессорное оборудование, тележки и оборудование системы управления заменены на российские.

В конструкции 2ЭС5С применен ряд современных технических решений: тяговая передача 1-го класса, тяговый привод с асинхронными двигателями с индивидуальными инверторами напряжения (поосное энергооптимальное регулирование), микропроцессорная система управления и диагностики, противоюзная защита, система автоведения, управления распределенной тягой и тормозами длинносоставных поездов.

Новая машина характеризуется улучшенными эксплуатационными показателями по сравнению с массовыми локомтивами: повышенная в 1,5 раза производительность; стоимость жизненного цикла электровоза меньше на 18%; снижение затрат электроэнергии на тягу оценивается в 20%. Увеличились межремонтный пробег и пробег между экипировками; созданы комфортабельные условия труда для локомотивной бригады.

Электровоз 2ЭС5С планируется эксплуатировать на Транссибе и БАМе для организации тяжеловесного грузового железнодорожного движения.

В настоящее время АО «Трансмашхолдинг» — единственный в России производитель тягового подвижного состава, способный выпускать всю линейку используемых в системе железнодорожного транспорта тепловозов и электровозов — различной мощности, составности, рода тока, назначения.