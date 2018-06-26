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Производство

Трансмашхолдинг представил новый магистральный грузовой двухсекционный электровоз 2ЭС5С

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Трансмашхолдинг представил новый магистральный грузовой двухсекционный электровоз 2ЭС5С переменного тока с асинхронным тяговым приводом, изготовленный на Новочеркасском электровозостроительном заводе (НЭВЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг». Презентация прошла в рамках Координационного совета «Российских железных дорог», прошедшего на Брянском машиностроительном заводе (БМЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг»), при участии генерального директора — председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозёрова.

Локомотив изготовлен в рамках программы импортозамещения и является модификацией электровоза 2ЭС5"Скиф" (совместной разработки Трансмашхолдинга и «Альстома»). Ключевые компоненты машины, такие как тяговый преобразователь, вспомогательный привод, тяговые электродвигатели, тяговый трансформатор и компрессорное оборудование, тележки и оборудование системы управления заменены на российские.

В конструкции 2ЭС5С применен ряд современных технических решений: тяговая передача 1-го класса, тяговый привод с асинхронными двигателями с индивидуальными инверторами напряжения (поосное энергооптимальное регулирование), микропроцессорная система управления и диагностики, противоюзная защита, система автоведения, управления распределенной тягой и тормозами длинносоставных поездов.

Новая машина характеризуется улучшенными эксплуатационными показателями по сравнению с массовыми локомтивами: повышенная в 1,5 раза производительность; стоимость жизненного цикла электровоза меньше на 18%; снижение затрат электроэнергии на тягу оценивается в 20%. Увеличились межремонтный пробег и пробег между экипировками; созданы комфортабельные условия труда для локомотивной бригады.

Электровоз 2ЭС5С планируется эксплуатировать на Транссибе и БАМе для организации тяжеловесного грузового железнодорожного движения.

В настоящее время АО «Трансмашхолдинг» — единственный в России производитель тягового подвижного состава, способный выпускать всю линейку используемых в системе железнодорожного транспорта тепловозов и электровозов — различной мощности, составности, рода тока, назначения.

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Трансмашхолдинг, РЖД, импортозамещение, электровоз 2ЭС5С
  • Нет аватара termometrix
    26.06.1814:28:44

    Лучше развивать и локомотивный завод в Энгельсе,зачем его построили?Ведь энгельский завод крупное предприятие,надо обеспечить нормальный госзаказ,кстати энгельский завод построен на госденьги.

    #1047639
    • Human RS Human RS
      26.06.1814:56:52

      Это кстати реально странно, построили новое крупное и современное локомотивное предприятие, но с 2015 года (тогда же и открыли завод) о нем полная тишина, и на официальном сайте у них тоже. Кто-нибудь знает что там происходит и работает ли вообще предприятие?

      Отредактировано: Human RS~14:57 26.06.18
      #1047650
      • Нет аватара brat_po_razumu
        26.06.1816:26:43

        В википедии ситуация описана достаточно полно — ru.wikipedia.org/wiki/2ЭВ120

        Короче — работают над локализацией, потому как при 75% импортных комплектующих цена зашкаливает, заказчиков нет — очень дорого.

        #1047670
        • Human RS Human RS
          26.06.1819:02:48

          Теперь ясно, спасибо за информацию.

          #1047714
      • Нет аватара termometrix
        26.06.1817:59:53

        По состоянию на конец 2017 года объём локализации производства составляет 23%, в течение трёх-четырёх лет этот показатель планируется довести до 80%

        Отредактировано: termometrix~18:00 26.06.18
        #1047687
    • maxim947 maxim947
      26.06.1818:29:59

      Новочеркасский крупнее и он все равно недозагружен. Зачем строили в Энгельсе не понятно.

      Отредактировано: maxim947~18:30 26.06.18
      #1047699
  • Дмитрий Гунин Дмитрий Гунин
    26.06.1814:37:47

    Мда, 2 года ОКР, а де-факто получилась очередная реинкарнация архаичного по ходовой и кабине Э5К, но с асинхронниками и импортными БТИЗ.

    Тем временем, открывшийся с помпой ЭЛЗ скоропостижно зачах, с горем пополам выпустив 2,5 локомотива за первые 3 года работы, уральскую серию 2ЭС7 И 2ЭС10 слили в угоду дешевизне, продолжая дальше клепать коллекторники переходных проектов начала нулевых.

    НЭВЗ с Э4К/Э5К застрял похоже еще на полвека, как это было с ВЛ60 и ВЛ80. Хотя и их выпуск падает из года в год. В 2017 году На НЭВЗ было выпущено всего 265 секций, против 560 в 2014-м. На КЗ с этого года и вовсе перешли на штучное производство (собрано всего 8 ЭП2К за полгода)

    Отредактировано: Дмитрий Гунин~14:51 26.06.18
    #1047643
    • Нет аватара termometrix
      26.06.1814:50:42

      Тем временем, открывшийся с помпой ЭЛЗ

      А можно производить на ЭЛЗ с переменчивой загрузкой.Например в этом году 30 шт. выпущены на 100%-ая готовность, 20 шт. на 60%, 15 шт. на 8%, таким образом общая загрузка завода будет в целом оптимальной с помощью оборотного финансирования.А также ориентировать завод на капремонт и диагностики других локомотивов,имхо.

      Парк электро- и тепловозов РЖД составляет где-то около 8-9 тыс шт.,так что можно обеспечить заказами всех предприятий на протяжении 30 лет на выпуск 250-300 шт. силового состава ежегодно.

      Отредактировано: termometrix~14:52 26.06.18
      #1047648
    • mashinist mashinist
      26.06.1817:43:28

      просветите отчего БТИЗ импортный ведь уже были статьи что наши смогли наладить выпуск своих игбт и плюс в статье написано

      «Локомотив изготовлен в рамках программы импортозамещения…Ключевые компоненты машины, такие как тяговый преобразователь…оборудование системы управления заменены на российские «

      т.е. как я понял новый 2ЭС5С это тот же новый 2ЭС5 только с нашими узлами это супер жЫж

      #1047685
      • Нет аватара termometrix
        26.06.1818:01:02

        Да вроде бы отечественная силовая электроника развивается,есть модули.

        #1047688
      • Дмитрий Гунин Дмитрий Гунин
        26.06.1818:04:45

        просветите отчего БТИЗ импортный ведь уже были статьи что наши смогли наладить выпуск своих игбт и плюс в статье написано

        «Мы вынуждены сегодня перепроектировать грузовой электровоз 2ЭС5, будет новая модификация 2ЭС5С, в нем практически все комплектующие будут российскими. Исключение составляют ключевые компоненты тяговых преобразователей, в частности, IGBT транзисторы, безиндуктивные силовые конденсаторы, которые в России практически не производятся и микроэлектроника, которая является слишком дорогой и не всегда соответствует требованиям конкретного электровоза"

        Получилось как обычно. «Практически» это критически важные и сложные компоненты, без которых асинхронник — бесполезная груда металла.

        По факту, переделали 2ЭС5 под устаревший кузов, экипажную часть и кабину во благо унификации. АТЭД там и раньше был отечественный. Кабину локализовывали, чтобы штучно только на ЭП20 поставлять по 4 кабины в год?

         http://www.tdrzd.ru/press...%26apage%3D1%26nm%3D91758 

        Отредактировано: Дмитрий Гунин~18:14 26.06.18
        #1047691
        • Нет аватара termometrix
          26.06.1819:48:27

          Вроде бы биполярные транзисторы для РЖД разработал и передал Ангстрем

          "Ангстрем" разработал силовые полупроводниковые модули для РЖД

          Отредактировано: termometrix~19:54 26.06.18
          #1047741
        • mashinist mashinist
          26.06.1819:58:19

          ага интересно.

          по ссылке что вы дали указывается что сказал это Юрий Орлов на V Международном железнодорожном Салоне техники и технологий «ЭКСПО 1520»… а 5 салон проходил как я понял в 2015 году, возможно уже что-то поменялось

          #1047744
  • Дмитрий Гунин Дмитрий Гунин
    26.06.1815:41:22

    Тут еще и финансовая чехарда у РЖД сыграла злую шутку, вдобавок внешнее финансирование на закупки ПС практически прекратилось с 2015 года.

    Когда в 2011-2014 было много денег — закупки перспективного ПС сдерживали, оправдываясь отсутствием проработанных нормативов на ТОиР, устаревшей технической базой многих эксплуатационных депо и пр. ерундой. Поэтому бездумно вкидывали кучу средств на сотни нэвзовских низкокачественных «кипричей» ЭП1М, вместо форсирования закупок 2ЭС10, 2ЭС5 и ЭП20. В результате, добрая треть ЭП1М теперь просто отстаивается с минимальным пробегом на базах запаса по причине ненадобности и идут на дербан в качестве ремфонда для еще бегающих. А качественные асинхронники 2ЭС10/ЭП20 вследствие резкой девальвации рубля теперь стоят космические цены, вот и удешевляют, в угоду максимальной унификации.

    Отредактировано: Дмитрий Гунин~15:47 26.06.18
    #1047664
    • Нет аватара termometrix
      26.06.1818:08:16

      резкой девальвации рубля

      Но рубль укрепился в 2016-2017,а выпуск даже снизился.Более того РЖД экспортирует услуги,так что получает и худо-бедно и валютный приток.Вряд ли ТМХ выполнили обещания по локализацию,но все-таки это крайне необходимо:

      ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) рассчитывает на рост уровня локализации производства локомотивов в России, заявил старший вице- президент компании Валентин Гапанович, выступая на форуме InfoSpace.

      «По локомотивостроению задача, которую мы поставили вместе с российской промышленностью, довести уровень локализации по локомотивам производства ЗАО «Трансмашхолдинг» и ОАО «Уральские локомотивы» до 80%", — сказал Гапанович. По его словам, на сегодняшний день локализация электровоза 2ЭС10 производства «Уральских локомотивов» (совместное предприятие Siemens и группы «Синара» — прим. ТАСС) уже составляет 80%. При этом локализация электровозов ТМХ — ЭП20 и 2ЭС5 — составляет 55 и 45% соответственно.

      Показатель локализации в 80% производство ЭП20 может достичь в 2017 году, 2ЭС5 — в 2020 го

      Отредактировано: termometrix~18:37 26.06.18
      #1047693
  • mashinist mashinist
    26.06.1818:07:09

    кто в курсе чем так лучше индивидуальные инверторы т. е. поосное энергооптимальное регулирование от обычного ВИПа как на 2ЭС5к？？

    #1047692
  • Нет аватара termometrix
    26.06.1818:57:30

    ТМХ в Мытищи и уникальные корпусы старого завода,вместо того,чтобы сделать музей,гостиница или офисный центр в духе лофт-архитектуры-уничтожение    Надо беречь очень внимательно архитектурное богатство страны

    •  © movoopik.com

     https://movoopik.com/wp-c...loads/2018/06/wefwefr.jpg 

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    Отредактировано: termometrix~18:58 26.06.18
    #1047711
    • Human RS Human RS
      26.06.1819:05:19

      Увы, не в каждом районе рационально вообще строить гостиницы и бизнес центры — там же промзона вокруг, к тому же видимо на месте старых возведут новые цеха.

      Отредактировано: Human RS~19:05 26.06.18
      #1047717
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