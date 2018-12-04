Патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв» пришёл в Севастополь
Сегодня патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв» проекта 22160 впервые пришёл в Севастополь!
Фото Андрея Бричевского
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Сегодня патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв» проекта 22160 впервые пришёл в Севастополь!
Фото Андрея Бричевского
04.12.1818:30:55
04.12.1818:42:15
04.12.1819:21:22
04.12.1819:23:32
04.12.1819:31:24
04.12.1819:43:56
04.12.1820:02:44
04.12.1820:18:01
04.12.1820:54:21
04.12.1820:58:20
04.12.1823:06:58
04.12.1823:17:47
04.12.1823:50:07
04.12.1823:58:22
05.12.1800:20:10
05.12.1807:54:10
05.12.1800:34:59
05.12.1800:43:06
05.12.1800:45:39
05.12.1816:48:57
05.12.1816:56:23
05.12.1817:36:35
05.12.1817:52:38
05.12.1817:58:23
05.12.1818:03:44
05.12.1818:05:17
06.12.1816:32:02
06.12.1819:07:35
06.12.1819:16:47
06.12.1819:54:07
06.12.1820:09:06
07.12.1802:39:06
07.12.1802:40:54
06.12.1819:49:51
06.12.1820:31:26
07.12.1808:19:09
07.12.1820:47:31
08.12.1807:10:43
08.12.1815:02:27
05.12.1807:37:25
05.12.1810:08:21
05.12.1811:24:18
05.12.1811:33:43
05.12.1812:47:28
05.12.1823:28:13
05.12.1814:12:41
05.12.1816:50:40
06.12.1816:37:14
06.12.1816:41:51
06.12.1817:50:52
07.12.1803:21:28
07.12.1812:28:03
07.12.1815:05:38
08.12.1818:58:01
08.12.1820:34:33
07.12.1803:18:23
04.12.1820:03:02
04.12.1820:00:15
04.12.1819:28:28
04.12.1820:01:28
05.12.1800:05:15
04.12.1822:02:46
04.12.1822:04:31
04.12.1822:29:02
04.12.1823:40:54
04.12.1823:54:34
05.12.1800:01:41
05.12.1800:10:07
05.12.1800:28:21
05.12.1807:37:38
05.12.1809:29:54
05.12.1812:59:50
05.12.1813:48:53
05.12.1814:06:09
05.12.1814:17:16
05.12.1822:18:17
05.12.1809:36:59
05.12.1810:13:56
05.12.1814:27:23
05.12.1816:06:12
05.12.1816:08:47
05.12.1816:29:45
05.12.1816:40:27
05.12.1817:22:43
06.12.1819:54:37
05.12.1810:50:00
05.12.1813:31:09
05.12.1813:35:32
06.12.1820:02:06
06.12.1820:12:27
06.12.1819:57:45
06.12.1820:43:20
04.12.1823:32:05
05.12.1801:06:48
05.12.1806:59:01
05.12.1807:25:37
05.12.1807:41:13
05.12.1811:12:22
05.12.1813:22:14
05.12.1813:33:45
05.12.1813:36:42
05.12.1815:42:33
05.12.1813:54:00
05.12.1814:09:24
05.12.1816:56:22
05.12.1817:11:28
06.12.1820:05:54
06.12.1820:35:42
05.12.1814:22:17
06.12.1806:04:45
05.12.1812:57:39
05.12.1813:02:15
05.12.1813:35:25
05.12.1815:22:18
05.12.1816:21:16
06.12.1811:21:35
05.12.1813:07:15
05.12.1814:02:36
05.12.1814:35:04
05.12.1815:25:43
05.12.1816:24:23
05.12.1816:52:59
07.12.1811:45:51
06.12.1806:52:58
06.12.1810:48:16
06.12.1812:35:00
06.12.1817:31:54
06.12.1819:54:45
06.12.1819:56:35
06.12.1817:09:00
07.12.1812:02:27
06.12.1819:18:38
06.12.1819:25:11
06.12.1820:49:16
06.12.1821:08:00
07.12.1814:22:34
08.12.1820:03:42
08.12.1820:44:18
08.12.1822:34:14
08.12.1823:04:52
07.12.1811:03:57
07.12.1814:25:39
07.12.1815:34:25
07.12.1816:09:43
07.12.1816:39:50
07.12.1817:11:39
07.12.1818:20:29
07.12.1822:16:46
08.12.1806:33:55
08.12.1819:50:22
07.12.1823:11:14
08.12.1823:50:48