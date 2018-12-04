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Фотофакты

Патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв» пришёл в Севастополь

  •  © Фото из открытых источников

  •  © Фото из открытых источников

Сегодня патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв» проекта 22160 впервые пришёл в Севастополь!

Фото Андрея Бричевского

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Зеленодольский судостроительный завод, патрульный корабль, 22160, Дмитрий Рогачёв
  • 2
    Нет аватара evgen0911
    04.12.1818:30:55

    где в каком корабля месте будут устанавливаться контейнеры с Калибрами?!

    #1090232
    • 6
      A_SEVER A_SEVER
      04.12.1818:42:15

      в каком корабля месте будут устанавливаться контейнеры с Калибрами?
      На контейнерной палубе.

      #1090237
      • 0
        Нет аватара evgen0911
        04.12.1819:21:22

        это перед вертолётной площадкой?

        #1090246
        • 6
          A_SEVER A_SEVER
          04.12.1819:23:32

          это перед вертолётной площадкой?
          Это под вертолётной площадкой.

          #1090248
          • 0
            Нет аватара evgen0911
            04.12.1819:31:24

            так там же катер десантный?! или он будет убран при установке?

            #1090251
            • 1
              Нет аватара Юрген
              04.12.1819:43:56

              Нету там катера, там две досмотровые шлюпки.

              #1090257
              • 2
                A_SEVER A_SEVER
                04.12.1820:02:44

                Нету там катера
                От тебя не ожидал такого ответа!    

                #1090267
                • 4
                  Нет аватара Юрген
                  04.12.1820:18:01

                  Шайзе. Вот сразу видно, что мне этот проект решительно не нравится, правда?    

                  #1090272
                  • 2
                    A_SEVER A_SEVER
                    04.12.1820:54:21

                    Вот сразу видно, что мне этот проект решительно не нравится, правда?
                    Нет, у Катамарана степень неприятия ещё больше!    

                    #1090275
                    • 2
                      Нет аватара Юрген
                      04.12.1820:58:20

                      Ну да, он под каждой новостью обязательно напишет «чертова лохань, на кой она нужна»   

                      #1090276
                    • 0
                      Darth Darth
                      04.12.1823:06:58

                      Нет, у Катамарана степень неприятия ещё больше!

                      Меня третьим возьмёте?    

                      #1090304
                      • 0
                        Нет аватара Юрген
                        04.12.1823:17:47

                        Да нас много таких, на самом деле))

                        #1090306
                        • 0
                          Darth Darth
                          04.12.1823:50:07

                          А скажите, Юрген, в порядке «соцопроса»: если бы у него за надстройкой было, как у «Каракуртов», хотя бы 2 АК-630, не говоря уже о «Панцире», Вы бы сменили гнев на милость?

                          #1090312
                          • 1
                            A_SEVER A_SEVER
                            04.12.1823:58:22

                            Вы бы сменили гнев на милость?
                            В этом случае МО сменило бы милость на гнев.    

                            #1090314
                            • 0
                              Darth Darth
                              05.12.1800:20:10

                              Да они ничего не понимают в искусстве    

                              #1090318
                              • 0
                                Нет аватара Adept666
                                05.12.1807:54:10

                                Да они ничего не понимают в искусстве

                                Кашу маслом не испортишь?

                                #1090347
                          • 2
                            Нет аватара Юрген
                            05.12.1800:34:59

                            Да там все надо переделывать. На выходе у нас сейчас классический «белый слон».

                            Я не знаю, с чего Север решил, что на нем будут спецназ катать. На кой спецназу такой пативен? И вообще не жирно для спецназа строить аж 6 единиц, когда флот на подсосе сидит кораблей и нормальных кораблей х.з. вообще когда дождется? Что мешает катать спецназ на обычных рыбацких сейнерах?

                            Как корабль ДМЗ корабль никуда не годится. Его в легкую могут ушатать самые голожопые повстанцы типа хуситов. Защиты от легких ПКР нету. задняя полусфера вообще голая — любой шахид на моторке это чудо утопит как здрасьте. Или ударные БПЛА даже кустарного производства — «Игла» на них не наведется, МЗА сзади нету = беззащитная мишень.

                            Дальше. Модульность? На кой пес она нужна? Вот эти заморочки с контейнерами? УВП — это уже само по себе модульность! Хочешь — ставь ракеты для работы по земле или ПКР или ПЛУР или в комбинации.

                            Ангар не нужен, предполагается, что корабль будет действовать в ДМЗ, где он там керосин будет постоянно брать? А свои объемы маленькие.

                            В общем, за носовой пухой ставим УВП на 4 «Калибра», ангар убираем, контейнеры убираем, вместо ангара ставим надстройку с ЗРК «Сосна» и 2 шинковки по бокам, потом вертолетная площадка и в самой корме буксируемая ГАС. И «Пакет» не забыть.

                            Вот, теперь нормально.

                            Отредактировано: Юрген~00:35 05.12.18
                            #1090320
                            • 3
                              A_SEVER A_SEVER
                              05.12.1800:43:06

                              Вот, теперь нормально.
                              Зачем делать ещё один корвет?

                              #1090321
                              • 6
                                Нет аватара Юрген
                                05.12.1800:45:39

                                А в таких размерениях как ты не крути, если нормальный корабль делать, то и получится корвет.

                                #1090322
                                • 3
                                  A_SEVER A_SEVER
                                  05.12.1816:48:57

                                  в таких размерениях как ты не крути, если нормальный корабль делать
                                  В таких размерениях «нормальный корабль» у нас уже есть — 20380/20385.

                                  С хорошими ТТХ, но дорогой, и строить его долго.

                                  Смысл создания 22160 в том, что он всем отличается от 20380 — и ТТХ, и стоимостью, и сроком строительства.

                                  Ты и многие другие пытаетесь приблизить вооружение 22160 к уровню 20380, что не только увеличит стоимость корабля, но и приведёт к утрате его отличительной особенности — большой автономности.

                                  Такая аналогия — в дополнение к «вилке» (20380) МО заказало «ложку» (22160).

                                  Вы, глядя на «ложку», говорите — она гладкая, ей же будет неудобно накалывать еду!

                                  Нужно в ложке сделать пропилы, и у ней появятся острые зубья!

                                  #1090496
                                  • 4
                                    Нет аватара Юрген
                                    05.12.1816:56:23

                                    Ок, скажи мне, что такое умеет делать «ложка», чего не умеет делать «вилка».

                                    И не придется ли пытаться накалывать мясо ложкой, если окажется, что вилок на всех не хватает?

                                    #1090501
                                    • 1
                                      A_SEVER A_SEVER
                                      05.12.1817:36:35

                                      что такое умеет делать «ложка»,
                                      Длительное время находиться в заданном районе без пополнения запасов.

                                      А теперь вспомни поход «Сообразительного» в Аденский залив — месяц переход в район выполнения задач с 3-мя дозаправками, потом 2 недели антипиратской вахты (за это время ещё 2 захода в порт для пополнения запасов), и в обратный путь.

                                      Думаю, это был первый и последний поход корвета в такую даль с таким скромным результатом.

                                      #1090511
                                      • 2
                                        Нет аватара Юрген
                                        05.12.1817:52:38

                                        Чтоб там корабли подольше задерживались, там ПМО надо или базу, а проект 22160 не думаю что сможет сильно дольше находиться.

                                        Вон, «Ярослав Мудрый» в позапрошлом году 3 недели вахту нес, 15 дней или 20 дней из 365 наши корабли там находится — невелика разница. Заглянул на огонек и домой.

                                        Строить чудо-юдо, когда его можно чуть доработать и построить нормальный корабль, которых критически не хватает — я не знаю. Толи в ВМФ сидят креативные люди, толи им этот проект просто всучили.

                                        #1090517
                                        • 1
                                          A_SEVER A_SEVER
                                          05.12.1817:58:23

                                          там ПМО надо или базу
                                          Или 22160.
                                          Строить чудо-юдо, когда его можно чуть доработать и построить нормальный корабль
                                          Давай зафиксируем свои позиции и понаблюдаем за использованием ВМФ кораблей нового типа — практический опыт даст ответы на многие вопросы.

                                          #1090520
                                          • 1
                                            Нет аватара Юрген
                                            05.12.1818:03:44

                                            Договорились.

                                            Но никакой чудо-проект не заменит ПМО, это наглядно показала сирийская операция. Где есть база — там есть полноценная операционная зона с постоянным присутствием. Где ее нету — там корабли бывают в лучшем случае «проездом».

                                            #1090521
                                  • 0
                                    Darth Darth
                                    05.12.1818:05:17

                                    Андрей, да я согласен, что, например, пр. 58 — хороший ракетный крейсер, но плохой БПК, а пр. 1134 — хороший БПК, но плохой ракетный крейсер; при этом оба — очень плохие вертолётоносцы в силу крайне малого состава авиагруппы. Поэтому на определённом этапе появилась идея «совместить», результатом реализации которой стал принципиально новый класс кораблей — тяжёлые ракетные противолодочные авианесущие крейсеры [аж самому смешно стало, когда прилагательные перечислял    ] пр. 1143 -т.е. как раз Ваша ложка с зубьями и ещё режущей поверхностью    

                                    Настолько радикально применительно к пр. 22160 я не мыслю — я не хочу делать из него второй 20385. Но отсутствие оборонительного вооружения со стороны задней полусферы — понять не могу. Пулемёты 14,5 за оружие не считаю. Хотя бы АК-630-2 или 2хАК-630…

                                    #1090522
                                    • Нет аватара keleg
                                      06.12.1816:32:02

                                      Я тоже ломал над этим голову, пока не нашел новую гранату для ДП-65 и информацию о новой СУО для него.

                                      Теперь он, очень похоже, умеет отстреливаться от шахидлодок.

                                      Знакомьтесь, РГ-55M-1, дальность - 1000 метров,

                                      «снабжена универсальным головным взрывателем, позволяющим эффективно поражать подводные, надводные и наземные цели."

                                      Дешево и сердито, 2*10 стволов с СУО.

                                      #1090769
                                      • Darth Darth
                                        06.12.1819:07:35

                                        Да, сия граната знакома, но срельба ими — миномётная. Даже при наличии СУО попасть в скоростную маневрирующую лодку (пусть даже не прямое попадание, а рядом) из такой вот «РБУ» сложно. К тому же дальность 1 км — предельная, а я предполагаю, что нас атакуют катера с 30-мм пушками (например, 2А72) или малые артиллерийские корабли с 57-мм и даже 76-мм пушками. А также ПТУРами, в том числе на стабилизированной платформе. Такие на километр подходить не станут    

                                        #1090800
                                        • Нет аватара Юрген
                                          06.12.1819:16:47

                                          Да, сия граната знакома, но срельба ими — миномётная. Даже при наличии СУО попасть в скоростную маневрирующую лодку (пусть даже не прямое попадание, а рядом) из такой вот «РБУ» сложно.

                                          Ага, значит это что-то типа такой большой АГС? А перезаряжание там какое? Если ручное, то там один залп только и успеешь сделать, а если лодка с минимальным бронированием, то как мертвому припарка

                                          #1090802
                                          • Нет аватара keleg
                                            06.12.1819:54:07

                                            Лодка с минимальным бронированием быстро не бегает и не маскируется под гражданскую.

                                            ДП-65 это простив шахидов, не против бронекатеров — там есть и пуха, и вертолет с теми же птурами. И БПЛА для доразведки.

                                            Т.е. как минимум не хуже фрегата смотрится, а он втрое дороже.

                                            #1090811
                                            • Нет аватара Юрген
                                              06.12.1820:09:06

                                              «И легким движением руки джинсы превращаются в шорты», ну то есть патрульник превращается в «не хуже фрегата».

                                              Шахид-лодки выглядят так:

                                              •  © static.life.ru

                                              Это стандартный беспилотный катер хуситов, оснащен двумя двигателями по 400 л.с. и ходит со скоростью 45 узлов, то есть километр пройдет меньше чем за минуту.

                                              В бою с Al Madinah было использовано три таких катера, два удалось потопить, один достиг цели и фрегат ушел с ремонт.

                                              Думаю, при минимальном бронировании крыши скорость немного упадет, но гранаты его уже не возьмут, осколки у нее должны быть легкие.

                                              Ка-52 на каждом борту стоять не будет, их скорей всего вообще на патрульниках не будет, потому что на них будут стоять стандартные Ка-27ПС.

                                              ну и само собой, если есть вертушка, то БПЛА уже ставить некуда. Наверно.

                                              И запас керосина для вертушки — вопрос открытый.

                                              АК-176 стоит в носу — задняя полусфера голая.

                                              На флоте не хватает тральщиков, кораблей ПЛО, фрегатов, но нам зачесалось строить узкоспециализированный корабль для демонстрации флага и оперативной переброски личного состава на Сейшелы или там Мальдивы, ну ладно.

                                              #1090818
                                              • Нет аватара keleg
                                                07.12.1802:39:06

                                                Да знаком я с этими катерами, bmpd читаю.

                                                Ка-52 на патрульниках таки-ожидается, там сейчас выбор между Ка-29 и Ка-52, специально делали погреба для них.

                                                Для БПЛА есть отдельный ангар.

                                                По керосину — есть БПЛА, потому Ка-52 гоняется только наверняка. Собирались керосина для вертолета лить столько же, сколько во фрегат, не знаю, получилось ли.

                                                #1090895
                                              • Нет аватара keleg
                                                07.12.1802:40:54

                                                Насчет же необходимости корабля флоту — см последние войнушки. Грузия, Крым, Крымский мост. Все время работа именно для 22160 — а сейчас вместо него отдуваются те же тральщики и МПК, которые не для этого были построены.

                                                #1090896
                                        • Нет аватара keleg
                                          06.12.1819:49:51

                                          Судя по видео на сайте производителя — стрельба прямой наводкой. Впрочем, все равно

                                          от шахид-лодок «в упор» мы этой штукой вполне отобъемся.

                                          А катера посерьезней (типа украинских) четко идентифицируются и стреляются издалека АК-176МА. На расстоянии «более километра» чуть доразвернуть кораблик несложно.

                                          Ну и вертолетик не забываем, против его ракет катерные пушки бессильны.

                                          И да, опыт таких боев у нас уже есть — см бои с эритрейскими катерами, довольно современными на тот момент. Вывозили тральщики и МПК.

                                          #1090809
                                          • Darth Darth
                                            06.12.1820:31:26

                                            А катера посерьезней (типа украинских) четко идентифицируются и стреляются издалека АК-176МА.

                                            Дык в том-то и дело, что нет: наши с высокой вероятностью будут ждать, пока противник либо первым откроет огонь, либо хотя бы однозначно обозначит свои намерения. Если противник атакует превосходящими силами с нескольких направлений, предпочитая при этом нашу голую заднюю полусферу, то наша одноканальная по цели артиллерийская система не сможет сорвать атаку плавсредств противника до того, как они нанесут нашему кораблю серьёзный урон.

                                            Далее, повторюсь: остаётся открытым вопрос, что делать в случае применения ПТУРов по нашей единственной артустановке. Своевременная постановка аэрозольной завесы с одновременным манёвром — единственное, на что можем расчитывать.

                                            И, наконец, в случае массового применения противником ПКР — а под «массовым» я понимаю всего лишь 4 штуки с одного ракетного катера — у нас единственная надежда, как Вы правильно говорите, на РЭП. При этом если эти ПКР будут П-15, то РЭП справится лучше, чем если они будут современными вариантами «Гарпунов» или их эквивалентами (а откуда «террористы» случайно получат в своё распоряжение ракетный катер с последними «Гарпунами», думаю, можно догадаться без лишних комментариев).

                                            В то же время, если бы ЗПС была защищена «Панцирем», то для нашего корабля автоматически решаются почти все проблемы со стороны надводных и «военно-воздушных» сил «бармалеев», о которых мы тут с Юргеном и Ergio говорим.

                                            #1090826
                                            • Нет аватара keleg
                                              07.12.1808:19:09

                                              С «Панцирем» есть четыре проблемы

                                              Первая — он еще не на вооружении. Т. е. завтрашнего подъема флага не было бы и на задание бы не отправили (а заданий как минимум два — Крымский мост и выносной радар у Тартуса, наводить сирийские ЗРК при атаках над морем)

                                              Второй — он нифига не стелс, а для выживаемости кораблика в ДМЗ это может быть важно — зенитных ракет не напасешься, не 1144. Стелс там может быть критичен.

                                              Третий — на заливаемый нос «Панцирь» не поставишь, его там замучишься в боеготовности поддерживать. На корме парочка? Тяжеловат он получится, с вертолетом может не влезть по остойчивости и займет место ангара БПЛА и погребов вертолета.

                                              Четвертый — цена. Миллиард, т.е где-то 1/10 стоимости кораблика.

                                              Но я согласен с вами, что «панцирь» бы там был «в самый раз» т.к. он универсальней, чем АК-176МА. Но нужен как минимум стелс-кожух, возможно — отворот к рубке чтоб не «светиться» и защититься от брызг — если ставить вместо пушки.

                                              Ну, а дальше надо считать эффективность на цену. За цену 20380 получим два 22160, которые, очевидно, будут посильнее в ДМЗ против катеров за счет вертолетов и БПЛА, ну и боевая устойчивость пары выше чем 20380 с танкером.

                                              За цену 11356/22350 получим три-четыре 22160. И это не учитывая, что фрегатов у нас кот наплакал, у них проблемы с ГЭУ и со строительством.

                                              Вывод? 1) 22160 неидеален, но _сейчас_ вполне заменит против катеров дефицитные нонче фрегаты. Серезные бармалеи типа хуситов и иранцев пока, скорее, наши сторонники. Несерьезных, типа «гюрз» и пиратов, 22160 задавит без проблем.

                                              2) 22160 специально сделан модульным, чтоб когда будут необходимые системы вооружений, можно было бы их поставить. Сейчас просто нет их и ждать, увы, некогда.

                                              3) У нас нет легких 30-40 мм пушек без подпалубных погребов для задач типа обрисованной здесь. Надо делать, и для «грачат» бы сгодились вместо МТПУ.

                                              Есть и еще одна идея — модульный «тор» все делают и вот на «григоровиче» испытывали.

                                              Т.к. он в ВПУ, то при установке на зарезервированное место за пухой (где заявляли «штиль» а сейчас спортзал) получим и приличный ЗРК и всеракурсное средство против катеров в стелс-исполнении. Но нету пока. Ждем-с. ПМСМ это было бы самым красивым решением — а 22160 красивый корабль.

                                              Отредактировано: keleg~08:33 07.12.18
                                              #1090910
                                              • Darth Darth
                                                07.12.1820:47:31

                                                Воооот, это уже другой разговор.

                                                Правильно, на момент закладки 22160-х не было никакого «Панциря», поэтому под «Панцирем» я имею в виду не его самого, а место под него. «Баскетбольную площадку» за пушкой не рассматриваем по комплексу очевидных причин, а в средней и кормовой части уже всё поделено — «Панцирь» пихать некуда.

                                                Можно было упростить задачу — уже были АК-630М-2 и опыт их применения на пр. 21631. Одна кормовая установка решила бы проблемы и шахид-катеров, и шахид-БПЛА, и «Гюрз», и даже одиночных ПКР. К тому же она сразу «из коробки» удовлетворяет требованию малозаметности (не надо колхозить дополнительные противорадиолокационные кожухи). Тем не менее, и под неё места не выделили.

                                                Получается интересная картинка: на пр. 22800 начиная с третьего корпуса ставят «Панцири», на пр. 21631 — АК-630М-2, при этом оба проекта имеют по 8 УВПУ «Калибров» (а 21631 — ещё и АК-190 вместо АК-176МА) и водоизмещение — 800-1000 т. В это время на пр. 22160 при водоизмещении не менее 1500 т из перечисленного есть только АК-176МА, но зато ещё вертолёт, штурмовые лодки и много топлива. Равноценный ли размен? Андрей A_SEVER, например, считает, что да. Многие из нас, как видите, думают иначе.

                                                Да, действительно, сейчас приходится применять специализированные корабли для решения не своих задач — сопровождение военных кораблей других государств, пресечение противозаконной деятельности в своих территориальных водах, антитеррористические и противопиратские операции… Можно предположить, что для этих целей применение МПК, МРК, СКР и, тем более, БПК является непозволительной роскошью, и поэтому, мол, разумно построить серию дешёвых кораблей с большой дальностью плавания. Но мы в этой ветке пытаемся показать, что даже и для таких, примитивных на первый взгляд, операций вооружение пр. 22160 недостаточно для самообороны. Вы представляете хай, который поднимется в мировых новостях, если «бармалеям» удастся потопить его? (А нам ещё никто внятно не возразил, почему это нельзя было бы сделать.) Это же неслыхано: террористами потоплен боевой корабль сверхдержавы. Вот будут потом «эксперты», в том числе на нашем сайте, оправдываться, что вообще-то он был ни фига не боевой, а полудесантный, но вот если бы был по-настоящему боевой, то обязательно задал бы жару…

                                                Когда же речь заходит о катастрофической нехватке на флоте кораблей практически всех классов, когда мы сталкиваемся с неспособностью промышленности поставить энергетические установки для уже готовых корпусов пр. 11356, когда «Звезда» может изготовить для пр. 22800 только одну силовую установку в год, — ну тут уж извиниииите… Как говорил Глеб Жеглов,."трибуналом пахнет".

                                                Что до модульности — совершенно с Вами согласен, что на пр. 22160 просится «Тор». Но по мне, просится он не в виде контейнера (куда тогда денется вертолёт ), а в виде замены спортзала, на место несостоявшегося «Штиля». Как раз воткнуть бы туда 12-16 9М338 (а места всяко меньше займёт, чем «Штиль»).

                                                Кстати, вот интересную ветку на нашем же сайте нашёл: sdelanounas.ru/blogs/106687/. Там народ предъявляет претензии к размещению «Панциря» (!) на «Каракурте» (!) — мол, а если ракета противника спереди прилетит?     Даже высказано предложение аж два «Панциря» поставить, чтобы обеспечить равный огонь по носу и по корме. Ага, на «Каракурте»…

                                                Ну и где все эти люди в этой ветке?    

                                                #1091031
                                                • Нет аватара keleg
                                                  08.12.1807:10:43

                                                  «Тор» в виде модуля — мобилизационное решение, он может встать около ангара между надстройками, для БМЗ ангар не особо-то нужен — а площадка останется свободной, и ангар для БПЛА тоже будет работать.

                                                  А если на постоянку — то да, вместо спортзала. Было бы идеально со всех точек зрения, разве что кроме цены    

                                                  Ну и нету его пока. Ждем.

                                                  Отредактировано: keleg~07:11 08.12.18
                                                  #1091082
                                                  • Darth Darth
                                                    08.12.1815:02:27

                                                    Ладно, договорились — ждём    

                                                    #1091140
                            • 0
                              Darth Darth
                              05.12.1807:37:25

                              Блин, вот и я как фантазировать на эту тему начинаю, то остановиться не могу и у меня тоже корвет выходит    

                              Но я всё-таки дал себя «уговорить», что такой «стратегический ПСКР» флоту тоже нужен. Поэтому на ПЛО забил, на УВП забил… однако никак, хоть убей, не могу смириться с ЗПС, беззащитной от атаки и с воздуха, и с воды. Керченский пролив показал, что скоростные высокоманёвренные катера способны легко нарезать круги вокруг больших ПСКРов. И чё мы будем делать, если два таких катера будут тупо держаться в кильватере 22160-го, угрожая ему в мегафон и по радио неминуемой расправой?

                              В общем, у меня тоже не складывается. Но самое главное: такой корабль имел бы право на существование, если бы флот удовлетворил потребности в кораблях остальных классов. Когда же, как Вы говорите, «флот на подсосе сидит кораблей и нормальных кораблей х.з. вообще когда дождется», и, в частности, когда у нас пока ещё непреодолимая проблема с судовыми двигателями (даже для «Каракуртов»), серийное строительство 22160-х выглядит как пир во время чумы. Типа, смотри какой голубь мира я могу себе позволить иметь в составе флота в товарных количествах!    

                              #1090343
                              • 1
                                Нет аватара Юрген
                                05.12.1810:08:21

                                Катера, дроны-камикадзе, шахид-лодки, вооруженные контрабандисты… Список можно при желании продолжить. Ни от чего этого корабль толком не защищен. Есть опыт войны в Йемене, которая идет с 2015 года. По этому опыту хорошо видно, что любая группировка при желании может собрать БПЛА-камикадзе или моторку с дистанционным управлением буквально из говна и палок. И атакуя сразу с нескольких направлений такие средства борьбы могут представлять опасность даже для кораблей уровня фрегата. Вон, англичане прямо пишут: нету у нас адекватного корабля в ройял нэви против таких угроз, эсминцы пр. 45 уязвимы для моторок-брандеров с дистанционным управлением/биороботом, а тральщики беззащитны против дронов-камикадзе и легких ПКР.

                                А у нас на этом фоне клепают голубя мира, да. Ведь чего изначально писали? Мол, будет патрулировать там, куда большой корабль не нужно гонять, противопиратская вахта, то-се. А противопиратская вахта — это где? Это самый гадючник — Красное Море, Аденский залив, там где Сомали, Аль-Кайеда, ИГИЛ, куча других группировок и бесконечное рубилово всех против всех. Беззащитный корабль там будет очень кстати, ага.

                                Теперь уже концепция поменялась — пативен для ССО. Ну ок. Вот сможет этот корабль поддержать действия группы ССО у берегов какой-нить Ливии? Где запросто может ПКР прилететь или у полевого командира найтись пара МиГ-23 в арсенале?

                                Теперь про ПЛО. Ну вот через 10 лет «Альбатросы» массово на писание пойдут — кто будет свои РПКСН на позиции выводить? Ну вот и получается, придется корабль ПЛО специализированный строить, а что мешает просто чуть доработать вот этот проект, и будут у тебя дополнительные 6 кораблей ПЛО нормальных? Видимо 10 лет — это слишком большой горизонт планирования для нашего ВМФ.

                                #1090377
                                • 1
                                  Darth Darth
                                  05.12.1811:24:18

                                  Вот сможет этот корабль поддержать действия группы ССО у берегов какой-нить Ливии? Где запросто может ПКР прилететь или у полевого командира найтись пара МиГ-23 в арсенале?

                                  Ну вот блин… «Два учёных, независимо друг от друга…»    

                                  Я примерно такой сценарий и предполагал вот здесь: sdelanounas.ru/blogs/113387/?pid=1080123#comments .

                                  Но народ считает, что в таких напряжённых районах 22160 в одиночку ходить не будет. Опять же, даже если в сопровождении 20380-го — тоже нашли корабль обеспечения группового ПВО (он бы хорошо если б себя защитил…).

                                  Короче, мы с Вами смотрим на жизнь в этом вопросе одинаково. Но на форуме мы, похоже, в меньшинстве    

                                  #1090392
                                  • 1
                                    Нет аватара Юрген
                                    05.12.1811:33:43

                                    Но народ считает, что в таких напряжённых районах 22160 в одиночку ходить не будет.

                                    А зачем он нужен тогда вообще? Туристов возить?

                                    Опять же, даже если в сопровождении 20380-го — тоже нашли корабль обеспечения группового ПВО (он бы хорошо если б себя защитил…).

                                    Нам нужен корабль, которого будет прикрывать другой корабль, потому что у нас и так не хватает кораблей.)))

                                    «Великолепный план, Уолтер. Просто ох…й, если я правильно понял. Надёжный как швейцарские часы»

                                    #1090394
                                    • 0
                                      Darth Darth
                                      05.12.1812:47:28

                                      Нам нужен корабль, которого будет прикрывать другой корабль, потому что у нас и так не хватает кораблей.)))

                                      Нуууу… типа да    

                                      #1090405
                                      • 0
                                        John Dodoe John Dodoe
                                        05.12.1823:28:13

                                        Про вертолёт не забываем)

                                        Этот проект похож на уменьшенный в два раза американский литоральный LCS от Локхида. У американца водоизмещение примерно в два раза больше и может нести больше пепелацев — 2 SH-60 Seahawk или 1 H-60 Seahawk и 3 БЛА MQ-8 Fire Scout. Российский 22160 в два раза меньше под один вертолёт — Ка-27/Ка-29/Ка-52К и 2-4 БПЛА.

                                        Насколько такие корабли нужны ВМС США и ВМФ РФ, сложно сказать — военным видней.

                                        Отредактировано: John Dodoe~23:35 05.12.18
                                        #1090613
                                  • 1
                                    Нет аватара ergio
                                    05.12.1814:12:41

                                    Я с вами в этом вопросе!   

                                    #1090443
                                    • -1
                                      Darth Darth
                                      05.12.1816:50:40

                                      У Вас пока недостаточно минусов для включения в нашу группу. Работайте над этим    

                                      #1090497
                                • Нет аватара keleg
                                  06.12.1816:37:14

                                  Против шахидмоторок — РГ-55M-1 (2* ДП-65 с новой СУО)

                                  Против дронов-камикадзе-легких ПКР — РЭП и АК-176МА с новой СУО.

                                  Против катеров — Ка-52К. На который и X-35 вешаются.

                                  Так что не очень-то и голубь.

                                  #1090770
                                  • Нет аватара Юрген
                                    06.12.1816:41:51

                                    Против шахидмоторок — РГ-55M-1 (2* ДП-65 с новой СУО)

                                    А какая у них поражающая сила?

                                    Против дронов-камикадзе-легких ПКР — РЭП и АК-176МА с новой СУО.

                                    Там точно есть РЭП?

                                    Против катеров — Ка-52К. На который и X-35 вешаются.

                                    Угу. Сказку «Дудочка и кувшинчик» читали? Если поставить Ка-52, то чем он будет ПЛО обеспечивать? А если поставить Ка-27, то кто будет Х-35 таскать?

                                    #1090771
                                    • Нет аватара keleg
                                      06.12.1817:50:52

                                      1) Площадь поражения открыто расположенной живой силы, м2 — 80 чтоб сдетонировал шахид-катер вполне хватит. Погуглите, ссылки сюда не дает. по РГ-55-M1 находит.

                                      2) Да. Серьезный. И КРЭТ обещал в кино про 22160, и антенны видно.

                                      3) ПЛО никто не обещал, обещано бить террористов-бармалеев. Вполне побъет, даже уровня хуситов. Хотя против серьезных лучше в паре — два Ка-52 с Х-35 и АФАР — очень серьезная штука.

                                      Вы погуглите чем в основном израильтяне-американцы отражали вражеские (арабские, иранские) ПКР?

                                      РЭП. А мы типа в лидерах числимся.

                                      Отредактировано: keleg~17:58 06.12.18
                                      #1090789
                            • Katamaran Katamaran
                              07.12.1803:21:28

                              Вот такой 22160 был бы прекрасен. Но, имеем баскетбольную площадку. В океане без неё никак.

                              #1090898
                              • Нет аватара Юрген
                                07.12.1812:28:03

                                Надеюсь, про бар и сауну тоже не забыли.

                                #1090935
                            • Mikey Mikey
                              07.12.1815:05:38

                              Я не знаю, с чего Север решил, что на нем будут спецназ катать.

                              — Север прав.

                              Что мешает катать спецназ на обычных рыбацких сейнерах?

                              — Вы не пробовали пару недель в ПБГ на сейнере? ))

                              Может быть.Когда-нибудь. ИСПМ (контейнерный БУГАС) и появится на них. Когда он будет готов.

                              #1090973
                          • Нет аватара monarch
                            08.12.1818:58:01

                            если бы у него за надстройкой было, как у «Каракуртов», хотя бы 2 АК-630

                            Этому «чуду» это бы не помогло — никак.

                            А помог бы заказ МО РФ нормальных 11661 с БУГАС, если уж кому-то в главкомате ВМФ так приспичило Зеленодольск загрузить, а нормальный универсальный корвет ПЛО (20380) поперек яи… принципов встал.

                            Хотя у зеленодольцев и так все нормально с загрузкой в ближайшее время.

                            Как и с умением строить корабли.

                            #1091202
                            • Darth Darth
                              08.12.1820:34:33

                              Но позвольте, как же тогда ССО за тридевять земель туда и обратно на одной заправке возить? «Пропоненты» 22160-го говорят, что в наше время флоту без такой фичи никак    

                              #1091230
                    • Katamaran Katamaran
                      07.12.1803:18:23

                      неприятия ещё больше!
                      я ждал этого ответа.

                      #1090897
              • 2
                Нет аватара evgen0911
                04.12.1820:03:02

                Десантно-штурмовая лодка проекта 02800. Длина, м: 10; Ширина, м: 3,6; эту «шлюпку» вы имеете ввиду?

                #1090268
            • 8
              A_SEVER A_SEVER
              04.12.1820:00:15

              так там же катер десантный?
              Слип для ДШЛ (десантного катера) ещё ниже:

              •  © Фото из открытых источников

              #1090264
  • -5
    Иван Кротов Иван Кротов
    04.12.1819:28:28

    покрашен как будто грунтовкой, но с другой стороны это не яхты, им бантики не нужны    

    #1090250
    • 7
      A_SEVER A_SEVER
      04.12.1820:01:28

      покрашен как будто грунтовкой
      Грунтовка бурого цвета, а тут серый.

      #1090265
    • 5
      obormot obormot
      04.12.1822:02:46

      Видел похожий. Прекрасно теряется в дымке над водой, особенно в сумерках и в пасмурную погоду.

      #1090291
  • 4
    obormot obormot
    04.12.1822:04:31

    В восторге. Чертовски красив. Надеюсь и «мускулы» не подкачают.    

    Где «Василий Быков»?

    #1090293
    • 1
      A_SEVER A_SEVER
      04.12.1822:29:02

      Где «Василий Быков»?
      В Новороссийске.

      #1090300
    • -1
      Darth Darth
      04.12.1823:40:54

      Чертовски красив. Надеюсь и «мускулы» не подкачают.

      Красив, спору нет! Но найти б ещё то место, куда у него спрятаны его «мускулы»     (Андрей A_SEVER, разумеется, может предложить поискать «мускулы» в машинном отделении — дык ить там не сила, а выносливость    )

      #1090310
      • 1
        A_SEVER A_SEVER
        04.12.1823:54:34

        найти б ещё то место, куда у него спрятаны его «мускулы"
        Его «мускулы» это бойцы ССО.

        #1090313
        • -5
          Darth Darth
          05.12.1800:01:41

          Ну то есть морской аналог БТР «Ракушка»: из вооружения — 2 пулемёта 7,62, зато 13 человек десанта. Не, можно, конечно, есть зерно рациональное…

          #1090315
          • 1
            A_SEVER A_SEVER
            05.12.1800:10:07

            из вооружения
            Транспортно-боевой вертолёт Ка-29 и ДШЛ (средства высадки бойцов ССО).

            Плюс средства радиотехнической разведки и связи.    

            #1090317
            • -2
              Darth Darth
              05.12.1800:28:21

              Вертолёт ещё поднять надо успеть — а ну как не успели и уже под огнём катеров противника находимся? Пусть это будут даже две всего лишь «Гюрзы» с 2×30-мм каждая. Пока АК-176 будет разбираться с одной, вторая из нашей рубки решето бронебойными сделает.

              #1090319
              • 1
                Нет аватара siberia2012
                05.12.1807:37:38

                Гюрз

                разве задача данного проекта борьба с катерами типа «Гюрза»? Для этого есть другие средства. У этого проекта совсем другие задачи и соответствующее вооружение, в том числе «Калибры».

                Отредактировано: siberia2012~07:38 05.12.18
                #1090344
                • 1
                  Нет аватара Юрген
                  05.12.1809:29:54

                  Нету у него калибров.

                  #1090367
                  • -1
                    Нет аватара siberia2012
                    05.12.1812:59:50

                    sibe

                    пока, но в проекте они есть. Да и не факт, что мы знаем всё.

                    #1090409
                    • 0
                      Александр Жигульских Александр Жигульских
                      05.12.1813:48:53

                      Мы, на самом деле, знаем всё, даже Юрген, хотя и прикидывается, что не знает — там предполагается размещение 4х ракет «Калибр» или 8 Х-35 в контейнерном исполнении аналогично экспортному комплексу «Club».

                      Другое дело, что это только озвученные заявления, на практике не проверенные.

                      Впрочем, ударное вооружение для этого корабля — явно не главное, даже если это и возможно.

                      #1090427
                      • 2
                        Нет аватара Юрген
                        05.12.1814:06:09

                        Я знаю, что штатно они там не стоят. А раз штатно нету — значит нету.

                        #1090437
                      • 1
                        Нет аватара ergio
                        05.12.1814:17:16

                        Не, ударное вооружение, когда ни будь, возможно, это замечательно. А что делать с оборонительным? Или с тем же ПЛО?

                        Ну ведь люди правильно пишут, лет через 10 «Альбатросы» все и что останется? А мы строим непонятный проект, объясняя это тем — «вы покурите тему, все так делают». Ну это же не конструктивно.

                        Есть 20380, более-менее отработанный, по которому нет не решенных проблем (ГЭУ и пр.). Но мы строим…

                        #1090448
              • 4
                A_SEVER A_SEVER
                05.12.1809:36:59

                а ну как не успели и уже под огнём

                При грамотном планировании такого не может быть — ССО как правило действуют скрытно, тщательно выбирая место и время операции.

                А если с планированием есть проблемы, то можно допустить всё, что угодно.

                это будут даже две всего лишь «Гюрзы» с 2×30-мм каждая
                22160 их обнаружит и утопит — у него РТВ лучше и дальность стрельбы больше.

                #1090370
                • 1
                  Нет аватара Юрген
                  05.12.1810:13:56

                  При грамотном планировании такого не может быть — ССО как правило действуют скрытно, тщательно выбирая место и время операции.

                  Гладко было на бумаге. Вон, у натовского спецназа при проведении операции в какой-нибудь папуасии почти всегда то косяк, то какая-то непредвиденная неожиданность. Вот и получается «мужики, если что — мы вас не знаем».

                  #1090379
                  • 0
                    Human RS Human RS
                    05.12.1814:27:23

                    Гладко было на бумаге. Вон, у натовского спецназа при проведении операции в какой-нибудь папуасии почти всегда то косяк, то какая-то непредвиденная неожиданность.

                    Наши не натовцы и доказали это делом в Сирии.

                    #1090452
                    • 0
                      Нет аватара freeman
                      05.12.1816:06:12

                      Да, у нас как всегда все по плану, все учтено, все предусмотрено. Потери тоже по плану?

                      #1090482
                      • 0
                        Human RS Human RS
                        05.12.1816:08:47

                        Назовите число потерь в рядах ССО.

                        #1090485
                        • -2
                          Нет аватара freeman
                          05.12.1816:29:45

                          По Сирии спросите у Шойгу. По другим операциям, тоже отлично продуманным и спланированным нашими уважаемыми начальниками в погонах, потери, к сожалению, есть и очень ощутимые, гугл в помощь.

                          #1090491
                          • 0
                            Human RS Human RS
                            05.12.1816:40:27

                            По Сирии спросите у Шойгу. По другим операциям, тоже отлично продуманным и спланированным нашими уважаемыми начальниками в погонах, потери, к сожалению, есть и очень ощутимые, гугл в помощь.

                            Разговор шел про ССО, так что вы или прекращаете передергивать или говорите по теме.

                            #1090495
                            • -1
                              Нет аватара freeman
                              05.12.1817:22:43

                              Разговор шел про грамотное планирование. Конкретно по действиям ССО в Сирии я выше ответил — спрашивайте у Шойгу, в открытом доступе информации нет. Или у вас есть? Тогда поделитесь вместе с ссылкой на источник. Что касается планирования, то поговорка «гладко было на бумаге…» была и остается актуальной для нашей армии, о чем свидетельствуют печальные примеры. И причины этих примеров чаще всего «грамотное планирование».

                              #1090508
                          • Татьяна Постоенко
                            06.12.1819:54:37

                            Вы еще Лешу Навального или Лента.вру с Фонтанкой про потери поцитируйте…Гугл у них консультируется.

                            #1090812
                • 0
                  Darth Darth
                  05.12.1810:50:00

                  Дык вот именно, Андрей, как Юрген и говорит, «гладко было на бумаге». Степень фактического соответствия планам тем ниже, чем дальше от своих берегов. «Бёрки» тоже крутые эсминецы, и по планированию ВМС США нам фору многократно дадут — но подплыл к борту «Коула» в 2000-м стеклопластиковый катер и сделал в корпусе большую дырку (а мог бы и утопить, если б там взрывчатки побольше было).

                  А что касается 22160-го — он ведь первым стрелять вряд ли будет. А ну как с катеров противника сначала ПТУРами единственную орудийную башню выведут из строя? На этом морской бой, собственно, и закончится.

                  #1090386
                  • 0
                    Александр Жигульских Александр Жигульских
                    05.12.1813:31:09

                    > А ну как с катеров противника сначала ПТУРами

                    А за ними эскадрилья F\A-18 с корректируемыми бомбами, а потом «Вирджиния» торпедирует!    Против одной жалкой многоцелевой авианосной группы целый патрульный корабль водоизмещением 1300 тонн не потянет — явно попил!

                    Вообще, напоминает прохладные истории от некого Максима Климова (широко известного в узких кругах), который рассказывал как могучие украинские «Гюрзы» будут топить ПТУРами корабли береговой охраны, пока объективная реальность не победила бурные фантазии.

                    Отредактировано: Александр Жигульских~13:37 05.12.18
                    #1090418
                    • 2
                      Нет аватара Юрген
                      05.12.1813:35:32

                      А за ними эскадрилья F\A-18 с корректируемыми бомбами, а потом «Вирджиния» торпедирует!

                      Нет, просто три шахид-моторки с разных направлений. Вполне реальная ситуация в Аденском заливе, знаете ли.

                      #1090422
                      • Татьяна Постоенко
                        06.12.1820:02:06

                        этим моторкам надо еще к нему приблизиться на реальное расстояние. Ну если вахта будет спать и он будет мирно дремать на якоре — то тогда да.

                        Посмотрите видео как с такими или же подобными моторками спокойно расправляются с помощью стрелкового вооружения частные охранники на гражданских судах.

                        #1090816
                        • Нет аватара Юрген
                          06.12.1820:12:27

                          Вы просто не в курсе, о чем я говорю.

                          #1090820
                  • Татьяна Постоенко
                    06.12.1819:57:45

                    Вы поинтересуйтесь опытом использования украинцами этих ПТУРов. Можно использовать только в стоячем положении при спокойной погоде и по стоячей мишени. Лазерное наведение — оно такое. Намедни перед Керченской битвой их МБАК цирк устраивал в Азовском море. Наши с ПСКР даже поапплодировали наблюдая сие зрелище. На ник не смотрите у дочери в гостях   ))

                    #1090815
                    • Darth Darth
                      06.12.1820:43:20

                      Я уже написал [где-то здесь, уже лень искать], что имею в виду применение ПТУР со стабилизированной платформы. Которую несложно сколхозить при должной научно-технической поддержке со стороны «куратора».

                      #1090832
  • 1
    александр столярчук александр столярчук
    04.12.1823:32:05

    Темная лошадка. Не совсем понимаю его назначение и возможности, но ИМ виднее (надеюсь).

    #1090307
  • 5
    Нет аватара xitmen
    05.12.1801:06:48

    на 368-м 8 декабря подъём флага, на 375-м, по плану, в феврале.

    #1090324
  • 7
    Нет аватара Bars
    05.12.1806:59:01

    Что-то много требований здесь предъявляют к Патрульному кораблю. Может вам ещё вертикальный взлет приделать?

    #1090336
    • 7
      Нет аватара Rockets
      05.12.1807:25:37

      Что-то много требований здесь предъявляют к Патрульному кораблю.

      Не берите в голову, это местные эксперты с 3 палаты, сплошные «Дрейки» «Нельсоны» и «Наполеоны» с синдромом буйной фантазии

      Отредактировано: Rockets~07:27 05.12.18
      #1090338
      • 0
        Нет аватара siberia2012
        05.12.1807:41:13

        интересно, эти «адмиралы» и прочие «главнокомандующие» имеют хоть малейшее отношение к проектированию боевых кораблей? Может к разработкам проектов со стороны МО? Да ладно, хотя бы на флоте служили?

        Отредактировано: siberia2012~07:41 05.12.18
        #1090345
        • 2
          Darth Darth
          05.12.1811:12:22

          Можно подумать, в обсуждении на нашем форуме какой бы то ни было новости из любой другой области принимают участие исключительно опытные профессионалы в этой самой области    

          А конкретно в части Вашего комментария… Ну вот зашёл только что ради прикола к своему коллеге-подводнику, 10 лет жизни отдавшему ВМФ СССР, а в наше время занимающемуся ровно тем, о чём Вы говорите. Он про 22160 только слышал, детали не помнил. Познакомил его с корабликом поближе, непредвзято объяснил, для чего это теоретически нужно… Он развёл руками и сказал, что это смахивает на попил бабла.

          Извините, что могу: адмиралов у меня знакомых нет.

          #1090387
          • 1
            Александр Жигульских Александр Жигульских
            05.12.1813:22:14

            > Он про 22160 только слышал, детали не помнил.

            > Познакомил его с корабликом поближе

            Сводили на корабль что ли? Как вы можете кого-то познакомить с «корабликом», если из всей доступной информации по нему фильм со «Звезды» с бесноватым ведущим и треп пионеров-судомоделистов с форума авиабазы?

            > непредвзято объяснил

            Насколько ваше мнение непредвзято мы уже смогли убедиться по вашим комментариям    

            Отредактировано: Александр Жигульских~13:35 05.12.18
            #1090416
            • 2
              Darth Darth
              05.12.1813:33:45

              Сводили на корабль что ли? Как вы можете кого-то познакомить с «корабликом»…

              А что мы о нём не знаем-то? От того, что мы побываем на корабле, у него вооружения и оборудования не прибавится.

              Насколько ваше мнение непредвзято мы уже смогли убедиться по вашим комментариям

              А я ему своего мнения не выражал, даже после того, как он выразил своё.

              В беседах с такими великими людьми я по большей части слушаю и внимаю    

              #1090420
              • 2
                Нет аватара Юрген
                05.12.1813:36:42

                А что мы о нём не знаем-то? От того, что мы побываем на корабле, у него вооружения и оборудования не прибавится.

                А вдруг там внутри 32 «Калибра»? Никто ж не заглядывал…

                #1090425
                • 2
                  Darth Darth
                  05.12.1815:42:33

                  А вдруг там внутри 32 «Калибра»? Никто ж не заглядывал…

                  Но учитывая отсутствие внешних признаков наличия на нём ПУ, стреляет он ими из 533-мм торпедных аппаратов, расположенных в подводной части корпуса. И в этом случае посещение корабля также может не вскрыть сию потайную фичу    

                  #1090472
          • 1
            Нет аватара Rockets
            05.12.1813:54:00

            Извините, что могу: адмиралов у меня знакомых нет.

            А покурить тему не пробовали? Мы Америку в строительстве патрульных кораблей не открыли, всё придумано до нас Например: Немецкая программа Danubio-IV Patrullero de Zona Maritima — PZM (Патрульный корабль морской зоны)

            Патрульные корабли проекта OPV-80 (Offshore Patrol Vessel) Их строят по лицензии

            •  © vpk.name

            Характеристики:

            Длина — 80,6 м

            Ширина — 13 м

            Полное водоизмещение — 1771 т.

            Максимальная скорость — 25 узлов

            Двигатель — 2 x дизельный Wartsila (Вартсила) мощностью по 4080 кВт

            Вертолетная площадка — прием 10-тонного вертолета, например, S-70B «Сихоук"

            Транспортировка десанта — НЕТ

            Спутниковая система связи — ДА

            Дальность плавания — 8600 морских миль на скорости 12 узлов

            Автономность — 30 суток.

            Артустановка — 76-мм Super Rapid (Супер Рапид)

            Если покурите тему то увидите, что корабли очень популярны

            #1090429
            • -1
              Darth Darth
              05.12.1814:09:24

              А покурить тему не пробовали?

              Вы уже не первый раз невпопад пытаетесь уличить меня в том, что я не изучил тему. Предыдущая попытка с атомными станциями малой мощности закончилась неудачно. В этот раз у Вас получилось не лучше, потому что Вы невнимательно читали контекст. Мы с Юргеном прекрасно знаем о существовании недовооружённых «аналогов» во флотах других стран. Мы не понимаем, зачем эти корабли нужны нашему ВМФ в его современном состоянии.

              Повторю для невнимательных:

              Юрген: «И вообще не жирно для спецназа строить аж 6 единиц, когда флот на подсосе сидит кораблей и нормальных кораблей х.з. вообще когда дождется?"

              Darth: «Но самое главное: такой корабль имел бы право на существование, если бы флот удовлетворил потребности в кораблях остальных классов. Когда же, как Вы говорите, «флот на подсосе сидит кораблей и нормальных кораблей х.з. вообще когда дождется», и, в частности, когда у нас пока ещё непреодолимая проблема с судовыми двигателями (даже для «Каракуртов»), серийное строительство 22160-х выглядит как пир во время чумы. Типа, смотри какой голубь мира я могу себе позволить иметь в составе флота в товарных количествах!»

              #1090439
              • 1
                Нет аватара Rockets
                05.12.1816:56:22

                Предыдущая попытка с атомными станциями малой мощности закончилась неудачно

                Для вас, вам всё показали в картинках и разжевали вы один фиг не поняли,

                как в прочем и тут

                Мы не понимаем, зачем эти корабли нужны нашему ВМФ

                С этого и начинайте. Кода поймёте будите иметь что сказать.

                #1090500
              • Татьяна Постоенко
                06.12.1820:05:54

                Мы не понимаем, зачем эти корабли нужны нашему ВМФ в его современном состоянии.

                Вот в том то и дело что не понимаете… И даже не совсем в теме что там внутри и для чего и как… Но делаете уже далеко идущие выводы. Раз строят серией — значит все продумано. Мои балтийские друзья в восторге от кораблика — а они не форумчане, а морские офицеры.

                #1090817
                • Darth Darth
                  06.12.1820:35:42

                  Мои балтийские друзья в восторге от кораблика — а они не форумчане, а морские офицеры.

                  Ну я мнение другого морского офицера в этой ветке уже привёл — оно диаметрально противоположно мнению Ваших балтийских друзей, без малейших «подсказок» с моей стороны.

                  #1090828
            • 2
              Нет аватара ergio
              05.12.1814:22:17

              «Все так делают», конечно аргумент.     Детям, в таких случаях обычно говорят, что-то вроде — «а если он в окно прыгнет, ты тоже».

              Если вы уж взялись просвещать на сей счет, то хотелось бы что-то более весомое. Ну типа — те и те задачи невозможно решить без этих кораблей; эти корабли превосходят корабли других проектов (нашего ВМФ) в том и в том.

              У меня главная претензия к этому проекту — его строят в ущерб другим кораблям. Одно дело строить эти корабли когда у тебя много лишних денег и их некуда девать или если флот тебе нужен для красоты. Но оба эти варианта не про нас.

              #1090450
              • Нет аватара Rockets
                06.12.1806:04:45

                У меня главная претензия к этому проекту

                Ахринеть! Наполеон как минимум. У МО нет претензий. ВМФ РФ проект заказало, А у Наполеона местного есть претензии …

                Одно дело строить эти корабли когда у тебя много лишних денег

                Алё! Поделитесь с государством лишними деньгами. За ваши деньги любой каприз

                его строят в ущерб другим кораблям
                В «ущерб» сухопутных войск, авиации, РВСН. Сколько танков БМП, БМД, Искандеров можно запилить, вместо одного такова корабля? А сколько авиационных, танковых, ПВОшных полков можно запилить вместо одной АПЛ?! Канатчикова Дача вами должна гордится.

                Отредактировано: Rockets~06:05 06.12.18
                #1090652
  • 0
    Нет аватара Сергей40
    05.12.1812:57:39

    А для чего наклон стёкол в рубке в непривычную сторону? При ярком солнечном свете на ЖК-мониторах ничего не будет видно, да и для другой аппаратуры нагрев не пойдёт на пользу, а если выйдут из строя кондиционеры, то рубка от солнца превратится в баню. И обзорность будет явно хуже.

    #1090407
    • 1
      Нет аватара siberia2012
      05.12.1813:02:15

      sibe

      видимо всё для того же, уменьшение радиолокационной заметности.

      #1090411
      • -1
        Нет аватара Сергей40
        05.12.1813:35:25

        А почему НАТОвские корабли, выполненные по принципу малозаметности, не имеют заваленных стёкол в рубке? Как-то не верится в подобную аргументацию, больше похоже на работу дизайнеров из 60-х годов прошлого века.

        #1090421
        • 0
          Нет аватара siberia2012
          05.12.1815:22:18

          а пресловутый Zumwalt?

          #1090467
          • 0
            Нет аватара Сергей40
            05.12.1816:21:16

            Там по фотографиям видно плохо, уж очень узкая рубка, зато заметно нечто вроде солнцезащитного козырька.

            Отредактировано: Сергей40~16:21 05.12.18
            #1090488
            • Нет аватара siberia2012
              06.12.1811:21:35

              если присмотритесь к представленным здесь фотографиям, козырёк тоже есть над передними.

              #1090702
  • -9
    Morder2012 Morder2012
    05.12.1813:07:15

    Очередной «фотофахт» Ждём следующих постов. «Мичман Статуев впервые курит на корме» и «Капитан-лейтенант Тюленев загорает на баке» Продолжайте…нам есть чем гордиться. Мда…

    #1090413
  • 1
    Александр Жигульских Александр Жигульских
    05.12.1814:02:36

    По поводу возможностей корабля, исходя из всей совокупности фактов, озвученных в открытом доступе:

    — патрулирование акваторий мирового океана, в т. ч. вдали от родных берегов: автономность аж 60 суток заявляется, наличие трехкоординатной РЛС, возможность размещения контейнерной опускаемой ГАС, возможность размещения беспилотных катеров на палубе и запуск/прием АНПА (подводных беспилотников) через слип, размещение на корабле одновременно одного обычного (включая противолодочный) и двух беспилотных вертолетов

    — обепечение действий небольших отрядов спецназначения: запуск и прием десантного катера через слип, возможность размещения транспортного вертолета или даже разведывательно-боевого Ка-52К + двух беспилотных вертолетов, заявленная возможность размещения ракет «Калибр» (чтобы сразу поражать цели, выявленные спецназом, например).

    — в военное время: заявленная возможность оснащения кораблей контейнерным ударным вооружением, возможность установки ПВО «Штиль-1» при ремонте (вместо спортзала, который многим спать не дает почему-то).

    — некие миротворческие миссии: разместить мобильный госпиталь в контейнерах (есть такие), пригнать к берегам нужной страны и возить на вертолете и лодках раненных гражданских, диктуя свою несгибаемую добрую волю мировому сообществу (странно, конечно, но, по крайней мере, возможность этого официально озвучена).

    Учитывая, что кораблей будет несколько, то можно смешивать в разной пропорции: один везет спецназ, а другой вокруг него патрулирует, и никто заранее не будет знать что там на самом деле на борту — может, ракеты, может, госпиталь    

    Ну и вообще, это по сути вспомогательный корабль относительно небольшого водоизмещения, почему-то хейтеры не ноют, что на буксирах, тральщиках, транспортах вооружения и десантных кораблях нет ПВО, ударных комплексов, и прочих радостей.

    Отредактировано: Александр Жигульских~14:21 05.12.18
    #1090435
    • 2
      Нет аватара ergio
      05.12.1814:35:04

      У вас смешались в кучу «кони, люди…». Тральщики, это боевые корабли созданные для определенных целей и вооруженные в соответствии с возложенными задачами. Буксиры и транспорты, в обще вспомогательные суда.

      Мы же обсуждаем боевой корабль, призванный, в том числе, в одиночку находиться в дали от собственных баз. Вот люди и задаются резонным вопросом — а вдруг что, ему и отбиться от одиночного или пары штурмовиков особо нечем. А ведь у тех самых бармалеев и ПКР встречаются.

      Ну, а рассуждения на тему — может, когда ни будь и т. д., даж и обсуждать не хочется.

      Есть устойчивое чувство, что эти корабли проходят весь свой век в нынешнем виде. Есть небольшая надежда, что на последующих корпусах что-то и изменят в сторону увеличения боевой устойчивости. Но такое просветление в головах адмиралов весьма призрачно.

      И уж коли начал, на кой ляд, простите, спцназу на ЧФ аж 6 корпусов?!

      #1090454
      • 1
        Нет аватара siberia2012
        05.12.1815:25:43

        как зачем? Незалэжную брать будем, через Одессу, прям по Потёмкинской. Высадили десант, взяли Главпочтам, Вокзал, Деребасовскую. Ну, а потом Царьград…

        Отредактировано: siberia2012~15:27 05.12.18
        #1090469
      • 3
        A_SEVER A_SEVER
        05.12.1816:52:59

        на кой ляд, простите, спцназу на ЧФ аж 6 корпусов?
        Это не спецназу ЧФ, это ССО МО.

        Просто ЧФ ближе всего к районам их потенциального применения.

        Или Вы считаете, что 22160 всю свою службу проведут в Чёрном море?    

        #1090498
        • Нет аватара ergio
          07.12.1811:45:51

          Это не спецназу ЧФ, это ССО МО.Просто ЧФ ближе всего к районам их потенциального применения.

          В любом случае, как вы и пишите — на один театр. Да и спецназу ССО, по мне так, многовато 6 корпусов.

          Даже для такого применения сомнительный корабль. ВИ небольшое, значит кол-во бойцов, техники и припасов ограничено. Мореходность тоже. Вооружение аховое (как уже говорил, пара штурмовиков супостата или старая советская береговая ПКР и прощай элитное подразделение). Как бы вот тоже, сами на себя наложили ограничения в применении. А ведь он, типа, с большой автономностью, то есть по идее должен один в дали от баз вопросы решать.

          В общем странный корабль. Разве что только красивы получился, но это, что называется, на вкус и цвет все фломастеры разные.

          Или Вы считаете, что 22160 всю свою службу проведут в Чёрном море?

          Да будут они по морям-океянам ходить, кишки пассажирам вытрясать.   

          #1090929
      • Нет аватара Rockets
        06.12.1806:52:58

        Тральщики, это боевые корабли созданные для определенных целей и вооруженные в соответствии с возложенными задачами.

        И этот корабль можно заточить для определённых целей. Наполеончик корабль в море выходит не просто по хочухе наполеонов, а с конкретной боевой задачей. Этот корабль можно заточить под любую задачу, он МОДУЛЬНЫЙ, с приличной автономностью. А самое главное проект дешевле кораблей с ракетным вооружением, но при этом имеет возможности всё тех же ракетных кораблей (при погрузке модуля на корабль)

        Вооружение корабля (Комплексы Ракетного вооружения) стоит денег, гораздо больших чем сам корабль внезапно.

        #1090654
        • Нет аватара ergio
          06.12.1810:48:16

          Ну давай разбираться.

          Говоришь- задачи. Так обрисуй эти задачи, а то они весьма призрачные. Дошло до того, что люди ужи их придумывать стали. Другие корабли критикуют за их недостатки, а этому задачи придумывают.

          Говоришь — дешевле кораблей с ракетный вооружением и тут же пишешь про модули с этим самым вооружением. Модули бесплатные? Мне почему-то кажется, что модули будут стоить дороже вооружения штатно установленного на корабле. Не говоря про то, что модули занимают на корабле больше места, чем штатная пусковая.

          Внезапно, иногда надо думать своей головой, а не бездумно переписывать всякую чушь из интернета.   

          #1090696
          • Нет аватара Rockets
            06.12.1812:35:00

            Говоришь — дешевле кораблей с ракетный вооружением и тут же пишешь про модули с этим самым вооружением.

            Пишу Не нужны вам модули для сопровождения танкера в Аденском заливе и при этом на борту вы можете держать Спец наз (корабль под это рассчитан) Не имея такого корабля вы погоните туда Фрегат либо СКР вооружённый до зубов, у которого автономка меньше в 2 раза, А экипаж основной 20 чел. ( + до 60 специалистов по необходимости) против ±193 почти в 10 раза больше. Была бы ваша воля вы бы туда 22350 отправили, а в друг война, а у него всё есть.

            Затонула ПЛ (ни дай бог конечно) Вы бы на охрану «Кузнецова» направили, а вдруг война. А пара, тройка 22160 перекроет район и поможет при необходимости при спасательной операции, имея на борту спец оборудование. Которое на него установили ПЕРЕД ВЫХОДОМ на задание. А если надо усилить группировку ударных кораблей, а вот теперь, вдруг война. Установил контейнер с калибрами, с ЗРК или иным вооружением и в перёд на войну. НИР ОКРы по модулям идут в полный рост Когда они закончатся и начнутся испытания, вам об этом расскажут. Но когда закончатся НИРы и ОКРы Уже будут готовые носители этих модулей И не обязательно иметь все сразу, по мере готовности ВМФ устроит.

            #1090720
            • Нет аватара ergio
              06.12.1817:31:54

              Пишу Не нужны вам модули для сопровождения танкера в Аденском заливе и при этом на борту вы можете держать Спец наз (корабль под это рассчитан)

              И?! Модуль для него все равно нужно иметь, то есть купить и поставить на склад (обслуживать и охранять). В чем тогда экономия на ракетах?

              Не имея такого корабля вы погоните туда Фрегат либо СКР вооружённый до зубов, у которого автономка меньше в 2 раза, А экипаж основной 20 чел. ( + до 60 специалистов по необходимости) против ±193 почти в 10 раза больше. Была бы ваша воля вы бы туда 22350 отправили, а в друг война, а у него всё есть.

              Да, я предпочел бы иметь в ВМФ РФ 2 дополнительных 22350, годных к выполнению любых задач (как, так любимому вами патрулированию пиратских вод, так и реальным боевым действиям что в составе группы, что в одиночку), вместо 6 бестолковых 22160, способных разьве что флаг демонстрировать.

              Что касается автономки, то советую вам почитать что пишут моряки про службу маленьких кораблях даже в Средиземном море, не говоря про океаны, в свежую погоду.   

              У нашего ВМФ в данный момент острая нехватка боевых кораблей основных классов. А вы оправдываете строительство кораблей для борьбы с пиратами и малоспособных на что-то еще.

              Затонула ПЛ (ни дай бог конечно) Вы бы на охрану «Кузнецова» направили, а вдруг война. А пара, тройка 22160 перекроет район и поможет при необходимости при спасательной операции, имея на борту спец оборудование.

              Очень важная задача. Это отличный пример к тому что я уже писал выше — придумываем задачи для этого шедевра военного кораблестроения. А наличными силами ее никак не решить? Обязательно строить для этого специальный корабль? И от кого простите закроет? От любопытных туристов? Потому как военный корабль, боюсь, просто проигнорирует такого сторожа, а ПЛ останется для него незаметной.

              А на самом деле, с этой «непосильной» задачей замечательно справится имеющийся в наличии БПК и не надо ничего придумывать.

              Спецоборудование, это типа госпиталь? Или что? Или он способен заменить специализированные корабли? Может «колокол» способен спускать, через слип наверное)))))

              А если надо усилить группировку ударных кораблей, а вот теперь, вдруг война. Установил контейнер с калибрами, с ЗРК или иным вооружением и в перёд на войну. НИР ОКРы по модулям идут в полный рост Когда они закончатся и начнутся испытания, вам об этом расскажут. Но когда закончатся НИРы и ОКРы Уже будут готовые носители этих модулей И не обязательно иметь все сразу, по мере готовности ВМФ устроит.

              Проблема в том, что у нас нет очень многого нужного сейчас, а не завтра. В то же время, у нас есть возможность строит боевые корабли примерно того-же ВИ, только вполне себе вооруженные и способные обеспечить ПЛО, ПВО и удары по НК противника. Но мы строим корабли которым придумываем задачи. Боевыми они смогут стать только при определенном стечении обстоятельств, да и то отчасти.

              Вам такая ситуация, мягко говоря, странной не кажется?

              И еще, попробуйте подумать — а что станет например с автономностью 22160, если он примет два контейнера с калибрами? Кто будет управлять этим доп. вооружением? Откуда этих «управляющих» будут брать, где они будут находится в то время когда контейнер на складе и как они будут обучаться «военному делу по настоящему»?

              А так, да, вы очень «важных» задач для 22160 напридумали    

              Отредактировано: ergio~17:34 06.12.18
              #1090783
              • Нет аватара Rockets
                06.12.1819:54:45

                Модуль для него все равно нужно иметь, то есть купить и поставить на склад (обслуживать и охранять). В чем тогда экономия на ракетах?

                Какую хрень вы несёте Вы в курсе что у ПЛ, на пример, 3ой БК Одни на ПЛ, 2ой на складе, 3й на тех обслуживание Это я вам пытаюсь объяснить про обслуживать и охранять, А сколько у нас ПЛ? И всё это надо обслуживать и охранять

                Это понятно?

                Да, я предпочел бы иметь
                Вы будите иметь, кода станните Глав комом ВМФ, но вы им не станните. Это понятно? Примите как должное, коль не догоняете и созерцайте молча ваш № 16

                Это понятно?

                Что касается автономки, то советую вам

                Советолка не выросла, вы в теме 0 Разницу в количестве экипажа вам привели

                Не догнали, ваши проблемы

                Это понятно?

                придумываем задачи

                Вы понятие не имеете как выдаются ТЗ на проектирование военной техники и кораблей в частности. Ваши фантазии не интересны

                Это понятно?

                А остальные ваш бред, даже комментировать не буду

                Можете не отвечать, обед закончен

                #1090813
                • Нет аватара Юрген
                  06.12.1819:56:35

                  Хамишь, парниша. Все флешки развез, можно и на форумах сабелькой помахать?

                  #1090814
      • Александр Жигульских Александр Жигульских
        06.12.1817:09:00

        > У вас смешались

        Это не у меня.

        > Тральщики, это боевые корабли созданные для определенных целей

        Тральщики — это корабли, созданные для определенных целей. А сейчас носятся (в частности в проектах 22160 и 20386) с идеей модульности, чтобы корабли могли сразу несколько задач выполнять, пусть даже не одновременно. Насколько это оправданно — покажет время. Но сейчас даже не вполне понятно какие тральщики нужны будут в ближайшем будущем, так что сидеть и тыкать со своей дилетантской точки зрения в 22160 и всякие беспилотные катера, попрекая, например, концепцией траления мин времен Эссена — это такое себе занятие.

        > в том числе, в одиночку

        Ну это вы так думаете. Хотя на ПВО могли бы и не экономить. Но сейчас все одноклассники 22160 фактически безоружны, так что мы тут не уникальны.

        > даж и обсуждать не хочется

        Вас никто и не заставляет   

        А вообще, корабли строятся дольше, чем всякие приблуды в контейнерах, в которых нет необходимости, если сначала не построить корабли, на которых искомые модули можно размещать

        > Есть устойчивое чувство, что эти корабли проходят весь свой век в нынешнем виде

        Дай Бог, чтобы не было войны. В такой парадигме это будут самые востребованные корабли флота, кстати.

        > просветление в головах адмиралов

        Да куда уж им до нас с вами! Они и корабля-то поди не видели.

        > на кой ляд, простите, спцназу на ЧФ аж 6 корпусов

        А кто вам сказал, что все шесть корпусов будут на ЧФ?

        Хотя даже чтобы возить спецназ нужны два корабля — на одном спецназ, на втором, например, Ка-52К и госпиталь на всякий случай. И все равно на порядок дешевле, чем какой-нибудь БПК и госпитальное судно.

        Отредактировано: Александр Жигульских~17:25 06.12.18
        #1090778
        • Нет аватара ergio
          07.12.1812:02:27

          Тральщики — это корабли, созданные для определенных целей. А сейчас носятся (в частности в проектах 22160 и 20386) с идеей модульности, чтобы корабли могли сразу несколько задач выполнять, пусть даже не одновременно. Насколько это оправданно — покажет время. Но сейчас даже не вполне понятно какие тральщики нужны будут в ближайшем будущем, так что сидеть и тыкать со своей дилетантской точки зрения в 22160 и всякие беспилотные катера, попрекая, например, концепцией траления мин времен Эссена — это такое себе занятие.

          Вы 22160 и 20386 не ровняйте. 20386 имеет штатно и ПКР и ПВО и ПЛО в полном наборе и может дополнительно принимать в ангар контейнеры. 22160 не имеет ничего из указанного.

          И кого я попрекал беспилотными катерами и предлагал «траление времен Эссена»? Вы ничего не попутали?!

          Ну это вы так думаете. Хотя на ПВО могли бы и не экономить. Но сейчас все одноклассники 22160 фактически безоружны, так что мы тут не уникальны.

          вот я и пишу — «прыгайте в окно, как другие». Обрисуйте мне задачи которые невозможно решить без 22160, а я вам напишу которые не может решать 22160.

          все сразу сложится.

          А вообще, корабли строятся дольше, чем всякие приблуды в контейнерах, в которых нет необходимости, если сначала не построить корабли, на которых искомые модули можно размещать

          И???     Корабли построили, аж цельных два. Про контейнеры пока тишина, только картинки пока на выставках.

          Я и предполагаю — проходят они как есть, голые весь свой срок.

          Да куда уж им до нас с вами! Они и корабля-то поди не видели.

          Да хрен их знает что они видели. Закрывают строительство только только отработанного промышленностью корабля и бросаются на новый проект. Потом вроде одумываются, заказывают еще, но только пару корпусов, но тут же начинают строить третий. И все это при острой нехватке кораблей основных классов.

          Вот и думай, видели они чего ваще или только про собственное благосостояние думают?!

          А кто вам сказал, что все шесть корпусов будут на ЧФ?

          Ну ваще ВМФ про это постоянно говорит. Другой информации пока не было.

          Хотя даже чтобы возить спецназ нужны два корабля — на одном спецназ, на втором, например, Ка-52К и госпиталь на всякий случай. И все равно на порядок дешевле, чем какой-нибудь БПК и госпитальное судно.

          Вы считали это дешевле? Ок, на сколько вылетов запас топлива на 22160? На БПК их штатно два, вертолета. И лазарет есть, тоже штатный. А сколько раненых войдет в госпиталь на 22160, при его загрузке спецназом и прочими сопутствующими вещами, вопрос. Он ведь, госпиталь этот, тоже надо полагать, модульный.

          А если пресловутая, старая советская ПКР и туземцев вдруг нашлась (примеры есть)? БПК отобьется, благо есть чем.

          как-то так.

          #1090931
  • Nikituchka Nikituchka
    06.12.1819:18:38

    Отличный лёгкий стражник. У которого достаточно сил гонять «непобедимый» флот Руины, старые лохани румын или болгар, сопровождать (наваливаться при необходимости) наглых американцев. С основных сил флота снимаются не нужные задачи, высвобождая силы для Сирии и прочих мест. Единственно построить их нужно побольше. Их только на ЧФ штук 10 нужно. Побережье, которое нужно охранять меньше чем на Тихом океане или в Арктике, но соседи (и личности чуть подальше) шибко буйные, что увеличивает силы и средства для охраны. На остальных флотах аналогично, плюс минус. Т. е. серия должна быть из 40-50 кораблей. Главное чтобы минфин не скулил насчёт финансирования. Флот нам нужен, для охраны торговых путей и торговых партнёров от дряхлеющего гегемона.

    #1090803
  • Nikituchka Nikituchka
    06.12.1819:25:11

    Военная приемка. Патрульный корвет проекта 22160.

    ©Видео с youtube.com

    ©Видео с youtube.com

    #1090806
  • Нет аватара altman66
    06.12.1820:49:16

    Обычный патрульник. Раньше называлось авизо. А спор такой, как будто обсуждают строительство линкора или авианосца

    #1090833
    • Darth Darth
      06.12.1821:08:00

      Обсуждаем строительство шести «авизо» в условиях, когда функции «линкоров» у нас временно исполняют обязанности аж шесть пр. 20380 (считая «Громкого»), а функции «авианосца» — видимо, аж целая пара пр. 22350.

      #1090840
      • Нет аватара keleg
        07.12.1814:22:34

        Дык, на что движки и компетенции есть — то и строим. На зеленодольском заводе ни 20380 ни 22350 строить не получится. Так что выбор между 11661 и 22160.

        #1090959
        • Darth Darth
          08.12.1820:03:42

          Неее, выбор — между 22160 (забудем пока про 11661) и, например, 22800 — ибо что такого умеет «Пелла», чего не умеет Зеленодольский, притом что последний только что получил хороший опыт на сопоставимом 21631?

          #1091224
          • Нет аватара Юрген
            08.12.1820:44:18

            Не надо пр. 22800, надо МПК на базе пр. 22800. Получился бы отличный корабль в своем классе.

            В СССР под занавес создали проект МПК на базе «Молнии», и даже успели 4 единицы заложить — так там были 76 мм Ак-176, ЗРАК «Кортик», 8 ПЛУР, 2 РБУ и 3 ГАС. И все это втиснули в 500 тонн.

            А «Ураган» в 2 раза больше почти, тут тебе можно и автономность повысить, и обитаемость, и вертолетную площадку организовать, и БУГАС.

            #1091233
            • Darth Darth
              08.12.1822:34:14

              Да я уж, чесслово, боюсь какой-то новый проект предлагать — пусть хоть существующие строят     Хотя разумеется — новый МПК нужен как воздух, и опыт их проектирования на базе малых ракетных кораблей имеется.

              #1091259
              • Нет аватара Юрген
                08.12.1823:04:52

                Да я уж, чесслово, боюсь какой-то новый проект предлагать — пусть хоть существующие строят

                И не надейтесь!     2 единицы серийные, потом следующие две «по переработанному проекту» (с приостановкой строительства), потом следующие две «по глубоко модернизированному проекту» (с перезакладкой), а потом новая серия по новому проекту «составленному с учетом новых реалий». У нас с корветами такая х…ня, и с фрегатами, и с БДК, а этот патрульник особенный чтоли?

                #1091273
  • Нет аватара ergio
    07.12.1811:03:57

    Какую хрень вы несёте Вы в курсе что у ПЛ, на пример, 3ой БК Одни на ПЛ, 2ой на складе, 3й на тех обслуживание Это я вам пытаюсь объяснить про обслуживать и охранять, А сколько у нас ПЛ? И всё это надо обслуживать и охранятьЭто понятно?

    Еще раз, в последний. На ПЛ постоянно служит полный комплект личного состава, на ПЛ штатно установлены все БЧ (еще в заводе).

    На 22160 нет вооружения кроме носовой АК. Вы предполагаете использование неких контейнеров, которые будут устанавливаться в ныне пустом ангаре. То есть, экономии на ракетах, о которой вы писали не получится, просто потому что эти ракеты все одно будут закуплены, просто будут хранится не на корабле, а на складе (тут еще вопрос что выходит дешевле — модуль или штатная УКСК, ну да ладно).

    Второй момент — это как быть с личным составом, который будет работать с этим модулем. На ПЛ, которую вы зачем-то привели в пример, личный состав всегда на месте, вне зависимости от загруженного БК. На 22160 предусмотрен личный состав для работы с контейнерами или он приходит на борт вместе с контейнером?

    Если приходит, то вопрос — где он «хранится», когда контейнер на складе и как он постигает воинское искусство без постоянных учений (которые постоянно проходят на любом корабле).

    Если он есть в штате 22160, то чем он занимается в отсутствие контейнера с вооружением (балду пинает пока остальные несут службу по своим специальностям?). И если личный состав на борту, вы только представьте сколько это лишних людей — для контейнера с КР одни, для ГАС другие,…

    Это понятно?

    Вы будите иметь, кода станните Глав комом ВМФ, но вы им не станните. Это понятно? Примите как должное, коль не догоняете и созерцайте молча ваш № 16Это понятно?

    Ну вы то, надо полагать, как минимум зам. главкома.    Это особенно видно по набору аргументов и стилю изложения.   

    Советолка не выросла, вы в теме 0 Разницу в количестве экипажа вам привелиНе догнали, ваши проблемыЭто понятно?

    Вы даже не понимаете о чем вам пишут, но пафоса, даже не на зама, на целого главкома, даж с избытком.   

    А по делу, я так понял, сказать совсем нечего.

    Вы понятие не имеете как выдаются ТЗ на проектирование военной техники и кораблей в частности. Ваши фантазии не интересны

    Я так понял вы много ТЗ составили в своей жизни, даже не на ВиВТ, а просто ТЗ на какую ни будь не сложную работу.   

    Только причем здесь ТЗ. Вам пишут, что это единственный корабль в нашем родном ВМФ, который не просто критикуют (критикуют все корабли), а придумывают ему задачи. Причем этим занимаются и любители и профессионалы. То есть люди не понимают предназначения сего шедевра в данное время, в указанных количествах, в составе нашего флота.

    Ну и сем, все! Попытайтесь не вести себя как фокстерьер, бездумно бросаясь на мячик, а попробуйте поразмыслить на это тему спокойно, без рефлексов. Удачи!

    #1090925
    • Нет аватара keleg
      07.12.1814:25:39

      насчет личного состава контейнерного вооружения — скорее всего все будут при контейнерах и на службе — на корабле или, в крайнем случае, на суше (модульный «Тор» вполне и на суше полезен).

      Но вместо межфлотского перехода если нужна концентрация сил будут перекидывать контейнеры с экипажем авиацией. Сильно дешевле и быстрее. Есть ведь десантники аэромобильные, будут и моряки теперь    

      А на каждом флоте будут свободные базовые платформы, которые, пока шухера нету, используются как авизо-срзк и часть которых с теми же контейнерами.

      Отредактировано: keleg~14:28 07.12.18
      #1090960
      • Нет аватара ergio
        07.12.1815:34:25

        насчет личного состава контейнерного вооружения — скорее всего все будут при контейнерах и на службе — на корабле или, в крайнем случае, на суше (модульный «Тор» вполне и на суше полезен).

        Можно подробнее. На службе и при контейнерах это как? На складе будут отрабатывать тревоги и пуски? Или вы полагаете, что «тор» будет стоять на БД, а не на складе, во время своего сухопутного существования? Ок, хотя работа с корабля и с земли несколько отличны друг от друга, могу такое допустить. Но тогда, снимается (с оглядкой на сухопутность) проблема с обучением ЛЧ и появляется другая — выработка ресурса сабжа. Контейнерные КР вы предлагаете так-же использовать? А как, простите быть с контейнером ГАС на земле? С пирса в воду опустить и базу охранять?)))

        Но вместо межфлотского перехода если нужна концентрация сил будут перекидывать контейнеры с экипажем авиацией. Сильно дешевле и быстрее. Есть ведь десантники аэромобильные, будут и моряки теперь

        Вы как себе это видите, на, грубо, 12 кораблей на 4 флотах, всего три комплекта контейнеров, которые летают по стране с севера на юг и с запада на восток? А как быть если нужна концентрация сил на нескольких направлениях? Выбирать где важнее?

        А на каждом флоте будут свободные базовые платформы, которые, пока шухера нету, используются как авизо-срзк и часть которых с теми же контейнерами.

        А может просто строить нормальные корабли? Знаете как говорят — дешевое не может быть хорошим.

        Ну если так необходимы эти корабли ССО, что тоже весьма сомнительно, постройте по паре корпусов на флот, пусть развлекаются. Но зачем им на одном театре аж 6.

        #1090978
        • Нет аватара ergio
          07.12.1816:09:43

          И да. Даже если на каждый корабль есть весь набор контейнеров на каждом флоте (то есть экономию на оружии из плюсов вычеркиваем), он все равно уступает по боевой устойчивости 20380. Просто потому что, если поставить КР, то не будет ПВО и ПЛО, если ГАС, то никаких КР и т. д.

          П.С. я кстати, так и не понял, как его предполагается делать ПЛОшником. Ну ГАС понятно, а контейнеры со средствами поражения куда? На вертолетную палубу?! Или из средств поражения только вертолет? Тогда как на счет реакции?!

          в общем одни вопросы.

          #1090984
        • Нет аватара keleg
          07.12.1816:39:50

          Попробую обрисовать схему (пока теоретическую, пытаемся по открытым данным реконструировать логику).

          Мирное время. На каждом флоте есть несколько 22160, пусть три, на одном из которых стоят водолазные контейнеры и водолазы тренируются в погружениях не около баз, а в приближенных к боевой обстановке условиях, «типа в ДМЗ».

          Происходит катастрофа — например, утоп СРЗК «Лиман» (но где-то в Средиземном) и нужно уничтожить секретную аппаратуру. Один 22160 в водолазном исполнении у нас уже есть на флоте, уходит туда. Если нужна помощь (не сразу обнаружили, например) то перебрасываем водолазов вместе с их аппаратурой с других флотов и, пользуясь опытом «местных», на еще паре 22160 они быстро усиливают группировку в три раза.

          При такой схеме получаем «за те же деньги» возможность втрое большей концентрации сил.

          Да, лучше три спецкорабля на каждом из флотов. Но втрое, блин, дороже — и это серьезно.

          Полувоенное время. В Красном море/Персидском заливе активизировались серьезные полувоенные пираты-террористы типа хуситов или даже ирана, а у нас там нужно проводить конвои по какому-нибудь ООН-соглашению или свои. У нас есть модули Тор-M2KM и есть люди, которые умеют давать им целеуказание с 22160.

          Ставим пару или даже четверку модулей ЗРК на транспорты конвоя и даем ему в сопровождение 22160 (или пару), который дает целеуказание, используя свою дальнобойную СОЦ. Получаем очень нехилую защиту ковоя (ПВО/ПРО и противокатерную), гораздо более дешевую и масштабируемую, чем защита фрегатами.

          И.т.д. Логика простая — или мы делаем для ДМЗ много универсальных фрегатов (и немного спецсудов типа спасателей), или (за те же деньги) _втрое_ больше настраиваемых под задачу 22160. Т.к. с фрегатами напряг по движкам, пока клепаем 22160.

          #1090987
          • Нет аватара ergio
            07.12.1817:11:39

            Мирное время. На каждом флоте есть несколько 22160, пусть три, на одном из которых стоят водолазные контейнеры и водолазы тренируются в погружениях не около баз, а в приближенных к боевой обстановке условиях, «типа в ДМЗ».Происходит катастрофа — например, утоп СРЗК «Лиман» (но где-то в Средиземном) и нужно уничтожить секретную аппаратуру. Один 22160 в водолазном исполнении у нас уже есть на флоте, уходит туда. Если нужна помощь (не сразу обнаружили, например) то перебрасываем водолазов вместе с их аппаратурой с других флотов и, пользуясь опытом «местных», на еще паре 22160 они быстро усиливают группировку в три раза.При такой схеме получаем «за те же деньги» возможность втрое большей концентрации сил.Да, лучше три спецкорабля на каждом из флотов. Но втрое, блин, дороже — и это серьезно.

            А вы не думали, что 1 корабль созданный специально для указанных целей справиться лучше чем 3 не специализированных?

            Полувоенное время. В Красном море/Персидском заливе активизировались серьезные полувоенные пираты-террористы типа хуситов или даже ирана, а у нас там нужно проводить конвои по какому-нибудь ООН-соглашению или свои. У нас есть модули Тор-M2KM и есть люди, которые умеют давать им целеуказание с 22160.Ставим пару или даже четверку модулей ЗРК на транспорты конвоя и даем ему в сопровождение 22160 (или пару), который дает целеуказание, используя свою дальнобойную СОЦ. Получаем очень нехилую защиту ковоя (ПВО/ПРО и противокатерную), гораздо более дешевую и масштабируемую, чем защита фрегатами.

            Я честно не очень понимаю зачем. Ну если вам нужно поставить ПВО на транспорт — есть панцирь и тот же тор в контейнерном исполнении. Оба комплекса имеют свою систему обнаружения, наведения, поражения и могут применяться без дополнительной СОЦ.

            Хотя, задачи СОЦ может выполнить и корвет — фрегат, и еще дополнить это возможностью удара КР по атаковавшим.

            И.т.д. Логика простая — или мы делаем для ДМЗ много универсальных фрегатов (и немного спецсудов типа спасателей), или (за те же деньги) _втрое_ больше настраиваемых под задачу 22160. Т.к. с фрегатами напряг по движкам, пока клепаем 22160.

            нам в любом случае надо делать много, сколько позволит экономика, универсальных фрегатов, корветов, эсминцев,… то есть кораблей основных классов. Они сейчас очень нужны флоту. Вы просто посмотрите как загоняли 11356 на ЧФ. А мы, вместо того что бы сосредоточится на так необходимых единичках, ставим какие-то эксперименты с весьма призрачным итогом.

            Вот я про что.

            Если бы у нас все было бы отлично с кораблями основных классов, я вас уверяю, все бы, ну я во всяком случае, снисходительно смотрели на эти забавы и помалкивали. Но ситуация то совсем иная. Мало того что ДМЗ проблемы. Так скоро и ОВР и БМЗ проблемы будут — тут уже писали про «альбатросы», они сейчас уже сильно не новы, а что будет через 5 лет, а через 10 (учитывая темпы строительства новых единичек). Вот я о чем.

            #1090990
            • Нет аватара keleg
              07.12.1818:20:29

              Насчет «без дополнительной СОЦ» — не успеют изготовиться, антенны-то низко расположены.

              Плюс на 22160 пассивные системы обнаружения есть, тот же ТК-25, который засекает излучение головок самонаведения ракет очень издалека.

              Насчет фрегатов, еще раз — сейчас двигателей к нем _нет_ (использовались украинские) и потому постройка их - невозможна. Быстро-быстро налаживается производство турбин, еще год-два-три… а задачи-то уже сейчас решать надо.

              Насчет экономики — у нас военный бюджет - как у Франции или Британии. При том, что мы не в НАТО и нас не защищает США — именно из этого и приходится исходить, т. е. на флот остается совсем немного денег. _Совсем_ немного, т. е. раз в 10 (десять!) меньше, чем во времена СССР. Из этого и приходится сейчас исходить и чтоб сохранить ударную мощь приходится делать ассиметричные решения.

              На суше размещение оружия _втрое_ дешевле, чем на морском носителе. Потому наиболее дешевая схема обороны побережья — береговые установки, и они у нас есть в количестве — и ПВО, и ударные. Нельзя сделать с берега ГАС и выносные радары для увеличения зоны перехвата низколетящих крылатых ракет. Это и обеспечивают 22160, работая радаром и ГАС для береговых комплексов при обороне военно-морских баз в случае боевых действий.

              Посмотрите на сайте РОЭ статью по радару Позитив-МЭК (что стоит на 22160), там все в картинках объяснено.

              Именно поэтому про 22160 написано, что в мирное время он — ДМЗ, в военное — ближняя морская зона и оборона военно-морских баз.

              #1091006
              • Darth Darth
                07.12.1822:16:46

                А, так вы оба тут «внизу» собрались     Спорный всё-таки этот иерархический интерфейс форума, новые сообщения сложно отслеживать.

                тот же ТК-25, который засекает излучение головок самонаведения ракет очень издалека

                Но ведь не за пределами радиогоризонта всё-таки     — не на этих частотах, во всяком случае. И потом, при наличии качественного внешнего ЦУ (а его програрантирует «куратор») ГСН «правильных» ракет включаются на конечном участке, а на маршевом летят молча.

                Так что существенного преимущества пассивная система в борьбе с ПКР не даст. Переходим к активной:

                Нельзя сделать с берега ГАС и выносные радары для увеличения зоны перехвата низколетящих крылатых ракет. Это и обеспечивают 22160, работая радаром и ГАС для береговых комплексов при обороне военно-морских баз в случае боевых действий.

                Насчёт ГАСа не скажу (сравнить не с чем), но давайте выносную РЛС рассмотрим. В описании Позитива-МЭК не увидел дальностей (что, впрочем, понятно — штука модульная, ТТХ надо смотреть применительно к конкретному модулю), поэтому воспользуемся данными с РОЭ по Позитиву-МЭ1: дальность обнаружения ПКР с ЭПР не менее 0,03 кв. м на высоте 15 м — 15 км. Для целей выдачи ЦУ наземным ЗРК при отражении атаки КР на нашу ВМБ это мало. Не, это лучше, чем ничего, но ценность всё равно сомнительная: если выдвигать корабли такого вот «радиолокационного дозора» дальше в море, то зона покрытия теряет сплошность; если же обеспечивать перекрытие зон, то береговые 76Н6 и 30Н6 (92Н6), поднятые на вышку 40В6МД(МР), будут иметь сопоставимые характеристики (даже если вышки будут стоять на уровне моря, что в общем случае тоже не так).

                Не, в деле надёжного обнаружения низколетящих КР со стороны моря рулит, как ни странно, постоянно висящий над нашей ВМБ аэростат с крутой РЛСиной    

                #1091043
                • Комментарий удален
                • Нет аватара keleg
                  08.12.1806:33:55

                  1) Про ТК-25 речь шла при сопровождении транспортов конвоя, по схеме - СОЦ на 22160, контейнеры с ПВО — на транспортах. Этот кораблик все равно должен уметь в сетецентрику т.к. управляет БПЛА-АНПА, это логично продолжается управлением распределенной контейнерно-ударной группировкой    

                  2) Учитывйте, что там не только РЛС, но и ОЭС. Современные ракетки теперь стелс, их только оптикой заметить можно. А там — 10 км максимум и простым поднятием вверх это не решается.

                  #1091080
                  • Darth Darth
                    08.12.1819:50:22

                    распределенной контейнерно-ударной группировкой    

                    РАСКОНТУГ    

                    кораблик все равно должен уметь в сетецентрику т.к. управляет БПЛА-АНПА

                    Так это требование к любому современному кораблику, а равно самолётику, танчику и пр. Скоро уже ракеты «воздух-воздух» будут сетецентрическими (предвестник уже есть — AIM-120D с двусторонней радиосвязью и возможностью перенацеливания в полёте).

                    Современные ракетки теперь стелс, их только оптикой заметить можно

                    Ну про 76Н6 говорится, что он способен:

                    1) обнаруживать цели с ЭПР до 0,02 м²;

                    2) цели на предельно малой высоте обнаруживать «практически на дальности радиогоризонта».

                    Из этих двух утверждений, конечно, непосредственно не следует, что на такой дальности он может обнаружить цель с ЭПР = 0,02 м² именно на ПМВ    , но надо понимать, что речь — о базовом НВО, который включался в состав ещё С-300ПС. Современный 76Н6 должен быть «посильнее» (но надёжных ТТХ его пока не встречал).

                    Однако если мы говорим о ракете с совсем уж неприлично малой ЭПР, которую можно обнаружить только оптикой, то и поразить её, стало быть, можно только ЗУРой малой дальности с телеуправлением (РК, лазер…) — ибо никакая РГС ЗУР такую цель тоже сама не обнаружит (на МАКСе-2017 видел данные по АРГС 9Б-1103М-200: дальность надёжного захвата цели с ЭПР 0,03 м² - всего-то 2 км, т. е. по, скажем, 0,001 м² в свободном пространстве будет меньше 1 км — а может и не будет нисколько).

                    Так что для такого случая «выносной» РЛ-дозор кораблей, охраняющих нашу ВБМ, также почти бесполезен.

                    Отредактировано: Darth~19:55 08.12.18
                    #1091217
              • Darth Darth
                07.12.1823:11:14

                И вообще, ловите оба по плюсу в карму за интересную дискуссию     (Юрген с Севером были отоварены уже давно, поэтому в этот раз пролетают    )

                #1091051
              • Нет аватара ergio
                08.12.1823:50:48

                Для транспорта указанные комплексы это и так оружие последней надежды. То есть — боевое охранник проспало.

                А что бы успеть, надо наверное проходя опасные места не кальян курить, а бдить   

                Есть проекты, у которых проблем с ГЭУ, вроде как, нет.

                Да и потом — может, имея проблемы с ГЭУ, стоило туда вложить деньги затраченные на постройку 22160. Глядишь, года через 2-3 в составе ЧФ было бы все 6 запланированных корпуса 11356.

                А может, что бы сохранить удачную мощь не стоит строить кораблей на которых эта самая мощь отсутствует?! Я же не зря тут много раз писал — отбирает деньги у других.

                Отредактировано: ergio~23:55 08.12.18
                #1091289
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