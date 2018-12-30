Итоги 2018 года: спуск на воду новых кораблей
Предлагаю Вашему вниманию отчёт, посвящённый кораблям, катерам и вспомогательным судам для ВМФ и Береговой охраны ФСБ России, спущенным на воду в 2018 году.
1. Большой десантный корабль «Пётр Моргунов» проекта 11711.
Спущен 25.05.2018 на АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (Калининград).
Заводской № 01302
Проектант — ПАО «Невское Проектно-Конструкторское Бюро» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение: около 5000 т.
Главные размерения: длина — 120 м, ширина — 16.5 м, осадка — 3.6 м.
Максимальная скорость хода: 18 узлов
Дальность плавания экономическим ходом: 3500 миль
Автономность: 30 суток
Экипаж: 100 человек
На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта.
Десантовместимость: 13 танков или 36 бронемашин или 300 человек.
Вооружение:
одна 30-мм артустановка АК-630М-2 «Дуэт»
две 30-мм артустановки АК-630М
две 14,5-мм пулемётные установки МТПУ
ПЗРК «Игла»
2. Дизель-электрическая подводная лодка Б-586 «Кронштадт» проекта 677 «Лада».
Спущена 20.09.2018 на АО «Адмиралтейские верфи» (Санкт-Петербург).
Заводской № 01571
Проектант — АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение (надводное): 1450 тонн
Водоизмещение (подводное): 2100 тонн
Главные размерения: длина — 58 м, ширина — 7.2 м, осадка — 4.8 м
Скорость (надводная): 11 узлов
Скорость (подводная): 17 узлов
Рабочая глубина погружения: 200 метров
Предельная глубина погружения: 250 метров
Вооружение: 6 533-мм ТА, боекомплект 16 ракет и торпед или 22 мины
Автономность плавания: 30 суток
Экипаж: 34 человека
3. Патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв» проекта 22160.
Спущен на ОАО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького» (Республика Татарстан).
Заводской № 162
Проектант — ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение: около 1500 т.
Главные размерения: длина — 91 м, ширина — 14.2 м, осадка — 4.4 м.
Максимальная скорость хода: 27 узлов
Дальность плавания: 6000 миль
Автономность: 60 суток
Экипаж: 24 человека
Вооружение:
одна 76-мм артустановка АК-176МА
две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ
два противодиверсионных гранатомёта ДП-65
На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта, а также возможность размещения ракетного комплекса «Калибр» и другого оборудования в контейнерном исполнении.
4. Малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» проекта 21631 «Буян-М».
Спущен на воду на ОАО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького» (Республика Татарстан).
Заводской № 637
Проектант — ОАО «Зеленодольское Проектно-Конструкторское Бюро»
Технические характеристики:
Водоизмещение: 950 т.
Главные размерения: длина — 74.1 м, ширина — 11 м, осадка — 2.6 м.
Максимальная скорость хода: 25 узлов
Дальность плавания: 1500 миль
Автономность: 10 суток
Экипаж: 36 человек
Вооружение:
одна ПУ УКСК (универсальный корабельный стрельбовый комплекс) 3С14
два АМС (автоматизированный модуль самообороны) 3М-47 «Гибка» (ЗУР «Игла-С»)
одна 100-мм артустановка А190-01 «Универсал» с СУО «Ласка»
одна 30-мм артустановка АК-630М-2 «Дуэт»
две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ
5. 6. Малые ракетные корабли «Шквал» и «Буря» проекта 22800 «Каракурт».
Спущены на воду на ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Отрадное).
«Шквал» (заводской № 253) — 05.05.2018
«Буря» (заводской № 257) — 23.10.2018
Проектант — ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение: около 800 т.
Главные размерения: длина — 60 м, ширина — 9 м, осадка — 4 м.
Максимальная скорость хода: около 30 узлов
Дальность плавания: 2500 миль
Автономность: 15 суток
Вооружение:
одна ПУ УКСК (универсальный корабельный стрельбовый комплекс) 3С14 РК «Калибр»
одна 76-мм артустановка АК-176МА
ЗРАК «Панцирь-МЕ»
две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ
7. Морской тральщик «Иван Антонов» проекта 12700 «Александрит».
Спущен 25.04.2018 на АО «Средне-Невский судостроительный завод» (Санкт-Петербург).
Заводской № 523
Проектант — АО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 800 т.
Главные размерения: длина — 51.8 м, ширина — 10.2 м, осадка — 2.7 м.
Максимальная скорость хода: 15 узлов
Дальность плавания: 1500 миль
Автономность: 10 суток
Экипаж: 41 человек
Вооружение:
одна 30-мм артустановка АК-306
одна 14.5-мм пулемётная установка МТПУ
минно-тральное вооружение
8. 9. Противодиверсионные катера проекта 21980 «Грачонок».
Заводской № 989 — на ОАО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького» (Республика Татарстан).
Заводской № 8006 — на ОАО «Восточная верфь» (Владивосток).
Проектант — ОАО «КБ «Вымпел» (Нижний Новгород)
Технические характеристики:
Водоизмещение: около 140 т.
Главные размерения: длина — 30 м, ширина — 7.3 м, осадка — 1.8 м.
Максимальная скорость хода: 23 узла
Дальность плавания: 200 миль.
Автономность: 5 суток.
Экипаж: 6 человек.
Вооружение:
одна 14.5-мм пулемётная установка МТПУ
один противодиверсионный гранатомёт ДП-64
один противодиверсионный гранатомёт ДП-65
четыре ПЗРК типа «Игла»
Радиоэлектронное вооружение: НРЛС МР-231, ГАС «Кальмар», ОГАС «Анапа»
10. Пограничный сторожевой корабль «Петропавловск-Камчатский» проекта 22100 «Океан».
Спущен 01.06.2018 на ОАО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького» (Республика Татарстан).
Заводской № 112
Проектант — ОАО «ЦМКБ «Алмаз» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение: около 2700 т.
Главные размерения: длина — 91.8 м, ширина — 14.8 м
Максимальная скорость хода: около 20 узлов
Дальность плавания: около 12000 миль
Автономность: 60 суток
Экипаж: 44 человека
Вооружение:
одна 76-мм артустановка АК-176М
две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ
На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта.
11. Пограничный патрульный корабль «Камчатка» проекта 22120 «Пурга».
Спущен 17.05.2018 на ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз» (Санкт-Петербург).
Заводской № 052
Проект корабля разработан ООО ПКБ «Петробалт» и ЗАО «Спецсудопроект» (Санкт-Петербург).
Технические характеристики:
Водоизмещение: 1246 т.
Главные размерения: длина — 70.8 м, ширина — 10,4 м, осадка — 3.6 м.
Максимальная скорость хода: 21 узел
Дальность плавания: 6000 миль
Автономность: 20 суток
Экипаж: 25 человек
Вооружение: — 2 пулемёта
На корабле имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.
12. Пограничный сторожевой корабль «Безупречный» проекта 22460 «Охотник».
Спущен 18.04.2018 на ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз» (Санкт-Петербург).
Заводской № 510
Проектант — ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 670 т.
Главные размерения: длина — 62.5 м, ширина — 11 м, осадка — 3.3 м.
Максимальная скорость хода: 24.8 узла
Дальность плавания: 3500 миль (8 уз)
Автономность: 30 суток
Экипаж: 20 человек
Вооружение:
одна 30-мм артустановка АК-306
два 12.7-мм пулемёта «Корд»
На корабле имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.
13. 14. Пограничные сторожевые корабли «Керчь» и «Балаклава» проекта 10410 «Светляк».
"Керчь» (заводской № 313) — спущен 08.06.2018 ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз».
«Балаклава» (заводской № 809) — спущен 17.07.2018 ПАО «Ярославский судостроительный завод».
Проектант — ОАО «ЦМКБ «Алмаз» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 375 т. (полное)
Главные размерения: длина — 49.5 м, ширина — 9.2 м, осадка — 2.6 м.
Максимальная скорость хода: 32 узла
Дальность плавания: 1500 миль (12 уз)
Автономность: 10 суток.
Экипаж: 28 человек.
Вооружение:
одна 30-мм артустановка АК-630М
два 12.7-мм пулемёта «Корд»
На корабле имеется площадка для запуска беспилотных летательных аппаратов.
15. 16. Пограничные сторожевые корабли проекта 03050 «Гюйс».
Спущены на воду на ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» (Рыбинск).
Заводской № 01410 — 11.10.2018
Заводской № 01411 — 17.10.2018
Проектант — ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» (Рыбинск)
Технические характеристики:
Водоизмещение (полное): 112 т.
Главные размерения: длина — 29.1 м, ширина — 6.5 м, осадка — 1.9 м.
Максимальная скорость хода: 18 узлов
Дальность плавания: 1000 миль
Автономность: 10 суток
Экипаж: 5 человек
Вооружение — пулемёт
17. Пограничный дебаркадер проекта 09662 «Пост».
Спущен на воду ПАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» (Городец, Нижегородская область).
Заводской № 9006
Проектант — ПАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» (Городец)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 197 т. (полное)
Главные размерения: длина — 24.8 м, ширина — 13.5 м, осадка — 0.6 м.
Экипаж: 5 человек + 13 членов экипажей пограничных катеров.
18. Самоходный плавучий кран СПК-54150 проекта 02690.
Спущен воду 31.08.2018 на ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз» (Санкт-Петербург).
Заводской № 910
Проектант — ЗАО «Спецсудопроект» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 2000 т.
Главные размерения: длина — 50 м, ширина — 22 м.
Максимальная скорость хода: 6 узлов
Грузоподъёмность: 150 тонн
Дальность плавания: 3500 миль
Автономность: 10 суток
Экипаж: 22 человека
19. Спасательное буксирное судно «Капитан Гурьев» проекта 22870.
Спущено 18.05.2018 на ОАО «Астраханский судоремонтный завод» (филиал АО «ЦС «Звёздочка»).
Заводской № 009
Проектант — ОАО КБ «Вымпел» (Нижний Новгород)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 1200 т.
Главные размерения: длина — 57 м, ширина — 14 м, осадка — 3.2 м.
Максимальная скорость хода: 14 узлов
Автономность: 20 суток
Экипаж: 26 человек
20. Спасательный многофункциональный катер-катамаран СМК-2187 проекта 23370М.
Спущен
Заводской № 305
Проектант — ООО «КВАРТЕТ СПБ» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 150 т. (полное)
Главные размерения: длина — 24.2 м, ширина — 8.5 м, осадка — 1.4 м.
Максимальная скорость хода: 13 узлов
Дальность плавания: 250 миль
Автономность: 5 суток
Экипаж: 12 человек
21. Малый морской танкер «Вице-адмирал Паромов» проекта 03182.
Спущен
Заводской № 850
Проектант — ОАО «Зеленодольское Проектно-Конструкторское Бюро»
Технические характеристики:
Водоизмещение: 3500 т.
Главные размерения: длина — 75 м, ширина — 15.4 м, осадка — 5 м.
Максимальная скорость хода:? узлов
Дальность плавания: 1500 миль
Автономность: 30 суток
Экипаж: 24 человека
На судне имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.
Кроме того, были спущены на воду 2 гидрографических катера проекта 23040 Г.
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