Итоги 2018 года: спуск на воду новых кораблей

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Предлагаю Вашему вниманию отчёт, посвящённый кораблям, катерам и вспомогательным судам для ВМФ и Береговой охраны ФСБ России, спущенным на воду в 2018 году.

1. Большой десантный корабль «Пётр Моргунов» проекта 11711.

Спущен 25.05.2018 на АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (Калининград).

Заводской № 01302

Проектант — ПАО «Невское Проектно-Конструкторское Бюро» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 5000 т.

Главные размерения: длина — 120 м, ширина — 16.5 м, осадка — 3.6 м.

Максимальная скорость хода: 18 узлов

Дальность плавания экономическим ходом: 3500 миль

Автономность: 30 суток

Экипаж: 100 человек

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта.

Десантовместимость: 13 танков или 36 бронемашин или 300 человек.

Вооружение:

одна 30-мм артустановка АК-630М-2 «Дуэт»

две 30-мм артустановки АК-630М

две 14,5-мм пулемётные установки МТПУ

ПЗРК «Игла»

2. Дизель-электрическая подводная лодка Б-586 «Кронштадт» проекта 677 «Лада».

Спущена 20.09.2018 на АО «Адмиралтейские верфи» (Санкт-Петербург).

Заводской № 01571





© Фото с сайта admship.ru

Проектант — АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение (надводное): 1450 тонн

Водоизмещение (подводное): 2100 тонн

Главные размерения: длина — 58 м, ширина — 7.2 м, осадка — 4.8 м

Скорость (надводная): 11 узлов

Скорость (подводная): 17 узлов

Рабочая глубина погружения: 200 метров

Предельная глубина погружения: 250 метров

Вооружение: 6 533-мм ТА, боекомплект 16 ракет и торпед или 22 мины

Автономность плавания: 30 суток

Экипаж: 34 человека





© Фото с сайта fleetphoto.ru

3. Патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв» проекта 22160.

Спущен на ОАО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького» (Республика Татарстан).

Заводской № 162





© Фото barmacode1.livejournal.com

Проектант — ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 1500 т.

Главные размерения: длина — 91 м, ширина — 14.2 м, осадка — 4.4 м.

Максимальная скорость хода: 27 узлов

Дальность плавания: 6000 миль

Автономность: 60 суток

Экипаж: 24 человека

Вооружение:

одна 76-мм артустановка АК-176МА

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ

два противодиверсионных гранатомёта ДП-65

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта, а также возможность размещения ракетного комплекса «Калибр» и другого оборудования в контейнерном исполнении.

4. Малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» проекта 21631 «Буян-М».

Спущен на воду на ОАО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького» (Республика Татарстан).

Заводской № 637





© Фото из открытых источников

Проектант — ОАО «Зеленодольское Проектно-Конструкторское Бюро»

Технические характеристики:

Водоизмещение: 950 т.

Главные размерения: длина — 74.1 м, ширина — 11 м, осадка — 2.6 м.

Максимальная скорость хода: 25 узлов

Дальность плавания: 1500 миль

Автономность: 10 суток

Экипаж: 36 человек

Вооружение:

одна ПУ УКСК (универсальный корабельный стрельбовый комплекс) 3С14

два АМС (автоматизированный модуль самообороны) 3М-47 «Гибка» (ЗУР «Игла-С»)

одна 100-мм артустановка А190-01 «Универсал» с СУО «Ласка»

одна 30-мм артустановка АК-630М-2 «Дуэт»

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ

5. 6. Малые ракетные корабли «Шквал» и «Буря» проекта 22800 «Каракурт».

Спущены на воду на ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» (Отрадное).

«Шквал» (заводской № 253) — 05.05.2018

«Буря» (заводской № 257) — 23.10.2018





© Фото автора (A_SEVER)

Проектант — ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 800 т.

Главные размерения: длина — 60 м, ширина — 9 м, осадка — 4 м.

Максимальная скорость хода: около 30 узлов

Дальность плавания: 2500 миль

Автономность: 15 суток

Вооружение:

одна ПУ УКСК (универсальный корабельный стрельбовый комплекс) 3С14 РК «Калибр»

одна 76-мм артустановка АК-176МА

ЗРАК «Панцирь-МЕ»

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ





© Фото автора (A_SEVER)

7. Морской тральщик «Иван Антонов» проекта 12700 «Александрит».

Спущен 25.04.2018 на АО «Средне-Невский судостроительный завод» (Санкт-Петербург).

Заводской № 523





© Фото с сайта snsz.ru

Проектант — АО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 800 т.

Главные размерения: длина — 51.8 м, ширина — 10.2 м, осадка — 2.7 м.

Максимальная скорость хода: 15 узлов

Дальность плавания: 1500 миль

Автономность: 10 суток

Экипаж: 41 человек

Вооружение:

одна 30-мм артустановка АК-306

одна 14.5-мм пулемётная установка МТПУ

минно-тральное вооружение





© Фото из открытых источников

8. 9. Противодиверсионные катера проекта 21980 «Грачонок».

Заводской № 989 — на ОАО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького» (Республика Татарстан).

Заводской № 8006 — на ОАО «Восточная верфь» (Владивосток).





© Фото с сайта forums.airbase.ru

Проектант — ОАО «КБ «Вымпел» (Нижний Новгород)

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 140 т.

Главные размерения: длина — 30 м, ширина — 7.3 м, осадка — 1.8 м.

Максимальная скорость хода: 23 узла

Дальность плавания: 200 миль.

Автономность: 5 суток.

Экипаж: 6 человек.

Вооружение:

одна 14.5-мм пулемётная установка МТПУ

один противодиверсионный гранатомёт ДП-64

один противодиверсионный гранатомёт ДП-65

четыре ПЗРК типа «Игла»

Радиоэлектронное вооружение: НРЛС МР-231, ГАС «Кальмар», ОГАС «Анапа»

10. Пограничный сторожевой корабль «Петропавловск-Камчатский» проекта 22100 «Океан».

Спущен 01.06.2018 на ОАО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького» (Республика Татарстан).

Заводской № 112





© Фото с сайта tatar-inform.ru

Проектант — ОАО «ЦМКБ «Алмаз» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 2700 т.

Главные размерения: длина — 91.8 м, ширина — 14.8 м

Максимальная скорость хода: около 20 узлов

Дальность плавания: около 12000 миль

Автономность: 60 суток

Экипаж: 44 человека

Вооружение:

одна 76-мм артустановка АК-176М

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта.

11. Пограничный патрульный корабль «Камчатка» проекта 22120 «Пурга».

Спущен 17.05.2018 на ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз» (Санкт-Петербург).

Заводской № 052





© Фото с сайта forums.airbase.ru

Проект корабля разработан ООО ПКБ «Петробалт» и ЗАО «Спецсудопроект» (Санкт-Петербург).

Технические характеристики:

Водоизмещение: 1246 т.

Главные размерения: длина — 70.8 м, ширина — 10,4 м, осадка — 3.6 м.

Максимальная скорость хода: 21 узел

Дальность плавания: 6000 миль

Автономность: 20 суток

Экипаж: 25 человек

Вооружение: — 2 пулемёта

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.

12. Пограничный сторожевой корабль «Безупречный» проекта 22460 «Охотник».

Спущен 18.04.2018 на ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз» (Санкт-Петербург).

Заводской № 510





© Фото автора (A_SEVER)

Проектант — ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 670 т.

Главные размерения: длина — 62.5 м, ширина — 11 м, осадка — 3.3 м.

Максимальная скорость хода: 24.8 узла

Дальность плавания: 3500 миль (8 уз)

Автономность: 30 суток

Экипаж: 20 человек

Вооружение:

одна 30-мм артустановка АК-306

два 12.7-мм пулемёта «Корд»

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.

13. 14. Пограничные сторожевые корабли «Керчь» и «Балаклава» проекта 10410 «Светляк».

"Керчь» (заводской № 313) — спущен 08.06.2018 ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз».



© Фото с сайта forums.airbase.ru

«Балаклава» (заводской № 809) — спущен 17.07.2018 ПАО «Ярославский судостроительный завод».





© Фото автора (A_SEVER)

Проектант — ОАО «ЦМКБ «Алмаз» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 375 т. (полное)

Главные размерения: длина — 49.5 м, ширина — 9.2 м, осадка — 2.6 м.

Максимальная скорость хода: 32 узла

Дальность плавания: 1500 миль (12 уз)

Автономность: 10 суток.

Экипаж: 28 человек.

Вооружение:

одна 30-мм артустановка АК-630М

два 12.7-мм пулемёта «Корд»

На корабле имеется площадка для запуска беспилотных летательных аппаратов.

15. 16. Пограничные сторожевые корабли проекта 03050 «Гюйс».

Спущены на воду на ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» (Рыбинск).

Заводской № 01410 — 11.10.2018

Заводской № 01411 — 17.10.2018





© Фото автора (A_SEVER)

Проектант — ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» (Рыбинск)

Технические характеристики:

Водоизмещение (полное): 112 т.

Главные размерения: длина — 29.1 м, ширина — 6.5 м, осадка — 1.9 м.

Максимальная скорость хода: 18 узлов

Дальность плавания: 1000 миль

Автономность: 10 суток

Экипаж: 5 человек

Вооружение — пулемёт

17. Пограничный дебаркадер проекта 09662 «Пост».

Спущен на воду ПАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» (Городец, Нижегородская область).

Заводской № 9006





© Фото с сайта gsverf.ru

Проектант — ПАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» (Городец)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 197 т. (полное)

Главные размерения: длина — 24.8 м, ширина — 13.5 м, осадка — 0.6 м.

Экипаж: 5 человек + 13 членов экипажей пограничных катеров.

18. Самоходный плавучий кран СПК-54150 проекта 02690.

Спущен воду 31.08.2018 на ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз» (Санкт-Петербург).

Заводской № 910





© Фото с сайта fleetphoto.ru

Проектант — ЗАО «Спецсудопроект» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 2000 т.

Главные размерения: длина — 50 м, ширина — 22 м.

Максимальная скорость хода: 6 узлов

Грузоподъёмность: 150 тонн

Дальность плавания: 3500 миль

Автономность: 10 суток

Экипаж: 22 человека

19. Спасательное буксирное судно «Капитан Гурьев» проекта 22870.

Спущено 18.05.2018 на ОАО «Астраханский судоремонтный завод» (филиал АО «ЦС «Звёздочка»).

Заводской № 009





© Фото с сайта fleetphoto.ru

Проектант — ОАО КБ «Вымпел» (Нижний Новгород)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 1200 т.

Главные размерения: длина — 57 м, ширина — 14 м, осадка — 3.2 м.

Максимальная скорость хода: 14 узлов

Автономность: 20 суток

Экипаж: 26 человек

20. Спасательный многофункциональный катер-катамаран СМК-2187 проекта 23370М.

Спущен 14.08.2018 ОАО «КАМПО» в Петропавловске-Камчатском.

Заводской № 305





© Фото из открытых источников

Проектант — ООО «КВАРТЕТ СПБ» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 150 т. (полное)

Главные размерения: длина — 24.2 м, ширина — 8.5 м, осадка — 1.4 м.

Максимальная скорость хода: 13 узлов

Дальность плавания: 250 миль

Автономность: 5 суток

Экипаж: 12 человек

21. Малый морской танкер «Вице-адмирал Паромов» проекта 03182.

Спущен 20.12.2018 на АО «Судостроительный завод «Волга» (Нижний Новгород)

Заводской № 850





© Фото из открытых источников

Проектант — ОАО «Зеленодольское Проектно-Конструкторское Бюро»

Технические характеристики:

Водоизмещение: 3500 т.

Главные размерения: длина — 75 м, ширина — 15.4 м, осадка — 5 м.

Максимальная скорость хода:? узлов

Дальность плавания: 1500 миль

Автономность: 30 суток

Экипаж: 24 человека

На судне имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.

Кроме того, были спущены на воду 2 гидрографических катера проекта 23040 Г.