Город Ростсельмаш

Территория завода Ростсельмаш © Роман Ковригин/Сделано у нас

Вот какое удивительное дело: я побывал уже на десятках заводов по всей стране, а у себя в своем городе на гиганте сельхозмашиностроения Ростсельмаш, до сих пор не был. Но вот, наконец, эта несправедливость была исправлена, оказалось все не так сложно, достаточно было лишь попросить, и прекрасная экскурсия с морем впечатлений была организована.

И посмотреть там есть на что, тысячи единиц оборудования которым напичканы огромные цеха. Поражающий своими размерами главный конвейер, на котором идет сборка сложнейших машин. Но, если позволите, сегодня я не хочу об этом говорить. Эта статья не о машинах, и не об оборудовании. Эта статья о людях.

Каждый завод, который я посетил, поражает чем-то своим. Ростсельмаш, прежде всего, поражает своими размерами. Завод расположен практически в центре города, и признаться, я всегда думал, что это неправильно: что стоило бы подумать о переносе завода. Но побывав здесь, я понял, что ошибался, что делать этого ни в ком случае нельзя.

Ростсельмаш это город в городе, и как любой город, он имеет свое неповторимое лицо, свою внутреннюю ауру, он дышит историей. Здесь нет ощущения, что находишься на территории промышленного объекта: широкие дороги с разметкой, пешеходными переходами и дорожными знаками, много зелени, а цеха, раскрашенные в фирменные красно-белые цвета, гармонично вписаны в «городскую архитектуру». Я думаю, если бы кто-то попал сюда случайно, то не сразу бы понял, что находится на территории завода.

То тут то там встречаются граффити, они здесь повсюду. Это уличное искуство только усиливает ощущение города. Например, здесь художник нарисовал механизатора будущего и комбайн Ростсельмаш 22 века,

Территория завода Ростсельмаш © Роман Ковригин/Сделано у нас

А тут бетонная стена украшена детскими рисунками на тему завода. Очень мило!

Территория завода Ростсельмаш © Роман Ковригин/Сделано у нас

Конечно, когда попадаешь в цеха, то вспоминаешь, что находишься все же на крупном высокотехнологичном предприятии, производящем самую современную технику, продающуюся в 50 странах мира на всех континентах, кроме Антарктиды. Но снаружи снова об этом тут же забываешь, там жизнь течет по городскому. Ездят автомобили, туда-сюда снуют велосипедисты (на заводе выдают велосипеды для перемещения по территории). Разве что «припаркованные» то тут то там комбайны напоминают о том где мы.

Комбайны Вектор на гусеничном ходу © Роман Ковригин/Сделано у нас

Впрочем, они тоже часть этого города. В Туле, например, повсюду самовары и пряники, в Оренбурге платки, в Перми на каждом углу магазинчики уральских самоцветов. Ну, а в городе Ростсельмаш всюду комбайны, логично же.

И как в любом городе здесь есть своя история, которой, на минуточку, скоро уже сто лет. А если есть история, то должно быть и место, где к этой истории можно прикоснуться. В любом городе есть музей, и здесь он тоже есть. Ну не совсем музей, а открытая площадка, где представлены все значимые вехи в развитии завода.

А начинал свою историю Ростсельмаш в далеком 1926 году далеко не с комбайнов. Тогда молодому советскому государству о такой технике оставалось только мечтать. Впрочем даже в Европе она была тогда редкостью. Стране нужна была техника более приземленная, вот такая.

Первая продукция завода © Роман Ковригин/Сделано у нас

Но уже в это время шло активное строительство нового огромного завода, и в 1932 году здесь был освоен первый комбайн, пока еще не самоходный, но вполне современный по тем временам: Сталинец-1. Как здесь шутят: сами понимаете, плохую машину в те времена именем Вождя бы не назвали, могло аукнуться. Думаю в этой шутке есть только доля шутки.

Но и без шуток «Сталинец-1» вызвал фурор на Всемирной промышленной выставке в Париже в 1937 году. Там он получил высшую награду — диплом «Grand Prix». С этих пор, благодаря заводу Ростсельмаш, страна не только перестала ввозить комбайны из-за границы, но и сама начала их экспортировать.

Справа налево: Сталинец-1, Сталинец-6, РСМ-8 © Роман Ковригин/Сделано у нас

Когда началась Война, завод был быстро переориентирован на выпуск продукции для фронта. Многие заводчане ушли защищать Родину, места у станков заняли их жены и дети. Завод не прекращал работу даже тогда, когда фашисты были уже на подступах к городу. Только 13 октября 1941 года был отдан приказ на эвакуацию завода, то есть всего чуть более чем за месяц до того, как войска вермахта вошли в город. Завод был эвакуирован в Ташкент, где продолжил выпуск продукции для фронта.

После освобождения Ростова-на-Дону в 1943 году, уже на десятый день, несмотря на то, что завод был полностью разрушен оккупантами, здесь начали работу первые станки. Пока завод отстраивался заново, уже создавалась новая машина — «Сталинец-6». Её серийный выпуск был освоен в 1947 году.

В 1958 году началась новая веха в истории завода, Ростсельмаш полностью перешел на выпуск самоходных комбайнов «СК-3». В феврале 1962 г. Ростсельмаш начал выпуск следующей серийной модели — «СК-4», которая получила множество престижных международных наград. В августе 1969 г. завод Ростсельмаш выпустил свой миллионный комбайн.

На переднем плане СК-4, на заднем: СК-3 © Роман Ковригин/Сделано у нас

В 1973 г. произошло то, что разделило историю завода на «до» и «после». Здесь началось производство легендарной модели, ставшей одной из самых массовых моделей комбайнов в мировой истории. Это СК-5 «Нива». Вдумайтесь только, её производство началось в 1973 году, а закончилось лишь пару лет назад, в 2018 году. Эта машина продержалась в производстве целых 45 лет! На пике, в 1985 году, с конвейера сошло 85 тысяч «Нив»!

СК-5 "Нива" © Роман Ковригин/Сделано у нас

В 1986 году завод начал производство Дон-1500. Это была не просто новая модель, это был шаг в будущее. Особенно это ощущаешь, когда смотришь на «Дон» и «Ниву», когда они стоят рядом. Не в обиду заслуженной «Ниве», но это похоже на то, как если поставить рядом «Жигули» и «Ламборджини». Сами посмотрите

Дон-1500 © Роман Ковригин/Сделано у нас

Под выпуск «Дон-1500» завод был построен практически заново, превратившись в одно из самых современных предприятий Советского Союза. Были построены новые цеха, закуплено самое современное, в том числе и импортное оборудование. И это, кстати, во многом помогло заводу, худо-бедно пережить «девяностые».

В 2000 году в истории завода началась новая эпоха. На завод пришел холдинг «Новое Содружество», и с тех пор время здесь пошло уже в совсем другом ритме. За эти 20 лет на конвейер встали только одних зерноуборочных комбайнов пять моделей, а есть еще и кормоуборочные машины, и трактора.

Комбайны Торум, 161, Вектор, Нова © Роман Ковригин/Сделано у нас

Но восхищаясь красотой и мощью этих великолепных машин, надо помнить, что стоит это все на мощных плечах настоящих Атлантов — наших дедов и прадедов, создававших и творивших в жаркой южной степи настоящую великую историю. Историю города Ростсельмаш.