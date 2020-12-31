Итоги выступлений российских школьников и студентов на международных олимпиадах в 2020 году
Российские школьники выиграли Международную олимпиаду по биологии
Российская сборная завоевала 58 медалей на Международной Жаутыковской олимпиаде
Российская сборная завоевала пять золотых медалей на международной олимпиаде Romanian Master of Mathematics
Сборная России заняла абсолютное первое место на IX Европейской девичьей математической олимпиаде
Станислав Крымский из Санкт-Петербургского государственного университета стал абсолютным чемпионом мира на Международной студенческой олимпиады по математике IMC
Аспирант ИТМО в седьмой раз подряд победил в мировом турнире Google по программированию
Сборная России завоевала четыре медали на Международной химической олимпиаде
Российские школьники завоевали 8 золотых медалей на Международной Менделеевской
Сборная России стала обладателем золотых медалей Всемирной шахматной олимпиады
Российские школьники завоевали 6 медалей на Европейской географической олимпиаде
Российские школьники выиграли 4 медали на Европейской юниорской олимпиаде по информатике
Россияне завоевали три золотые медали на Международной олимпиаде школьников по экономике.
Абсолютным победителем в индивидуальном зачете стал Александр Луценко — первокурсник совместной бакалаврской программы по экономике ВШЭ-РЭШ.
Сборная России завоевала 3 золотые и 1 серебряную медаль на Международной олимпиаде по информатике
Российские школьники завоевали шесть медалей на Международной математической олимпиаде в Петербурге
Школьники из России выиграли бронзовые медали на международном турнире юных физиков (O-IYPT 2020)
Сборная России победила на Международном турнире физиков (IPT)
Сборная России завоевала 11 медалей на Азиатской-Тихоокеанской олимпиаде по информатике (APIO-2020)
Наши школьники завоевали 5 золотых медалей на Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике
Российские студенты завоевали золотую медаль на конкурсе биотехнологий IGEM-2020
Сборная России завоевала 26 медалей на международной олимпиаде Romanian Master of Informatics
Пять золотых. Российские школьники взяли «золото» на Всемирной физической олимпиаде
На Международной олимпиаде мегаполисов сборная Москвы заняла первое место
Поздравляю всю аудиторию сайта с наступающим Новым годом!
Желаю всем крепкого здоровья, счастья и успехов!
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