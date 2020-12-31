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Образование

Итоги выступлений российских школьников и студентов на международных олимпиадах в 2020 году

Российские школьники выиграли Международную олимпиаду по биологии

 © sdelanounas.ru

Российская сборная завоевала 58 медалей на Международной Жаутыковской олимпиаде

 © sdelanounas.ru

Российская сборная завоевала пять золотых медалей на международной олимпиаде Romanian Master of Mathematics

 © sdelanounas.ru

Сборная России заняла абсолютное первое место на IX Европейской девичьей математической олимпиаде

Станислав Крымский из Санкт-Петербургского государственного университета стал абсолютным чемпионом мира на Международной студенческой олимпиады по математике IMC

Аспирант ИТМО в седьмой раз подряд победил в мировом турнире Google по программированию

 © sdelanounas.ru

Сборная России завоевала четыре медали на Международной химической олимпиаде

Российские школьники завоевали 8 золотых медалей на Международной Менделеевской

олимпиаде по химии

Сборная России стала обладателем золотых медалей Всемирной шахматной олимпиады

 © sdelanounas.ru

Российские школьники завоевали 6 медалей на Европейской географической олимпиаде

 © sdelanounas.ru

Российские школьники выиграли 4 медали на Европейской юниорской олимпиаде по информатике

Россияне завоевали три золотые медали на Международной олимпиаде школьников по экономике.

Абсолютным победителем в индивидуальном зачете стал Александр Луценко — первокурсник совместной бакалаврской программы по экономике ВШЭ-РЭШ.

 © sdelanounas.ru

Сборная России завоевала 3 золотые и 1 серебряную медаль на Международной олимпиаде по информатике

 © sdelanounas.ru

Российские школьники завоевали шесть медалей на Международной математической олимпиаде в Петербурге

 © sdelanounas.ru

Школьники из России выиграли бронзовые медали на международном турнире юных физиков (O-IYPT 2020)

Сборная России победила на Международном турнире физиков (IPT)

 © minobrnauki.gov.ru

Сборная России завоевала 11 медалей на Азиатской-Тихоокеанской олимпиаде по информатике (APIO-2020)

 © sun9-25.userapi.com

Наши школьники завоевали 5 золотых медалей на Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике

 © sdelanounas.ru

Российские студенты завоевали золотую медаль на конкурсе биотехнологий IGEM-2020

 © sdelanounas.ru

Сборная России завоевала 26 медалей на международной олимпиаде Romanian Master of Informatics

 © sdelanounas.ru

Пять золотых. Российские школьники взяли «золото» на Всемирной физической олимпиаде

 © sdelanounas.ru

На Международной олимпиаде мегаполисов сборная Москвы заняла первое место

 © olimpiada.ru

Поздравляю всю аудиторию сайта с наступающим Новым годом!

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и успехов!
Источник: https://sdelanounas.ru/blogs/?searc...0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0&page=0

образование, олимпиада, общество, итоги 2020
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