Импортозамещение. Январь 2021 года

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Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделаноунас» и иных ресурсов, в России реализованы более 1544 проектов импортозамещения!

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1. В конце декабря 2020 года тюменское АО «ГМС Нефтемаш» (о предприятии в конце февраля 2019 года рассказал сайт «Сделано у Нас») выпустило первый серийный образец нового метрологического комплекса, который был разработан компанией совместно с Тюменским государственным университетом.

Новая система, предназначенная для поверки рабочих средств измерения скважинной продукции без остановки добычи, согласно государственной поверочной схеме, с целью снижения затрат на извлечение из недр углеводородного сырья, была откалибрована на стационарном эталоне первого разряда (предыдущий совместный проект ТюмГУ и ГМС Нефтемаш), прошла испытания на одном из месторождений ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» и подготовлена к отправке заказчику.

2. Российская компания BellSoft, один из лидеров проекта OpenJDK, объявляет, что АО Национальная система платёжных карт (НСПК), оператор платёжной системы «Мир», выбрала Liberica JDK, российскую среду исполнения Java, в качестве платформы для своих систем процессинга, клиринга и программы лояльности. Компания BellSoft, разработчик Liberica JDK, будет оказывать техническую поддержку компании НСПК.

3. 29 декабря 2020 г. дан старт опытно-промышленному пуску крупногабаритного литьевого производства изделий из пластмасс ООО «Пластматика». Компания стала первым резидентом особой экономической зоны «Кулибин», который ввел производство в эксплуатацию.

Объем инвестиций в производство 614 млн рублей. В перспективе благодаря реализации проекта будет создано 144 новых рабочих места. Срок окупаемости — менее 4,5 лет. Предприятие будет выпускать широкий спектр продукции, среди которой автокомпоненты, мусорные контейнеры различных типов и размеров, пластиковые паллеты, элементы модульной дренажной системы и поверхностного водоотвода, лотки для хлебопекарной промышленности, различная тара. Также возможна организация индивидуального производства под требования конкретных заказчиков.

Одним из ключевых потребителей автокомпонентов, производимых на предприятии, станет «Автозавод ГАЗ». Ожидается, что производство мусорных контейнеров выведет на рынок импортозамещающую продукцию, которая будет востребована в рамках реализации государственной программы по раздельному сбору мусора.

4. Компания «ВестМедГрупп» поставила первую партию новых устройств отвода наркологических газов для операционных блоков медучреждений. Резидент ОЭЗ «Дубна» продемонстрировал 100-процентное импортозамещение через локализацию производства данной медицинской продукции — клапаны собственной разработки компания выпускает только из российского сырья и комплектующих.

Медицинские консоли, которые производит резидент ОЭЗ «Дубна» компания «ВестМедГрупп», комплектуются любым необходимым учреждению здравоохранения оборудованием. Обязательным медицинским устройством для операционных залов является устройство отвода наркологических газов. Такая система применяется в ходе оперативных вмешательств с использованием общего наркоза для отсоса и выведения из операционной в вентиляцию продуктов дыхания пациента, содержащих остатки наркогазов, во избежание их воздействия на медицинский персонал.

5. РТ-Инжиниринг представил программное обеспечение для горного производства.

В настоящий момент Холдинг РТ-Инжиниринг, созданный при участии Госкорпорации «Ростех», нацелен на комплексное развитие компетенций в области реализации проектов для предприятий горнодобывающей промышленности, в том числе и в сфере внедрения современных цифровых технологий. Горно-геологическая информационная система «ГЕОМИКС» — ключевой проект РТ-Инжиниринг в области разработки специализированных программных продуктов для недропользователей. Разработанная Институтом ВИОГЕМ (входит в РТ-Инжиниринг), который уже более 25 лет занимается внедрением компьютерных технологий для автоматизации горного производства, ГГИС «ГЕОМИКС» — это уникальная технология на отечественном рынке ГГИС, ключевыми игроками которого в настоящий момент являются иностранные информационные системы.

6. Это грандиозное событие для отечественного рынка, так как в настоящее время ни одно предприятие постсоветского пространства не может предложить полный цикл производства погружных бытовых насосов. Фактически, в «рынке» присутствует только узловая сборка. И мы с Вами- свидетели грандиозного шага новой производственной практики Бавленского завода — Российского предприятия, на котором UNIPUMP производит многие модели. Более 2 лет инженеры и технологи завода разрабатывали модель погружного насоса по собственным технологиям, которая создаст достойную конкуренцию всем типовым импортируемым китайским моделям и классическим моделям стандарта БЦП, ранее известных в рынке.

7. Компания «Шаттдекор» (принадлежит германской Schattdecor AG) запустила в городе Чехове Московской области серийное производство декоративной пленки для мебельной и строительной отраслей. Ранее компания выпускала эту продукцию на арендованных площадях в Шатуре. Теперь производство перенесено в Чехов, где на собственной территории построен новый цех. Его мощность составляет 75 млн кв. м пленки в год, что более чем на 30% превосходит объемы бывшего производства в Шатуре.

Общий бюджет проекта превысил 1,25 млрд рублей. Создано порядка 70 дополнительных рабочих мест для жителей Московской области.

Потребность российского рынка — 350 млн кв. м плёнки в год, доля импорта составляет 39%.

8. Российские компании Luxms, «НОРСИ-ТРАНС» и «Базальт СПО» завершили первый этап проекта по созданию импортонезависимого программно-аппаратного комплекса для бизнес-аналитики, полностью построенного на российских технологиях. Аппаратная часть комплекса представлена серверами линейки «Яхонт-УВМ» на базе восьмиядерных процессоров «Эльбрус». Серверы работают под управлением операционной системы «Альт Сервер 9». В качестве программного обеспечения для аналитики используется система Luxms BI. Серверы «Яхонт-УВМ» включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции, Luxms BI и ОС «Альт Сервер 9″ - в Единый реестр российского ПО для ЭВМ и баз данных.

9. На Чепецком механическом заводе (АО ЧМЗ; предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») реализован проект в области импортозамещения — освоено производство порошка оксинитрата циркония (цирконил азотнокислый 2-водный). Данное соединение является важным компонентом для изготовления катализаторов в нефтехимии, сырьем для получения диоксида циркония и востребованным химическим реактивом.

Сегодня российские производители катализаторов вынуждены приобретать этот реагент либо за рубежом, либо дополнительно содержать участки для его изготовления из других соединений, что значительно увеличивает стоимость конечного продукта.

10. Инжиниринговая компания «ССТэнергомонтаж» — отечественный разработчик и поставщик комплексных решений для различных отраслей промышленности. Она входит в группу компаний «Специальные системы и технологии» (ГК «ССТ»), которая удерживает одну из лидирующих позиций в области производства нагревательных кабелей и систем обогрева промышленного и бытового назначения не только в России, но и в мире: по итогам 2019 го­да ГК «ССТ» занимала второе место в глобальном рейтинге производителей нагревательных кабелей.

В 2020 году «ССТэнергомонтаж» расширила ассортимент своей продукции и вывела на рынок новую линейку взрывозащищенного оборудования (ВЗО): оболочки, соединительные коробки, шкафы управления.

11. На площадке ООО «Научно-исследовательский институт технологий органической, неорганической химии и биотехнологий» состоялось открытие опытно-промышленного производства хлорида магния и биоразлагаемых бытовых моющих средств с антисептическим эффектом. Создано 150 рабочих мест. В планах предприятия — разработка и организация производства ментола для химической, фармацевтической и пищевой промышленности.

В составе опытно-промышленного производства ООО «НИИТОНХиБТ» две технологические линии. Одна позволяет выпускать хлорид магния фармакопейного качества для применения его в производстве лекарственных препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, в производстве противовоспалительных, болеутоляющих, иммунотропных средств. Также хлорид магния применяется в пищевой промышленности как эмульгатор и компонент рассолов для консервации. Запуск нового производства позволит заместить импорт из Франции и Китая.

12. Минсельхоз подвел итоги уборочной кампании 2020 года: в регионах собрано 3,6 миллиона тонн плодов и ягод, что на 2,2% больше, чем в 2019 году.

Валовой сбор ягод и плодов в агросекторе вырос до рекордного показателя в 1,2 миллиона тонн. Это яблоки, сливы, вишня, черешня, абрикос, смородина, малина, голубика и земляника. «Увеличение объемов производства в первую очередь связано с высокими темпами закладки современных интенсивных садов и питомников», — пояснили в Минсельхозе. Здесь лидируют Краснодарский и Ставропольский края, республики Кабардино-Балкария и Крым, Воронежская и Липецкая области.

После ограничения импорта яблок и ягод 7 лет назад садоводство при поддержке государства стало одним из наиболее доходных направлений в АПК. Инвесторы получают субсидии на возмещение части затрат, льготное инвестиционное и краткосрочное кредитование при закладке садов, теплиц, компенсацию прямых затрат на создание и модернизацию объектов АПК.

13. Как сообщил веб-ресурс Sudоstrоenie.info, на ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь» (в составе АО «Объединенная судостроительная корпорация») в Санкт-Петербурге в декабре 2020 года была завершена погрузка первых газотурбинных двигателей и редукторов российского производства в трюм кормового машинного отделения строящегося для ВМФ России фрегата «Адмирал Головко» проекта 22350 (заводской номер 923).

Газотурбинные двигатели М90ФР производены машиностроительным заводом «ОДК-Сатурн», который расположен в городе Рыбинск Ярославской области. Корабль станет первым в своем классе, оснащенным полностью российской силовой установкой.

14. 18 января состоялся запуск производства изопропилового спирта на заводе «Омский каучук», входящем в ГК «Титан».

Всего в России выпуском изопропилового спирта занимается 7 заводов, и они все расположены в ЦФО. Новая установка первая за Уралом, ее мощность составит 60 тыс тонн в год. Кроме того, будет создано дополнительно 140 рабочих мест.

Изопропиловый спирт (ИПС) — стратегический продукт. Он применяется в химической, нефтяной, деревообрабатывающей, парфюмерной и фармацевтической промышленности, в том числе при выпуске особенно актуальных сегодня антисептических средств для лечебных учреждений, обработки рук и поверхностей.

Запуск нового производства позволит существенно снизить долю потребления импортного изопропилового спирта и обеспечить российские предприятия высококачественным сырьем.