Обзор: в марте 2021 года в России открылось 14 новых производств

Открыто 14 новых производств, из них 3 крупных с инвестициями более 1 млрд рублей. Общий известный объем инвестиций порядка 14,84 млрд рублей (по некоторым производствам объем инвестиций неизвестен).

Обращаю внимание читателей, что также в обзор добавлена информация о предприятиях, которые по техническим причинам были пропущены ранее.

1. В Костромской области открыт новый завод холодильного оборудования компании «Брэндфорд»

© Фото из открытых источников

Завод Brandford запускает первую очередь новой производственной площадки, расположенной в Костроме на улице Московской. Новый корпус на территории технопарка «Индустриальный» площадью 15 400 квадратных метров расположен на территории в 5,5 Га. Строительство продолжалось 2 года. Новая площадка — решение, которое удовлетворяет высоким ожиданиям продуктивности, производительности и качества.

Инвестиции составили 800 млн рублей. На полную мощность проект выйдет в 2023 году, когда откроется вся производственная площадка. Инвестиционный проект предусматривает создание 1300 дополнительных рабочих мест в Костромской области.

На новой площадке большое внимание уделено разработке и производству новых продуктов. Новейшие технологии покраски, выравнивание производственных и вспомогательных потоков, усиление R&D департамента, а также системы автоматизации на производстве позволят увеличить выпуск до 40 тысяч изделий в год, обеспечив максимальное качество и контроль себестоимости продукции.

2. В Белгороде запущена вторая очередь производства обоев

© Фото из открытых источников

Новую производственную линию по выпуску обоев запустила 2 марта компания «Индустрия» в Белгороде. Это позволит предприятию выйти на мощность почти в 1,5 миллиона рулонов в месяц.

Строительство завода началось в 2015 году, через год было запущено первое производство. Теперь на предприятии запустили ещё одну производственную линию, с помощью которой объём выпускаемой продукции увеличится до 1,5 млн рулонов в месяц. Линия максимально автоматизирована, основная задача работников — контроль за работой оборудования.

Сейчас на фабрике работают более 200 человек. Рабочие места здесь получили специалисты разных профилей — от инженеров до дизайнеров. Среди них много выпускников вузов. Около 60% продукции реализуется в России, остальное идет на экспорт.

3. В Тюмени на заводе «ЭксПроф» запущен новый цех производства ПВХ-профилей

© Фото из открытых источников

Новый производственный цех, пятый по счету, запустила тюменская компания «ЭксПроф» в 2020 году. Это позволило расширить мощности, запустить новые линии производства и выпускать новые серии профилей, которые востребованы рынком.

Предприятие является одним из первых и крупнейших в России производителей системных ПВХ-профилей для окон, дверей и других конструкций. Завод расположен в Утешево, персонал насчитывает около 300 человек, на высокотехнологичном оборудовании в год выпускается до 45 тыс. тонн профилей, рецептура которых целенаправленно разрабатывалась для сурового российского климата.

4. В Челябинске запустили новое производство синтетического волокна из вторсырья

© Фото из открытых источников

АО «Втор-Ком» запустило в Челябинске новый комплекс по производству синтетических волокон. С привлечением займа ФРП предприятие запустило новый производственный комплекс по выпуску синтетических волокон из бывших в употреблении ПЭТ-бутылок. Ожидается, что это даст дополнительный импульс развитию раздельного сбора мусора и улучшит экологическую обстановку в регионе. Общий бюджет проекта превысил 420 млн рублей.

В компании отмечают, что сегодня на российском рынке наблюдается дефицит синтетического волокна. Порядка 60% этой продукции импортируется из Китая, Белоруссии и Южной Кореи. Запуск нового комплекса позволит снизить долю импорта и увеличить мощности по выпуску синтетического волокна в два раза — до 24 тысяч тонн в год.

5. В Петербурге на заводе компании Solopharm открыт новый корпус разработки и производства лекарств

© Фото из открытых источников

Новая линия по созданию препаратов на основе биологических молекул запущена на петербургском заводе Solopharm (ООО «Гротекс»). Компания намерена во втором полугодии 2021 года начать доклинические испытания биосимиляров для лечения онкологических заболеваний. Здесь же планируется разработка препаратов от глазных болезней и ревматоидного артрита.

Стоимость нового научно-лабораторного корпуса площадью 440 кв. м на заводе компании в Санкт-Петербурге составила 1,1 млрд руб.

Новый промышленный участок, на котором будет производиться культивирование белка, включит разработку аналогов шести препаратов для лечения онкологических, офтальмологических и аутоиммунных заболеваний. Это, например, препарат от ревматоидного артрита. Как пояснили в компании, в середине 2021 года планируется начать доклинические испытания биосимиляров средства для лечения рака. Вывод его на рынок может произойти в течение 5-7 лет.

6. В городе Обоянь Курской области открыто новое производство мебельных панелей

© Фото из открытых источников

ООО «Акватон» запустил в городе Обоянь Курской области новую линию по производству панелей для мебельных фасадов и кухонных фартуков с цифровой печатью.

Объём производства новой линии составляет ежегодно 50 тысяч м2 декоративных мебельных панелей с цифровой печатью. Они используются в качестве фасадов, при отделке кухонь, ванных комнат, а также потолка и пола.

Объём инвестиций составил 135 млн руб. Новая производственная линия дала местным жителям более 20 дополнительных рабочих мест.

«Мебельные панели делают из МДФ, ХДФ и композитных материалов, на которые при помощи специального принтера с ультрафиолетовой печатью наносят рисунок. Основными достоинствами этой облицовочной продукции являются возможность индивидуального дизайна, невысокая цена, стойкость к перепадам температуры и воздействию влаги. В основном предприятие планирует печатать панели для кухонных фартуков, которые размещаются на стене между рабочей столешницей и верхними шкафами. Такие панели обладают двусторонней защитой от влаги, устойчивостью к истиранию, царапинам и химическим веществам.

7. На новом заводе «Р-Фарм» в Москве начато производство вакцины «Спутник V»

© Фото из открытых источников

Российская фармацевтическая компания «Р-Фарм» приступила к производству российский вакцины от коронавируса «Спутник V» на новой площадке, расположенной в особой экономической зоне «Технополис «Москва», сообщил основатель и председатель совета директоров «Р-Фарм» Алексей Репик.

Как сообщалось ранее, инвестиции в проект составили более 10 млрд рублей только со стороны Правительства Москвы.

Площадь завода составляет 27 тысяч квадратных метров. 70 процентов займут «чистые» помещения. На предприятии создадут около 500 рабочих мест.

По расчетам производителей, при полной мощности завод будет производить до 10 миллионов доз вакцины в месяц.

8. В Башкирии запущено новое производство по обработке камня

© Фото из открытых источников

Компания «УралТаш», созданная в 2007 году в Учалинском районе, специализируется на изготовлении изделий из гранита для благоустройства общественных пространств, строительства дорог, отделки зданий и сооружений.

В рамках проекта стоимостью 284 млн рублей в селе Буйда построили новый камнерезный цех, смонтировали установку по очистке и подготовке воды, закупили новые станки с программным управлением и крановое оборудование.

Предприятие «УралТаш» разрабатывает Ташмурунское гранитное месторождение, расположенное на территории Ахуновского сельского поселения Учалинского района. Ташмурунский гранит отличается тёмно-серым цветом, мелкозернистой структурой, характеризуется долговечностью и прочностью. Но на предприятии обрабатывают и другие виды гранита — сырье поступает также из месторождений Урала, Карелии, Казахстана. Благодаря этому здесь выпускают гранитные изделия любой цветовой гаммы.

На предприятии трудятся более 300 человек. Производственная линия включает четыре распиловочных цеха, укомплектованных современным оборудованием итальянского и китайского производства.

Полученная продукция — плиты мощения, бордюрные камни, брусчатка — поставляется в разные регионы России.

9. В Кургане открыт завод по производству полистирольной пленки

© Фото из открытых источников

В Кургане запущен завод по производству двуосно-ориентированной полистирольной пленки, Создано 90 новых высокопроизводительных рабочих мест.

В новое промышленное предприятие инвестировано около 1 млрд рублей. С запуском завода доля импорта полистирольной пленки сократится в стране с 70% до 40%.

Запуск проекта на базе «Курганприбора» длился почти два года. Первый рулон пленки уже изготовлен и отправится в музей завода «Курганприбор». Сейчас заработала первая линия производства, в планах — запуск второй.

Новое производство не имеет отходов, вредных выбросов, а продукция может быть переработана неограниченное количество раз. Используется такая пленка для изготовления пластиковых форм и упаковочной продукции. Полистирольную пленку применяют в самых разных отраслях хозяйства — от пищевой промышленности до электротоваров.

10. В Саратове на заводе концерна «КРЭТ» открыт новый производственный корпус

© Фото из открытых источников

В конструкторском бюро промышленной автоматики «Концерна КРЭТ» введен в эксплуатацию новый производственный корпус. Инвестиции в проект составили порядка 150 млн рублей. Благодаря модернизации повысилась эффективность работы предприятия, существенно возросли и его производственные возможности. Предполагается, что за счет увеличения объема выпускаемой продукции выручка КБПА достигнет к 2023 году 1,9 млрд рублей.

Производственные площади предприятия увеличились на 5000 кв. м, что позволит КБПА освоить новые направления работы. Одним из первых станет внедрение системы обслуживания выпущенной продукции в течение жизненного цикла изделий. Ожидается, что уже в 2021 году дополнительная выручка от данного направления составит 120 млн рублей, а к 2023 году достигнет 300 млн рублей.

В новое здание перемещены: инструментально-механическое производство, деревообрабатывающий цех, гараж, службы главного технолога и главного энергетика, серийно-конструкторский отдел и отдел электромеханизмов. При этом в освободившихся помещениях основного корпуса планируется разместить испытательный центр и опытное производство перспективной продукции. Уже сейчас КБПА прорабатывает проект, направленный на выпуск новой гражданской продукции.

11. В Татарстане запущена третья очередь производства ламината компании Kastamonu

© Фото из открытых источников

Старт третьей производственной линии по производству ламината состоялся на заводе турецкой компании Kastamonu в ОЭЗ «Алабуга». Благодаря открытию новой линии совокупный объем выпускаемого предприятием ламината составит 45 млн м2в год.

На новой линии будет выпускаться ламинат самых востребованных классов износоустойчивости — 31-го, 32-го, 33-го и высшего — 34-го, который ранее не входил в продуктовый портфель компании. Таким образом, производство удовлетворит самые широкие запросы рынка как в сфере коммерческой, так и жилой недвижимости, предоставляя материалы для разных типов помещений в соответствии с самыми высокими требованиями к качеству и техническим характеристикам продукции.

12. В Башкирии начал работу цех по производству запчастей для сельхозтехники

Одним из ключевых событий международной специализированной выставки «АгроКомплекс-2021» стал запуск производственного цеха компании «Акрос РБ» по выпуску агрегатов и запасных частей для сельхозтехники. Церемония прошла в прямом эфире в режиме телемоста. Предприятие впервые представило проект по созданию такого цеха 16 апреля 2020 года.

Новый цех площадью 1,5 тысячи кв. м расположен в Уфимском районе. Компания приобрела технологическое и станочное оборудование для производства прицепной сельхозтехники, деталей и запасных частей, осваивает технологию изготовления тележек для перевозки жаток зерноуборочных комбайнов. Объём инвестиций в проект составил 220 млн рублей. Благодаря его реализации на предприятии создали 30 рабочих мест.

13. В Самарской области в ОЭЗ «Тольятти» запущено новое производство медицинских изделий

© Фото из открытых источников

В Тольятти начал работу новый завод по производству медицинских изделий. На заводе будут выпускать одноразовые смотровые нитриловые перчатки. Нитриловый материал будет поставляться компанией «Сибур».

ООО «Самарский завод медицинских изделий» стало первым в России производителем нитриловых медицинских перчаток. Объем инвестиций составил более 729 млн рублей. На проектную мощность — 108 млн пар в год — завод планирует выйти уже во втором квартале этого года. На предприятии две линии, создано более 80 рабочих мест.

14. В Московской области запущено новое производство ЭВМ на базе российских процессоров «Эльбрус»

© Фото из открытых источников

В Красногорске Московской области выпущена первая электронно-вычислительная машина российской сборки на предприятии компании «Депо Компьютерс».

Данная ЭВМ работает на отечественном сервере, оснащённом российским процессором «Эльбрус».

Месяц назад компания получила заключение Минпромторга на первую ЭВМ на российском рынке с отечественными процессорами. Сейчас планируется развивать это направление, запускать в промышленную эксплуатацию и переводить госзаказчиков на полностью российские машины, которые отвечают требованиям технологического суверенитета и импортонезависимости.

За год здесь будут производить более 25 тысяч серверных и 320 тысяч компьютерных систем. Сегодня «Депо Компьютерс» готовит широкий модельный ряд серверов и систем хранения данных на базе процессоров семейств «Эльбрус» и «Байкал».

Выход в массовое производство ожидают во втором полугодии 2021-го.

Итого за март 2021 года:

14 новых производств

из них 3 производства с инвестициями более 1 млрд рублей (инвестиции 12,1 млрд рублей)

общий объем объявленных инвестиций около 14,84 млрд рублей

у 4 производств объем инвестиций не сообщается

По отраслям:

Машиностроение, металлообработка и металлургия — 1

Стройматериалы и строительные изделия — 5

Химическая промышленность и изделия — 2

Электроника, приборы и электротехническое оборудование — 3

Медицина и фармацевтика — 3

Текстильная промышленность — 0

Добывающая промышленность — 0

Деревообрабатывающая промышленность — 0

Другое — 0

По источникам инвестиций:

иностранный — 1

российский или смешанный — 13