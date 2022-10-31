Импортозамещение. Октябрь 2022 года

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Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделано у нас» и иных ресурсов, в России реализованы более 1787 проектов импортозамещения!

1. 29 сентября состоялось открытие цеха по производству углекислоты в НАК «Азот» в Новомосковске Тульской области. Это позволит заместить импорт углекислоты, которая широко используется в пищевой промышленности.

Проектная мощность новой установки составляет 4 т/ч, а это 32 тысячи тонн продукции в год. Технология производства жидкой двуокиси углерода позволяет получать продукцию с чистотой 99,99%.

Стоимость проекта оценивается в 1 млрд рублей.

2. Белгородский завод, используя льготный заем ФРП полностью вытеснил иностранных производителей из процесса изготовления деталей механизмов переключения передачи для автомобилей «АвтоВАЗа». Помимо этого, производство указанных деталей выросло более чем на 130%.

Очередное импортозамещение произошло в области российского автомобилестроения. Отныне коробки передач для Lada Granta, Lada Vesta и Niva комплектуются исключительно отечественными деталями. Данный проект реализован при участии Фонда развития промышленности (ФРП).

3. Научно-производственное предприятие «КФ» на площадке в Волжском (Волгоградская область) разработало и приступило к выпуску реагента для очистки трубопроводов по заказу компании «Газпром». Новый химреагент также поможет продлить срок службы трубопроводов.

«Российский „Росфлок ИК-С“ призван заместить немецкий аналогичный продукт. На данный момент он прошел все тестирования и стендовые испытания. Первая партия в 50 тонн уже отправлена заказчику», — пояснил директор ООО НПП «КФ» Михаил Орлянский.

4. ГК «ПАНТЕС» в рамках планируемого расширения получила разрешение на ввод в эксплуатацию завода по производству электроники, построенного на территории ОЭЗ «Санкт-Петербург» (площадка «Новоорловская»). Запуск производства состоялся 1 августа 2022 г.

ГК «ПАНТЕС», входит в ТОП-10 контрактных производителей электроники на территории РФ и специализируется на разработке и производстве высокотехнологичной электроники для областей применения, критичных к отказу оборудования, таких как энергетика, транспорт, связь и телекоммуникации.

5. Томская компания «Манотомь» — ведущий российский производитель манометрической продукции и иных контрольно-измерительных приборов — запускает в серийное производство новый электронный прибор: погружной измеритель-сигнализатор уровня (ПСУ). О типичных проблемах, которые стоят сегодня перед высокотехнологическим предприятием, разрабатывающим новую продукцию, пишет журнал об инновациях в России «Стимул».

Прибор предназначен для работы в системах автоматического управления, контроля и регулирования производственных процессов, он сигнализирует о достижении заданного уровня различных сред (негорючих некристаллизующихся жидкостей, сыпучих материалов) и преобразования их бесконтактного воздействия в унифицированный сигнал постоянного тока.

6. Головной филиал НПО «Винт» Центра судоремонта «Звёздочка» освоил серийное производство движительно-рулевых колонок ДРК1200М. Первый полный комплект оборудования отгружен для Невского судостроительного-судоремонтного завода.

Технические характеристики и показатели надёжности движительно-рулевых колонок ДРК1200М не только не уступают, но по отдельным параметрам превосходят показатели аналогичного оборудования зарубежных производителей. Колонки будут установлены на строящийся сухогруз проекта RSD59.

7. В Вологде наладили производство вакуумных керамических дисковых фильтров, необходимых для работы горно-обогатительных предприятий. Дело в том, что процесс обогащения природных ископаемых всегда происходит в водной среде. Для того чтобы отделить полученный концентрат от воды, необходимы специальные фильтры. Раньше такое оборудование приходилось ввозить из-за рубежа. Сейчас, благодаря работе вологодского завода, оно выпускается и у нас в стране.

8. В Бузулуке Оренбургской области на базе бывшего механического завода открыли цеха по производству холодильного оборудования.

Масштабная реконструкция старых производственных площадей была начата 2 года назад. В 2022 году введены в эксплуатацию линии по производству холодильного оборудования и масляных радиаторов.

Сейчас компания «Композит Групп» выпускает в том числе импортозамещающую продукцию. Раньше основными поставщиками теплообменников для систем промышленного холода были Китай и Европа. Теперь уникальную для России продукцию делают в Бузулуке.

9. Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал распределенную систему мониторинга и управления корпоративными ИТ-ресурсами предприятий. Программный продукт способен собирать, обрабатывать и отображать информацию о состоянии объектов ИТ-инфраструктуры. Технические и технологические характеристики системы позволят заменить популярный зарубежный аналог Zabbix.

Разработанное программное обеспечение контролирует состояние инфокоммуникационных ресурсов предприятия, включая телекоммуникационные сети, информационные и технологические системы, серверное оборудование. Решение собирает, анализирует и хранит данные об ИТ-инфраструктуре, прогнозирует потенциальные проблемы и оповещает администраторов о возникновении риска сбоя.

10. Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов (ОЦМ) в 2022 году увеличил объем выпускаемой продукции, а также освоил производство новых высокотехнологичных изделий. На заводе запущено производство рентгеноконтрастных меток для стентов и катетеров, широко используемых в малоинвазивной хирургии. Также завод осваивает промышленное производство изделий из тантала, которое в полной мере будет реализовано после запуска высоковакуумной отжиговой печи в феврале 2023 года.

«На текущий момент мы обеспечиваем 80% потребностей российских производителей в этих комплектующих. Также освоено производство эмаль-провода сверхмалых диаметров, который используется в приборах машиностроительной, космической и авиационной промышленности. На этом направлении мы полностью перешли на материалы и комплектующие российского производства», — сказал генеральный директор ОЦМ Александр Окатов.

11. НПП «Исток» им.Шокина" холдинга «Росэлектроника» (входит в Ростех) разработало и начало серийное производство роутеров для создания защищенной информационной инфраструктуры. Аппаратура работает под управлением процессора «Байкал BE-T1000″, а программное обеспечение является полностью российской разработкой.

12. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» — Зеленоградский нанотехнологический центр (АО «ЗНТЦ») — начал выпускать импортозамещающую микроэлектронику для промышленной автоматики, робототехники и других высокотехнологичных отрасле.

Предприятие начинает мелкосерийное производство интегральных микросхем, предназначенных для контроля угла поворота в системах управления разных объектов, в том числе промышленных устройств и бытовой техники. Также разработка будет использоваться в робототехнике. Кроме того, она может применяться в автомобильной отрасли, в системах электронного управления двигателем, для корректировки положения фар и угла наклона кресел.

13. ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина Госкорпорации Ростех более чем в два раза нарастило производство полимерных, стеклопластиковых и алюминиевых силовых сотовых заполнителей, полностью закрыв потребности российской авиакосмической отрасли. Мощности предприятия позволяют производить в год до 600 кубических метров конструкционных материалов, которые применяются при создании перспективных двигателей ПД-8 и ПД-14, истребителей пятого поколения Су-57 и космического корабля «Орел».

Выбор материала для сотовых заполнителей индивидуален для каждой конструкции и зависит от технического задания. Так, силовые сотовые заполнители из алюминиевой фольги могут выдерживать большие нагрузки, а потому их используют в конструкции боевых самолетов, в том числе истребителей Су-57, производстве комплектующих ракет-носителей «Протон-М», «Ангара».

На сегодняшний день производимые Ростехом конструкционные материалы полностью закрывают потребности отечественной аэрокосмической отрасли.

14. ООО «Уральский металлургический завод» в сотрудничестве с ООО «Средневолжский подшипниковый завод» и Европейской подшипниковой корпорацией наращивает производство компонентов для подшипников. Объём выпуска цельнокатанных колец для подшипников за 9 месяцев 2022 г. вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г.

В дальнейших планах завода — расширить ассортимент продукции за счёт изменения диаметра кольца. «Наша задача — в новых экономических условиях обеспечить технологическую независимость страны от импортных поставок. Работа в этом направлении уже приносит ощутимые результаты», — отметил Сергей Путов, генеральный директор УМЗ.

15. Ученые Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») исследовали прочностные характеристики пилона отечественного двигателя ПД-14 в составе композитного кессона крыла перспективного авиалайнера МС-21. Работа проводилась в рамках программы импортозамещения по контракту с ПАО «Корпорация «Иркут».

16. Нижнекамское предприятие СИБУРа выпустило опытно-промышленную партию полиалкиленгликоля (ПАГ) — специального синтетического масла для промышленного оборудования.

Ранее ПАГ-масло в России не производилось.

16. 27 октября компания «Отрада» запустила первый в России коммерческий Центр по передаче генов PIC Датские линии в д.Паленке Становлянского района Липецкой области. Это инновационный проект по производству семени элитных хряков датских пород с наивысшей генетической ценностью. На площадке мощностью до 350 тыс. доз семени в год одновременно будут содержаться 250 хряков датских пород Отрада Ландрас, Отрада Йоркшир и Отрада Дюрок.

Инвестиции в проект превысили 400 млн руб. Старт продаж семени запланирован на конец 2022 года.

«Строительство Центра по передаче генов коренным образом меняет парадигму индустрии, — комментирует коммерческий директор «Отрады» Иван Агеев — Теперь российским производителям свинины доступны элитные гены напрямую с вершины племенной пирамиды без генетического отставания. Это позволит нашим клиентам еще эффективнее улучшать производственные показатели за счет продуктивной генетики».

17. Серийное производство высококачественных лифтовых лебедок наладил научно-технический центр «Приводная техника», расположенный на площадке «Печатники» особой экономической зоны (ОЭЗ) Москвы. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики.

Компания из столичной ОЭЗ запустила серийное производство лифтовых лебедок. Мощности предприятия позволяют выпускать до тысячи единиц продукции ежегодно. Эта разработка направлена на импортозамещение важнейшего лифтового оборудования. На фоне ухода европейских поставщиков отечественные лифтостроительные предприятия нуждаются в качественных аналогах российского производства. Прежде всего это касается сегмента массового жилья.