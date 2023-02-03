Импортозамещение. Январь 2023

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Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделано у нас» и иных ресурсов, в России реализованы более 1824 проектов импортозамещения!

1. В декабре 2022 года было выпущено 7 ячеек КРУЭ 110 кВ наружной установки серии РУЭН-УЭТМ-110 шесть из которых отгружено на экспорт. Данный факт подтверждает полную готовность УЭТМ к реализации масштабной программы импортозамещения иностранного КРУЭ на отечественное оборудование.

2. 30 тыс. тонн лизина, 1 млн 600 тыс. декалитров спирта, 10,5 тонн глютена производит в год ишимский завод «АминоСиб». Основными потребителями являются заводы, которые производят корм для птиц и свиней, заводы по производству продуктов питания, фармацевтические, парфюмерные заводы.

По словам генерального директора агрохолдинга «Юбилейный» Сергея Мамонтова инвестиционный проект стоимостью 7 млрд рублей по глубокой переработке пшеницы реализовали в конце 2018 года. Открытие завода позволило вытеснить с рынка около 5% китайского лизина.

3. ГК «Молвест» открыла в городе Калач Воронежской области площадку по глубокой переработке молока, сообщает Milknews со ссылкой на компанию. На площадке будет производиться 85%-ный концентрат молочного белка (КМБ).

Инвестиции в проект составили около 2 млрд руб. Проектная мощность цеха составляет 2,5 тыс. т КМБ в год, что составляет 25,5% от объема импорта в 2021 году. За сутки новые мощности способны переработать 200 т молока.

По информации «Молвеста», производство КМБ, организованное в Калаче, не имеет аналогов в России. «Это высокотехнологичный процесс, полностью соответствующий международным стандартам качества и безопасности и обладающий экспортным потенциалом», — отметила компания.

4. Компания «Нетканика» запустила на своем заводе в Москве новую линию по выпуску многослойных нетканых материалов, которые используются при производстве медицинской одежды, средств индивидуальной защиты и личной гигиены. Ранее на расширение производства предприятие получило 400 млн рублей в виде льготного займа по программе «Проекты развития» от Фонда развития промышленности (ФРП).

По оценкам компании, увеличение производства позволит до 20% снизить зависимость российского рынка от импортных поставок качественных нетканых материалов. Продукция «Нетканики» по своим характеристикам теперь не уступает мировым лидерам отрасли.

5. Входящий в Группу «Соллерс» Заволжский моторный завод (ЗМЗ) возобновил производство моторов V8. Рестарт выпуска состоялся 18 января, то есть через месяц после анонса.

Этими агрегатами вновь будут оснащать автобусы ПАЗ и среднетоннажные грузовики ГАЗ

V8 выпускают и в бензиновой модификации — ЗМЗ-523, и в битопливной — ЗМЗ-524 (бензин + пропан-бутан).

ЗМЗ-523/524 является глубоко модернизированной версией двигателя ЗМЗ-53, серийно выпускавшегося с 1963 года. В конце 2021-го мотор сняли с производства из-за низкого спроса, однако в 2022-м его решили воскресить — поскольку на фоне антироссийских санкций на рынке вновь возникла потребность в этом проверенном агрегате.

6. Специалисты АО «Научно-исследовательский институт физических измерений» (НИИФИ, входит в холдинг «Российские космические системы» Госкорпорации «Роскосмос») разработали датчико-преобразующую аппаратуру для перспективного российского ближнемагистрального самолёта SSJ-New — новой версии «Сухой СуперДжет 100».

В рамках опытно-конструкторских работ в компании были созданы датчики для измерения температуры и контроля потока воздуха в комплексной системе кондиционирования авиалайнера. Новые приборы НИИФИ, в которых используются отечественные компоненты, заменят зарубежные аналоги, что является необходимым условием реализации программы импортозамещения комплектующих обновлённого «СуперДжета».

7. В 2022 году сельхозпредприятия Томской области установили шесть новых зерносушильных комплексов и семь обновили. Благодаря региональной программе модернизации сушильного хозяйства за два года введено в эксплуатацию и модернизировано 32 зерносушильных комплекса. Из них 7 — в мелких товарных хозяйствах.

Предприятия региона все чаще выбирают зерносушильные комплексы российских производителей, прежде всего алтайских. На приобретение зерносушилок российского производства предусмотрена господдержка в размере 40% от их стоимости.

8. Ростех разработал и запустил в производство антипригарный материал CERASHIELD-BN, который используется при автоматической сварке на крупных предприятиях и ранее поставлялся из-за рубежа. Выпуск продукции налажен на базе Уральского научно-исследовательского химического института (УНИХИМ, входит в холдинг под управлением ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина), мощностей которого достаточно, чтобы полностью закрыть потребности российских предприятий в такой продукции.

Материал был разработан по запросу предприятий, перед которыми встал вопрос импортозамещения продукции иностранных компаний, и представляет собой аэрозольное керамическое покрытие повышенной стойкости на основе нитрида бора. Благодаря ему рабочее место и оборудование не нужно очищать от брызг и окалины, что позволяет сократить время простоя и значительно повысить производительность труда.

8. 23 января в Республике Северная Осетия-Алания состоялся запуск важнейшего импортозамещающего проекта в российском картофелеводстве — дан старт работе Северо-Кавказского селекционно-семеноводческого центра. Предприятие, оснащенное самым современным технологическим оборудованием, будет производить микрорастения и мини-клубни оригинального картофеля, выращенные по технологии in vitro.

Мощность селекционно-семеноводческого центра компании «ФАТ-АГРО» составляет 1 млн штук микрорастений и 5 млн мини-клубней в год.

В перспективе здесь будут производить порядка 40 тыс. тонн в год свободного от болезней элитного семенного картофеля. Это позволит повысить уровень самообеспеченности отечественных аграриев посадочным материалом, заместив импортное сырье. Новый комплекс позволит обеспечить 20% потребности России в семенах картофеля.

9. Специалисты Чепецкого механического завода (АО ЧМЗ, предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» и Отраслевой центр металлургии в составе дивизионального интегратора ООО «Русатом МеталлТех») разработали новую технологию производства металлического стронция.

Это щелочноземельный металл, который ранее в основном импортировался в Россию. Востребован в металлургии для производства морозостойкой стали, его применяют в качестве легирующей добавки для улучшения механических свойств сплавов алюминия и меди, увеличения эксплуатационных характеристик изделий из них. Соединения стронция используют в качестве компонента для производства сверхпроводящих керамик, стронциевая добавка наделяет стекло дисплеев электротехники защитными свойствами от излучения.

Исследования рынка показали, что потребность только российской промышленности в данном металле составляет более 500 тонн в год. Сырьем для производства стронция на ЧМЗ служат технологические продукты, образующиеся на предприятиях при производстве магния, минеральных удобрений.

10. Московское предприятие «Спецкабель» разработало импортозамещающий сверхгибкий кабель.

Инженеры-конструкторы столичного предприятия «Спецкабель» создали сверхгибкий кабель, который выдерживает несколько миллионов циклов изгиба.

Предварительные испытания показали, что его устойчивость к изгибам в несколько раз выше, чем у европейских аналогов.

Разработка поможет закрыть потребности российского рынка в особо гибких монтажных кабелях для промышленной робототехники.

11. Государственный научный центр Российской Федерации ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина разработал и внедрил технологию выпуска комплектующих для оборудования, задействованного в работе с расплавленными металлами. Изделия изготовлены из новейшего композиционного керамического термо- и химически устойчивого материала, разработанного учеными предприятия.

Первые опытные образцы комплектующих выпущены для использования в качестве расходных деталей в установках газового распыления расплавов металлов, производящих металлические порошки для аддитивного оборудования. В результате опытной эксплуатации форсунки и втулки из инновационного материала обеспечили работу оборудования без остановок в течение всего производственного цикла при температуре 1650 °C.

«Выпуск комплектующих из отечественного материала позволит предприятиям металлургического профиля обеспечить бесперебойное функционирование оборудования в условиях санкционных мер. У нас есть возможность производить изделия из композиционного керамического термо- и химически устойчивого материала широкой номенклатуры», — сказал генеральный директор ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина Андрей Силкин.

12. Саратовский завод «Газаппарат» начал выпускать комплектующие для трубопроводов. Предприятие закупило высокотехнологичное металлообрабатывающее оборудование и организовало выпуск фланцев, шаровых кранов и регулирующих клапанов.

Годовая мощность нового производства — 50 тыс. фланцевой продукции, 7 тыс. шаровых кранов и 2 тыс. запорно-регулирующих клапанов.

Инвестиции в создание нового производства составили почти 150 млн рублей.

По данным компании, запуск нового производства позволит снизить зависимость российского рынка от импорта, доля которого составляется около 50%.

13. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» начинает производство первых в России высокоскоростных трансиверов со скоростью 200-400 гигабит в секунду.

Трансиверы используют для приема-передачи данных между станциями — компьютерами, ЭВМ, серверами, устройствами связи. Широкое распространение они получили в сфере телекоммуникации и технологиях, обслуживающих интернет, компьютерные сети. Такие приемопередатчики соединяют интерфейс главной вычислительной машины с локальными сетями. Также адаптер способен обнаруживать противоречия на линии, мониторить ее.