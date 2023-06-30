Импортозамещение. Июнь 2023 года

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Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделано у нас» и иных ресурсов, в России реализованы более 1882 проекта импортозамещения!

1. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации включило коммутаторы производства ООО «Т-КОМ» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Соответствующее решение подтверждается приказом ведомства.

2. 6 июня в Шахтах Ростовской области компания «Авангард» запустила первый в России завод по производству полиэфирного штапельного волокна полного цикла.

Предприятие будет выпускать 200 тонн волокна в день (73 тыс. тонн в год), что позволит заместить 60% рынка и снизить зависимость России от импорта.

3. Электропоезд переменного тока ЭП3Д производства Демиховского машиностроительного завода (ДМЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг»), состоящий из отечественных комплектующих, успешно прошел ресертификацию.

Доля отечественных комплектующих в конструкции электропоезда и в прошлые годы была близка к 100%. В процессе подготовки к ресертификации, оставшиеся узлы и детали зарубежного производства были заменены на отечественные аналоги.

4. Компания «КЕРАМАКС» 26 мая 2023 года запустила вторую линию по производству керамического флюса в Челябинске. Благодаря реализации проекта производственные мощности на предприятии возрастут на 80% и составят порядка 16 000 тонн сварочных флюсов ежегодно. Таким образом, компания поступательно реализует собственный долгосрочный план развития и стратегию технологической независимости, а также гарантирует российским промышленникам качественный сварочный флюс.

5. Корпорация «Иркут» (входит в ОАК Госкорпорации Ростех) открыла лабораторию по техническому обслуживанию и ремонту электронных и электрифицированных компонентов систем гражданских воздушных судов собственного производства. Новая площадка расположена на территории Технопарка Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ, входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского»).

Новая лаборатория является первой производственной площадкой по техническому обслуживанию и ремонту электронных компонентов самолета SSJ-100 на территории Российской Федерации, ранее подобные виды работ выполнялись исключительно на зарубежных предприятиях.

Для замены иностранного стендового оборудования «Корпорация «Иркут» разрабатывает и изготавливает отечественные аналоги.

6. ПАО «Аэрофлот» и АО «Наука и инновации» (управляющая компания научного дивизиона Госкорпорации «Росатом») заключили контракт на производство воздушных фильтров для систем вентиляции в салонах самолетов иностранного производства.

В рамках контракта компании впервые в России реализовали совместный проект по импортозамещению воздушных фильтров для систем подачи и рециркуляции воздуха в салонах самолетов иностранного производства. Производство фильтров по конструкторскому решению инженеров Аэрофлота обеспечили эксперты Физико-энергетического института имени А. И. Лейпунского (ГНЦ РФ — ФЭИ, входит в научный дивизион Росатома).

7. Whoosh локализовал производство комплектующих для электросамокатов в России.

Компания осуществляет проект по локализации производства деталей для электросамокатов. Комплектующие производятся в России и уже задействованы во флоте самокатов в этом сезоне. Ожидается, что локальное производство наряду с прочими оптимизационными инициативами позволит компании получить 20% экономию бюджета на комплектующие за второе полугодие 2023, когда все инициативы наберут ход, при этом эффект проекта по локализации будет долгосрочным.

8. Тюменский ремонтно-механический завод (ТРМЗ) благодаря своим разработкам заместил большое количество импортных деталей в агрегатах транспортной сети российской нефтетранспортной компании.

9. Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал отечественную приемную антенну цифрового эфирного телевидения для морских судов и стационарных объектов береговой инфраструктуры. Опытный образец оборудования впервые демонстрируется на Международном военно-морском салоне в Кронштадте.

10. Уральский завод специального арматуростроения запустил производство кранов большого диаметра.

До запуска челябинского производства никто в России не выпускал отвечающие всем современным требованиям специальные шаровые краны для особых условий эксплуатации, поэтому предприятия нефтегазовой отрасли были вынуждены закупать эту продукцию в Италии, Германии, Чехии, США и других странах.

11. «Петербургская компания «Морские Комплексные Системы» запустила производство наливных палубных покрытий. Первые изделия уже отгружены нескольким верфям и Кронштадтскому морскому заводу для легендарной «Авроры».

Импортозамещение наливных покрытий «Морские Комплексные Системы» ведут с 2020 года. Гендиректор компании Павел Зубков отметил, что заливные палубы производства МКС высоко оценены заказчиками.

12. Ижевский электромеханический завод «Купол» (входит в состав Концерна ВКО «Алмаз-Антей») приступил к производству рециркуляционных охлаждающих установок для строящейся Курской АЭС-2. Компания изготовит и поставит более 140 единиц оборудования, большинство из них — с использованием оребренной трубы, производство которой стало возможно благодаря Фонду развития промышленности.

Главным конструктивным элементом охлаждающей установки является оребренная труба. Это конструкция из двух элементов — собственно трубы и ребер, которые повышают поверхность теплообмена. «Купол» наладил выпуск труб диаметром от 13 до 114 мм и шагом оребрения 2 мм. Продукция с аналогичными характеристиками, по данным компании, в России не производится.

13. Московское предприятие разработало отечественную сварочную проволоку⁠⁠.

Ранее проволоку для сварочных работ поставляли преимущественно из-за рубежа.

Столичное предприятие «Технорэд» объединило усилия с ПАО «Северсталь» и разработало сварочную проволоку. Изделие применяется в строительстве мостов, в работе судостроительных предприятий, автомобильной, авиационной, железнодорожной и других отраслях промышленности.