Импортозамещение. Июль 2023 года

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Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделано у нас» и иных ресурсов, в России реализованы более 1895 проектов импортозамещения!

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1. В Саратове в рамках работы «Центра малотоннажной химии ПАО «СЭЗ» начала свою работу новая производственная линия. Об этом сегодня 29 июня 2023 года заявили в минпроме. Информацией делятся официальные телеграм каналы правительства.

Центр займется выпуском химически осажденного мела — он отличается от обычных видов производства очень высокой степенью очистки.

До сих пор всю подобную продукцию мы импортировали из-за рубежа. А на территории страны не производили. Теперь в стране появился свой, отечественный аналог зарубежного производства.

2. Нижегородский гофрокартонный завод (НГЗ) в июне 2023 года ввел в эксплуатацию новую высокотехнологичную гофролинию, предназначенную для изготовления листового трехслойного гофрокартона. Новое современное оборудование отечественного производства рассчитано на выпуск трехслойного картона профиля B и Е марки Т-22 и Т-23.

Отметим, реализуемый на предприятии проект по модернизации производства имеет импортозамещающее значение.

3. Ростех завершил перевод центров Единой системы организации воздушного движения с иностранных средств автоматизации на отечественные. Последний центр в Ростове-на-Дону, использовавший в своей работе зарубежные решения, перешел на российские, разработанные компанией «Азимут». С их помощью теперь организуются полеты над всей территорией страны.

4. Калининградский завод «Балтийская звезда» первым в России приступил к серийному выпуску моделей с карбоновыми рамами.

«Это первое серийное производство карбоновых велосипедов в России, массово их в нашей стране пока не выпускали. Такие велосипеды очень востребованы, они легче, обладают большей жесткостью и прочностью, лучшей аэродинамикой и меньшим весом, чем даже алюминиевые. С началом спецоперации все иностранные бренды ушли из нашей страны и прекратили поставки таких моделей. Мы намерены восполнить эту нишу и снизить зависимость от импорта», — сообщили ТАСС на предприятии.

5. В конце июня на заводе «Ридан» в Московской области открылась линия по производству автоматических балансировочных клапанов APT-R3. Это событие стало очередным шагом по расширению производственных мощностей компании, а сам клапан — первым продуктом этого класса, выпуск которого налажен внутри страны.

6. В Костроме дали старт первому российскому производству антиблокировочных систем (ABS) и электронных систем динамической стабилизации (ESP) для легковых автомобилей, передает корреспондент ТАСС 7 июля с церемонии запуска.

Блоки ABS и ESP будут изготавливаться на новой производственной линии НПП «Итэлма». Для этого был построен новый цех с полностью автоматизированной производственной линией, отвечающий всем международным стандартам. Компания получила лицензию на проведение глубокой локализации производства систем ABS и ESP. Это позволит локализовать все, входящие в состав системы комплектующие, такие как электромотор, электронные комплектующие, корпус и другие необходимые составляющие изделия.

7. Компания «Никатор» запустила в индустриальном парке «Ворсино» в Калужской области завод по производству добавок для полимеров. Инвестиции в создание завода превысили 1 млрд рублей, из которых 500 млн рублей — льготный заем Фонда развития промышленности по программе «Проекты развития».

Российский рынок меловых наполнителей для пластиков, по оценкам компании, на 70% состоит из зарубежной продукции, суперконцентратов красителей — примерно на 50%. Основными поставщиками являются страны Азии. После выхода завода на полную мощность «Никатор» намерен снизить долю импорта до 15-20% по меловым наполнителям и до 35-40% по остальным суперконцентратам.

8. Московская компания наладила выпуск компонентов для промышленных систем охлаждения.

Предприятие запустило линию по изготовлению медно-алюминиевых теплообменников, входящих в состав охлаждающих агрегатов (драйкулеров). Ранее компания «Новая орбита» импортировала их из Европы. Теперь локализация производства драйкулеров составит около 99%.

9. Самосвал БЕЛАЗ с двигателем Коломенского завода приступил к эксплуатации в Кузбассе.

Реализация проекта по созданию импортонезависимого самосвала БЕЛАЗ-75304 стала возможной благодаря стратегическим соглашениям между ТМХ и БЕЛАЗом. Во втором полугодии 2023 года Коломенский завод намерен построить для БЕЛАЗа не менее 20 двигателей 8ЧН26/26 для сборки опытно-промышленной партии карьерных самосвалов, создание которой намечено на 2023-2024 гг.

10. Предприятие Роскосмоса запустило производство процессорных модулей.

Раньше предприятие использовало импортные устройства, однако с 2022 года, имея производство микроэлектроники полного цикла, начало изготавливать их самостоятельно.

«Наши инженеры разработали линейку процессорных модулей. Это компактные устройства, которые устанавливаются в прибор и проводят необходимые вычисления, то есть своего рода «мозги» любого прибора. Модуль включает в себя процессор, память и различные интерфейсы в зависимости от модификации и назначения прибора», — рассказал генеральный директор НПО автоматики Михаил Изюмов.

11. В Московской области прошли испытания отечественного автогудронатора.

Современный масляный автогудронатор АС-65115 ГЕФЕSТ на базе шасси автомобиля «КамАЗ-65115» — это первый на российском рынке серьезный конкурент продукции зарубежных производителей. При его проектировании специалисты курганского завода уделяли особое внимание импортозамещению. Текущая степень локализации модели составляет 97%.

12. Компания «Фотопринт-Иваново» (входит в группу «Меркурий») запустила первое в РФ производство тканей с мембранным слоем собственной разработки. Раньше такой материал закупали за рубежом.

13. Ростех начал поставку сверхвысокочастотных приборов для 30 космических аппаратов. Изделия позволяют в сотни раз усилить мощность радиосигнала и обеспечивают передачу энергии с минимальными потерями.

В рамках федеральной программы «Космос» входящее в «Росэлектронику» НПП «Алмаз» выполняет работы по укомплектованию лампами бегущей волны (ЛБВ) и СВЧ-переключателями космических аппаратов в интересах предприятий Госкорпорации «Роскосмос» и «Газпрома». Поставки переключателей уже начались.

«Использование отечественной электронно-компонентной базы обеспечивает национальную технологическую независимость критически значимых отраслей. Разработанные нами изделия обладают высокой надежностью и имеют длительный срок эксплуатации в условиях космоса. Помимо уже заключенных контрактов, ведутся переговоры по перспективным работам до 2035 года. Это сформирует технологический задел для дальнейшего развития СВЧ-приборов», — отметил генеральный директор НПП «Алмаз» Михаил Апин.

14. 31.07.2023 Компания «Эрготек», ведущий российский производитель химической продукции для различных отраслей промышленности, провела модернизацию и увеличила производство клеев.

На сегодняшний день, по данным компании, около 80% термоклеев и аналогичной продукции поставляется в Россию из-за рубежа. Увеличение производства позволит заместить около 6% импорта.