Импортозамещение. Август. 2023 года

Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделано у нас» и иных ресурсов, в России реализованы более 1912 проектов импортозамещения!

1. Ростех импортозаместил систему цифровой связи «борт-земля» для российских авиакомпаний.

Компании «Инфоком-Авиа» и «Азимут» Госкорпорации Ростех создали оборудование и внедрили сервис цифровой связи «борт-земля» для российских авиаперевозчиков после ухода из страны иностранных компаний. В нескольких аэропортах импортные решения уже заменены на отечественные. Всего необходимо установить 105 наземных станций, что позволит предоставить сервис на всей территории России.

До марта 2022 года сервис цифровой связи «борт-земля» (ACARS) для российских и иностранных авиакомпаний в нашей стране предоставляли иностранные провайдеры SITA (Швейцария) и ARINC (США). Для этого на территории Российской Федерации была размещена сеть радиостанций, а обработка авиационных сообщений осуществлялась в зарубежных процессинговых центрах. С 29 марта 2022 года сервисы цифровой связи стали недоступны в связи с введенными США и Евросоюзом санкциями. Как следствие, были нарушены критически важные производственные процессы, что привело к финансовым потерям.

2. Ростех создал замену импортным устройствам для бесконтактной оплаты.

Компании «Азимут» (входит в Ростех) и ООО «Социальные системы» завершили разработку и сертификацию отечественного бесконтактного считывателя банковских карт ВСАМ-01.

В отличие от иностранных решений, у него нет проблем с обновлением программного обеспечения под новые требования Центробанка и национальной платежной системы «Мир».

3. На базе НПФ «Моссар» в Марксе открылось новое контрактное производство электронных модулей для российских производителей потребительской электроники. Об этом рассказали в пресс-службе министерства промышленности и энергетики Саратовской области. Общий объем инвестиций в производственную линию составил около 300 млн руб. Для выпуска сложной электронной продукции на предприятии реконструировали корпус площадью 4,7 тыс. кв.м. Это позволило создать около 100 новых рабочих мест.

В сентябре прошлого года говорилось, что речь идет о материнских платах. По информации предприятия, ближайшие аналоги этой продукции ранее поставлялись из Китая, Тайваня, Вьетнама. Мощности производства на «Моссаре» способны обеспечить до 20% потребности российского рынка в материнских платах. Потенциальным заказчиком выступил один из крупнейших российских производителей IT-оборудования.

4. «Кайрос Инжиниринг» начал производить насосное оборудование, а также центробежные насосы и агрегаты на их базе.

Оборудование предназначено для перекачивания высокоабразиванных жидких сред, задействованных в производственных процессах на предприятиях химической промышленности, горно-обогатительных комбинатах.

Оборудование производится на основе крупноузловой сборки на производственной площадке в Перми. При этом более 50% комплектующих имеют отечественное происхождение.

5. На Западно-Сибирском металлургическом комбинате расширили производство прокатных валков и бандажей.

Ранее эти комплектующие для рельсобалочного стана ЕВРАЗ ЗСМК (Западно-Сибирский металлургический комбинат), шаропрокатного стана ЕВРАЗ НТМК (Нижне-Тагильский металлургический комбинат) и мелкосортного стана ЕВРАЗ Каспиан Сталь (Кустанай, Казахстан) компания приобретала за рубежом. Теперь нужную оснастку для главных прокатных агрегатов производят самостоятельно, в дивизионе «Сибирь».

6. Машиностроительный завод «Борус» (Группа «Карьерные машины») запустил серийное производство фронтальных погрузчиков под брендом Borus, а также наладил выпуск комплектующих собственной разработки к ним.

При сборке погрузчиков используются комплектующие собственной разработки и производства — уровень локализации, по оценкам компании, составляет 64%. К 2025 году красноярский завод планирует достичь уровня 80%.

До запуска нового производства, по данным компании, зарубежные производители занимали более 90% рынка фронтальных погрузчиков в России. Создание нового производства поможет снизить долю импорта в этом сегменте спецтехники.

7. Завод «Петрозаводскмаш» изготовил первый в России блок цилиндров для судового двигателя Д500.

Ранее подобные блоки в России не изготавливались, существенно отличаясь от компонентов, используемых для производства двигателей других серий на АО «Коломенский завод», прежде всего сложностью и массогабаритными характеристиками отливки.

8. Новые мощные источники питания от «Росэлектроники».

Изделия также могут применяться в центрах обработки и системах хранения данных. Кроме того, разработка может питать рабочие станции с функцией дублирования (N+1) и возможностью «горячей замены» без остановки, выключения или перезагрузки системы.

Новая линейка продукции заменит импортные аналоги. Одна из модификаций устройства будет впервые представлена на форуме «Армия-2023».

9. В Пермском Политехе импортозаместили популярную программу для инженерных расчетов.

Программа X Composite в рамках единого интерфейса позволит представителям машиностроительной и аэрокосмической отрасли заранее прогнозировать свойства нового материала, не проводя дорогостоящие эксперименты, что усовершенствует качество деталей самолетов и ракет.

10. Первые в России высокоточные цифровые насосы-дозаторы разработаны и запущены в производство⁠⁠.

Устройство должно заместить аналогичные изделия немецких брендов.

Ранее выпускаемое отечественное оборудование было рассчитано на высокое давление и большую производительность, что ограничивало его использование, поэтому предприятия закупали технику у зарубежных поставщиков.

11. В Тюменской области запустили блок родительского стада племенного репродуктора индейки

Формирование родительского стада является важным этапом в производстве индейки. Собственное производство инкубационного яйца позволит «Дамате» снизить зависимость от импорта генетического материала индейки, уменьшить биологические риски и увеличит показатели качества яйца.

12. 17.08.2023 Ростсельмаш начал производство нового комбайна с отечественным двигателем.

Ростсельмаш развивает свою линейку кормоуборочных комбайнов новой серии «F», и выводит на рынок новую полностью отечественную машину F 1500. В машине используется отечественный дизельный двигатель разработанный специально для комбайнов — ЯМЗ 65804 мощностью 510 л.с. с турбонаддувом с интеркулером. Все основные системы и комплектующие нового комбайна — отечественного производства.

Пока начато производство опытно-промышленной партии, но первые машины уже отправилась в Удмуртию

13. Сарапульский электрогенераторный завод освоил выпуск и отгрузил первую партию электродвигателей ДАТ-5-12, ДПТ-2,5 для отечественных гидравлических насосных станций и двигатель ДБК привода пожарного крана для российского самолета Sukhoi Superjet.

14. 22 августа АПХ «Мираторг», ведущий агропромышленный холдинг полного цикла в России, открыл в Ворошнево Курской области селекционный центр по производству семян сельхозкультур мощностью 27,4 тысячи тонн в год, сообщает пресс-служба холдинга.

Комплекс специализируется на подработке и протравливании семенного материала зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав. В качестве сырьевой базы выступают семена пшеницы, ячменя, сои, кукурузы, подсолнечника, рапса, райграса, овсяницы, клевера и люцерны. Ожидается, что центр выйдет на полную загрузку уже в 2023 году.

15. Сегодня подобный синтез (ванилина) возможен на основе самых разных веществ: эвгенола, лигнина и даже нефтехимического сырья. Это сложный и трудоемкий процесс, требующий высокой квалификации специалистов, сырьевой базы и современного оборудования, поэтому отечественные производители массово закупали готовый ароматизатор из-за границы. Подобная логистика стала невозможной с учетом потери прежнего контакта с поставщиками и общего курса на импортозамещение.

ГК «СОЮЗСНАБ» нашла решение: мы воссоздали на своем производстве технологию синтеза ванилина и теперь поставляем этот незаменимый ингредиент более чем в 20 регионов страны.

16. 25 августа ООО «Медимэкс» ввело в эксплуатацию в Кургане производство «чистых» газов — монооксида углерода и метана.

«Здесь производят монооксид углерода и метан чистотой до 99,999%, которые используются в промышленности, науке, пищевом и нефтехимическом производстве, в других отраслях и сферах», — говорится в сообщении.

Новое производство промышленных газов позволит заменить в ушедших поставщиков из Италии и Германии.

17. «ТМХ-Электротех» сертифицировал новые асинхронные тяговые двигатели для новых электропоездов «Иволга», производство которых в России ранее не было.