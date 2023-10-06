Обзор: в сентябре 2023 года в России открылись 15 новых производств
Темпы промышленного производства ускоряются. Согласно данным Росстата индекс промышленного производства в августе составил 105,4% к августу прошлого года, за 8 месяцев индекс производства достиг 103,0%. Опережающими темпами растёт обрабатывающий сектор — 110,3% в августе (106,6% за 8 месяцев). Подтягивается добыча полезных ископаемых.
Август оказался довольно урожайным на новые предприятия, в том числе крупные: заработала первая очередь Удоканского горно-металлургического комбината, запущен комплекс переработки нефти на Омском НПЗ.
Всего в сентябре 2023 года в России согласно информации сайта «Сделано у нас» открыты 15 новых производств с затратами на строительство в каждое более 100 млн рублей, в том числе 9 крупных с инвестициями более 1 млрд рублей в каждое.
Общий известный объём инвестиций в новые предприятия оценивается более чем в 150 млрд рублей (по 4 объектам, в том числе по ГМК «Удокан», объём вложенных средств не озвучен).
Это делает август одним из самых крупных по инвестициям месяцем этого года.
«КуйбышевАзот» запустил производство аммиачной селитры
5 сентября тольяттинское предприятие химической отрасли ПАО «КуйбышевАзот» ввело в эксплуатацию новую установку гранулирования и выпарки аммиачной селитры.
Проектная мощность производства составляет 2 300 тонн в сутки. Получаемый продукт позволит удовлетворить потребность российских аграриев в удобрениях.
Инвестиции в проект составляют 5 млрд рублей.
Проект реализован с применением российских технологий, лицензиаром которых является Государственный институт азотной промышленности. 90% смонтированного технологического оборудования поставлено отечественными предприятиями.
«СОЛЛЕРС Карго» начал производство Sollers Argo по полному циклу
В Ульяновске на новом предприятии «СОЛЛЕРС Карго» запущено производство компактных малотоннажных грузовиков Sollers Argo по полному циклу.
Новый завод включает в себя линию сварки кабин, оснащённую новейшим оборудованием, и цех сборки автомобилей. Технологические операции по окраске кабин производятся в окрасочном комплексе Ульяновского автомобильного завода.
Новое предприятие было создано менее чем за год.
Плановые мощности для производства данной модели автомобиля рассчитаны на выпуск свыше 10 тысяч машин в год в пятилетней перспективе.
Общие инвестиции в проект составили свыше 1 млрд рублей.
GeoProMining запустил фабрику на Верхне Менкече в Якутии
Компания ООО «ГеоПроМайнинг Верхне Менкече» запустила обогатительную фабрику на серебряно-полиметаллическом месторождении Верхне-Менкече в Томпонском районе Якутии.
Мощность обогатительной фабрики ГОКа составит 500 тыс. тонн, производительность — 330 тыс. тонн свинцово-серебряного и цинкового концентрата.
«Стандарт-Старвуд» запустила производство пленки для ламинирования фанеры
Компания «Стандарт-Старвуд» запустила в Нижегородской области серийное производство импортозамещающей плёнки для ламинирования фанеры, которая используется в строительстве, мебельном производстве, автомобиле-, вагоно- и судостроении. Ранее ее в основном поставляли из-за рубежа.
Общие инвестиции в проект превысили 130 млн рублей.
Новое производство размещено в городе Урень. Полная мощность линии по выпуску плёнки для ламинирования составляет до 22 млн кв. м в год.
Горно-металлургический комбинат «Удокан» выпустил первый медный концентрат
11 сентября в Забайкальском крае запущена первая очередь обогатительной фабрики горно-металлургического комбината «Удокан». Удокан дал первый медный концентрат.
ГОК «Удокан» будет введён в эксплуатацию в два основных этапа. В первую очередь запущены две нитки измельчения и обогащения по технологии коллективной и сульфидной флотации.
Ленинградская область: открыто производство по выпуску полуприцепов
Новое производство по выпуску полуприцепов для перевозки светлых и тёмных нефтепродуктов открылось 11 сентября в г. Никольское Тосненского района Ленинградской области.
Завод будет работать по маршрутной технологии производства: от роботизированной сварки цистерн до сборки шасси и покраски.
Объём инвестиций составил около миллиарда рублей.
Запуск производства позволил трудоустроить 115 специалистов, мощности рассчитаны на выпуск около 500 полуприцепов из стали и алюминия в год.
«Нита-Фарм» открыла новый цех по выпуску инъекционных препаратов
Саратовская компания «Нита-Фарм» увеличила более чем в 1,5 раза возможности фасовки инъекционных продуктов за счёт открытия нового цеха.
На новом участке фасуют более 35 наименований инъекционных препаратов: противопаразитарные, антибактериальные, противовоспалительные и антибиотики.
Инвестиции в проект составили 140 млн рублей.
Компания «Павлик» запустила в Магаданской области вторую очередь ЗИФ
Компания «Павлик» запустила вторую очередь золотоизвлекательной фабрики горно-обогатительного комбината «Павлик».
Выход второй золотоизвлекательной фабрики на проектную мощность позволит довести общую переработку предприятия до 12 миллионов тонн руды с производством порядка 13 тонн золота в год (по сравнению с 7,2 тоннами золота по итогам 2022 года).
Запасы на Государственном балансе на январь 2023 составляют 150 т золота (с учётом руды на складах) с потенциалом существенного увеличения.
В проект было проинвестировано более 32 миллиардов рублей.
Дан старт производству титаномагнетитовых и ильменитовых концентратов в Амурской области
В Тындинском округе официально открылся горно-металлургический кластер по производству титаномагнетитовых и ильменитовых концентратов.
Компания инвестировала в импортозамещающее производство 18 млрд рублей.
Производственные мощности предприятия позволят производить миллион тонн титаномагнетитового концентрата и 300 тыс. тонн ильменитового концентрата ежегодно.
Благодаря проекту в регионе появятся 1500 новых рабочих мест.
В Московской области запустили новое производство уходовой косметики
На территории индустриального парка «Есипово» запустили производство уходовой косметики. Предприятие заработало в комплексе «Индастриал сити», созданном в формате «Подмосковье индастриал». Запущено контрактное производство косметических средств для крупнейших ритейлеров, аптечных сетей и локальных брендов с оригинальными концепциями.
Общий объем инвестиций в реализацию проекта в Солнечногорском городском округе составит свыше 1 млрд рублей.
На новой производственной площадке будет создано 75 рабочих мест.
На предприятии уже запустили первые производственные линии и приступили к выпуску косметической продукции.
В Тюменской области запущено единственное в России производство термобумаги и чековой ленты
В Тюменском районе 22 сентября официально запущено производство термобумаги и чековой ленты. Предприятие обеспечило около сотни жителей рабочими местами. «Боровская бумажная компания» реализует импортозамещаемый проект по выпуску термобумаги из российского сырья. В 2022 году предприятие приобрело производственный комплекс площадью 4 тыс. кв. метров. Выполнена реконструкция и капитальный ремонт здания, приобретено уникальное оборудование.
Общий объем инвестиций составил 500 млн рублей.
Под Вологдой запустили крупный фанерный завод
22 сентября завод по выпуску 180 тыс. куб. широкоформатной берёзовой фанеры в год запустили в посёлке Вохтога Грязовецкого района Вологодской области.
Предприятие станет одним из самых крупных фанерных производств в стране. Территория завода составляет почти 30 га, производственные площади — 45 тыс. кв. м.
Инвестиции в проект составили 12,5 млрд рублей.
На сегодняшний день на предприятии работают более 200 человек, всего заявлено о создании почти 700 рабочих мест.
На Омском НПЗ запущен новый комплекс первичной переработки нефти
22 сентября «Газпром нефть» запустила на Омском нефтеперерабатывающем заводе комплекс первичной переработки нефти нового экологического поколения.
Комплекс заменит 6 предыдущих установок.
Комплекс будет перерабатывать:
— 8,4 млн тонн нефти,
— 1,2 млн тонн газового конденсата.
Инвестиции Газпром нефти в проект превысили 66 млрд руб.
В строительстве участвовали ведущие российские изготовители и поставщики высокотехнологичного оборудования, цифровых систем, строительных материалов, в том числе из Омской области.
В Чувашии на Козловском комбинате автофургонов открыт новый цех
Цех автофургонов в Козловке был построен за меньше чем год и оснащён современным оборудованием. Этот успех подтверждает возрождение Козловского комбината автофургонов. За год выпуск продукции удвоился, а количество рабочих мест увеличилось почти в 1,8 раза.
Увеличение производственных площадей позволит увеличить выпуск продукции до 120 единиц в месяц. В сборочном цехе производится сборка и доработка кузовов-фургонов, а также установка и выпуск готовых продуктов на шасси. Цех оборудован двумя линиями сборки и окрасочной камерой. Также установлена дождевальная камера для проверки кузовов на герметичность.
«ИЭК ХОЛДИНГ» открыл в Троицке завод по производству телекоммуникационных кабелей
Производственный комплекс, выпускающий кабельную продукцию, начал работу в городском округе Троицк (г. Москва). Проект реализовала инжиниринговая компания ООО «ЭЛЕКТРОФФ-ИНЖИНИРИНГ», которая входит в ООО «ИЭК ХОЛДИНГ».
Производство в Троицке специализируется на выпуске кабеля витая пара (LAN-кабель) под брендом ITK. Продукция будет позиционироваться в среднем ценовом сегменте. Площадь завода составляет 2500 м2, производственные мощности — 10 тыс. упаковок или 3000 км кабеля в месяц. Планируется, что уже на первом этапе объём производства на новой площадке составит до 1 млрд рублей в год.
Итого за сентябрь 2023 года открыто … новых производств:
— из них 9 крупных производства с общими инвестициями более … млрд рублей
— общий объём объявленных инвестиций составил более 154,3 млрд рублей
— по 4 объектам размер инвестиций не сообщается.
По отраслям:
— Машиностроение и металлобработка — 3
— Химическая промышленность — 3
— Горнодобывающая промышленность — 4
— Лёгкая промышленность — 2
— Деревообрабатывающая промышленность — 1
— Кабельная промышленность — 1
— Медицинская промышленность и фармацевтика — 1
По источникам инвестиций:
— российский капитал — 15
— иностранный и смешанный — 0
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