Обзор: в сентябре 2023 года в России открылись 15 новых производств

© tlt.ru

Темпы промышленного производства ускоряются. Согласно данным Росстата индекс промышленного производства в августе составил 105,4% к августу прошлого года, за 8 месяцев индекс производства достиг 103,0%. Опережающими темпами растёт обрабатывающий сектор — 110,3% в августе (106,6% за 8 месяцев). Подтягивается добыча полезных ископаемых.

Август оказался довольно урожайным на новые предприятия, в том числе крупные: заработала первая очередь Удоканского горно-металлургического комбината, запущен комплекс переработки нефти на Омском НПЗ.

Всего в сентябре 2023 года в России согласно информации сайта «Сделано у нас» открыты 15 новых производств с затратами на строительство в каждое более 100 млн рублей, в том числе 9 крупных с инвестициями более 1 млрд рублей в каждое.

Общий известный объём инвестиций в новые предприятия оценивается более чем в 150 млрд рублей (по 4 объектам, в том числе по ГМК «Удокан», объём вложенных средств не озвучен).

Это делает август одним из самых крупных по инвестициям месяцем этого года.

«КуйбышевАзот» запустил производство аммиачной селитры

© Фото из открытых источников

5 сентября тольяттинское предприятие химической отрасли ПАО «КуйбышевАзот» ввело в эксплуатацию новую установку гранулирования и выпарки аммиачной селитры.

Проектная мощность производства составляет 2 300 тонн в сутки. Получаемый продукт позволит удовлетворить потребность российских аграриев в удобрениях.

Инвестиции в проект составляют 5 млрд рублей.

© tlt.ru

Проект реализован с применением российских технологий, лицензиаром которых является Государственный институт азотной промышленности. 90% смонтированного технологического оборудования поставлено отечественными предприятиями.

«СОЛЛЕРС Карго» начал производство Sollers Argo по полному циклу

© sollers-auto.com

В Ульяновске на новом предприятии «СОЛЛЕРС Карго» запущено производство компактных малотоннажных грузовиков Sollers Argo по полному циклу.

Новый завод включает в себя линию сварки кабин, оснащённую новейшим оборудованием, и цех сборки автомобилей. Технологические операции по окраске кабин производятся в окрасочном комплексе Ульяновского автомобильного завода.

Новое предприятие было создано менее чем за год.

Плановые мощности для производства данной модели автомобиля рассчитаны на выпуск свыше 10 тысяч машин в год в пятилетней перспективе.

Общие инвестиции в проект составили свыше 1 млрд рублей.

GeoProMining запустил фабрику на Верхне Менкече в Якутии

© Фото из открытых источников

Компания ООО «ГеоПроМайнинг Верхне Менкече» запустила обогатительную фабрику на серебряно-полиметаллическом месторождении Верхне-Менкече в Томпонском районе Якутии.

Мощность обогатительной фабрики ГОКа составит 500 тыс. тонн, производительность — 330 тыс. тонн свинцово-серебряного и цинкового концентрата.

«Стандарт-Старвуд» запустила производство пленки для ламинирования фанеры

© Фото из открытых источников

Компания «Стандарт-Старвуд» запустила в Нижегородской области серийное производство импортозамещающей плёнки для ламинирования фанеры, которая используется в строительстве, мебельном производстве, автомобиле-, вагоно- и судостроении. Ранее ее в основном поставляли из-за рубежа.

Общие инвестиции в проект превысили 130 млн рублей.

Новое производство размещено в городе Урень. Полная мощность линии по выпуску плёнки для ламинирования составляет до 22 млн кв. м в год.

Горно-металлургический комбинат «Удокан» выпустил первый медный концентрат

© Фото из открытых источников

11 сентября в Забайкальском крае запущена первая очередь обогатительной фабрики горно-металлургического комбината «Удокан». Удокан дал первый медный концентрат.

ГОК «Удокан» будет введён в эксплуатацию в два основных этапа. В первую очередь запущены две нитки измельчения и обогащения по технологии коллективной и сульфидной флотации.

Ленинградская область: открыто производство по выпуску полуприцепов

© Фото из открытых источников

Новое производство по выпуску полуприцепов для перевозки светлых и тёмных нефтепродуктов открылось 11 сентября в г. Никольское Тосненского района Ленинградской области.

Завод будет работать по маршрутной технологии производства: от роботизированной сварки цистерн до сборки шасси и покраски.

Объём инвестиций составил около миллиарда рублей.

Запуск производства позволил трудоустроить 115 специалистов, мощности рассчитаны на выпуск около 500 полуприцепов из стали и алюминия в год.

«Нита-Фарм» открыла новый цех по выпуску инъекционных препаратов

© Фото из открытых источников

Саратовская компания «Нита-Фарм» увеличила более чем в 1,5 раза возможности фасовки инъекционных продуктов за счёт открытия нового цеха.

На новом участке фасуют более 35 наименований инъекционных препаратов: противопаразитарные, антибактериальные, противовоспалительные и антибиотики.

Инвестиции в проект составили 140 млн рублей.

Компания «Павлик» запустила в Магаданской области вторую очередь ЗИФ

© Фото из открытых источников

Компания «Павлик» запустила вторую очередь золотоизвлекательной фабрики горно-обогатительного комбината «Павлик».

Выход второй золотоизвлекательной фабрики на проектную мощность позволит довести общую переработку предприятия до 12 миллионов тонн руды с производством порядка 13 тонн золота в год (по сравнению с 7,2 тоннами золота по итогам 2022 года).

Запасы на Государственном балансе на январь 2023 составляют 150 т золота (с учётом руды на складах) с потенциалом существенного увеличения.

В проект было проинвестировано более 32 миллиардов рублей.

Дан старт производству титаномагнетитовых и ильменитовых концентратов в Амурской области

© Фото из открытых источников

В Тындинском округе официально открылся горно-металлургический кластер по производству титаномагнетитовых и ильменитовых концентратов.

Компания инвестировала в импортозамещающее производство 18 млрд рублей.

Производственные мощности предприятия позволят производить миллион тонн титаномагнетитового концентрата и 300 тыс. тонн ильменитового концентрата ежегодно.

Благодаря проекту в регионе появятся 1500 новых рабочих мест.

В Московской области запустили новое производство уходовой косметики

© Фото из открытых источников

На территории индустриального парка «Есипово» запустили производство уходовой косметики. Предприятие заработало в комплексе «Индастриал сити», созданном в формате «Подмосковье индастриал». Запущено контрактное производство косметических средств для крупнейших ритейлеров, аптечных сетей и локальных брендов с оригинальными концепциями.

Общий объем инвестиций в реализацию проекта в Солнечногорском городском округе составит свыше 1 млрд рублей.

На новой производственной площадке будет создано 75 рабочих мест.

На предприятии уже запустили первые производственные линии и приступили к выпуску косметической продукции.

В Тюменской области запущено единственное в России производство термобумаги и чековой ленты

© Фото из открытых источников

В Тюменском районе 22 сентября официально запущено производство термобумаги и чековой ленты. Предприятие обеспечило около сотни жителей рабочими местами. «Боровская бумажная компания» реализует импортозамещаемый проект по выпуску термобумаги из российского сырья. В 2022 году предприятие приобрело производственный комплекс площадью 4 тыс. кв. метров. Выполнена реконструкция и капитальный ремонт здания, приобретено уникальное оборудование.

Общий объем инвестиций составил 500 млн рублей.

Под Вологдой запустили крупный фанерный завод

© okuvshinnikov.ru

22 сентября завод по выпуску 180 тыс. куб. широкоформатной берёзовой фанеры в год запустили в посёлке Вохтога Грязовецкого района Вологодской области.

Предприятие станет одним из самых крупных фанерных производств в стране. Территория завода составляет почти 30 га, производственные площади — 45 тыс. кв. м.

Инвестиции в проект составили 12,5 млрд рублей.

© okuvshinnikov.ru

На сегодняшний день на предприятии работают более 200 человек, всего заявлено о создании почти 700 рабочих мест.

На Омском НПЗ запущен новый комплекс первичной переработки нефти

© Фото из открытых источников

22 сентября «Газпром нефть» запустила на Омском нефтеперерабатывающем заводе комплекс первичной переработки нефти нового экологического поколения.

Комплекс заменит 6 предыдущих установок.

Комплекс будет перерабатывать:

— 8,4 млн тонн нефти,

— 1,2 млн тонн газового конденсата.

Инвестиции Газпром нефти в проект превысили 66 млрд руб.

© avatars.dzeninfra.ru

В строительстве участвовали ведущие российские изготовители и поставщики высокотехнологичного оборудования, цифровых систем, строительных материалов, в том числе из Омской области.

В Чувашии на Козловском комбинате автофургонов открыт новый цех

© Фото из открытых источников

Цех автофургонов в Козловке был построен за меньше чем год и оснащён современным оборудованием. Этот успех подтверждает возрождение Козловского комбината автофургонов. За год выпуск продукции удвоился, а количество рабочих мест увеличилось почти в 1,8 раза.

Увеличение производственных площадей позволит увеличить выпуск продукции до 120 единиц в месяц. В сборочном цехе производится сборка и доработка кузовов-фургонов, а также установка и выпуск готовых продуктов на шасси. Цех оборудован двумя линиями сборки и окрасочной камерой. Также установлена дождевальная камера для проверки кузовов на герметичность.

«ИЭК ХОЛДИНГ» открыл в Троицке завод по производству телекоммуникационных кабелей

© Фото из открытых источников

Производственный комплекс, выпускающий кабельную продукцию, начал работу в городском округе Троицк (г. Москва). Проект реализовала инжиниринговая компания ООО «ЭЛЕКТРОФФ-ИНЖИНИРИНГ», которая входит в ООО «ИЭК ХОЛДИНГ».

Производство в Троицке специализируется на выпуске кабеля витая пара (LAN-кабель) под брендом ITK. Продукция будет позиционироваться в среднем ценовом сегменте. Площадь завода составляет 2500 м2, производственные мощности — 10 тыс. упаковок или 3000 км кабеля в месяц. Планируется, что уже на первом этапе объём производства на новой площадке составит до 1 млрд рублей в год.

Итого за сентябрь 2023 года открыто … новых производств:

— из них 9 крупных производства с общими инвестициями более … млрд рублей

— общий объём объявленных инвестиций составил более 154,3 млрд рублей

— по 4 объектам размер инвестиций не сообщается.

По отраслям:

— Машиностроение и металлобработка — 3

— Химическая промышленность — 3

— Горнодобывающая промышленность — 4

— Лёгкая промышленность — 2

— Деревообрабатывающая промышленность — 1

— Кабельная промышленность — 1

— Медицинская промышленность и фармацевтика — 1

По источникам инвестиций:

— российский капитал — 15

— иностранный и смешанный — 0