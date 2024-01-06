Новые предприятия АПК и пищевой промышленности в декабре 2023 года

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Согласно публикциям сайта «Сделано у нас» в декабре 2023 года было открыто 16 новых и модернизированных предприятий агропромышленного комплекса и пищевой промышленности с капиталовложениями в каждое более 100 млн рублей.

В том числе запущено 5 новых крупных объекта с инвестициями более 1 млрд рублей в каждый.

Общий объём вложенных средств в проекты составляет более 20,7 млрд рублей (по 3 крупным объектам объём инвестиций неизвестен).

В обзор вошли предприятия:

— пищевая промышленность — 4

— молочные комплексы — 4

— тепличные комплексы — 1

— хранение и переработка зерна — 1

— семеноводство — 1

— маслоэкстракционные заводы — 1

— свиноводство — 1

— производственная база — 2

— другое — 1

В Курганской области открыта молочная ферма

В селе Мальцево Шадринского муниципального округа запустили новый животноводческий комплекс на 400 коров с полным циклом выращивания молодняка. Это один из первых агропроектов на Урале и пока единственный в Курганской области, созданный полностью с российским оборудованием.

Коров голштинской и черно-пестрой пород приобрели в племенных хозяйствах УрФО. Компания рассчитывает увеличить производство молока с 572 тонн до 3,2 тысячи тонн ежегодно. На проектную мощность планируют выйти в 2025 году.

В комплекс вложено 460 млн рублей.

Новый семенной комплекс открылся в Татарстане

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Комплекс по хранению и переработке семян «Август-Тюлячи» открылся возле посёлка Узяк Тюлячинского района Республики Татарстан.

На предприятии мощностью 10 тонн в час будут производиться семена озимой и яровой пшеницы, гороха и других культур. В среднем в организации планируют получать 25 тыс. тонн семян в год. Завод оснащён высокотехнологичным оборудованием, с помощью которого будут проводиться многоступенчатая очистка и калибровка зерна, его обработка средствами защиты растений.

В Архангельской области открыт новый телятник

Современный телятник обустроен в предприятии «Важское», которое находится в селе Благовещенское Вельского района.

В новом телятнке установлены 256 индивидуальных домиков, изготовленных из материалов, поддающихся качественной мойке и дезинфекции. В них поддерживается необходимый микроклимат с помощью автоматических ветрозащитных штор и системы вентиляции.

Это предприятие успешно развивается при государственной поддержке. С начала 2023 года из федерального бюджета и бюджета Архангельской области ему выделено 117 млн рублей.

В Курской области открыт завод по производству желатина

5 декабря в с. Черницыно Октябрьского района Курской области запущен завод по производству пищевого желатина. Планируется, что продукция предприятия покроет около 50% потребности российского рынка. До этого весь желатин в основном импортировался из-за рубежа.

Инвестиции в строительство превысили 4,4 млрд рублей.

Запуск предприятия позволил создать 100 новых рабочих мест для жителей региона. Он обеспечит порядка 420 млн рублей в год дополнительных налоговых отчислений в региональный бюджет после выхода производства на полную мощность.

К 2025 году запланирован выход на производство около 6 тыс. тонн продукции в год.

Завершена модернизация Балаковского маслоэкстракционного завода

В городе Балаково Саратовской области успешно реализован проект по расширению мощностей маслоэкстракционного завода с 1800 до 2400 тонн переработки семян подсолнечника в сутки. Годовой объём переработки составит до 800 тысяч тонн семечки.

Техническое перевооружение Балаковского МЭЗа — один из самых масштабных проектов масложирового бизнес-направления «Русагро». Его реализация позволит площадке выйти на рекордные объёмы выпуска подсолнечного масла, гранулированной лузги и шрота, при этом повысить качество продукции и достичь максимальной эффективности производства.

Воронежский «Молвест» запустил две производственные линии и экспериментальный цех

Компания «Молвест» запустила на молочном комбинате «Воронежский» в 2023 году две новые производственные линии с инвестициями 475 млн рублей.

Первая — ультрачистая линия по розливу молока в пластиковые бутылки мощностью 2 тыс. тонн молока в месяц.

Вторая — линия по производству питьевого йогурта, которая обеспечит выпуск 1, 8 тыс. тонн йогурта в месяц.

Также компания создала экспериментально-научный цех по разработке сухих ингредиентов стоимостью более 200 млн рублей совместно с Воронежским государственным университетом инженерных технологий.

Тюменская область полностью покрыла свои потребности в тепличных овощах

Официальное открытие четвёртой очереди тепличного комплекса «ТюменьАгро» в деревне Нариманова состоялось 13 декабря.

Комплекс входит в Группу компаний «РОСТ» по выращиванию овощей в защищённом грунте. Задействование ТК на полную мощность позволит полностью удовлетворить круглогодичные потребности в огурцах и томатах Тюменской области и существенно насытить томатами и огурцами рынки других регионов. Комплекс стал самым крупным на территории от Урала до Тихого океана.

Реализация инвестиционного проекта обеспечила работой ещё 370 человек.

Общий бюджет проекта составил более 16,7 млрд рублей.

В Самарской области заработала третья очередь семенного завода

Агрохолдинг «Зерно жизни» ввёл в эксплуатацию в селе Новая Кармала Самарской области третью очередь завода по производству элитных семян.

В рамках третий очереди построены мощности силосного хранения на 7 тыс. тонн, общий объем хранения на заводе превысил 20 тыс. тонн.

Общая стоимость проекта (три очереди) составила около 250 млн рублей.

Завершена модернизация завода по производству заменителей грудного молока в Московской области

Компания «Инфаприм» из подмосковной Истры завершила работы по установке и наладке оборудования.

Компания входит в число импортозамещающих и системообразующих предприятий страны. Благодаря модернизации оборудования объёмы выпускаемой продукции в год достигнут 10 000 тонн заменителя грудного молока.

Вложенные в проект инвестиции составили 4,3 млрд рублей.

«АгроПромкомплектация» открыла новый свинокомплекс и элеватор в Рязанской области

СВК «Поплевинский» запущен в работу в Ряжском районе Рязанской области.

На «Поплевинском» в середине прошлой недели запущен первый производственный сегмент — участок откорма. На карантин поставлена первая партия племенного молодняка численностью в 310 голов.

В целом проект ГК «АгроПромкомплектации» в Рязанской области предполагает строительство пяти новых автоматизированных свиноферм на 80 тыс. голов каждая и вспомогательных объектов. Общая стоимость проекта 26 млрд рублей.

Урожай 2023 года, собранный на полях предприятия, поступил на элеватор с зернохранилищем мощностью 150 тысяч тонн. Стоимость элеватора оценивается в 2 млрд рублей.

Черкизовский мясоперерабатывающий завод в Москве открыл новые корпуса

На востоке Москвы состоялось открытие двух новых производственных корпусов Черкизовского мясоперерабатывающего завода.

Расширение производства в рамках стратегического инвестиционного плана обусловило нужду предприятия в новых мощностях. Первое здание включает в себя современные производственные и сварочные цеха, складские помещения, бытовые блоки и административные офисы, также обеспечено место для отдыха работников. Второй корпус полностью предназначен для цеха сборки и увеличивает производственный потенциал завода.

«Мираторг» запустил в Брянской области новую производственную базу «Пильшино »

Агропромышленный холдинг «Мираторг» запустил в Выгоничском районе новую производственную базу «Пильшино». Новый комплекс призван повысить качество обработки сельхозугодий, обеспечить эффективную кормозаготовку для животных на откормочной площадке и фермах по выращиванию крупного рогатого скота, а также создать комфортные условия в сельской местности для работы 400 человек, сообщила пресс-служба компании.

В создание комплекса компания инвестировала 200 млн рублей.

В Вологодской области открылся животноводческий комплекс на 685 коров

26 декабря в СПК колхозе «Нижне-Кулое» Верховажского района Вологодской области открыли вторую очередь животноводческого комплекса на 685 голов. Комплекс состоит из двух коровников на 300 голов каждый, а также родильного отделения на 85 голов.

Реализация инвестиционного проекта позволила создать современный объект с использованием новых технологий в молочном скотоводстве: беспривязного содержания коров с современным доильным залом, с обеспечением компьютеризации процессов доения. В здании коровника смонтировано полимерное покрытие кормового стола, установлены автопоилки, автоматические щетки-чесалки. В зоне отдыха животных предусмотрены маты, приготовление и раздача кормосмеси производится смесителем-кормораздатчиком. Кроме того, построены административно-бытовые помещения, санитарно-ветеринарный пропускник.

Общая стоимость проекта составляет 328 млн рублей.

В Саратове построен завод по производству кормов для рыб

В Саратове ООО «Прометрика» реализовало проект по строительству нового завода.

Компания занимается производством корма для рыбоводных предприятий. Инвестиции составили 240 миллионов рублей, откроется 39 рабочих мест.

Предполагается, что новый завод будет производить 20 тысяч тонн продукции в год.

«Нероферма» запустила молочно-товарный комплекс в Ростовском районе Ярославской области

В Ростовском районе идёт строительство современного высокотехнологичного молочно-товарного комплекса на более чем тысячу голов скота. Первый этап работ уже завершён.

В рамках первого этапа проекта в сентябре 2023 года введён в эксплуатацию молочно-товарный комплекс. Построены коровник на 420 ското-мест, родильно-сухостойное отделение, навес для комбикормов площадью 1008 квадратных метров, санитарный пропускник с дезбарьером.

В первый этап работ уже инвестировано более 700 млн рублей.

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