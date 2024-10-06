Импортозамещение. Сентябрь 2024 года

Программируемый логический контроллер Segnetics Pixel2

Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделано у нас» и иных ресурсов, в России реализованы более 2090 проекта импортозамещения!

1. Петербургская компания «Эндоарт» (входит в фармхолдинг «БСС») запустила импортозамещающее производство эндопротезов.

Как сообщила гендиректор компании Юлия Гуккина, за рекордные полгода удалось построить площадку, на которой разместилось производство полного цикла.

«Мы смогли на 100% импортозаместить технологические процессы и примерно на 70% достигли импортозамещения по материалам. Сейчас ведём работу с коллегами по сертификации критически важных материалов», — рассказала она (цитата по ТАСС).

2. «Северсталь» завершила строительство профилегибочного агрегата для производства холодногнутого шпунта Grani и толстостенного холодногнутого швеллера на Череповецком металлургическом комбинате (ЧерМК, ключевой актив компании «Северсталь»).

Это особенно актуально в условиях импортозамещения, так как ранее эта продукция закупалась у зарубежных производителей", — прокомментировал генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» и ресурсных активов Евгений Виноградов.

3. ЧЗЭО запустил контрактное производство вакуумных выключателей под собственным брендом.

Ранее завод не выпускал комплектующие, специализируясь исключительно на производстве электрощитового и теплоэнергетического оборудования, а также проектировании и строительстве крупных энергообъектов «под ключ». Решение освоить новое для себя направление продиктовано желанием снизить зависимость от поставщиков, тем самым обеспечить более высокое качество собственного оборудования и повысить уровень клиентского сервиса. Импульсом же для развития нового направления послужил уход с российского рынка иностранных компаний-поставщиков вакуумных выключателей — Siemens, АВВ и других.

4. Сбер перевел выпуск и обслуживание карт на свой процессинг.

Это на 100% отечественное решение — еще один шаг к достижению технологического суверенитета России, отметил первый зампреда правления банка Кирилл Царев

Сбербанк полностью перевел выпуск и обслуживание банковских карт на российский технологический процесс, следует из пресс-релиза кредитной организации.

Сбер полностью перевел выпуск и обслуживание банковских карт клиентов на собственную платформу процессинга, запатентованную и внесенную в реестр отечественного ПО.

5. Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех поставил первую партию оптических инфракрасных фильтров для тепловизоров и аппаратуры видеонаблюдения, а также систем контроля уровня кислорода и опасных газов в помещениях. Изделия позволяют оборудованию работать в сумерках, темноте, тумане, при задымлении и способны заменить зарубежные аналоги шведских, американских и английских производителей.

Разработанные предприятием изделия обладают характеристиками на уровне ведущих зарубежных аналогов, выпускаемых компаниями Spectrogon, Andover, Edmund Optics, NOС.

6. Первое в РФ предприятие по производству чернослива появилось в Ростовской области. До открытия производства в Цимлянске весь чернослив в России был импортным.

7. Госкорпорация «Ростех» перешла на изготовление «деревянного» пороха для боеприпасов. Вместо сырья из хлопка на предприятии будут использовать новую взрывчатую смесь — древесную целлюлозу, которая по своим характеристика ничуть не уступает ранее импортируемой продукции. Это доказала серия испытаний и экспериментов с применением практических стрельб.

Переход обусловлен желание заменить зарубежное сырье для изготовления отечественных боеприпасов на более доступные в стране компоненты.

8. Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех передал заказчику первую партию измерителей параметров трансформаторных подстанций для мобильных электротехнических лабораторий. Оборудование выполняет весь необходимый цикл испытаний и может использоваться для контроля параметров подстанций, в том числе при низких температурах и в труднодоступных районах. Новые измерители заменят ранее использовавшиеся иностранные аналоги.

9. Для переработки тяжелых нефтяных остатков компанией на нефтеперерабатывающем комплексе «ТАНЕКО» (Нижнекамск) «Татнефтью» разработаны собственные запатентованные технологии, составляющие конкуренцию известным мировым. В частности, речь идет о гидроконверсии и замедленном коксовании.

10. Дан старт сборке нового двигателя, производство которого полностью локализовано в России. На тюменском заводе, освоившем выпуск важной для развития ТЭК импортозамещающей продукции, трудятся 1 700 человек.

Двигатель ТМ16 позволит заменить выработавшие свой ресурс импортные аналоги, а также может использоваться при реализации новых проектов.

Разработка двигателя стартовала еще в 2023 году.

11. «ЛМЗ Рыбинск» запустил новое литейное производство

Новый цех по выпуску литых комплектующих позволит ежегодно выпускать до 2 тыс. тонн комплектующих для автомобилестроения и других отраслей, нарастив общую мощность предприятия до 6 тыс. тонн продукции в год. Инвестиции превысили 650 млн рублей.

В новом цехе будут производить элементы турбокомпрессоров (корпуса турбины и подшипника турбины) и выпускные коллекторы для двигателей внутреннего сгорания из жаропрочного чугуна по газофицируемым моделям. По данным компании, сейчас в России серийно подобную продукцию не изготавливают, а локализация производства комплектующих составит 100%.

12. Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех передал заказчику первые маркировочные огни для линий электропередачи, находящихся в районе глиссад аэродромов. Они устанавливаются на высоковольтные провода между опорами ЛЭП и в темное время суток помогают пилотам держать безопасный курс при взлете и посадке. Изделия заменили аналогичные лампы иностранного производства, они превосходят зарубежные образцы по энергоэффективности.

13 Компания «Гран» представила свою экспозицию на Международном рыбопромышленном форуме и выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Петербурге. Центральными экспонатами стали скороморозильные горизонтально-плиточные и вертикально-плиточные аппараты.

Как рассказал «Медиапалубе» генеральный директор компании Григорий Малахевич, эти решения необходимы для замещения оборудования от иностранных производителей — DSI и Optimar. По заданию Минпромторга в специалисты предприятия разрабатывают оборудование для судов проектов типа: КМТ02.01, СТ-129.04РПК, СРМТ проекта 01701, БМРТ проекта 17001, 170701, траулеров-процессоров проекта КМТ01, ярусоловов проектов 245-01 и 2450-01.

14. Компания «Технологии кварцевых кристаллов» (ТКК), один из ведущих производителей изделий из кварцевого стекла в России и странах СНГ, запустила производство кварцевого стекла для микроэлектроники на территории индустриального парка «Есипово» в Московской области.

Это предприятие, расположенное в городском округе Солнечногорск, считается одной из самых современных и технологически продвинутых площадок в странах БРИКС.

Продукция предприятия будет востребована в микроэлектронике, оптическом оборудовании и приборостроении, что станет важным шагом к обеспечению технологической независимости российских производителей микроэлектроники.

15. Российские производители программируемых логческих контроллеров снова радуют новинками, способными заткнуть за пояс иностранные аналоги!

Компания Segnetics представила Pixel2 — обновлённую версию популярного ПЛК Pixel, которая объединила проверенные временем надёжность и качество с новейшими технологиями.

16. «Микрон» представил в Школе молодых учёных в рамках российского форума «Микроэлектроника 2024» новую отечественную UHF микросхему для радиочастотных идентификационных (RFID) меток, предназначенных для маркировки. Первый российский UHF чип с дальностью считывания до 14 метров готов к серийному производству.

«На 100% отечественная разработка позволит полностью локализовать производство RFID меток на территории Российской Федерации для обеспечения технологического суверенитета страны. Микросхема готова к серийному производству и успешно заменит аналоги зарубежных производителей. Производство меток с новым чипом запланировано на 2025 год», — сообщил Анатолий Резник, директор по прикладным изделиям РЧ-идентификации АО «Микрон».

17. На московском предприятии ГК «Лассард» произведены первые опытные образцы эксимерного лазера, который является ключевым для литографического процесса изготовления микроэлектроники с нормами проектирования вплоть до 65 нм.

Эксимерный лазер, опытные образцы которого сегодня произведены ГК «Лассард», позволяет говорить о том, что мы все ближе к производству литографов на 130 нм (который появится в 2026 году), а в перспективе — и на 90нм, — заявили в Министерстве промышленности.

18. Технологический процесс единственного в России импортозамещающего производства чистого диоксида кремния из рисовой лузги запущен на заводе в Краснодарском крае, построенном с господдержкой.

Такое производство — первое в России — предмет гордости для Краснодарского края. Завод — результат совместной деятельности науки, бизнеса и власти. Господдержка помогает бизнесу, он взаимодействует с наукой и вкладывает в развитие края и страны. В специально созданных условиях из рисовой лузги получается экономически востребованная продукция. Здесь не только высокотехнологичное, но и безопасное для жителей и гостей края производство, для нас важно, что оно импортозамещающее, нужное и стране, и нашему аграрному краю.

19. Мебельная фабрика «Бюрократ» в Чехове успешно реализует программу импортозамещения, она внедряет собственное производство и улучшает качество

Как отмечается, на старте основная продукция предприятия почти полностью состояла из зарубежных комплектующих и материалов. Сегодня доля импорта не превышает 30%. Металлические каркасы, пластиковые детали, чехлы, наполнители для них — теперь российские.

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