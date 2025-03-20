В феврале 2025 года в России были открыты и реконструированы 22 медучереждения

В феврале 2025 года в России по данным сайта «Сделано у нас» были открыты и реконструированны 22 медицинских учреждения.

Новая детская поликлиника открылась в Санкт-Петербурге

В Пушкинском районе построили новую детскую поликлинику. Она рассчитана на 100 посещений в день.Корпус расположен в ЖК «Образцовый квартал».

Здание поликлиники одноэтажное, его площадь составляет 1335,2 квадратных метра. В нём установлено современное оборудование, соответствующее всем необходимым стандартам в области здравоохранения. В поликлинике есть педиатрическое отделение с кабинетом врача-педиатра, комната для кормления детей, прививочный кабинет и лечебно-диагностическое отделение с кабинетом врача травматолога-ортопеда, оборудованным процедурной и перевязочной.

В Оби Новосибирской области открыли поликлинику

Четырехэтажный корпус на 550 посещений в смену построили и оснастили благодаря национальному проекту «Здравоохранение» — по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения».

В новой поликлинике Новосибирской районной больницы № 2 сосредоточены: участковая служба, узкие специалисты, детская и взрослая стоматология, женская консультация, отделения медицинской профилактики и медицинской реабилитации, дневной стационар. Отделение лучевой диагностики оснащено компьютерным томографом, а также цифровыми рентгеном, маммографом и флюорографом. Куплено эндоскопическое оборудование, аппараты УЗИ, лор-комбайн, дентальный КТ. Штат поликлиники укомплектован врачами и средним медицинским персоналом на 100%.

В Поливановке Саратовской области открыли новую поликлинику

Теперь качественную медицинскую помощь в новой поликлинике смогут получать около 10 тысяч жителей, вне зависимости от возраста.

В Среднеуральске открыли поликлинику после капремонта

Взрослую поликлинику в Среднеуральске открыли после капремонта. Отремонтировать медучреждение площадью 3,4 тыс. кв. метров получилось благодаря региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения.Для пациентов действуют семь терапевтических участков, процедурный и физиотерапевтический кабинеты, диагностический блок. Поликлиника рассчитана на 235 посещений в смену, но фактически медики готовы принять и больше.

Крупнейшая в Сибири современная инфекционная больница заработала под Новосибирском

Новая областная клиническая инфекционная больница — настоящий больничный городок площадью 24,5 га в поселке Садовом под Новосибирском. Крупнейшая в СФО — её мощность 504 койки. Больница полностью соответствует жёстким современным санитарным требованиям к работе с инфекционными болезнями, в том числе с патогенами I группы. Внутри — сложнейшие инженерные системы очистки воды и воздуха. Почти десять тысяч единиц медицинского оборудования.

Еще в шести районах Москвы открылись модернизированные поликлиники

После реконструкции открылись здания в Орехово-Борисове Южном, Хорошевском, Марьине, Якиманке, Южном Бутове и Южном Медведкове. Все поликлиники соответствуют новому московскому стандарту, который делает медпомощь комфортнее и доступнее.

В зданиях создали просторные зоны ожидания, удобно разместили современные кабинеты и установили новейшее диагностическое оборудование.

В Москве проходит самая масштабная программа модернизации городских поликлиник. За пять лет обновили 280 зданий, девять из них — в этом году.

В Красноярске открылась новая поликлиника

В красноярском Северном открылась новая многопрофильная поликлиника.

В поликлинике будут принимать 500 человек в смену. Все медуслуги пациенты смогут получить в одном месте.

Отделения и кабинеты расположены на 6 этажах. На первом— наиболее востребованные: доврачебного приема, оформления документов, неотложной помощи и забора биоматериала. Здесь же появилась первая в микрорайоне женская консультация с кабинетами акушеров-гинекологов, УЗИ, перинатальной и функциональной диагностики, малой операционной и дневным стационаром.

Новая поликлиника открылась в поселке Каджером Республики Коми

Прием пациентов начался в новой поликлинике поселка Каджером Печорского района Республики Коми. Здание возвели вместо уже аварийного корпуса 1960-х годов постройки, работы велись по нацпроекту «Здравоохранение».

Поликлиника в Каджероме входит в структуру Печорской центральной районной больницы. Медицинскую помощь в новом корпусе смогут получать более 1500 взрослых и детей, в том числе проживающих в близлежащих поселках Причал, Талый, Рыбница, Трубоседъель.

В Новоузенске Саратовской области открылась новая поликлиника

Медицинское учреждение способно принимать 400 пациентов в сутки, включая 320 взрослых и 80 детей. Кадровый состав районной больницы — 305 специалистов при существующей потребности в 18 дополнительных врачах.

Поликлиника оснащена передовым медицинским оборудованием: цифровым маммографом, рентгеновским аппаратом, компьютерным томографом и флюорографом. В настоящее время от района в медицинском университете обучаются 25 студентов, трое из которых планируют приступить к работе в 2025 году.

Новая поликлиника открылась в Чулыме Новосибирской области

В Новосибирской области состоялось торжественное открытие поликлинического корпуса Чулымской центральной районной больницы. В современном медучреждении качественную медицинскую помощь будут получать более 20 тысяч жителей Чулымского района.

Сеченовский центр материнства и детства открылся после масштабной модернизации

© sechenov.ru

Модернизация Клиники акушерства и гинекологии им. В. Ф. Снегирева Сеченовского центра материнства и детства преобразовала ее из родильного дома в федеральный перинатальный центр. Капитальный ремонт и полное переоснащение современным оборудованием заняли около двух с половиной лет. Исторический облик здания, построенного в 1889 году и признанного объектом культурного наследия, сохранили, в то же время сделав все отделения современными и удобными.

В Кильмези Кировской области для приёма пациентов открылась новая поликлиника

Строительство выполнено по проекту модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение». На текущей неделе новая поликлиника Кильмезской ЦРБ начала прием пациентов.

В Екатеринбурге открылась новая стоматологическая клиника

© cdn.iportal.ru

В Екатеринбурге открылась новая большая клиника, объединяющая в себе 2 новых направления: для детей, для подростков и их родителей. Это совершенно новое удивительное пространство в 1000 кв. м, где позаботились о потребностях взрослых, малышей и подростков, чтобы заниматься здоровьем зубов и красотой улыбки им было по-настоящему комфортно.

В Димитровграде Ульяновской области впервые открыли Центр женского здоровья

Все врачи акушеры-гинекологи в Центре будут работать в индивидуальных кабинетах с компьютерной техникой, подключенной к единой медицинской информационной системе ФМБА. Для пациентов созданы две зоны комфортного ожидания с удобными банкетками, диванами и телевизорами и две гигиенические комнаты с электросушилками. Впервые — прежде в женских консультациях Димитровграда такого не было — появилась комната лечебной физкультуры.

В Мурманской области открыли новую амбулаторию

В поселке Зеленоборский, расположенном в Кандалакшском районе Мурманской области, состоялось открытие новой амбулатории. Объект был построен в рамках стратегической программы «На Севере — жить». Трехэтажное здание амбулатории включает подстанцию скорой медицинской помощи и дневной стационар, полностью соответствуя современным стандартам, в том числе требованиям к доступной среде.

На федеральной территории начал работу Медицинский центр «Сириус»

Приём граждан осуществляется бесплатно по полису обязательного медицинского страхования.

Новый Медицинский центр «Сириус» будет принимать жителей федеральной территории — граждан, которые постоянно проживают в Сириусе, сотрудников Образовательного Фонда «Талант и успех» и туристов, которые приехали на отдых в Сириус. Все эти категории пациентов могут обратиться за помощью по заболеванию и получить осмотр, консультацию и диагностику в условиях Медицинского центра бесплатно по ОМС. Для этого при посещении врача необходимо предъявить паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Многопрофильная клиника «Лапино Одинцово» открылась в Подмосковье

Теперь госпиталь располагается в отдельном просторном трехэтажном здании площадью 1,1 тыс. кв. м. Он разделен на два больших крыла — взрослое и детское, также есть отдельный вход и блок для пациентов с температурой и ОРВИ.

В медучреждении будут работать свыше 30 специалистов, в том числе узкого профиля и терапевты, педиатры, эндокринологи, кардиологи, офтальмологи. Еще клиника оснащена современным оборудованием, в том числе компьютерным томографом нового поколения, УЗИ аппаратами экспертного класса и оборудованием для функциональной диагностики.

Всего было построено или модернезированно 22 медучреждения, среди них 12 новых, 10 отремонтированно

больницы — 1 (новое строительство)

поликлиники — 15 (новых 7, реконструкция 8)

медицинские центры — 2

другие медучреждения — 4

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