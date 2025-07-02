Обзор: В июне 2025 года в России были открыты 17 новых производств

Обзор: В июне 2025 года в России были открыты 17 новых производствСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Российская промышленность продолжает уверенно развиваться.
В июне 2025 года в России по данным сайта «Сделано у нас» были открыты 17 новых предприятий и цехов с инвестициями более 100 млн рублей из них 6 крупных с инвестициями более 1 млрд рублей.
Напомним: наш сайт делает ежемесячные обзоры новых производств, которые можно найти по этой ссылке.
АО «ПРОМТЕХ-Иркутск» начал производство комплектующих для МС-21
В Иркутске открылся производственный цех АО «ПРОМТЕХ-Иркутск», где делают комплектующие для первого российского пассажирского самолёта — МС-21.Предприятие создали специально для работы с Иркутским авиазаводом, который разрабатывает и выпускает на рынок самолёт МС-21. АО «ПРОМТЕХ-Иркутск» не только производит комплектующие, но и сопровождает отработку систем до лётных испытаний, обеспечивает сопровождение изделий в лётно-испытательных подразделениях. Благодаря поддержке Фонда развития промышленности в 2021 году «ПРОМТЕХ-Иркутск» получил льготный заём на 78,3 млн рублей, из которых 54,8 млн рублей предоставил федеральный ФРП, 23,5 — региональный. Общая стоимость проекта составила 440 млн рублей.
В Саратове открыт новый завод ТЕХНОНИКОЛЬ по производству кровли и фасадов
Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ запустила в Саратове производство гибкой черепицы и фасадной плитки. Новый завод открыл в регионе 50 рабочих мест. Плановая мощность производства достигает 10 млн м² готовой продукции в год. Предприятие планирует выпуск гибкой черепицы и фасадной плитки.
Объем инвестиций в проект составил 1,26 млрд рублей.
В Свердловской области запущено производство бесшовных нержавеющих труб
На заводе «Киберсталь» (CYBERSTEEL) в Первоуральске (Свердловская область) начался выпуск бесшовных нержавеющих труб. Это позволило компании расширить линейку продукции, включив инструментальные, теплообменные и трубы общего назначения для высокотехнологичных отраслей, а также нарастить производство труб для парогенераторов атомных электростанций.
Общий объем вложений в техническое переоснащение предприятия составил 12 млрд рублей, из которых 5,2 млрд рублей были предоставлены Фондом развития промышленности (ФРП) в виде льготных займов.
Завод строительных металлических конструкций открылся в Иркутской области
Производство металлических конструкций с нанесением защитных покрытий открыто в Черемхово. Инвестиционный проект реализуют на Черемховском заводе металлических конструкций. Раньше здесь был полуразрушенный цех, в зданиях провели ремонт, закупили оборудование, и вот сейчас завод введён в эксплуатацию. Производительность предприятия, когда оно выйдет на полную мощность, составит 40 тысяч тонн изделий в год.
Brandfree запустил производство безопасной бытовой химии в Орле
Российский бренд безопасной бытовой химии BRANDFREE открыл первую собственную производственную площадку в Орле. Новое предприятие позволит увеличить объемы выпускаемой продукции, расширить поставки в регионы России и зарубеж, а также укрепить позиции бренда на рынке.
Новое предприятие площадью 1 280 кв. м. отвечает всем современным требованиям экологии и безопасности. Оборудование, как и компоненты для продукции — отечественные. Мощность производства уже сегодня более 200 тонн готовой продукции в месяц.
Российское производство запорной арматуры для промышленности запущено в Курске
В Курске НПО «Композит» начало серийное производство запорно-регулирующей арматуры для промышленных трубопроводов. Предприятие будет выпускать около 800 задвижек в год с ручным, электрическим и пневматическим управлением.
Общий объем инвестиций в проект составил 270 млн рублей. Из них 180 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) в рамках программы «Комплектующие изделия», а еще 20 млн рублей выделил Государственный фонд развития промышленности Курской области.
«Северсталь» запустила новую линию по производству свайной трубы в Шексне
Компания «Северсталь» ввела в эксплуатацию новую линию по производству свайной трубы на площадке трубопрофильного цеха ЧерМК в посёлке Шексна Вологодской области.
Новая линия позволит выпускать до 50 тысяч тонн продукции в год, соответствующей высоким стандартам качества. Металлопрокат предназначен для строительной отрасли, а также нефтегазового сектора. В рамках проекта была построена линия объемной термообработки и модернизирован трубоэлектросварочный агрегат, что обеспечит устойчивость продукции к экстремальным температурам (до -40°C).
Инвестиции в проект составили 1 млрд рублей.
ЧЕАЗ запустил вторую очередь модернизированного гальванического производства
Чебоксарский электроаппаратный завод" (ЧЭАЗ) ввел в эксплуатацию вторую очередь обновленного гальванического производства. В рамках проекта модернизированы четыре участка общей площадью 600 квадратных метров, где установлено 105 единиц оборудования для нанесения серебряных и кадмиевых покрытий.
Кадмирование защищает детали от коррозии в условиях повышенной влажности и воздействия солей, а серебряные покрытия, обладая высокой электропроводностью, широко применяются в электротехнике и радиоэлектронике. Новая механизированная линия серебрения позволяет наносить одно- и многослойные покрытия на изделия из цветных металлов.
Общий объем инвестиций составил около 300 миллионов рублей, включая средства федерального бюджета.
Российская компания начала выпуск импортозамещающего ДМЭА с чистотой 99,9
ООО «Монамин», резидент особой экономической зоны «Кулибин» в Дзержинске, приступил к выпуску первых партий диметилэтаноламина (ДМЭА) с массовой долей основного вещества 99,9%. Компания стала единственным в России производителем этого продукта, который применяется в производстве линолеума, теплоизоляционных материалов, веществ для очистки воды, а также в лакокрасочной, фармацевтической и текстильной промышленности. Объем инвестиций в создание завода составил 2,8 млрд рублей.
В Уфе начал работу стекольный завод
В посёлке Зубово состоялось открытие нового завода компании «Эрстед», специализирующегося на производстве светопрозрачных конструкций.
Завод, рассчитанный на выпуск 15 000 квадратных метров конструкций, от алюминиевых окон до фасадных систем и стеклянных перегородок, станет крупнейшим в Башкирии.
Объект станет ключевым звеном в снижении себестоимости и сроков строительства жилья, обеспечив местных застройщиков современными оконными и фасадными системами без зависимости от внешних поставщиков.
«Эл 6» запустила производство углеродсодержащих гранул в Челябинске
Группа «Эл 6» запустила на заводе в Челябинске переработку графитированной и углеграфитовой стружки в гранулы и углеродосодержащие материалы.
Планируемый объем выпуска углеродосодержащих материалов — более 1,5 тыс. тонн, гранул — 300 тонн в месяц.
В реализацию проекта было инвестировано 145 млн рублей
В Петрозаводске открыли новый деревообрабатывающий завод «Томицы-2»
В Петрозаводске состоялось торжественное открытие завода по производству мебельного щита и лестничных элементов «Томицы-2». Новое предприятие лесопромышленной компании «Крона» стало частью масштабного инвестпроекта, реализованного при поддержке Правительства Республики Карелия.
На данный момент на предприятии трудится 45 сотрудников, а после полного запуска всех производственных мощностей количество рабочих мест увеличится до 75. Инвестиционный проект получил комплексную поддержку, включая льготное предоставление земельного участка, компенсацию затрат на технологическое присоединение к электросетям, а также субсидии на строительство и закупку оборудования.
«АТГ» запустил вторую очередь завода по производству бумажной гигиенической продукции
Компания «Архбум Тиссью Групп» (АТГ), входящая в состав АО «Архангельский ЦБК», ввела в эксплуатацию вторую очередь своего завода в Калужской области. И В результате мощность предприятия увеличилась вдвое — до 140 тыс. тонн продукции в год, а также создано 250 новых рабочих мест. нвестиции в проект составили 12,5 млрд рублей и были направлены на строительство новых производственных мощностей и модернизацию оборудования для выпуска санитарно-гигиенических изделий (СГИ).
Компания из Иркутской области нарастила выпуск элементов мобильных зданий при поддержке ФРП
Компания «Сава Сервис» из Братска (Иркутская область) увеличила выпуск блок-модулей — основных элементов мобильных зданий — на 34% после модернизации производства. Теперь предприятие может выпускать до 2 100 единиц продукции в год.
На развитие производства было направлено 186 млн рублей, включая 110 млн рублей льготного займа от федерального Фонда развития промышленности (ФРП) и 30 млн рублей от областного ФРП.
В Подмосковье запустили новую площадку по производству лодочных моторов
Научно-производственное предприятие «ПАТРИОТ», резидент подмосковной ОЭЗ «Дубна», запустил новый цех.
Общий объем инвестиций в реализацию проекта оценивается в 360 млн рублей. В ближайшее время для жителей Дубны и ближайших муниципалитетов будет создано 45 рабочих мест.
Курганский завод «Вездеходы Бурлак» запустил уникальное производство благодаря нацпроекту
В Курганской области на заводе ООО «Вездеходы Бурлак» введено в эксплуатацию новое производство снегоболотоходов. Это стало возможным благодаря участию предприятия в национальном проекте «Эффективная и конкурентная экономика».
Предприятие, специализирующееся на производстве уникальной вездеходной техники для работы в экстремальных условиях Арктики, Антарктики и Крайнего Севера, завершило масштабную модернизацию производства. Общий объем инвестиций составил более 400 млн рублей.
В Нижегородской области открыли завод по производству силикагелей и силиказолей
В особой экономической зоне «Кулибин» (Нижегородская область) начал работу завод «РусСилика», выпускающий микронизированные силикагели и стабильные силиказоли.
Общий объем инвестиций в проект превысил 21 млрд рублей, из которых 5 млрд рублей предоставил Фонд развития промышленности (ФРП) на закупку оборудования.
Итого за июнь 2025 года открыто 17 производств:
— общий объём объявленных инвестиций составил около 52,7 млрд рублей
— из них 6 крупных производства с общими инвестициями более 1 млрд рублей ( общий обьем 50,6 млрд рублей)
— по объектам 4 размер инвестиций не сообщается.
По отраслям:
— Машиностроение, металлообработка, металлургия — 7
— Электроника — 1
— Фармацевтика — 0
— Производство стройматериалов — 3
— Химическая промышленность — 3
— Легкая промышленность — 1
— Пищевая промышленность — 0
— Другое — 2
По источникам инвестиций:
— российский капитал — 17
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