Верхотурье на протяжении столетий остаётся одним из главных духовных центров Урала притягивая паломников со всей России. Здесь находится Свято-Николаевский мужской монастырь, один из старейших на Урале, а также известный Покровский женский монастырь, играющие ключевую роль в религиозной и культурной жизни региона.

Из административного и торгового центра Верхотурье превратилось в центр православный. Ещё в начале XVII века здесь появилсяНикольский монастырь, в начале XVIII века в нём разместили мощи главного уральского святого — Симеона Верхотурского, перенесенные из деревни Меркушино (с Верхотурьем связана также жизнь святых Космы и Арефы Верхотурских). Во второй половине XIX века почитание Симеона распространилось за пределы Урала и прославило город на всю империю.

В 1906 году открылось движение по Богословской железной дороге. Линия прошла в восьми верстах к западу от города и вела в Надеждинск (ныне Серов) и Богословский (ныне Карпинск). Был построен привокзальный посёлок и станция Верхотурье, до сих пор украшающая город. По железной дороге прибывало всё больше паломников и в первой половине 1910-х годов их поток достигал 90-120 тысяч человек в год.

Паломники приезжали в мужской Николаевский (или Свято-Николаевский) монастырь. Монастырь основан в 1604 году иеромонахом Ионою из Преображенского монастыря в Осе. Это была первая православная обитель Зауралья, старше лишь Знаменский монастырь в Тобольске. Стоит обитель на холме между ручьями Калачик и Свияга — левыми притоками Туры. Благодаря своему местонахождению он хорошо виден со стороны реки Туры и других частей города, но наиболее эффектный вид — со стороны кремля и площади.

Монастырь стал широко известен после того, как 12 сентября 1704 года сюда из Меркушино перенесли останки Симеона Верхотурского. В 1864 году для них изготовили красивую серебряную раку. Верующие считают Симеона покровителем уральской земли, а сами мощи, по поверьям, чудодейственны.

Территория монастыря обнесена живописными каменными стенами с угловыми башнями. Они охватывают территорию площадью более 11 га. и внешне напоминают крепость.

Участки стен разновременные. Наиболее старые части построены в 1752 году, другие участки строились в 1896, 1901-03 и 1904 годах. Всего специалисты различают шесть типов стен, построенных в разное время. Из шести кирпичных башен сохранилась лишь половина (три были разобраны). Уцелевшие башни построены в 1856, 1859 и 1902 годах. Интересно, что одна из башен использовалась для водоснабжения монастыря, в ней расположен бак на 600 ведер.

Вдоль западной стены и реки Калачик расположен мемориал Великой Отечественной Войны.

При последней реконструкции на мемориале установили десятки плит, на них, вероятно, не меньше тысячи имён. Количество жителей, ушедших на фронт из этого небольшого городка просто поражает!

Главное украшение монастыря — величественный Крестовоздвиженский собор. За счёт значительного объёма он выступает как ведущая архитектурная доминанта города, один из главных символов Верхотурья. Он строился с 1905 по 1913 год по проекту пермского архитектора А.Б. Турчевича. Это была последняя работа зодчего, умершего в 1909 году. Собор сочетает мотивы византийского и романского зодчества, затраты монастыря на строительство составили около 300 тысяч рублей.

Крестовоздвиженский собор — это третья по размерам церковь России, уступающая только храму Христа Спасителя в Москве и Исаакиевскому собору в Санкт-Петербурге, он вмещает 4 тысячи человек.

Материалы и оборудование поступали из различных уголков страны. Храм был оснащён совершенным для своего времени инженерным оборудованием. Интерьеры расписывал художник С.К. Шваров из Москвы. Внутри собора стоят три фаянсовых иконостаса. Подлинные иконостасы были уничтожены в советское время. В 1998 году их воссоздали заново на предприятии «Фарфор Сысерти».

В 1716 году весь монастырь, со всеми храмами, был истреблен пожаром, но мощи праведного Симеона остались невредимы. Среди паломников монастыря был и Григорий Распутин. Здесь он излечился от мучившей его бессонницы. Позже Распутин ещё не раз посещал Верхотурье, последний раз — за несколько месяцев до своей гибели.

Собор строился в честь 300-летия Дома Романовых и в 1913-14 годы Верхотурье готовилось принять семью Николая II. Под руководством Григория Распутина был построен дом для приёма почетных гостей. Дом стоял в окружении кедров и лиственниц, его архитектором предположительно был Владимир Покровский. Дом возвели из дерева в стиле русского народного зодчества XVII века: внешне дом выглядел как настоящий терем, а комнаты объединялись верандой с резными балясинами, а печи были украшены изразцами. Николай II не приехал, дом так и не дождался того, для кого строился и впоследствии принял фонды музея-заповежника. Дом сильно пострадал при пожаре, произошедшем в 2010 году, но сегодня полностью восстановлен.

Также на территории монастыря сохранились другие памятники архитектуры: братские корпуса, полукаменная и каменная гостиницы, училищное здание, общежитие двухклассной школы, книжно-иконная лавка.

В 1924 году Николаевский монастырь закрыли. В 1935 году в его стенах открыли трудовую колонию для несовершеннолетних преступников, а останки Симеона вскрыли и отправили в Екатеринбург в музей. Интересно, что в 1930-е годы на дне располагавшегося на территории колодца нашли клад — припрятанные монахами ценности. Еще один клад был найден при раскопках в подвалах игуменской резиденции, уже в 1990-е годы. Колония здесь размещалась до 1987 года.

В 1990 году постройки вернули церкви. Отдали и останки Симеона Верхотурского, теперь они вновь хранятся в Крестовоздвиженском соборе.

Один из представителей Дома Романовых, всё же, посетил Верхотурье. В июле 1914 года здесь побывала великая княгиня Елизавета Фёдоровна — старшая сестра императрицы Александры Фёдоровны. После её убийства большевиками (вместе с другими князьями под Алапаевском, но об этом в следующей части) её тоже причислили к лику святых.

Вообще, последние Романовы питали интерес к Верхотурскому Николаевскому монастырю. Сказывалась их близость с Распутиным. Императрица посылала монастырю подарки. Среди них были вышитые самой царицей церковные облачения для настоятеля и протодиакона, покров и сень над мощами Симеона Верхотурского.

В 1738 году на территории монастыря был освящён каменный Никольский храм. В 1936 году её снесли, а в 1999 году на том же месте построили новый Никольский храм-часовня. До 1914 года именно в этой церкви хранились мощи уральского святого.

В 1834 году был освящен ещё один каменный храм — Преображенский, построенный в стиле классицизма по проекту пермского архитектора П.Т. Васильева. В 1930-е годы колокольня и купол на барабане храма были разобраны, но в наши дни восстановлены.

В 1855-56 годах на месте святых ворот 1752 года был построен надвратный Симеоно-Аннинский храм. Прорезающий монастырскую стену, обращённую к городской площади, храм построен в традициях древнерусской архитектуры.

В 1920-30-е годы в Верхотурье закрывали церкви, часть из них разрушили. Действующей оставалась только Успенская церковь на кладбище. В 1926 году Верхотурье утратило статус города и стало селом, городской статус вернули лишь в 1947 году — в честь его 350-летия.

Город расположен на севере Свердловской области, в 300 километрах от Екатеринбурга. Советской власти он был неинтересен, это и спасло храмы от разрушения. Не все храмы Верхотурья действуют, многгие требуют серьёзной реставрации и восстановления, но святынь, утраченных безвозвратно здесь нет.

Монастырь и кремль разделяет всего сотня метров.

Николаевский монастырь в Верхотурье не единственный, есть ещё и женский Покровский монастырь. Монастырь расположен на берегу Туры, но ниже по течению. Пешком до монастыря чуть меньше километра и на этом пути есть много интересного.

Церковь Воскресения Христова расположена рядом с кремлём и городской площадью, она построена между 1786 и 1806 годами. Церковь уникальна тем, что это первое здание в городе для конца XVIII века, в котором сочетаются два архитектурных стиля, и знаменует оно переход от сибирского барокко к набиравшему моду классицизму. Перемену можно заметить в этажах здания — они сильно отличаются друг от друга. Первый богато украшен, а второй более аскетичный.

Церковь закрыта в 1930-е годы. В советское время были снесены купол и колокольня храма. Долгое время в здании размещалась котельная. В наше время Воскресенский храм освободили от всякого производства и законсервировали.

Здание реального училища в Верхотурье было построено в 1910 году. Всего в России к 1914 году существовало 283 таких заведения, в которых обучалось около 80 000 детей. В наше время реальное училище выполняет те же задачи, что и 100 лет назад — это общеобразовательная школа № 2.

В наше время к школе сделан пристрой, адаптированный под общую стилистику здания.

Вблизи женского монастыря интерес представляет комплекс земской больницы.

Земская больница — архитектурный ансамбль и памятник архитектуры, включающий три объекта: главный корпус, приёмную врача и аптеку. Главное каменное здание было построено в 1881-1884 годах по проекту архитектора Ильи Капустина. Оно представляет собой одноэтажное кирпичное и оштукатуренное строение Т-образной формы, установленное на подвале и покрытое вальмовой кровлей. Архитектурный облик здания усложнён крыльцом главного входа, навесами спусков в полуподвал, пилястрами на углах и декоративными карнизами.

Аптека была сооружена в 1888 году, а в начале XX века к ней была пристроена дополнительная часть. Два двухэтажных корпуса соединены сенями с лестницей, нижний этаж выполнен из кирпича, верхний — срубный. Ансамбль больницы признан объектом культурного наследия регионального значения в 1991 году.

Первый за Уралом Покровский женский монастырь был открыт в Верхотурье в 1621 году. Основан он Сибирским митрополитом Киприаном, когда тот направлялся из Москвы в Тобольск через Верхотурье. Первоначально все постройки Покровского (или Свято-Покровского) монастыря были деревянными, но после серии пожаров в XVIII веке его выстроили в камне.

Первая каменная церковь — Покровская- была заложена в 1744 году, освящена в 1753 году. Архитектурный стиль — барокко со сдержанным декоративным убранством. Церковь отличается довольно редкой для Урала композицией с большим восьмериком. Строилась на средства верхотурского купца, основателя Богословских заводов М.М. Походяшина. В наши дни церковь сохранилась, но требует серьёзной реставрации.

По соседству на средства Максима Походяшина была построена Иоанно-Предтеченская церковь. Строительство шло долго: с 1754 по 1776 год. Кирпичная церковь была двухэтажной (нижний этаж освящён в 1768, а верхний — в 1776 году), представляла собой храм «кораблём». Вверху помещался Предтеченский престол, внизу Варваринский. Построена в стиле североуральского барокко с богатым декором. Особенно красивой была колокольня. Церковь занимала значительную роль в панораме Верхотурья.

В 1920-е годы церковь закрыли, а в 1940-е годы частично разобрали. Уцелел только первый этаж здания в котором размещался гараж скорой помощи. С 2017 года храм законсервирован, планируются работы по его восстановлению.

В середине XVIII века Верхотурье начинает приходить в упадок: была построена новая столица региона — Екатеринбург, через него прошёл и новый Сибирский тракт. В Верхотурье была закрыта таможня, а в начале 1780-х умер Максим Походяшин — главный благотворитель монастыря. В 1782 году Покровская женская обитель была упразднена, а церкви стали приходскими, но монахини продолжили жить на территории до 1853 г. в частном порядке.

Общину монахинь со временем приняли под епархиальное управление, а в 1889 году она получила статус богадельни. Через семь лет, в 1896 году, богадельня вновь стала Покровской женской обителью.

В связи с тем, что храмы, ранее принадлежавшие обители, к тому времени были приходскими, в 1902 г. через дорогу была построена Ново-Покровская церковь, а чуть позже здания трапезной, мастерских и дома для сестёр. Таким образом монастырь теперь имет две территории: старую и новую.

В 1914 году в монастыре останавливалась княгиня Елизавета Фёдоровна Романова, к тому времени подавшаяся в религию.

После революции, в 1922 году, монашки оформились в артель «Надежда», но это не помогло — в 1926 году монастырь закрыли. Игуменью Таисию арестовали, а в 1930-е годы большинство бывших монашек репрессировали. В монастырские здания въехали различные ведомства, и детский дом, а в Ново-Покровской церкви разместилась баня. Колокольня в то время была разобрана (сейчас построена заново).

В 1990-е годы монастырь вернули РПЦ, сейчас он действует. Как и в Николаевском монастыре, тут тоже есть святые мощи — юродивого Косьмы Верхотурского. Косьма участвовал в перенесении мощей Симеона из Меркушино в Верхотурье. Поскольку у него были больные ноги, рассказывали, что он полз на коленях. Также он был страстным богомольцем. Когда Косьма умер, его похоронили на территории кремля близ Свято-Троицкого собора. В начале XX века на его могиле построили часовню, утраченную в советское время. После революции останки юродивого монахи тайно перезахоронили на кладбище рядом с Успенским храмом, а в 1995 году откопали и перенесли в монастырь как святыню.

Сегодня монастырь славится не только архитектурой и является еще одним украшением города. Сестры монастыря, обучившись у европейских мастеров сыроварения, делают в своей собственной сыроварне вкусный сыр известных названий. А ещё, на территории разместился контактный зоопарк — любимое место посещения для семей с детьми. И звёзды этого зоопарка — альпаки.

Паломники со всей России стремятся приехать в Верхотурье и прикоснуться к святым останкам. Нерелигиозных путешественников это место поражает своей красотой, архитектурными формами и масштабами. Здесь чувствуется особая энергетика. Посетить Верхотурье стоит ради неспешных прогулок по его улочкам, знакомства с уникальной архитектурой и возможности прикоснуться к многовековой истории. Это идеальное место для тех, кто ищет уединения, вдохновения и новых впечатлений вдали от городской суеты.

