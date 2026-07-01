Российская промышленность продолжает уверенно развиваться.

В июне 2026 года в России по данным сайта «Сделано у нас» было открыто 15 новых предприятий и цехов с инвестициями более 100 млн рублей, из них 8 крупных с инвестициями более 1 млрд рублей.

Напомним: наш сайт делает ежемесячные обзоры новых производств, которые можно найти по этой ссылке .

Тюменское предприятие «Восход» запустило новый цех металлообработки

Проект реализован за год. Земельный участок выделен без торгов, обеспечены все подходы, связанные с инженерными коммуникациями. Выделена субсидия по лизингу, которая помогает снизить затраты на техническое перевооружение.С открытием цеха 52 специалиста получили рабочее место, на станках с ЧПУ они выпускают детали для нефтегазовой отрасли и машиностроения из листового металла. Сначала нарезают их на эрозионных станках, затем на фрезерных. Детали изготавливают по заказу крупных компаний и создают собственное оборудование. 232 млн рублей, в том числе 172 млн рублей на 12 станков, инвестировало производственное предприятие «Восход» в строительство и оснащение нового цеха металлообработки площадю 1 тыс. 476 кв. метров.

Российское производство НТФ заработало на Ставрополье — для нефти, теплоэнергетики и бетона

В Невинномысске на Ставрополье запустили промышленное производство раствора нитрилтриметилфосфоновой кислоты (НТФ). Это вещество предотвращает солеотложения и коррозию при добыче нефти, а также используется в теплоэнергетике для защиты оборудования и обработки воды.

Компания закупила главный элемент производства — технологическую установку для синтеза НТФ российского производства. На ней из фосфористой кислоты, сульфата аммония и формалина получают 48-52-процентный раствор. Инвестиции в приобретение оборудования составили около 250 миллионов рублей. Из них 180 миллионов в виде льготного займа предоставил федеральный Фонд развития промышленности.

В Мытищах запустили производство компрессоров и вентиляторов для поездов и метро

В Мытищах запустили новый участок по производству компонентов для климатических систем подвижного состава. Компания «Тракс» (входит в группу КСК) начала выпуск компрессоров, вентиляторов и электродвигателей к ним для железнодорожного и городского транспорта. На новом участке организовано литьё алюминиевых деталей под давлением. Этот метод позволяет получать изделия сложной формы с толщиной стенки до 1,5 миллиметра. Всего с привлечением средств ФРП предприятие планирует установить 127 единиц оборудования и 54 единицы технологической оснастки.

Инвестиции в развитие производства составляют2 миллиарда рублей. Из них 1 миллиард в виде льготного займа предоставил федеральный Фонд развития промышленности.

Новое производство кузовных деталей для автомобилей «Соллерс» запущено в Ульяновске

19 июня в Ульяновской области начато серийное производство кузовных деталей для автомобилей «Соллерс», а в перспективе планируется штамповка всех кузовных деталей и для УАЗа.

Новое предприятия «Штамповые технологии» расположено в Парке новых технологий СОЛЛЕРС на территории индустриального комплекса УАЗ.

Общий объем инвестиций в проект составил1,1 млрд рублей, из которых 850 млн рублей — льготный заем ФРП по программе «Автокомпоненты».

В Чечне запущен завод по закалке стекла и производству стеклопакетов

В Чеченской Республике на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Грозный» состоялся официальный запуск первого в регионе завода по закалке стекла и изготовлению стеклопакетов. Мощность нового предприятия составляет 100 тыс. кв. метров в год. Производственный комплекс завода занимает площадь 5 тыс. кв. м и оснащен передовой линией для полного цикла обработки стекла. Завод может выпускать стекло формата «джамбо», предназначенное для панорамного остекления зданий, что является его ключевой особенностью. Это позволит предприятию удовлетворять высокий спрос на подобную продукцию в регионе.

В Вязниках Владимирской области заработал завод по выпуску прицепной и навесной техники

В небольшом городе Вязники в 310 км от Москвы 19 июня 2026 года заработал новый завод по выпуску прицепной и навесной техники для грузового транспорта. Производственная площадка полного цикла развернута на базе неиспользовавшихся долгое время цехов бывшего крупного предприятия «ОСВАР». Новый завод будет выпускать свою продукцию под маркой VollKraft и с самого начала работы строит партнерские отношения с КАМАЗом.

Масштаб проекта достаточно крупный: совокупный объем инвестиций превышает 2,5 миллиарда рублей, из которых более полутора миллиардов уже вложены на этапе строительства и оснащения.

Новый производственный комплекс завода «Казанькомпрессормаш» заработал в Татарстане

Сборочно-испытательный комлекс «Казанькомпрессормаша» 18 июня открылся в Зеленодольске.

Площадь участка составляет 5,5 гектаров, площадь застройки — 11 431 м², общая площадь здания — 14 126,5 м². На территории возведено 17 зданий и сооружений. Грузоподъёмность оборудования достигает 400 тонн. Начаты испытания первого российского компрессорного агрегата для для Балтийского завода СПГ, запущен электродвигатель агрегата, он вышел на рабочие 3 тыс. оборотов в минуту и рабочее давление. В завершающей стадии изготовление компрессорной установки для «Мурманского СПГ». Завод будет выпускать компрессора для крупнотоннажного производства сжиженного природного газа. Ключевые заказчики нового производства — «Газпром» и «НОВАТЭК».

Общий объём инвестиций в проект составляет 10,7 млрд рублей.

В Приморье запустили производство подводного волоконно-оптического кабеля

Группа «Инкаб» открыла в Приморском крае финальную площадку межрегионального производственного цикла подводного волоконно-оптического кабеля (ВОК). Группа завершила освоение последнего крупного сегмента своей продукции и охватывает все типовые конструкции волоконно-оптических кабелей связи.

Общие инвестиции в проект составляют порядка 1,2 млрд рублей. Из них 454 млн рублей предоставлены в виде льготного займа федеральным Фондом развития промышленности по программе «Комплектующие изделия ».

В Грозном запустили первый завод по производству фасадного мрамора

В Грозном введена в эксплуатацию первая очередь завода по производству фасадного мрамора. Учредителем завода выступает региональная строительная компания «Элит Строй». На данный момент завершено строительство первой очереди объекта. Общая площадь производственных мощностей составит 7 000 м², что позволит ежегодно выпускать до 300 000 погонных метров фасадных панелей. Запуск завода обеспечил рабочими местами 250 человек. Материал, выпускаемый на новом заводе, обладает высоким качеством и хорошими эстетическими характеристиками. Первым объектом, где была применена продукция предприятия, стал жилой комплекс «Авангард»

Металлсервис запустил производство на Урале

5 июня в пригороде Екатеринбурга на базе СМЦ «Екатеринбург-Изоплит» в г. Березовском, заработал Уральский металлопрокатный завод.

Исторический момент зафиксирован: со стана ТЭСА 10-50 сошла первая электросварная труба 50×20×1,5. С этой минуты Уральский МПЗ — полноправный игрок на рынке металлопроката региона.

В Петербурге открыли завод по производству промышленных роботов и автоматизированных систем хранения

3 июня концерн «Калашников» открыл завод по производству автоматизированных систем хранения (АСХ), автоматизированных транспортных систем (АТС) и промышленных роботов ООО «Семаргл» (концерн «Калашников») в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Санкт-Петербург «Новоорловская» в рамках Петербургского международного экономического форума ПМЭФ-2026. Отметим, что численность нового производства составляет до 150 человек. Площадь завода составляет 7,7 тыс. кв.м., а его производственная площадь — 5,9 тыс. кв.м. Объем инвестиций — более 1 млрд руб. Для приобретения технологического оборудования была использована программа Фонда развития промышленности.

На «Метмаше» открылся новый производственный участок по выпуску крупногабаритных гребных валов

Открылся новый производственный участок по выпуску крупногабаритных гребных валов на Борском заводе металлургии и машиностроения «Метмаш».

В настоящий момент российское предприятие осваивает серийное производство крупногабаритных гребных валов (длиной до 14 м и массой до 15 тонн) для оборудования отечественных судов речного и морского флота.

На новом производственном участке установлено современное специализированное металлорежущее оборудование с системой ЧПУ. На крупногабаритном токарном станке выполняется обработка наружной поверхности валовой заготовки. Затем с помощью станка глубокого сверления на ней создаются отверстия с высоким отношением длины к диаметру.

Общий объем инвестиций в технологическое перевооружение превышает 1 миллиард рублей.

В Алтайском крае открыли новый завод по переработке мёда

19 июня в Новоалтайске состоялось открытие производственной площадки ООО «Тансау». Предприятие будет заниматься переработкой алтайского мёда и выпуском готовой продукции, в том числе в новом для региона формате — стиках.

ООО «Тансау» представляет собой производство полного цикла — от закупки сырья у алтайских пчеловодов до выпуска и отгрузки готовой продукции. Основным направлением деятельности является переработка мёда, включая его темперирование, фильтрацию, декристаллизацию и смешивание.

В реализацию проекта вложено уже более50 миллионов рублей. Мощность предприятия составляет до 200 тонн готовой продукции в месяц. Компания планирует сотрудничать с розничными сетями, предприятиями общественного питания, корпоративными заказчиками и развивать экспортное направление.

В ОЭЗ «Технополис Москва» открыли два высокотехнологичных производства

На предприятиях будет выпускаться продукция, которая раньше полностью зависела от импорта, включая сложнейшее медицинское оборудование и бортовую светотехнику для гражданской авиации, пассажирского флота и космоса, на предприятиях создано более 460 рабочих мест.

В создание двух производств частные инвесторы вложили около 1,2 миллиарда рублей, а город предоставил им льготы как резидентам ОЭЗ «Технополис Москва», включая обнуление имущественного, транспортного и земельного налогов (на 10 лет с момента получения статуса), пониженную ставку налога на прибыль (для них она составляет всего два процента), а также льготы на аренду земли.

Завод полного цикла по выпуску дезинфекционного и стерилизационного оборудования

Основанный в 1962 году АО «ТЗМОИ» в 2020-м переместил свое основное производство в Москву и стал резидентом ОЭЗ. Площадь предприятия — 3,3 тысячи квадратных метров.

Завод производит оборудование для инфекционного контроля. Мощность предприятия после запуска новой линии составит около двух тысяч изделий в год. Предприятие закроет до 50 процентов потребностей российского рынка в дезинфицирующем оборудовании при выходе на полную мощность. Продукция экспортируется в Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Киргизию, Узбекистан и другие страны. В результате открытия нового производства общая площадь предприятия превысила 10 тысяч квадратных метров, а количество рабочих мест достигло 160. Инвестиции в реализацию проекта составили более 300 миллионов рублей.

Производство современных светодиодных приборов

Основанный в 2003 году научно-производственный центр «НИИ микроприборов» разрабатывает и производит современные светодиодные приборы для авиации, флота и космической техники. Его изделия работают десятки тысяч часов без необходимости замены ламп и потребляют меньше энергии.

Предприятие занимает лидирующие позиции в России по широте номенклатуры и объему выпуска светодиодной продукции и обеспечивает 60 процентов потребностей российской авиационно-космической отрасли и флота.

В портфеле компании — около 500 наименований продукции, в том числе для авиации — внешнее светосигнальное и осветительное оборудование воздушных судов, светотехника кабины экипажа и пассажирских салонов, блоки питания и другие бортовые электронные устройства, для гражданского судостроения — комплекс сигнально-отличительных огней, освещение вертолетных площадок, светильники общего и местного освещения для кораблей и других судов, светильники для глубоководных аппаратов, а также для космической техники — светильники общего и местного освещения, внешнее осветительное и светосигнальное оборудование пилотируемых и спускаемых аппаратов.

Производство продукции локализовано на 70 процентов. Среди основных заказчиков — авиастроительные и авиаремонтные предприятия, судостроительные заводы и верфи, а также предприятия ракетно-космической отрасли.

Итого за июнь 2026 года открыто производств:

— общий объём объявленных инвестиций составил около 21.5 млрд рублей

— из них 8 крупных производств с общими инвестициями более 1 млрд рублей ( общий обьем 20,7 млрд рублей)

— по 3 объектам размер инвестиций не сообщается.

По отраслям:

— Машиностроение, металлообработка, металлургия — 7

— Электроника — 2

— Фармацевтика — 0

— Производство стройматериалов — 2

— Химическая промышленность — 1

— Легкая промышленность — 0

— Пищевая промышленность — 1

— Другое — 2

По источникам инвестиций:

— российский капитал — 15