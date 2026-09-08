Российская промышленность продолжает уверенно развиваться.

В августе 2026 года в России по данным сайта «Сделано у нас» было открыто 12 новых предприятий и цехов с инвестициями более 100 млн рублей, из них 5 крупных с инвестициями более 1 млрд рублей.

Напомним: наш сайт делает ежемесячные обзоры новых производств, которые можно найти по этой ссылке .

Турбокомпрессоры для грузовиков и сельхозтехники начали выпускать в Подмосковье

В Протвино Московской области запустили новое производство турбокомпрессоров для дизельных двигателей легких коммерческих автомобилей, грузовиков и сельхозтехники. На заводе отныне полностью локализованы мехобработка корпусных деталей, изготовление рабочих колес и подшипников, сварка и балансировка роторов. Установлены новое контрольно-измерительное оборудование и исследовательские стенды собственной разработки. Основными заказчиками продукции станут Ярославский моторный завод, Тутаевский моторный завод (входит в КАМАЗ), а также Трансмашхолдинг.

Проект реализовала компания «Турбокомплект», инвестиции составили 1,8 млрд рублей, из которых 1,2 млрд (то есть 66% от суммы инвестиций) — льготный заем от федерального Фонда развития промышленности.

В ОЭЗ «Липецк» заработал первый в России завод китайской Xibao Group

на Грязинской площадке ОЭЗ «Липецк» дан старт работе первой очереди завода по производству гранулированных шлакообразующих смесей для непрерывной разливки стали. Производственная мощность цеха — до 25 тысяч тонн продукции в год. Учредитель «Сибу Индастриэл» — китайская компания Henan Xibao Metallurgy Materials Group Co., Ltd. Количество созданных рабочих мест — 70. К 2028 году команда предприятия будет увеличена. На данный момент объем инвестиций в проект составил 1,7 млрд рублей.

Завод Росатома в Калужской области обеспечит страну радиофармпрепаратами

В опытно-промышленную эксплуатацию запущены две технологические линии современного завода по производству радиофармпрепаратов (РФЛП), который «Росатом» сооружает в Калужской области в соответствии с международными стандартами GMP ЕАЭС (GMP- Good Manufacturing Practice, англ. «надлежащая производственная практика», ЕАЭС — Евразийский экономический союз).

В настоящий момент предприятия госкорпорации «Росатом» производят более десяти зарегистрированных препаратов для диагностических и терапевтических целей на основе изотопов йода-123, йода-131, технеция-99m, самария-153. Производственная программа нового завода сформирована в тесной связке с Министерством здравоохранения РФ, с учетом потребности медицинских организаций в радиоизотопной продукции до 2030 года.

В Дзержинске запустили полный цикл производства твердосплавного инструмента

В Дзержинске Нижегородской области открыт первый корпус производства твердосплавного металлорежущего инструмента полного цикла и технологической оснастки завода ООО «Аксис» (входит в ГК «Инструмент») на территории ОЭЗ «Кулибин». Мощность производства на данном этапе составляет около 300 тыс. единиц осевого инструмента и 4,5 млн штук сменных неперетачиваемых пластин. Будет создано 400 новых рабочих мест.

Инвестиции в первую очередь проекта составили 1,389 млрд руб. Общие инвестиции в проект превысят 3,5 млрд рублей.

«Калашников» открыл в Подмосковье производство логистических роботов

Концерн «Калашников» запустил в Московской области производственную площадку, которая сосредоточится на автоматизированных системах хранения и логистических роботах. За проект отвечает компания «Семаргл», входящая в структуру концерна. Предприятие разместилось на территории Государственного индустриального парка «Титан». Перед новой площадкой стоит несколько задач. Это разработка и сборка логистических роботов, выпуск автоматизированных систем хранения, их интеграция в действующие производства, сервисное сопровождение, а также модернизация и оснащение новых логистических объектов. В концерне отмечают, что спрос на такие решения в ритейле и промышленности стабильно растёт.

В Татарстане запустили полный цикл производства тазобедренных эндопротезов

В промышленном парке «Зеленодольск» Республики Татарстан начало работу новое предприятие полного цикла по выпуску эндопротезов тазобедренного сустава. Запуск осуществила компания «Анатомика», которая планирует производить до 20 тысяч комплектов в год. Вся цепочка — от разработки компонентов до финальной упаковки и стерилизации — сосредоточена на одной площадке. В производственный цикл входят изготовление головок, чашек, ножек, вкладышей и костных винтов, а также механическая обработка, нанесение покрытий и маркировка. На создание производства было направлено 461 млн рублей инвестиций. Из них 180 млн рублей поступило из федерального Фонда развития промышленности (ФРП, координируется ВЭБ.РФ по поручению Минпромторга России), а 20 млн рублей — от Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан. Средства выделены на условиях льготного займа в рамках совместной федерально-региональной программы «Комплектующие изделия». Оставшуюся часть финансирования обеспечила сама компания.

В Удмуртии запустили производство рельсовых тормозов для трамваев

Отечественные трамваи скоро получат тормозную систему, полностью произведённую в России. Сарапульский электрогенераторный завод запустил серийный выпуск электромагнитных рельсовых тормозов — до этого их закупали в основном в Чехии. Инвестиции в новое производство составили 167 млн рублей. Фонд развития промышленности выделил 95 млн, ещё 10 млн добавил региональный ФРП. На эти деньги предприятие закупило станки с ЧПУ и другое оборудование, что позволило организовать полный цикл производства — от заготовки до готового изделия.

Под Тверью открылось производство настольных игр Hobby World

Холдинг «Мир Хобби» запустил под Тверью завод полного цикла по производству настольных и развивающих игр под брендом Hobby World. Производственный комплекс площадью 9 тысяч квадратных метров объединяет выпуск игровых компонентов, конвейерную сборку и склад готовой продукции.

Общий объём инвестиций в проект превысил 1 млрд рублей.

Во Владимирской области открылся цех по производству современного виброизоляционного материала

В посёлке Бег Судогодского округа компания «ТехноСонус-Центр» открыла новый цех по выпуску виброизоляционного материала VibroLOCK. С использованием средств льготного займа предприятие запустило полноценную линию по производству высококачественных виброизоляционных матов. Их основное применение — защита фундаментов жилых зданий, промышленных помещений и инженерных конструкций от вибрации и шума. Эластичный материал на основе синтетического полимера укладывают под фундаменты зданий, оборудование, железнодорожные пути и плавающие полы. Эта продукция — импортозамещающая.

Общий объём инвестиций превысил 120 млн рублей, из них 63 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности и ещё 7 млн рублей — ФРП Владимирской области.

IEK Group запустила завод металлических опор в Малоярославце

Новое предприятие «ИЭК Опора» в Калужской области будет выпускать металлические мачты и опоры для наружного освещения автомагистралей, городских площадей, парков, а также для объектов связи и контактной сети. В ассортименте — конструкции высотой до 80 метров для электросетевой инфраструктуры. Мощность комплекса — 5 тысяч тонн металлоконструкций в год с возможностью расширения. Организован полный цикл производства: от лазерной резки и гибки металла до сварки и финишной обработки. Все изделия производятся из отечественной стали, уровень локализации составляет 100%.

Инвестиции в создание комплекса —550 миллионов рублей.

Подмосковная компания запустила новый завод по выпуску вентиляционного оборудования

Компания «Фабрика Вентиляции ГалВент» запустила новый производственный комплекс по выпуску вентиляционного оборудования в городском округе Балашиха. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области со ссылкой на компанию. Реализация проекта позволит создать около 600 рабочих мест.

Общий объем инвестиций в проект превысил 1,3 млрд рублей.

Донецкий завод высоковольтных опор запустил цех горячего цинкования

Донецкий завод высоковольтных опор возобновил производство после простоя больше восьми лет.

Завод запустил цех горячего цинкования. Весной отремонтировали и оснастили современным оборудованием лабораторию механических испытаний и химических исследований. В мае она прошла аттестацию.

С июня заработала линия по производству многогранных опор освещения. Весной начали выпуск дорожного барьерного ограждения и граненых опор. Предприятие также получило аттестацию от ПАО «Россети» на изготовление металлических решетчатых опор.

Итого в августе 2026 года открыто 12 производств:

— общий объём объявленных инвестиций составил около 8,5 млрд рублей

— из них 5 крупных производств с общими инвестициями более 1 млрд рублей ( общий обьем 7,2 млрд рублей)

— по 3 объектам размер инвестиций не сообщается.

По отраслям:

— Машиностроение, металлообработка, металлургия — 7

— Электроника — 1

— Фармацевтика — 1

— Производство стройматериалов — 1

— Химическая промышленность — 0

— Легкая промышленность — 1

— Пищевая промышленность — 0

— Другое — 1

По источникам инвестиций:

— российский капитал — 11

— иностранный капитал — 1