Добавить статью
Электроника и электротехника

«Аквариус» представил сервер на процессорах Эльбрус

Компания «Аквариус» представила сервер, оснащаемый российскими процессорами «Эльбрус». Речь идёт о вычислительной системе Aquarius Server T53 Q24.

Сервер выполнен в стоечном корпусе для установки в стандартную 19-дюймовую стойку высотой от 2U и содержит четыре процессора «Эльбрус-4С». Производительность оборудования достигает 200 Гфлопс. Более подробные технические характеристики представлены в таблице ниже.

  •  © servernews.ru

Система поддерживает подключение дополнительных контроллеров по прямым каналам ввода-вывода ioLink и двоичную трансляцию в код x86-64 для запуска приложений, разработанных под другие микропроцессоры и операционные системы. Сервер использует программную платформу «Эльбрус» на ядре Linux.

Производитель ориентирует Aquarius Server T53 Q24 на использование для цифровой интеллектуальной обработки сигналов, математического моделирования, научных расчётов и других направлений с повышенными требованиями к вычислительной мощности и безопасности.

Технические характеристики:

Процессор

4 x процессор Эльбрус-4С, 800Mhz, 4 ядра/4 потока, 8МБ кэш

Стандарт памяти

До 384GB ECC DDR3, 12 слотов DIMM 1600

Слоты расширения

2 x PCI-E 1.0 низкопрофильный x8 2 x PCI низкопрофильный

Видеоконтроллер

PCI VGA 2D видеоконтроллер SiliconMotion SM718 с 16МБ памяти

Жесткие диски

6 x SATA 3.0Gb/s спереди

Сетевой адаптер

2 x 1G

Источник питания

2 x 400W 80+ по схеме (1+1) с горячей заменой

Вентиляторы

3 x вентилятор 80мм 9500об с горячей заменой

Удаленное управление

IPMI 1.5 через дополнительный модуль

Оптический привод

отсутствует

Системная логика

1 или 2 южный мост КПИ

Размер системы (В x Ш x Г), мм

89×437×709

Вес в упаковке, кг

Около 30 кг в зависимости от конфигурации

Поддержка RAID (в базовой конфигурации)

программный RAID

Внутренние порты ввода/вывода

Контроллер КПИ: 8 x 7pin SATA 3.0 Gb/s 1 x CF для двоичного транслятора

Совместимое программное обеспечение

ОС «Эльбрус»

Используемая сервером ОС «Эльбрус» сертифицирована по второму классу защиты от несанкционированного доступа и по второму уровню контроля недекларированных возможностей. Новинка выпускается на заводе компании «Аквариус» в Ивановской области.

https://servernews.ru/962846

Аквариус, процессор, CPU, Эльбрус, 4C, МЦСТ, сервер
  • shigorin shigorin
    14.12.1721:28:57

    Гм, сравнивая с «Эльбрус-4.4» (1U/3HDD/4×750МГц), вижу такое.

    Минусы: 2U.

    Плюсы: 2 БП, 6 HDD, 800 МГц, больше слотов PCI, меньше шума от 80-мм вентиляторов.

    Интересно, сделали ли отдельный SATA DOM или mSATA SSD для ОС? Её вообще-то неудобно держать на дисках с данными.

    Ну и для нового продукта я бы однозначно целился на новые процессоры, хотя коллеги из «Аквариуса» наверняка просчитывали с учётом недоступных мне факторов.

    #986984
  • Нет аватара NeoGeography
    14.12.1722:33:34

    Как криво модули стоят (

    #986999
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,