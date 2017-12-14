«Аквариус» представил сервер на процессорах Эльбрус
Компания «Аквариус» представила сервер, оснащаемый российскими процессорами «Эльбрус». Речь идёт о вычислительной системе Aquarius Server T53 Q24.
Сервер выполнен в стоечном корпусе для установки в стандартную 19-дюймовую стойку высотой от 2U и содержит четыре процессора «Эльбрус-4С». Производительность оборудования достигает 200 Гфлопс. Более подробные технические характеристики представлены в таблице ниже.
Система поддерживает подключение дополнительных контроллеров по прямым каналам ввода-вывода ioLink и двоичную трансляцию в код x86-64 для запуска приложений, разработанных под другие микропроцессоры и операционные системы. Сервер использует программную платформу «Эльбрус» на ядре Linux.
Производитель ориентирует Aquarius Server T53 Q24 на использование для цифровой интеллектуальной обработки сигналов, математического моделирования, научных расчётов и других направлений с повышенными требованиями к вычислительной мощности и безопасности.
Технические характеристики:
Процессор
4 x процессор Эльбрус-4С, 800Mhz, 4 ядра/4 потока, 8МБ кэш
Стандарт памяти
До 384GB ECC DDR3, 12 слотов DIMM 1600
Слоты расширения
2 x PCI-E 1.0 низкопрофильный x8 2 x PCI низкопрофильный
Видеоконтроллер
PCI VGA 2D видеоконтроллер SiliconMotion SM718 с 16МБ памяти
Жесткие диски
6 x SATA 3.0Gb/s спереди
Сетевой адаптер
2 x 1G
Источник питания
2 x 400W 80+ по схеме (1+1) с горячей заменой
Вентиляторы
3 x вентилятор 80мм 9500об с горячей заменой
Удаленное управление
IPMI 1.5 через дополнительный модуль
Оптический привод
отсутствует
Системная логика
1 или 2 южный мост КПИ
Размер системы (В x Ш x Г), мм
89×437×709
Вес в упаковке, кг
Около 30 кг в зависимости от конфигурации
Поддержка RAID (в базовой конфигурации)
программный RAID
Внутренние порты ввода/вывода
Контроллер КПИ: 8 x 7pin SATA 3.0 Gb/s 1 x CF для двоичного транслятора
Совместимое программное обеспечение
ОС «Эльбрус»
Используемая сервером ОС «Эльбрус» сертифицирована по второму классу защиты от несанкционированного доступа и по второму уровню контроля недекларированных возможностей. Новинка выпускается на заводе компании «Аквариус» в Ивановской области.
14.12.1721:28:57
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