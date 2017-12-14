«Аквариус» представил сервер на процессорах Эльбрус

Компания «Аквариус» представила сервер, оснащаемый российскими процессорами «Эльбрус». Речь идёт о вычислительной системе Aquarius Server T53 Q24.

Сервер выполнен в стоечном корпусе для установки в стандартную 19-дюймовую стойку высотой от 2U и содержит четыре процессора «Эльбрус-4С». Производительность оборудования достигает 200 Гфлопс. Более подробные технические характеристики представлены в таблице ниже.

Система поддерживает подключение дополнительных контроллеров по прямым каналам ввода-вывода ioLink и двоичную трансляцию в код x86-64 для запуска приложений, разработанных под другие микропроцессоры и операционные системы. Сервер использует программную платформу «Эльбрус» на ядре Linux.

Производитель ориентирует Aquarius Server T53 Q24 на использование для цифровой интеллектуальной обработки сигналов, математического моделирования, научных расчётов и других направлений с повышенными требованиями к вычислительной мощности и безопасности.

Технические характеристики:

Процессор 4 x процессор Эльбрус-4С, 800Mhz, 4 ядра/4 потока, 8МБ кэш Стандарт памяти До 384GB ECC DDR3, 12 слотов DIMM 1600 Слоты расширения 2 x PCI-E 1.0 низкопрофильный x8 2 x PCI низкопрофильный Видеоконтроллер PCI VGA 2D видеоконтроллер SiliconMotion SM718 с 16МБ памяти Жесткие диски 6 x SATA 3.0Gb/s спереди Сетевой адаптер 2 x 1G Источник питания 2 x 400W 80+ по схеме (1+1) с горячей заменой Вентиляторы 3 x вентилятор 80мм 9500об с горячей заменой Удаленное управление IPMI 1.5 через дополнительный модуль Оптический привод отсутствует Системная логика 1 или 2 южный мост КПИ Размер системы (В x Ш x Г), мм 89×437×709 Вес в упаковке, кг Около 30 кг в зависимости от конфигурации Поддержка RAID (в базовой конфигурации) программный RAID Внутренние порты ввода/вывода Контроллер КПИ: 8 x 7pin SATA 3.0 Gb/s 1 x CF для двоичного транслятора Совместимое программное обеспечение ОС «Эльбрус»

Используемая сервером ОС «Эльбрус» сертифицирована по второму классу защиты от несанкционированного доступа и по второму уровню контроля недекларированных возможностей. Новинка выпускается на заводе компании «Аквариус» в Ивановской области.