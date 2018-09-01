Открыт первый маршрут электробусов в Москве

Церемония, посвященная началу регулярного движения электробусов в столице, прошла у главного входа ВДНХ. Первый электробус начал курсировать по маршруту № 73 «6-й мкр. Бибирева — ВДНХ (южный вестибюль)». Как и при запуске МЦК, в первый месяц проезд в электробусах будет бесплатным.

Ожидается, что до конца года электробусы запустят еще на пяти городских маршрутах, которые проходят через 22 столичных района. Электробусы поедут по маршруту автобуса Т25 «Проспект Буденного» — «Метро «Лубянка» — «Политехнический музей», троллейбуса № 83 «Уссурийская улица» — «Метро «Преображенская площадь», троллейбуса № 42 «Рижский вокзал» — «Метро «Петровский парк», троллейбуса № 76 «Холмогорская улица» — «Метро «ВДНХ», троллейбуса № 36 «Бескудниковский переулок» — «1-я Останкинская улица».

В мае 2018 года правительство Москвы провело два аукциона на поставку электробусов в Москву, победителями которых стали крупнейшие российские автопроизводители — «Камаз» и группа ГАЗ. С каждым из них заключен контракт на поставку 100 электробусов (итого 200 машин) и 31 ультрабыстрой зарядной станции (итого 62 зарядные станции). Производители будут в течение 15 лет отвечать за качественную и надежную работу электробусов и зарядных станций.

В декабре 2018 года будет разыгран еще один лот на 100 электробусов для Москвы, а в 2019-2020 годы планируется покупать ежегодно по 300 машин. Уже с 2021 года город будет приобретать только электробусы вместо дизельных автобусов. Ожидается, что к 2019 года Москва займет первое место среди европейских городов по доле экологичного электрического и газового подвижного состава в парке общественного транспорта. На электротяге в Москве работают порядка 900 трамваев и свыше 1 тысячи троллейбусов.

Московский электробус вмещает не менее 85 пассажиров, имеется 30 сидячих мест. Заряжаются машины с помощью пантографа на ультрабыстрых зарядных станциях, которые размещены на конечных остановках. В электробусах установлен низкий уровень пола, пандусы (аппарели) и накопительная площадка, которые обеспечивают высокий комфорт для всех пассажиров, включая маломобильных. Салон электробуса оснащен системами климат-контроля, спутниковой навигации, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, информационными медиаэкранами и бесплатным Wi-Fi. Кроме того, для обеспечения высокого уровня безопасности пассажиров в электробусах имеется автоматическая система информирования, датчики задымления и температуры, тревожные кнопки, система видеонаблюдения.