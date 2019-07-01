Импортозамещение. Июнь 2019 года. Реализовано 20 проектов!

Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделаноунас» и иных ресурсов, в России

реализованы более 1258 проекта импортозамещения!

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1. Разработана технология первого в стране промышленного производства сверхустойчивого полимера для использования в высокотехнологичных отраслях. Опытные партии полиэфирэфиркетона (ПЭЭК) уже поставляются заказчикам, в числе которых предприятия Ростеха, Росатома и Роскосмоса.

Полиэфирэфиркетон предназначен для эксплуатации в экстремальных условиях: при высоких температурах и в химически агрессивной среде. Он устойчив к механическим и электрическим нагрузкам, а также к радиационному излучению в открытом космосе.

Технология синтеза ПЭЭК разработана и запатентована Институтом пластмасс имени Г. С. Петрова холдинга «РТ-Химкомпозит». В настоящий момент это предприятие уже организовало малотоннажное производство полимера, сейчас идет работа над технологией промышленного производства.

«Потребность российской промышленности в ПЭЭК оценивается в 27 тонн в год на период 2019-2024 годы, и пока основные поставки идут из стран Европы и США. Технология, разработанная холдингом „РТ-Химкомпозит“ Госкорпорации Ростех в рамках решения задачи по импортозамещению, позволит полностью заменить иностранные аналоги», — заявил исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

https://sdelanounas.ru/blogs/120687/

2. Специалисты ПАО «Новосибирский институт программных систем» (входит в контур управления компании АО «Концерн „Автоматика“ госкорпорации „Ростех“) разработали среду разработки программного обеспечения на отечественной платформе, сообщил гендиректор НИПС Александр Ляпидевский журналистам в среду.

„Из ключевых проектов, которые мы завершили буквально недавно — создание среды разработки программного обеспечения на отечественной платформе „Эльбрус“ — Java-машины. Теперь, фактически, разработчики могут создавать программное обеспечение на отечественной платформе, это большой прорыв“, — сказал он.

Также, отметил он, институт может являться центром переноса импортного программного обеспечения на отечественную платформу, что является одним из ключевых направлений импортозамещения.

https://sdelanounas.ru/blogs/120671/

3. ООО „БИОПРОДМАШ“ (г. Санкт-Петербург) запустило в промышленную эксплуатацию в п. Крестцы Новгородской области крупнейшее в России производство по выпуску технологической пищевой добавки — пищевой клетчатки под торговой маркой „PROFIBER“. Завод в Новгородской области производит около 3 тысяч тонн клетчатки в год.

Продукция предприятия позволит отечественным компаниям мясной, молочной, кондитерской и хлебопекарной промышленности снизить себестоимость продукции без потери качества за счет отказа от дорогостоящих аналогов зарубежных производителей.

https://sdelanounas.ru/blogs/120603/

4. Холдинг „Росэлектроника“ Госкорпорации Ростех открыл производственную линию по выпуску продукции из медицинского пластика для лабораторных исследований мощностью 85 млн единиц в год. Поэтапное развитие производства позволит к 2021 году производить до 450 млн пластиковых изделий для лабораторных исследований в год.

Новое производство, созданное в Ярославской области на Рыбинском заводе приборостроения, входящем в концерн „Вега“ холдинга „Росэлектроника“, выпускает один из наиболее востребованных расходных материалов для лабораторных исследований — микропробирки типа Эппендорф.

„Открытие нового высокотехнологичного производства — первый этап проекта, направленного на реализацию программы импортозамещения. К 2021 году мы планируем выйти на производство полного ассортимента лабораторного пластика и покрыть до 30% потребности российского рынка в целевых сегментах. Производимая продукция будет соответствовать всем международным стандартам“, — заявил генеральный директор концерна „Вега“ Вячеслав Михеев.

https://sdelanounas.ru/blogs/120582/

5. В г. Фурманов Ивановской области открылся новый ткацкий цех.

ХБК „Шуйские ситцы“ реализует масштабный инвестиционный проект. Первая его часть — ткацкое производство. Закуплено и установлено 97 ткацких станков.

Это даст возможность выпускать более тонкие, легкие и прочные ткани для домашнего текстиля и ткани специального назначения для расширения ассортиментных возможностей комбината. В рамках проекта компания наладила производство натуральных тканей сложных структурных переплетений — сатина, атласа, перкаля, тканей одежной группы.

В частности, предприятие сможет выпускать ткани сложного переплетения шириной 220 см для домашнего текстиля и ткани технических специального назначения шириной 160 см из смесовой пряжи кольцевого способа прядения.

Для Ивановской области это не только создание новых рабочих мест, но и импортозамещение. Ранее „Шуйские ситцы“ частично закупали сырье в Узбекистане. Сейчас переходят на полный цикл.

На текущий момент, по данным компании, доля иностранных производителей на рынке сатина составляет 90%. Благодаря реализации проекта этот показатель снизится приблизительно до 45%.

https://sdelanounas.ru/blogs/120848/

6. Новосибирские инженеры официально завершили испытания первого российского „умного“ накопителя энергии большой мощности.

Новосибирские инженеры из компании „Системы накопления энергии“ (СНЭ, проект Роснано) и ученые НГТУ НЭТИ завершили испытания головного образца первого отечественного „умного“ накопителя энергии большой мощности, приемка которого официально завершилась в Новосибирске в мае 2019 года. Устройство не просто запасает энергию и отдает ее в сеть, а само решает, в какое время и в каком количестве это делать в зависимости от задач, которые перед ним стоят. Создание „умных“ накопителей соответствует потребностям рынка EnergyNet Национальной технологической инициативы. Разработка выполнена в том числе на средства гранта Минобрнауки России.

https://sdelanounas.ru/blogs/120912/

7. Северо-Западный филиал Российского Речного Регистра выдал свидетельство о признании на производство судовых двигателей предприятию „Дизельзипсервис“. В соответствии с Правилами Российского Речного Регистра предприятие стало изготовителем судовых двигателей внутреннего сгорания дизельных типа М 400Д, М 401Д по согласованной с РРР документации.

Модель М400Д (М401Д) предназначена для установки на речные и морские скоростные суда на подводных крыльях. Её мощность составляет 736 кВт. По заявкам производителя, она сможет составить конкуренцию зарубежным аналогами.

https://sdelanounas.ru/blogs/120892/

8. Компания NSG, российский разработчик и производитель телекоммуникационного оборудования, приступила к серийному производству маршрутизаторов серии NSG-3000 на основе процессора Байкал-Т1 (BE-T1000) российской компании „Байкал Электроникс“. Таким образом, NSG делает очередной шаг по пути практического импортозамещения, которым она следует уже более 25 лет.

Новая разработка лежит в русле политики на построение суверенного российского Интернета и устранение технологической зависимости от импортных продуктов. Особый интерес она представляет для разработки доверенных систем. Устройство работает под управлением ПО NSG Linux 2.1, поддерживающего современные технологии IP и VPN.

https://sdelanounas.ru/blogs/121174/

9. Магистральный грузовой электровоз переменного тока 3ЭС5С, изготовленный на Новочеркасском электровозостроительном заводе по программе импортозамещения, завершил опытный пробег 5000 км на испытательном полигоне в городе Щербинка Московской области.

В ходе испытаний локомотив показал полное соответствие заявленным техническим условиям. Была проверена работа тяговой системы на скоростях от 0 до 120 км/ч под нагрузкой с составом массой 5400 т. Результаты опытного пробега оцениваются положительно.

3ЭС5С будет обеспечивать надежную работу на магистралях со сложным профилем в тяжелых климатических условиях БАМа и Транссиба. Он создан в рамках концепции развития тяжеловесного грузового железнодорожного движения ОАО „РЖД“ и реализуется при поддержке Минпромторга России.

https://sdelanounas.ru/blogs/121124/

10. 18 июня новый фармацевтический завод „Безен Хелскеа“ открылся в индустриальном парке „Новоселки“ в Ярославле.

В феврале этого года на предприятии была выпущена валидационная серия оригинального лекарственного препарата микронизированного прогестерона, идентичного природному гормону организма. Запуск коммерческой серии препарата запланирован на вторую половину 2019 года. Ежегодно предприятие может выпускать более 10 миллионов упаковок. В перспективе производственных мощностей завода будет достаточно, чтобы удовлетворить потребность не только России, но и стран ЕврАзЭС.

https://sdelanounas.ru/blogs/121121/

11. Пермская компания „Форвард“ впервые в России разработала и запустила серийное производство велосипедной рамы из карбона.

Представители Правительства Пермского края, осмотрев новое производство велосипедов, предложили сотрудничество в развитии системы проката спортивного инвентаря. По Перми должны будут установлены пункты проката велосипедов. Также предприятие „Форвард“ ведет переговоры с Amazon, что позволит продавать велосипеды по всему миру.

https://sdelanounas.ru/blogs/121112/

12. Группа компаний „Хевел“ завершила модернизацию производственных мощностей на заводе в Новочебоксарске. Годовой объем выпуска гетероструктурных солнечных модулей увеличен со 160 до 260 МВт, что позволило на 50 процентов обеспечить текущие потребности российского рынка солнечной энергетики. Также с этого дня завод начал производить двухсторонние солнечные ячейки и модули, мощность фронтальной стороны которых достигает 380 Вт.

Масштабные работы по расширению действующей производственной линии завода были проведены при поддержке федерального Фонда развития промышленности (ФРП) и Фонда развития моногородов (МОНОГОРОДА.РФ).

https://sdelanounas.ru/blogs/121327/

13. В рамках диверсификации производства Раменский приборостроительный завод холдинга КРЭТ приступил к производству инновационных приборов очистки и обеззараживания воздуха. Новинка будет представлена на Международном военно-техническом форуме „Армия-2019“.

"Начало производства инновационного оборудования для очистки воздуха в помещениях — это выход на емкий рынок климатической техники, — отметил первый заместитель генерального директора КРЭТ Владимир Зверев. — Уверен, что в рамках политики импортозамещения новая продукция Раменского приборостроительного завода займет достойное место среди представленного на рынке оборудования по очистке воздуха и откроет новые перспективы развития предприятия».

https://sdelanounas.ru/blogs/121257/

14. Впервые в истории XXVI Международной специализированной выставки технологий горных разработок «УГОЛЬ РОССИИ И МАЙНИНГ» гостям и участникам был представлен российский аналог футеровки ковша горнодобывающей техники направления GET- собственная разработка резидента технопарка высоких технологий Свердловской области — компании «МЕХАНИК».

Разработка «МЕХАНИКа» была применена заводом- партнером ООО «Гранит» (город Иваново) при изготовлении ковша для Komatsu PS 1250 объемом 6 м3. Кроме этого, систему «МЕХАНИК» установил на свой новый экскаватор СХ800 В официальный дилер японской техники CASE. Простота и надежность системы, адаптация под работу в сверхсложных условиях отмечены всеми техническими специалистами — участниками выставки.

https://sdelanounas.ru/blogs/121219/

15. Машиностроительное предприятие «Винета» из Ленобласти изготовило установочную серию перспективных устройств очистки воздуха инерционного типа для патрульных кораблей ВМФ России проекта 22160. Об этом Mil.Press FlotProm рассказал директор компании Игорь Суховинский. Изделия стали результатом выполнения научно-исследовательской работы «Облако». Его провели совместно с Центральным аэрогидродинамическим институтом (ЦАГИ) имени Николая Жуковского.

«В рамках этой работы на нашем предприятии освоено изготовление тонкостенных профильных деталей сложной формы из угольных препрегов, — сказал Игорь Суховинский. — В наш адрес также поступил запрос от ЦМКБ „Алмаз“ на проектирование устройств очистки воздуха газотурбинного двигателя для корвета проекта 20386».

Как пояснил изданию Игорь Плещенков — ведущий инженер-конструктор I категории по внедрению нового оборудования ООО «Винета» — работа проведена в рамках программы импортозамещения. До разработки отечественных изделий на корабли ВМФ поставлялась продукция британской компании Premaberg.

https://sdelanounas.ru/blogs/121342/

16. Как сообщила пресс-служба портала «Официальный Татарстан», на территории особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане открыт завод по производству средств защиты растений, а также полимерной тары для их упаковывания.

В проект, с планируемым объемом производства 50 млн литров жидких пестицидов и 8 млн канистр полимерной упаковки в год, направленный на импортозамещение зарубежных аналогов, процент которых в РФ на момент строительства завода в конце 2017 года составлял примерно 60%, инвестировано более 4,5 млрд руб. Общее количество рабочих мест до конца года возрастет до 300.

https://sdelanounas.ru/blogs/121486/

17. 28 июня на прессово-рамном заводе «КАМАЗа» состоялось торжественное мероприятие по случаю запуска новой линии по производству алюминиевых топливных баков.

До запуска этой линии в России не производились алюминиевые топливные баки, которые соответствовали бы требованиям «КАМАЗа» по качеству и объёму, поэтому предприятие закупало продукцию за границей. В 2017 году «КАМАЗ» принял решение об организации собственного производства алюминиевых топливных баков. В 2018 году проект был поддержан Фондом развития промышленности (ФРП), который предоставил ведущему российскому производителю грузовой техники заем по программе «Комплектующие изделия».

https://sdelanounas.ru/blogs/121482/

18. В ОЭЗ «Дубна» состоялась церемония открытия двух новых предприятий резидентов — «Фабрики РТТ» по производству медицинских линейных ускорителей для лечения онкологии и «Биофармлаб», на котором приступили к выпуску парфюмерно-косметической продукции.

Разрешение на ввод своих объектов в эксплуатацию «Фабрика радиотерапевтической техники» получила в конце прошлого года, а «Биофармлаб» в начале 2019-го. После оформления необходимой документации, ответственного этапа установки и пусконаладки высокотехнологичного оборудования, на первом предприятии начали сборку аппаратов для лучевой терапии онкологических заболеваний, а на втором приступили к серийному выпуску продукции широко известной парфюмерно-косметической марки Librederm.

https://sdelanounas.ru/blogs/121475/

19. В Вологде открыли крупнейшую в России фабрику по производству детского питания.

В Вологде состоялось открытие первой в стране фабрики завершающего цикла по производству сухих детских смесей «Нестле». Ранее подобная продукция выпускалась только на заводе компании в Швейцарии.

Объем инвестиций превысил 1,9 млрд. рублей. Планируется, что фабрика будет производить не менее 12 000 тонн сухих детских смесей в год.

https://sdelanounas.ru/blogs/121466/

20. Новое предприятие ООО «АРМЗ Горные машины» (входит в контур управления АО «Атомредметзолото"/Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом») по производству горной шахтной техники в Забайкалье начало свою работу. Совместный проект французской компании «Aramine» и АО «Атомредмтезолото» вышел на новый уровень развития. Высокотехнологичная горношахтная техника будет производиться под российским брендом ARGO.

«Локализованная техника более чем на 20 процентов дешевле импортной. Стоимость ее производства и эксплуатации на 10% ниже своих кабельных и на 15% — дизельных аналогов, — подчеркнул исполнительный директор ООО «АРМЗ Горные машины» Игорь Семенов».

https://sdelanounas.ru/blogs/121462/