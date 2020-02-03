Импортозамещение: январь 2020 года. Реализовано 17 проектов.

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Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделаноунас» и иных ресурсов, в России

реализованы более 1383 проекта импортозамещения!

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Январь 2020 года — 17 проектов:

1. Научно-исследовательский институт приборостроения им. Тихомирова (входит в концерн «Алмаз-Антей») разработал и представил на МВМС-2019 буксируемый гидролокационный комплекс «Дон», который способен работать на глубине до 300 метров.

БГК «Дон» создан для картографирования дна, поисковых операций или выявления навигационных опасностей.

По словам Анатолия Скнаря, главного конструктора «Дона», комплекс позволяет работать в условиях, в которых большинство других применяемых гидролокаторов функционирует некорректно.

Комплекс разработан в инициативном порядке, в рамках программы импортозамещения. Гидролокаторы для таких глубин не поставляются в Россию из-за санкций.

https://sdelanounas.ru/blogs/129171/

2. Первая в Краснодарском крае роботизированная линия по штамповке дисков для дисковых борон (агрегат для обработки почвы) заработала на предприятии «БДТ-АГРО», где производят порядка 300 моделей почвообрабатывающей техники.

Технология разработана инженерами компании — диски для бороны разогревают не газом, а электроэнергией. Кроме того, ручной труд заменён роботизированным конвейером.

Дискование в сельском хозяйстве — очень важный процесс для рыхления верхнего слоя почвы. Дискование применяется для уничтожения сорняков и ухода за посевами многолетних трав.

Ключевая деталь дисковых борон — гладкие диски или диски с вырезами, собранные в батареи. Во время движения диски вращаются и разрезают пласты почвы, рыхлят ее и перемешивают.

Ранее ключевую деталь для производства дисковых борон — сами диски — специалисты «БДТ-АГРО» закупали за рубежом — в Италии и Испании. Теперь предприятие сможет производить их самостоятельно.

https://sdelanounas.ru/blogs/129249/

3. Уралкриомаш (входит в группу УВЗ) отправил компании «НОВАТЭК — Челябинск» оборудование для нового завода по производству сжиженного природного газа в Магнитогорске.

По заказу региональной газовой компании «НОВАТЭК-Челябинск» в рамках политики импортозамещения уральскими криогенщиками разработана и изготовлена система оборудования «Блок хранения и выдачи сжиженного природного газа». В нее входят четыре криогенные емкости объемом 100м3 в вертикальном исполнении. Такие изделия предприятие производит впервые.

https://sdelanounas.ru/blogs/129340/

4. Предприятие Объединенной металлургической компании — завод «Трубодеталь» (АО «Трубодеталь», г. Челябинск) отправил заказчику — нефтедобывающей компании «Газпромнефть-Оренбург» — первую отечественную установку отбензинивания попутного нефтяного газа. Установка представлена в блочно-модульном исполнении. Она предназначена для работы на Царичанском+Филатовском нефтяном месторождении в Оренбургской области.

https://sdelanounas.ru/blogs/129372/

5. В Бобровском районе Воронежской области введены в эксплуатацию две площадки селекционно-генетического центра компании. Общий объем инвестиций в проект составил 4 млрд руб.

Комплексы «Буравлянский» и «Морозовский» рассчитаны на 3500 голов свиноматок. Техническое решение объектов разработано с учетом лучших мировых практик и технологий, отвечает высокому уровню стандартов экологической безопасности.

Основные задачи СГЦ — устранение дефицита племенных ресурсов пород свиней интенсивного мясного типа (йоркшир, ландрас, дюрок), в том числе в рамках импортозамещения, повышение эффективности региональной селекционной программы по промышленному скрещиванию и гибридизации, оптимизация технологического процесса в части обеспечения производства свиньями собственной селекции.

https://sdelanounas.ru/blogs/129484/

6. 16 января в г. Волжский Волгорадской области запустили первую линию нового импортозамещающего производства по выпуску ниппелей и коллекторов для алюминиевых и биметаллических радиаторов центрального отопления.

Реализация проекта позволит локализовать выпуск радиаторов отопления и закрыть потребности отечественных производителей в комплектующих, снизив технологическую зависимость от иностранных поставщиков.

После выхода нового цеха на полную мощность компания сможет ежегодно выпускать 52 миллиона стальных ниппелей и 3,24 миллиона коллекторов. Инвестпроект стоимостью 265,5 млн руб. реализует ООО «ВАТИ-АВТО». Его реализация позволит увеличить объем производства предприятия на 1 млрд руб. — до 3,5 млрд. Порядка 25% продукции завод планирует поставлять на экспорт.

https://sdelanounas.ru/blogs/129474/

7. На Международной выставке «Интерполитех-2019» компания «Дальприбор» представила акустический размыкатель «Мальва» собственной разработки и производства. Изделие представляет из себя устройство для постановки и подъема океанографического оборудования. При его использовании на поверхности воды нет никаких указаний на наличие подводных объектов. По словам генерального директора «Дальприбора» Романа Титкова, размыкатели раньше приобретали у иностранных компаний, но после введения санкций они стали недоступны.

https://sdelanounas.ru/blogs/129566/

8. В Москве 22 января после масштабной реконструкции открылся новый производственный цех Московского эндокринного завода. Благодаря модернизации МЭЗ начал выпускать новые лекарства, в том числе доступные аналоги импортных.

Работы проводились на площади почти 3 тысячи м2.

Инвестиции в проект составили 1,2 млрд рублей. Создано 90 высокотехнологичных рабочих мест.

https://sdelanounas.ru/blogs/129696/

9. Благовещенский арматурный завод (Башкирия, входит в состав Объединенной металлургической компании, АО «ОМК») увеличил объем производства трубопроводной арматуры высокого давления и больших диаметров. Это осуществлено в рамках стратегии по расширению ассортимента выпускаемой продукции БАЗа.

Предприятие оперативно нарастило выпуск в связи с возрастающим спросом на данную продукцию со стороны российских предприятий ТЭК, которые ранее были ориентированы на ее зарубежные аналоги. Также в несколько раз расшилась ее номенклатура.

https://sdelanounas.ru/blogs/129690/

10. В Кировском районе Калужской области запустили импортозамещающее производство компонентов для ароматизаторов. Общий объем инвестиций составил 500 млн рублей, из них в новый цех вложено 210 млн рублей.

Новый цех открыт в филиале ООО «Зеленые линии». Здесь будут выпускать химически синтезированные вещества, которые в качестве компонентов будут использоваться в создании ароматизаторов для различных отраслей промышленности.

Проект получил название «Ароматика». На его реализацию была выделена федеральная субсидия в размере 90 млн рублей.

https://sdelanounas.ru/blogs/129673/

11. Предприятие «КейЭйСи» в городе Кинешма Ивановской области запустило новую линию производства автомобильных пружин.

Общая стоимость проекта — 157,2 млн рублей.

Год назад компания «КейЭйСи» получила льготный займ Фонда развития промышленности в размере 108 млн рублей по программе «Комплектующие изделия». С целью развития многопрофильного, импортозамещающего производства компания реализует проект по созданию производства пружин подвески автомобилей за счет внедрения технологии холодной навивки, что позволит увеличить срок службы на 40 процентов.

https://sdelanounas.ru/blogs/129669/

12. Уникальная отечественная система частотного регулирования запущена на магистральном газопроводе «Газпрома» Ямбург-Елец-Тула-2. Разработчик и изготовитель крупнейшей в России системы — резидент ОЭЗ «Дубна» компания «ГП ЭНЕРГОИМПЭКС».

Российский разработчик систем регулирования электрической мощности группа предприятий «ЭНЕРГОИМПЭКС» разработала проект и выполнила полный комплекс работ по изготовлению и внедрению преобразователей частоты ТПЧ-10/25000 для нужд ООО «ГАЗПРОМ трансгаз Москва». На эти работы ушло около двух лет.

На сегодняшний день это крупнейшие преобразователи частоты, когда-либо разработанные и изготовленные в России.

https://sdelanounas.ru/blogs/129655/

13. Саранская IT-компания отчиталась о релизе первой российской системы класса process mining Proceset. На сегодня это единственная команда в стране, которая предложила альтернативу зарубежным разработкам в этой сфере.

В 2019 году созданная в Саранске система класса process mining Proceset вошла в реестр отечественного ПО.

Изначально мы были сфокусированы на создании системы мониторинга рабочего времени CrocoTime. Этот коммерчески успешный продукт затем позволил плавно перейти к теме process mining, — рассказал генеральный директор компании «Инфомаксимум» Александр Бочкин. — Во многом помогли действующие клиенты: общение с ними привело к пониманию, что существующих на IT-рынке решений современному бизнесу недостаточно.

Process mining — это технология для визуализации и анализа бизнес-процессов на основе исследования логов информационных систем.

https://sdelanounas.ru/blogs/129630/

14. 20 января в г. Дзержинске Нижегородской области состоялся запуск первого в России завода по импортозамещающему производству наномодифицированных полимеров ООО «ОКАПОЛ».

Производимая заводом продукция — наномодифицируемые полимеры и новые композиционные материалы используются в тяжелом и нефтегазовом машиностроении, топливно-энергетическом комплексе и даже в медицине. ООО «ОКАПОЛ» разрабатывает и производит модифицированные полимерные нанокомпозиты, которые используются в качестве модифицирующих добавок в термосетах, термопластиках, каучуках, красках, покрытиях, композиционных материалах и т. д. Это отечественная технология мирового уровня — не копирование того, что сделано за рубежом, а создание своих собственных решений.

Объем инвестиций в новое производство составил 340 млн рублей. Благодаря реализации проекта в регионе будет создано 150 новых рабочих мест.

https://sdelanounas.ru/blogs/129625/

15. ОАО «РЖД» реализует проекты импортозамещения в IT-сфере. Как сообщили в Главном вычислительном центре (ГВЦ), к сегодняшнему дню рабочие места на всей сети переведены на использование «Яндекс.Браузера» вместо применявшихся до этого браузеров различных производителей. Завершается перевод электронной почтовой системы компании с Microsoft Exchange Server на отечественные сервисы Communi-Gate Pro.

Работы на данном направлении ведутся в соответствии с распоряжением ОАО «Российские железные дороги» от 29 июня 2018 года «О реализации Плана мероприятий ОАО „РЖД“, направленных на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2018 — 2024 годов». В соответствии с ним перевод на отечественную почтовую систему и «Яндекс.Браузер» должен быть завершён до конца 2019 года.

https://sdelanounas.ru/blogs/129828/

16. Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» выпустил офтальмологический аппарат для микрохирургических операций на глазах, который в два раза дешевле, чем аналогичный прибор японского производства. Интерес к аппарату под брендом «Зенит» уже проявил ряд частных медицинских центров.

Потребность в этой технике на рынке очень высока: по статистике, у каждого седьмого жителя страны диагностированы различные болезни глаз. Комплекс на 80% изготовлен из отечественных компонентов, его цена составит 1,2 млн рублей — это примерно в два раза дешевле японского аналога.

https://sdelanounas.ru/blogs/129911/

17. Новый объект общей площадью 720 квадратных метров расположен на территории «Новокуйбышевского завода катализаторов» и способен производить до 6 тонн катализаторов ежемесячно. До настоящего момента в России такие технологические возможности отсутствовали.

Опытно-промышленный комплекс комплекс позволит отрабатывать технологии производства катализаторов процессов нефтепереработки и нефтехимии с учетом перехода на крупнотоннажное производство. В настоящее время доля импорта в катализаторах гидроочистки составляет около 90-95%. За счет развития высокотехнологичного производства «Роснефть» планирует снизить этот показатель до 50% к 2024 году.

https://sdelanounas.ru/blogs/129878/