Обзор: в январе 2020 г. в России открылось 20 предприятий агропрома
В январе открылись 20 новых производств агропрома, причем связанных с перработкой только одно, все остальное из базовых отраслей. Общий объем инвестиций порядка 20 млрд рублей.
Шестой свиноводческий комплекс ГК «АГРОЭКО» заработал в Тульской области
Последний из запланированных свиноводческих комплексов — ферму «Новотроицкая» — ввела ГК «АГРОЭКО» в Куркинском районе Тульской области.
В строительство объекта было инвестировано 1,5 млрд рублей.
«АгроТерра» запустила семенную линию сои в Курской области
Группа компаний «АгроТерра» запустила в эксплуатацию семенную линию на базе своего элеваторного комплекса в поселке Камыши (Курская область). Пропускная способность линии — 10 тонн семян в час, что позволяет оперативно обеспечивать качественным семенным материалом не только хозяйства компании, но и заказчиков.
На Гайской птицефабрике в Оренбургской области запущен комбикормовый цех
Открытие собственного цеха по производству кормов для птицы состоялось в СПК «Птицефабрика Гайская». Мощности позволяют производить 20 тонн кормов разных модификаций в час.
В строительство вложено 586 млн рублей.
За счет строительства завода было создано 30 рабочих мест.
Башкирское ООО Племзавод «Урожай» запустило первую очередь молочного комплекса на 1600 голов КРС
ООО Племзавод «Урожай» запустило первую очередь молочного комплекса на 1600 голов КРС в Илишевском районе Башкирии. Коровник заполнен высокопродуктивным молочным поголовьем.
Здесь планируется производить порядка 13 тысяч тонн молока в год.
Общий объём инвестиций составит около 480 млн рублей.
В Кировской области открыт новый корпус Советской птицефабрики
Советская птицефабрика запустила очередной высокотехнологичный корпус. Здесь поместятся 145тысяч кур-несушек породы кросс ломан белый.
К концу этого года по итогу программы модернизации во всех цехах птицефабрики планируют разместить один миллион кур-несушек .
В общей сложности в развитие производства вложили более 200 млн рублей.
В Адыгее открылся комплекс по производству и переработке козьего молока
Молочно-товарный комплекс по производству и переработке козьего молока, реализуемый в республике «Агрохолдинга Мирный» и его дочерней компанией «Мирный-Адыгея», открылся в поселке Трехречный Майкопского района.
Построена первая молочная ферма, рассчитанная на 2 тыс. коз, завершается строительство мини-завода по переработке молока, установлен доильно-молочный блок. В ноябре 2019 года предприятие завезло из Нидерландов более одной тысячи голов племенных коз зааненской породы, в апреле планируется завоз второй партии поголовья на 550 голов.
Инвестиции в проект превысили 600 млн рублей.
Под Калининградом открылся новый птицеводческий комплекс
В декабре 2019 года в посёлке Котельниково Зеленоградского городского округа был запущен в эксплуатацию птицеводческий и птицеперерабатывающий комплекс.
Производственная мощность новой птицефабрики оценивается примерно в 6,5 млн голов бройлеров в год.
Козья ферма открылась на Ставрополье
Крупнейшая в Ставропольском крае козья ферма открыта в селе Надежда Шпаковского района. Инициатор проекта — ООО «Козий молочный комплекс «Надеждинский».
В настоящее время на ферме содержится 1030 голов голландских коз, в планах увеличение поголовья дойного стада до 2030 голов.
В ближайшие два месяца инвестор планирует начать переработку производимого молока, на территории создан комплекс, который будет производить порядка 2 тыс. тонн козьего молока, кефира, йогурта и сыров в год.
Общий объём вложений в проект составил 497 млн рублей.
В Удмуртии в СПК «Маяк» открыт коровник с профилакторием на 400 голов КРС
Молочные хозяйства Удмуртии планируют в рамках обновления производственной базы открыть 37 новых молочно-товарных ферм и 15 помещений шлейфа в 2020 году. В середине января 2020 года уже состоялось открытие первого из запланированных объектов — животноводческого помещения на 400 голов в СПК «Маяк» Кезского района республики.
В Пензенской области открылся птицеводческий цех, оснащенный российским оборудованием
В селе Маис на базе крестьянского (фермерского) хозяйства Андрея Чечерина состоялось открытие нового птицеводческого цеха. Предприятие полностью оснащено отечественным оборудованием.
В птицеводческом цехе по выращиванию молодняка кур-несушек установили оборудование, произведенное российской машиностроительной компанией «ГОЗСА» из Московской области.
В Удмуртии введена в строй первая очередь крупного молочного комплекса
17 января в СПК «Колос» Вавожского района Удмуртии открылась первая очередь крупного молочного комплекса на 1712 голов КРС.
В запуск нового производства инвестировано 300 млн рублей.
Во Владимирской области открылся новый животноводческий комплекс
В деревне Горки Судогодского района Владимирской области состоялось открытие нового животноводческого комплекса. Комплекс на 400 голов был построен с нуля, в нем есть доильный зал, родильное отделение. Руководство фермы закупило племенной скот во Владимирской области, чтобы поддержать местных животноводов.
Комплекс оснащен цехами с оборудованием для оптимально быстрого охлаждения свежего молока. Все молоко производитель поставляет на «Судогодский молочный завод».
Строительство комплекса обошлось всего в 220 млн рублей.
ГК Агроэко ввела в эксплуатацию 2 селекционно-генетических комплекса в Воронежской области
В Бобровском районе Воронежской области введены в эксплуатацию две площадки селекционно-генетического центра компании.
Комплексы «Буравлянский» и «Морозовский» рассчитаны на 3500 голов свиноматок. Техническое решение объектов разработано с учетом лучших мировых практик и технологий, отвечает высокому уровню стандартов экологической безопасности.
Общий объем инвестиций в проект составил 4 млрд руб.
В Ивановской области начал работу крупный животноводческий комплекс группы компаний «Дымов»
Животноводческий комплекс «Петровский» компании «Тарбаево» в Гаврилово-Посадском районе начал работу в режиме опытной эксплуатации. Завезена первая партия животных в количестве 1400 голов, следующая поставка сельскохозяйственных животных ожидается в феврале-марте.
Общий объём инвестиций — более 2 млрд рублей.
В результате реализации инвестиционного проекта в монопрофильном муниципальном образовании — Петровском городском поселении — будет создано более 100 рабочих мест.
(+2) В Воронежской области открылись два животноводческих комплекса ГК «ЭкоНива»
10 января ООО «ЭкоНиваАгро» (входит в ГК «Эконива») запустило в эксплуатацию два животноводческих комплекса в Лискинском и Бобровском районах Воронежской области.
В селе Песковатка Бобровского района создали 145 рабочих мест. В комплексе 6,8 тыс. голов, из которых 2,8 тыс. — дойное стадо. Производительность молока в сутки — 80-90 т.
Комплекс в селе Петропавловка Лискинского района рассчитан на такое же количество голов. Кроме того, там предусмотрены площадки для выращивания молодняка (на 4 тыс. голов), коровник с родильным отделением на 850 животных, доильно-молочные блоки. На предприятии также около 145 рабочих мест.
Инвестиции в каждый комплекс составили 2,58 млрд рублей (x2).
На Великолукском мясокомбинате построен новый производственный комплекс
В Псковской области на Великолукском мясокомбинате открыт новый производственный комплекс по переработке и выпуску готовой продукции и полуфабрикатов.
Выпуск готовой продукции увеличен на 40%. Цех построен как для увеличения объема выпуска колбасных изделий, так и расширения ассортимента натуральных полуфабрикатов, и упаковки порционной продукции в штучном формате для отгрузки потребителям.
Инвстиции более 4 млрд рублей.
На предприятии создано дополнительно около 1200 рабочих мест
Небольшие проекты
В Ивановской области открылась ферма на 200 голов КРС
В Чеченской Республике построена первая спецплощадка по выращиванию молодняка молочных пород КРС
В Архангельской области открыли две новые фермы
Итого за январь 2020
20 новых предприятий
Из них 6 с инвестициями более 1 млрд. рублей (16,6 млрд руб.).
Объем заявленных инвестиций в реализацию проектов более 20 млрд рублей.
У 4 проектов размер инвестиций неизвестен.
По отраслям
Фермы КРС — 9 (20500 голов)
Свиноводство — 3 (49.5 тыс. голов)
Птицеводство — 3
Переработка — 1
Теплицы — 0 (0 га)
Корма — 1
Хранение — 0
Производство грибов — 0
Семеноводство — 1
МРС — 2 (4000 тыс. голов)
Другое — 0
Читайте также...
- Обзор: в марте 2018 в России открылось 18 предприятий агропрома
- Агропромышленный комплекс страны во 2 квартале 2018 года (обзор новых производств)
- Обзор: в апреле 2018 в России открылось 19 предприятий агропрома