Обзор: в январе 2020 г. в России открылось 20 предприятий агропрома

В январе открылись 20 новых производств агропрома, причем связанных с перработкой только одно, все остальное из базовых отраслей. Общий объем инвестиций порядка 20 млрд рублей.

Шестой свиноводческий комплекс ГК «АГРОЭКО» заработал в Тульской области

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Последний из запланированных свиноводческих комплексов — ферму «Новотроицкая» — ввела ГК «АГРОЭКО» в Куркинском районе Тульской области.

В строительство объекта было инвестировано 1,5 млрд рублей.

«АгроТерра» запустила семенную линию сои в Курской области

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Группа компаний «АгроТерра» запустила в эксплуатацию семенную линию на базе своего элеваторного комплекса в поселке Камыши (Курская область). Пропускная способность линии — 10 тонн семян в час, что позволяет оперативно обеспечивать качественным семенным материалом не только хозяйства компании, но и заказчиков.

На Гайской птицефабрике в Оренбургской области запущен комбикормовый цех

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Открытие собственного цеха по производству кормов для птицы состоялось в СПК «Птицефабрика Гайская». Мощности позволяют производить 20 тонн кормов разных модификаций в час.

В строительство вложено 586 млн рублей.

За счет строительства завода было создано 30 рабочих мест.

Башкирское ООО Племзавод «Урожай» запустило первую очередь молочного комплекса на 1600 голов КРС

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ООО Племзавод «Урожай» запустило первую очередь молочного комплекса на 1600 голов КРС в Илишевском районе Башкирии. Коровник заполнен высокопродуктивным молочным поголовьем.

Здесь планируется производить порядка 13 тысяч тонн молока в год.

Общий объём инвестиций составит около 480 млн рублей.

В Кировской области открыт новый корпус Советской птицефабрики

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Советская птицефабрика запустила очередной высокотехнологичный корпус. Здесь поместятся 145тысяч кур-несушек породы кросс ломан белый.

К концу этого года по итогу программы модернизации во всех цехах птицефабрики планируют разместить один миллион кур-несушек .

В общей сложности в развитие производства вложили более 200 млн рублей.

В Адыгее открылся комплекс по производству и переработке козьего молока

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Молочно-товарный комплекс по производству и переработке козьего молока, реализуемый в республике «Агрохолдинга Мирный» и его дочерней компанией «Мирный-Адыгея», открылся в поселке Трехречный Майкопского района.

Построена первая молочная ферма, рассчитанная на 2 тыс. коз, завершается строительство мини-завода по переработке молока, установлен доильно-молочный блок. В ноябре 2019 года предприятие завезло из Нидерландов более одной тысячи голов племенных коз зааненской породы, в апреле планируется завоз второй партии поголовья на 550 голов.

Инвестиции в проект превысили 600 млн рублей.

Под Калининградом открылся новый птицеводческий комплекс

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В декабре 2019 года в посёлке Котельниково Зеленоградского городского округа был запущен в эксплуатацию птицеводческий и птицеперерабатывающий комплекс.

Производственная мощность новой птицефабрики оценивается примерно в 6,5 млн голов бройлеров в год.

Козья ферма открылась на Ставрополье

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Крупнейшая в Ставропольском крае козья ферма открыта в селе Надежда Шпаковского района. Инициатор проекта — ООО «Козий молочный комплекс «Надеждинский».

В настоящее время на ферме содержится 1030 голов голландских коз, в планах увеличение поголовья дойного стада до 2030 голов.

В ближайшие два месяца инвестор планирует начать переработку производимого молока, на территории создан комплекс, который будет производить порядка 2 тыс. тонн козьего молока, кефира, йогурта и сыров в год.

Общий объём вложений в проект составил 497 млн рублей.

В Удмуртии в СПК «Маяк» открыт коровник с профилакторием на 400 голов КРС

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Молочные хозяйства Удмуртии планируют в рамках обновления производственной базы открыть 37 новых молочно-товарных ферм и 15 помещений шлейфа в 2020 году. В середине января 2020 года уже состоялось открытие первого из запланированных объектов — животноводческого помещения на 400 голов в СПК «Маяк» Кезского района республики.

В Пензенской области открылся птицеводческий цех, оснащенный российским оборудованием

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В селе Маис на базе крестьянского (фермерского) хозяйства Андрея Чечерина состоялось открытие нового птицеводческого цеха. Предприятие полностью оснащено отечественным оборудованием.

В птицеводческом цехе по выращиванию молодняка кур-несушек установили оборудование, произведенное российской машиностроительной компанией «ГОЗСА» из Московской области.

В Удмуртии введена в строй первая очередь крупного молочного комплекса

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17 января в СПК «Колос» Вавожского района Удмуртии открылась первая очередь крупного молочного комплекса на 1712 голов КРС.

В запуск нового производства инвестировано 300 млн рублей.

Во Владимирской области открылся новый животноводческий комплекс

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В деревне Горки Судогодского района Владимирской области состоялось открытие нового животноводческого комплекса. Комплекс на 400 голов был построен с нуля, в нем есть доильный зал, родильное отделение. Руководство фермы закупило племенной скот во Владимирской области, чтобы поддержать местных животноводов.

Комплекс оснащен цехами с оборудованием для оптимально быстрого охлаждения свежего молока. Все молоко производитель поставляет на «Судогодский молочный завод».

Строительство комплекса обошлось всего в 220 млн рублей.

ГК Агроэко ввела в эксплуатацию 2 селекционно-генетических комплекса в Воронежской области

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В Бобровском районе Воронежской области введены в эксплуатацию две площадки селекционно-генетического центра компании.

Комплексы «Буравлянский» и «Морозовский» рассчитаны на 3500 голов свиноматок. Техническое решение объектов разработано с учетом лучших мировых практик и технологий, отвечает высокому уровню стандартов экологической безопасности.

Общий объем инвестиций в проект составил 4 млрд руб.

В Ивановской области начал работу крупный животноводческий комплекс группы компаний «Дымов»

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Животноводческий комплекс «Петровский» компании «Тарбаево» в Гаврилово-Посадском районе начал работу в режиме опытной эксплуатации. Завезена первая партия животных в количестве 1400 голов, следующая поставка сельскохозяйственных животных ожидается в феврале-марте.

Общий объём инвестиций — более 2 млрд рублей.

В результате реализации инвестиционного проекта в монопрофильном муниципальном образовании — Петровском городском поселении — будет создано более 100 рабочих мест.

(+2) В Воронежской области открылись два животноводческих комплекса ГК «ЭкоНива»

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10 января ООО «ЭкоНиваАгро» (входит в ГК «Эконива») запустило в эксплуатацию два животноводческих комплекса в Лискинском и Бобровском районах Воронежской области.

В селе Песковатка Бобровского района создали 145 рабочих мест. В комплексе 6,8 тыс. голов, из которых 2,8 тыс. — дойное стадо. Производительность молока в сутки — 80-90 т.

Комплекс в селе Петропавловка Лискинского района рассчитан на такое же количество голов. Кроме того, там предусмотрены площадки для выращивания молодняка (на 4 тыс. голов), коровник с родильным отделением на 850 животных, доильно-молочные блоки. На предприятии также около 145 рабочих мест.

Инвестиции в каждый комплекс составили 2,58 млрд рублей (x2).

На Великолукском мясокомбинате построен новый производственный комплекс

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В Псковской области на Великолукском мясокомбинате открыт новый производственный комплекс по переработке и выпуску готовой продукции и полуфабрикатов.

Выпуск готовой продукции увеличен на 40%. Цех построен как для увеличения объема выпуска колбасных изделий, так и расширения ассортимента натуральных полуфабрикатов, и упаковки порционной продукции в штучном формате для отгрузки потребителям.

Инвстиции более 4 млрд рублей.

На предприятии создано дополнительно около 1200 рабочих мест

Небольшие проекты

В Ивановской области открылась ферма на 200 голов КРС

В Чеченской Республике построена первая спецплощадка по выращиванию молодняка молочных пород КРС

В Архангельской области открыли две новые фермы

Итого за январь 2020

20 новых предприятий

Из них 6 с инвестициями более 1 млрд. рублей (16,6 млрд руб.).

Объем заявленных инвестиций в реализацию проектов более 20 млрд рублей.

У 4 проектов размер инвестиций неизвестен.

По отраслям

Фермы КРС — 9 (20500 голов)

Свиноводство — 3 (49.5 тыс. голов)

Птицеводство — 3

Переработка — 1

Теплицы — 0 (0 га)

Корма — 1

Хранение — 0

Производство грибов — 0

Семеноводство — 1

МРС — 2 (4000 тыс. голов)

Другое — 0