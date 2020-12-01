Импортозамещение. Ноябрь 2020 года. Есть 1500 проектов!

Ученые Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского (КФУ) впервые приступили к экспериментальной высадке олив в теплицах для проверки возможности их использования в аграрном производстве, в том числе и для получения оливкового масла — проректор по внешним связям КФУ Михаил Сергеев. Ранее сообщалось, что летом 2020 года в вузе начали заготавливать посадочный материал оливы и построили теплицу площадью 0,85 га в селе Маленьком Симферопольского района. «Высадили первые 150 штук, через пару недель еще 150, через месяц еще 150. Всего около 500 штук саженцев будет высажено в этом году. Мы проводим научный эксперимент в рамках национального проекта «Наука». Основной упор мы делаем на исследованиях выращивания субтропических культур в рамках рыночной модели.