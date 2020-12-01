Импортозамещение. Ноябрь 2020 года. Есть 1500 проектов!
Фото нового оборудования с профильной выставки © sdelanounas.ru
Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделаноунас» и иных ресурсов, в России реализованы более 1516 проектов импортозамещения!
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Ноябрь 2020 года — 19 проектов:
Заемщик Фонда развития промышленности «ЛитПромГарант-НН» запустил в Нижнем Новгороде новое производство комплектующих для сидений автомобилей. Уровень локализации составляет почти 90%. Компания модернизировала и расширила производство комплектующих из стальной проволоки для сидений легковых автомобилей: пружинные блоки, пружины Zig-Zag, оси, каркасы сидений, торсионы (стержни). Мощность модернизированного производственного комплекса составляет 1,4 млн автокомпонентов в месяц.
Ранее почти 100% комплектующих для автомобильных сидений, по данным компании, импортировалось из-за границы, в основном из Южной Кореи и Турции. Благодаря запуску нового производства доля зарубежных производителей на российском рынке комплектующих для автосидений снизится на 20%. В производстве «ЛитПромГарант-НН» используются отечественные материалы и сырье.
Компания «НПК Химресурс» в конце октября запустила производство эпоксидной смолы на территории ТОСЭР «Набережные Челны». Общая стоимость проекта составила 50 млн руб., создано 21 рабочее место. «Наша цель — импортозамещение, локализовать в Челнах производство твёрдой эпоксидной смолы. Спрос на продукцию достаточно высокий, и предложений, имеющихся в России, недостаточно для обеспечения всех сфер использования эпоксидной смолы, поэтому данное производство является стратегически важным», — отметил генеральный директор компании Эдуард Рафисович Яруллин.
«Газпром нефть» начала выпуск высокотехнологичного синтетического компонента присадок для производства моторных масел. Первая промышленная партия — 80 тонн высокощелочного сульфоната кальция — произведена на Омском заводе смазочных материалов (ОЗСМ) «Газпром нефти», одном из самых современных профильных предприятий России. Сульфонат кальция — это ключевой компонент, необходимый для производства присадок, применяемых в современных смазочных материалах. Выпуск новой продукции обеспечен модернизацией установки по производству присадок на ОЗСМ.
На предприятиях Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» осуществляется поэтапная локализация производства магнитов из редкоземельных сплавов для генераторов ветроустановок. Первая партия комплектов изготовлена и отгружена заказчику. Всего в рамках контракта между ООО «Элемаш Магнит» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») и Red Wind B.V. (совместное предприятие дивизиона Росатома АО «НоваВинд» и голландской Lagerwey) будет изготовлено более 200 комплектов магнитов. Каждый комплект рассчитан на производство одного электрогенератора. «В ходе реализации проекта планируется снижение зависимости от импорта продукции за счёт локализации производства в России магнитов для ветроэнергетики. Производство магнитов — перспективное направление для развития металлургического бизнеса Топливной компании Росатома.
Как сообщили CNews в X5 Retail Group, компания совместно с SAP завершила масштабный проект миграции своих ИТ-систем в собственный российский ЦОД. По данным компании, функциональная структура проекта включала 11 систем, в том числе, SAP ERP, с суммарным объемом данных порядка 150 ТБ. Итогом проекта миграции стало создание в России новой ИТ-инфраструктуры X5 Retail Group для SAP ERP и других ИТ-систем. В компании также заявили, что в связи с консолидацией всех ИТ-систем в России запланировано завершение эксплуатации европейского ЦОДа.
Первые в стране комплексы релейной защиты на базе российского микропроцессора «Эльбрус» введены в работу на объектах «Россетей». Оборудование разработали компания «НИПОМ» и Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех, в составе которого проект ведет Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука. Система РЗА на базе микропроцессора «Эльбрус» характеризуется низким уровнем отказов, гарантирует защиту от несанкционированного вмешательства в работу энергообъектов и отсутствие «закладок», позволяющих негласно снимать информацию.
Чепецкий механический завод (Удмуртия,входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») приступил к производству нового импортозамещающего продукта — прутков из многокомпонентного сплава титана, которые применяются в качестве полуфабриката для изготовления медицинских изделий — имплантатов и хирургических инструментов. Сегодня российские производители медицинской продукции вынуждены приобретать аналогичные заготовки за рубежом, что в разы увеличивает стоимость конечного продукта. Титановые прутки из многокомпонентного сплава производства АО ЧМЗ подтвердили соответствие международным стандартам ASTM F136, ISO 5832-3, предъявляемых к материалам для медицины.
Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» — компания «Ангстрем» расширяет линейку одного из видов импортозамещающей продукции: модули производятся в пяти вариантах корпусов в диапазоне напряжений от 650 до 4500 вольт. Корпуса и основной элемент модулей — кристаллы IGBT — разработаны и произведены на АО «Ангстрем», которые первыми в стране освоили подобную технологию. Силовые модули представляют собой полупроводниковые приборы, которые контролируют и распределяют потоки энергии в системе. Они используются повсеместно, где есть мощные электромоторы, электроприводы, аккумуляторы и управление электропитанием — в электротранспорте, в железнодорожном и судоходном транспорте, в промышленности, в силовых агрегатах горнодобывающей отрасли и многих других областях.
12 ноября 2020 года в Москве РОСДОРНИИ представил первую в России инновационную лабораторию «Эскандор» для непрерывной диагностики автодорог. Мобильный комплекс-лаборатория создан специалистами компании «Спецмаш-Диагностика» из Санкт-Петербурга по заказу РОСДОРНИИ. Опытный образец полностью завершен и в данный момент проходит испытания. Данный мобильный комплекс может производить сканирование и оценку состояния дорог одновременно по нескольким параметрам (в отличие от других аналогов — как отечественных так и зарубежных). То есть для полного анализа участка дороги достаточно совершить один проезд.
Специалисты холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») завершили работу по созданию радиационно-стойких твердотельных реле. Их применение позволит значительно повысить надежность и увеличить срок службы бортовой аппаратуры при снижении ее массогабаритных показателей. Новые твердотельные реле представляют собой специализированную схему из восьми кристаллов силовых транзисторов, выполняющих функцию электронных «ключей», которые управляют подачей входного напряжения на приборы спутника. Кристаллы расположены на подложке из нитрида алюминия собственной разработки с заращенными переходными отверстиями и соединены между собой по последовательно-параллельной схеме. Такое соединение позволяет гарантированно коммутировать напряжение даже в случае выхода из строя нескольких «ключей» в результате внешних воздействий и деградации компонентов. Это обеспечивает наивысший уровень отказоустойчивости.
Ученые Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского (КФУ) впервые приступили к экспериментальной высадке олив в теплицах для проверки возможности их использования в аграрном производстве, в том числе и для получения оливкового масла — проректор по внешним связям КФУ Михаил Сергеев. Ранее сообщалось, что летом 2020 года в вузе начали заготавливать посадочный материал оливы и построили теплицу площадью 0,85 га в селе Маленьком Симферопольского района. «Высадили первые 150 штук, через пару недель еще 150, через месяц еще 150. Всего около 500 штук саженцев будет высажено в этом году. Мы проводим научный эксперимент в рамках национального проекта «Наука». Основной упор мы делаем на исследованиях выращивания субтропических культур в рамках рыночной модели.
Компания «ТатхимПласт» (г. Казань) запустила новую очередь производства высокотехнологичных полимерных компаундов для отливки элементов автомобилей, различных деталей стиральных машин, холодильников и телевизоров, а также для изготовления строительных материалов. Проект профинансирован с привлечением льготного займа Фонда развития промышленности (ФРП), благодаря которому предприятие приобрело современное оборудование для создания нового производства компаундов мощностью 12 тыс. т в год. Общая производственная мощность предприятия выросла почти в 2 раза — до 25 тыс. т в год. Создание нового производства стало возможно за счет льготного займа по программе «Лизинг». В конце 2018 года предприятие получило 60 млн руб. от Фонда развития промышленности.
Благодаря расширению производства «ТатхимПласта» снизится потребность российских производителей полимерных изделий в зарубежном сырье.
Первое в России предприятие, специализирующееся на контрактном серийном производстве и сборке промышленных роботов, — челябинский «Завод Роботов» представило шестиосевой промышленный робот-манипулятор HARTUNG. Роботы данного типа являются наиболее востребованными на современных производствах, благодаря своей универсальности и высоким эксплуатационным характеристикам. Дизайн прототипа экспериментальный, позволяющий отработать ряд решений для разработки серийных моделей, которые, тем не менее, претерпят существенные изменения. «Завод Роботов» планирует развивать компонентную базу самостоятельно и с привлечением других российских предприятий. Производственным партнером проекта выступил ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод», на арендуемом участке которого и размещены мощности Завода Роботов. Благодаря специалистам завода уже на данном этапе удалось локализовать многие компоненты манипулятора.
На «Кыштымском медеэлектролитном заводе» (Челябинская обл., входит в Группу «Русская медная компания») получены первые образцы электролитической медной фольги. В ходе пуско-наладочных работ в новом цехе электролиза медной фольги КМЭЗ произвели 8 метров фольги толщиной 35 микрон. Технологическая линия цеха позволяет выпускать фольгу самых востребованных типов — толщиной от 9 до 105 микрон по международным стандартам IPC-4562. Единственное в России производство полностью заместит импорт высокотехнологичного материала для выпуска литий-ионных аккумуляторов электрокаров, а также печатных плат для электроники и приборостроения — от смартфонов и бытовой техники до авиастроения.
Белебеевский завод «Автонормаль» (Башкирия, входит в РТ-Капитал Госкорпорации Ростех), стал первым российским поставщиком автомобильных крепежей для ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус. Соответствующее соглашение было подписано между двумя компаниями на 4 года. Предприятие будет поставлять более 9 млн. единиц крепежей ежегодно для легковых автомобилей марки Volkswagen и Skoda. Изделия уже применяются при сборке кузовов и установки агрегатов на заводе в Калуге и обособленном подразделении ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус в Нижнем Новгороде.
«Соллерс Форд» делает новый шаг в сторону локализации производства автомобилей Ford Transit: теперь и радиаторы на автомобили будут производиться в России. Подписан контракт на поставку радиаторов с нижегородской компанией ООО «ТРМ», обладающей статусом поставщика Q1 компании Ford и имеющей многолетний успешный опыт в разработке и производстве высококачественных алюминиевых теплообменников для конвейерных поставок на автомобильный транспорт различного класса. Q1 — это высший статус в единой международной системе контроля качества Ford Motor Company, для получения которого необходимо соответствовать строгим требованиям автопроизводителя к логистике, организации систем управления качеством и производственных процессов.
На предприятии «Братскхимсинтез» компании «Фармасинтез» открыт новый цех по производству субстанции для лекарственных препаратов. Здесь будут производить, в том числе, вакцины от коронавируса. У «БратскХимСинтеза» имеются технологические возможности, позволяющие производить 36 международных непатентованный наименований фармсубстанций из Перечня стратегически значимых лекарственных средств, а в ближайшей перспективе планируется расширение номенклатуры до 40 МНН.
ООО «Константа-2» (г. Волгоград) запустило в г. Волжский первое в России серийное производство стойкой к агрессивной среде трубопроводной арматуры из полимерных композиционных материалов. Стоимость реализации проекта — более 40 млн рублей. Производство создано с помощью льготного займа со стороны федерального и регионального Фондов развития промышленности. На предприятии трудятся 150 человек. За последние шесть лет на территории Волгоградской области открыты 65 промышленных производств и линий, созданы свыше 6,2 тысячи высокопроизводительных рабочих мест.
ПАО «КАМАЗ» и официальный партнёр компании ОАО «РИАТ» в рамках программы импортозамещения вывели на рынок новые многоосные спецшасси КАМАЗ-65808 и КАМАЗ-7330. Добыча нефти и газа в современных условиях невозможна без применения технологий гидроразрыва пласта (ГРП) и использования гибкой насосно-компрессорной трубы (ГНКТ). Эти технологии обеспечивают повышение притока за счёт создания высокопроводимой трещины в целевом пласте под действием подаваемой в него под давлением жидкости. В связи с тем, что до недавнего времени не было российского шасси требуемой грузоподъёмности и мощности, основные спецмашины ГРП и ГНКТ поставлялись на российский рынок на импортных шасси.
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