Импортозамещение. Март 2021 года

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Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделаноунас» и иных ресурсов, в России реализованы более 1571 проекта импортозамещения!

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1. АО «Втор-Ком» запустило в Челябинске новый комплекс по производству синтетических волокон. Сырьем служат использованные ПЭТ-бутылки.

Общий бюджет проекта превысил 420 млн рублей.

В компании отмечают, что сегодня на российском рынке наблюдается дефицит синтетического волокна. Порядка 60% этой продукции импортируется из Китая, Белоруссии и Южной Кореи. Запуск нового комплекса позволит снизить долю импорта и увеличить мощности по выпуску синтетического волокна в два раза — до 24 тысяч тонн в год.

2. Группа компаний «Электронинвест», резидент ОЭЗ «Технополис Москва», внедрил в производство новую линейку источников электропитания военного и космического назначения.

Предприятие разработало радиационно-стойкие источники вторичного электропитания (ИВЭП), обеспечивающие надежность работы электроники.Новая разработка предназначена для радиоэлектронных систем космических аппаратов и военной техники, она специально разрабатывалась для импортозамещения. Продукция уже запущена в производство, есть первые заказчики.

3. В Петербурге на заводе компании Solopharm открыт новый корпус разработки и производства лекарств.

Новая линия по созданию препаратов на основе биологических молекул запущена на петербургском заводе Solopharm (ООО «Гротекс»). Компания намерена во втором полугодии 2021 года начать доклинические испытания биосимиляров для лечения онкологических заболеваний. Здесь же планируется разработка препаратов от глазных болезней и ревматоидного артрита.

Стоимость нового научно-лабораторного корпуса площадью 440 кв. м на заводе компании в Санкт-Петербурге составила 1,1 млрд руб.

«Российский рынок моноклональных антител в прошлом году составил 144 млрд руб. Эти препараты, вероятно, в горизонте 5-10 лет будут самыми эффективными с точки зрения терапевтической ценности. В нашей стране должно быть на два порядка больше биотехнологических компаний, так как их продукция стоит сейчас невероятно дорого и в основном привозится из-за границы. Если брать биотехпродукты, 85% - это импорт. Только в США около 4 тыс. биотехкомпаний сейчас, у нас меньше десяти», — рассказал генеральный директор компании Олег Жеребцов.

Новый промышленный участок, на котором будет производиться культивирование белка, включит разработку аналогов шести препаратов для лечения онкологических, офтальмологических и аутоиммунных заболеваний. Это, например, препарат от ревматоидного артрита. Как пояснили в компании, в середине 2021 года планируется начать доклинические испытания биосимиляров средства для лечения рака. Вывод его на рынок может произойти в течение 5-7 лет.

4. АО «Томский завод электроприводов» (ТОМЗЭЛ) представило новые виды продукции собственной разработки в рамках выездного совещания правительства Томской области, посвященного вопросам импортозамещения и технологического развития. Директор АО «ТОМЗЭЛ» Олег Никифоров провел презентацию двух видов инновационной продукции завода — плотномера и взрывозащищенной дрели. Новые типы продукции ТОМЗЭЛа уже запущены в серийное производство. В текущем году завод планирует поставить порядка двадцати двух плотномеров в дочерние организации системы «Транснефть».

Поточный преобразователь жидкости, или поточный плотномер, представляет собой аналог импортного оборудования для использования на узлах учета нефти и нефтепродуктов предприятий нефтегазового комплекса. Качественные технические характеристики плотномера позволяют произвести замену отработавшего нормативный срок оборудования без дополнительных материальных и эксплуатационных затрат.

5. В Кургане запущен завод по производству двуосно-ориентированной полистирольной пленки, Создано 90 новых высокопроизводительных рабочих мест.

В новое промышленное предприятие инвестировано около 1 млрд рублей. С запуском завода доля импорта полистирольной пленки сократится в стране с 70% до 40%.

Это пока единственное подобное производство в России. Запуск проекта на базе «Курганприбора» длился почти два года. Первый рулон пленки уже изготовлен и отправится в музей завода «Курганприбор». Сейчас заработала первая линия производства, в планах — запуск второй.

6. Первая в России научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа по модернизации системы автоматического управления (САУ) газотурбинной установки № 2 иностранного производства реализована в филиале «Сочинская ТЭС «АО «Интер РАО — Электрогенерация» в рамках программы по импортозамещению.

Сочинская ТЭС считается одной из самых молодых и современных станций в группе «Интер РАО». При её строительстве, в начале 2000 годов, использовалось оборудование и программное обеспечение иностранного производства. Спустя 15 лет эта система автоматического управления газовой турбиной (САУ ГТУ) технически и морально устарела.

7. К 2020 году Ставропольский край нарастил площади посева кориандра более чем в два раза по сравнению с 2011 годом. Пик увеличения посевных площадей кориандра пришелся на 2018 и 2019 годы, и в настоящее время составляет 10,5 тысяч гектар.

— Сегодня мы занимаем 15% отечественного рынка кориандра и 2% мирового! Это важное направление импортозамещения, и мы будем его развивать, — подчеркнули в правительстве Ставропольского края.

8. Компания ПРОДИС.НДТ завершила разработку нового продукта — первого отечественного рентгеновского счетчика компонентов. Это изделие использует источник и детектор рентгеновского излучения для съемки микроэлектронных компонентов в различных катушках, тубусах, пеналах и обрезках лент. Далее методы математической обработки изображений позволяют подсчитать точное количество частиц или компонентов. Данный метод подсчета широко используется для учета остатков SMD компонент в бобинах на участках автоматического монтажа радиоэлектронных изделий.

Для удобства использования счетчик оборудован сканером и принтеров QR/штрих кодов и может быть интегрирован в систему предприятия заказчика.

Доступно исполнение счетчика с детектором высокого разрешения, способным различать компоненты типоразмера 01005! Также доступна система программирования алгоритмов подсчета с учетом особенностей конкретного производства.

9. Предприятие «Дальэнергомаш» в Хабаровске готово выйти на отечественный и зарубежный энергетические рынки с новым видом продукции — центробежным нагнетателем воздуха Аэро 560/1.6, который предназначен для работы в технологическом процессе очистки сточных вод. Выпуск линейки таких машин позволит значительно увеличить выпуск продукции.

Опытный образец нового воздушного нагнетателя разработан в рамках политики по импортозамещению, которая успешно реализуется в крае.

10. Специалисты Чепецкого механического завода (АО «ЧМЗ», предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») разработали и внедрили технологию производства дисков из титанового сплава для нужд стоматологии.

В настоящее время АО «ЧМЗ» выпускает титановые диски девяти типоразмеров: толщиной от 8 до 25 мм и диаметром 100 мм для российских производителей стоматологической продукции на основе цифровых CAD/CAM систем. На предприятии сконцентрирован полный цикл производства дисков, состоящий из порядка 50 технологических операций: от выплавки титановых слитков до финишной обработки полуфабрикатов.

Диски получили высокую оценку качества от потребителей и подтверждение соответствия международным стандартам ASTM F136, ISO 5832-3."Чепецкий механический завод продолжает развивать технологии производства продукции для медицины. Мы расширяем линейку импортозамещающих титановых продуктов, ориентируясь на высочайшие требования, предъявляемые к изделиям для нужд здравоохранения», — отметил генеральный директор АО «ЧМЗ» Сергей Чинейкин.

11. На Ставропольском радиозаводе «Сигнал» «Концерна КРЭТ» стартовало производство новых станций катодной защиты. Устройства, предназначенные для защиты металлических поверхностей от коррозии, разработаны в рамках программы по импортозамещению. Новые станции не имеют аналогов по производительности — их КПД достигает 98%. При этом по стоимости разработка КРЭТ дешевле подобной зарубежной продукции практически в пять раз.

Первым заказчиком принципиально новых станций стал Каспийский трубопроводный консорциум. Пробная партия, около 40 устройств, была отгружена предприятием в октябре 2020 года. Станции были установлены на объектах заказчика в Казахстане и Астраханской области, где ими заменили устройства американского производства. В ходе эксплуатации разработка КРЭТ подтвердила свою эффективность, предприятие получило новый заказ. Отгрузка очередной партии станций катодной защиты состоится уже в первом полугодии 2021 года.

12. В Красногорске Московской области выпущена первая электронно-вычислительная машина российской сборки на предприятии компании «Депо Компьютерс».

Данная ЭВМ работает на отечественном сервере, оснащённом российским процессором «Эльбрус».

Месяц назад компания получила заключение Минпромторга на первую ЭВМ на российском рынке с отечественными процессорами. Сейчас планируется развивать это направление, запускать в промышленную эксплуатацию и переводить госзаказчиков на полностью российские машины, которые отвечают требованиям технологического суверенитета и импортонезависимости.

За год здесь будут производить более 25 тысяч серверных и 320 тысяч компьютерных систем. Сегодня «Депо Компьютерс» готовит широкий модельный ряд серверов и систем хранения данных на базе процессоров семейств «Эльбрус» и «Байкал».

13. В Тольятти начал работу новый завод по производству медицинских изделий. На заводе будут выпускать одноразовые смотровые нитриловые перчатки. Нитриловый материал будет поставляться компанией «Сибур».

ООО «Самарский завод медицинских изделий» стало первым в России производителем нитриловых медицинских перчаток. Объем инвестиций составил более 729 млн рублей.

14. В Тольятти Самарской области запущено первое в России производство дождевальных машин полного цикла.

Реализовать инвестиционный проект компании помог Фонд развития моногородов (группа ВЭБ.РФ), который выдал предприятию займ в размере более 30 млн рублей.

В июле прошлого года МОНОГОРОДА.РФ заключил соглашение с ООО «Билдинг Строй Гроуп» о выдаче беспроцентного займа на закупку необходимого оборудования для создания новой производственной линии самодвижущихся широкозахватных дождевальных машин полного цикла. На предприятии создано 35 новых рабочих мест.

15. В районе Коптево открыли производственную площадку федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) «ЦИТО».

Один из крупнейших российских производителей медицинской техники ФГУП «ЦИТО» —ответственный исполнитель флагманского проекта по организации производства импортозамещающих медицинских изделий для травматологии, ортопедии и протезирования в рамках государственной программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности»