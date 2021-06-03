Импортозамещение. Май 2021 года

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Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделаноунас» и иных ресурсов, в России реализованы более 1596 проектов импортозамещения!

1. Российские ученые ФИЦ Биотехнологий РАН создали вертикальную ферму для ускоренного производства оздоровленного семенного картофеля, в которой можно выращивать до шести урожаев в год. Специалисты уже получили первые коммерческие заказы от крупных производителей, сообщили в центре.

Принцип работы фермы — в сочетании цифровых технологий и органического земледелия. Здесь используется динамическое освещение, система автоматического полива, воздух очищен от патогенов, а питательные вещества растение получает из специального субстрата. Выращивание в таких условиях не зависит ни от климата, ни от погоды, ни от рисков заражения болезнями.

Рынок картофеля в России испытывает дефицит в оздоровленном семенном материале отечественного производства.

2. На верфи компании «Новатэк» развернуто строительство двух первых отечественных плавучих заводов СПГ.

3. На АО «Пензадизельмаш» (ПДМ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») осуществили сборку сотого тягового генератора постоянного тока ГПП-840, который используют в конструкции маневровых тепловозов ТЭМ18ДМ производства Брянского машиностроительного завода (также входит в состав ТМХ).

Освоение производства генераторов в Пензе происходит в рамках реализации программы импортозамещения: ранее такое оборудование приобреталось на Украине. Общий объем установочной партии генераторов, которая должна быть произведена на ПДМ — 560 штук.

4. Научно-производственное предприятие «Гиронав» при поддержке резидента особой экономической зоны столицы (ОЭЗ) «Технополис „Москва“» — Зеленоградского нанотехнологического центра (ЗНТЦ) — разработало высокоточный гироскоп для беспилотников.

Гироскоп является неотъемлемой частью инерциальной системы беспилотника, которая необходима для пространственной ориентации и стабилизации беспилотного аппарата. Кроме того, прибор может применяться для контроля траектории движения беспилотных автомобилей в случае потери спутникового навигационного сигнала. Новая разработка отличается повышенной точностью и низким шумом.

Созданный при содействии ЗНТЦ гироскоп нацелен на импортозамещение в сегменте микроэлектромеханических (МЭМС) датчиков угловой скорости, добавил руководитель стартапа НПП «Гиронав» Дмитрий Данильцев.

5. ПАО «Уралмашзавод» (УЗТМ, входит в Группу «УЗТМ-КАРТЭКС») успешно завершило заводские испытания первых двух отечественных щековых дробилок со сложным качанием щеки (ЩДС), изготовленных для Гайского ГОКа (сырьевой актив УГМК).

ЩДС разработана в рамках программы по импортозамещению специалистами Уралмашзавода и УГМК. Для российского рынка горной техники это уникальный дробильный комплекс: ранее такие установки горнорудные компании могли купить только у зарубежных производителей.

6. На Иркутский авиационный завод — филиал ПАО «Корпорация «Иркут» доставлена консоль крыла самолета МС-21-300, изготовленная из российских композиционных материалов. Консоль будет установлена на самолет МС-21-300, предназначенный для поставки первому заказчику. Ранее на этот самолет был установлен центроплан, также изготовленный из отечественных композитов.

Консоль, имеющая длину 17,5 м, доставлена из Ульяновска в Иркутск автомобильным транспортом. Специалисты корпорации «Иркут» и компании «АэроКомпозит» разработали специальную оснастку с системой креплений и датчиков для исключения повреждений конструкции при транспортировке.

7. Компания «Хома» открыла новую опытно-производственную линию сополимер-акриловых дисперсий в городе Дзержинск Нижегородской области.

Проект по созданию импортозамещающего производства компания реализует с 2017 года. В июле 2018 года была запущена технологическая линия по выпуску дисперсий акриловых сополимеров, а в апреле 2019 года — модернизированная линия по производству ПВА-дисперсий.

Открытие линии по производству сополимер-акриловых дисперсий стало завершающим этапом создания нового импортозамещающего химического производства. Продукция компании востребована в производстве лакокрасочных материалов, материалов для ремонта, строительства, упаковки и мебели.

8. Для модификации троллейбуса «Адмирал» «ПК Транспортные системы» совместно с ПК «Энергетические системы» разработала новое отечественное компоновочное решение в области троллейбусостроения. Троллейбус впервые снабжен литиево-ионной батареей для накопления энергии. Зарядка батареи происходит в процессе движения по проводам контактной сети — это называется «динамическая зарядка».

Уникальная тяговая батарея адаптирована под российские условия эксплуатации. За счет усовершенствования существующих на сегодняшний день технических решений, удалось значительно снизить вес системы накопления энергии, — в отличие от зарубежных аналогов на 100 кг.

9. 20 мая на территории Особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Центр» открыт завод «Ламплекс Композит». Общий объем инвестиций в проект оценивается в 1,5 млрд рублей. Предприятие ориентировано не только на импортозамещение, но и на экспорт.

Основные направления деятельности — разработка технологий и производство композитных материалов на высокотехнологичном европейском оборудовании последнего поколения, здесь будут выпускать технические ламинаты, фольгированные диэлектрики и препреги.

10. Впервые в России технологию клонирования крупного рогатого скота создала компания «Артэмбриоген», резидент «Сколково». В основе разработки использована технология генетического «лифта». Инновационный метод компании на 100% гарантирует потомство определенного пола и требуемой генетики, чего невозможно добиться традиционным подходом к искусственному оплодотворению.

Пять здоровых телят-клонов родились на промышленной площадке в Башкортостане. Создание ценного поголовья высокопродуктивных животных — первый этап промышленного производства клонов крупного рогатого скота с применением технологии генетического «лифта».

10. ПАО «Северсталь», одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний, освоило технологию производства криогенной арматуры класса Ак500. Это новый продукт линейки Cryonix, который сохраняет свойства при температурах до -165°С и является уникальным для российской металлургии.

«Криогенная арматура сохраняет свои свойства при экстремально низких температурах, что делает ее применимой в узких сферах промышленного строительства, например, при возведении терминалов сжиженного природного газа. Криогенные свойства арматуры Cryonix Ак500 подтверждены испытаниями на базе ведущих исследовательских институтов. Кроме того, использование такой арматуры способствует развитию импортозамещения и позволяет потребителям снизить затраты за счёт малого логистического плеча», — комментирует Петр Мишнев, директор по техническому развитию и качеству дивизиона «Северсталь Российская сталь».

11. Грязинский культиваторный завод (Липецкая обл.,входит в Ассоциацию «Росспецмаш») представил новинку в своей линейке почвообрабатывающей техники, не имеющую аналогов российского производства, подкормщик дисковый ПД-12.

В связи с недостаточным количеством осадков за последние несколько лет большую популярность набирают жидкие и газообразные удобрения, демонстрирующие высокую эффективность по сравнению с аммиачной селитрой. На российском рынке машин для внесения аммиака были представлены в основном модели американского и европейского производства.