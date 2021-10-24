Обзор: в сентябре 2021 года в России открылось 21 новое производство

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В сентябре 2021 года в России согласно информации сайта «Сделано у нас» открылись 21 новое производство с затратами на строительство более 100 млн рублей, из них 5 крупных с инвестициями более 1 млрд рублей каждое.

Общий объём инвестиций в запущенные в сентябре предприятия можно оценить в 32 млрд рублей (ещё по 6 производствам объём инвестиций неизвестен).

На Ижстали запустили линию правки проката

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Завод «Ижсталь» в Удмуртии ввёл в эксплуатацию линию правки горячекатаного проката диаметром до 180 мм. Это обеспечит требуемое качество поверхности кругов большого диаметра, поставляемых предприятиям автопрома, машиностроения и зарубежным заказчикам.

Новое оборудование работает в одной технологической цепочке с линией отделки проката, которая производит обточенный прокат в диапазоне от 60 до 180 мм из всего марочного сортамента стали, выплавляемого заводом. Ввод правильной машины повысит производительность линии отделки, обеспечит необходимое заказчикам качество поверхности металла и снизит себестоимость выпускаемой продукции.

Всего на заводе работает четыре линии отделки горячекатаного проката, производящие металлопродукцию диаметром от 14 до 180 мм.

На заводе «Мазда Соллерс» во Владивостоке запущен новый цех механообработки ГБЦ

2 сентября во Владивостоке запустили вторую очередь завода двигателей «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус». Введен в строй новый цех механообработки головок блока цилиндров (ГБЦ) для двигателей Mazda SkyActiv-G.

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Новая очередь завода двигателей — это механообрабатывающее производство, которое по праву считается сердцем любого моторного завода.

Это полностью роботизированное производство, которое включает 22 единицы автоматизированного оборудования с применением систем «компьютерного зрения» и 5 высокоточных станков контроля качества обработки.

В запуск двух очередей завода инвестировано более 4 млрд рублей.

ПФК «Обновление» из Новосибирска запустила производство мазей

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Новосибирская производственно-фармацевтическая компания «Обновление» (Renewal) запустила производство мягких лекарственных форм (мази, гели, линименты). Расчетная мощность пяти линий — 12 млн упаковок в месяц. Инвестиции в проект составили 400 млн руб. Производство расположено на площадке 2,8 тыс. м2.

«Мы рассчитываем получить значительную рыночную долю уже в первый год запуска продукции, а в среднесрочной перспективе компания ожидает занять до 15% рынка», — сказал директор по маркетингу и рекламе фармпроизводства компании Денис Лубов.

Новый цех по производству водорода из природного газа открыли на КАО «Азот» в Кузбассе

7 сентября на КАО «Азот» в Кемерово состоялся запуск нового цеха.

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Здесь организован самое современное в России производство водорода из природного газа мощностью 25 тыс. куб. м в час.

Новый цех водорода построен на площадке в 0,5 га, где установлены компрессорный блок сырья, технологическая линия парового риформинга, градирня для охлаждающей воды и компрессорного блока воздуха и др. — всего 1,7 тыс. т различного оборудования.

Полученный в новом цехе водород будет использоваться в технологическом процессе на производстве капролактама.

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На реализацию этого проекта было потрачено около 3 млрд рублей. Запуск нового производства позволит создать 22 современных рабочих места.

Кондитерская фабрика «Кураж» запустила новый цех в Тюменской области

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Новый цех кондитерской фабрики «Кураж» открылся в Ялуторовске. В цех площадью 3,85 тыс. м2. полностью перенесено производство вафель, сухарей, бубликов, сдобного печенья и конфет, а также установлено оборудование для глазирования, разрезки и упаковки вафельных конфет. Новый цех рассчитан на перспективное развитие компании — установку новых производственных линий. В настоящее время здесь работает более 80 человек.

В Ставропольском крае запустили 2 линии по производству алюминиевых и биметаллических радиаторов

«Невинномысский радиаторный завод» открыл две новые линии по производству алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления. Общая мощность производства выросла с 2 до 4 млн секций в год.

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Общие инвестиции в модернизацию литейного цеха завода составили 209 млн рублей.

В рамках открытия нового производства на предприятии было создано 60 новых рабочих мест.

В настоящее время около 65% алюминиевых и биметаллических радиаторов на российский рынок поставляются из-за рубежа, в основном из Китая. Запуск нового производства снизит долю импорта.

На заводе «Поревит» в Тюменской области началось производство тротуарной плитки

Завод по производству тротуарной плитки и элементов благоустройства «Поревит» открылся в Ялуторовске Тюменской области.

© Фото из открытых источников

Общая стоимость проекта составляет 865 млн рублей.

На территории завода стеновых материалов «Поревит» было построено два цеха. Планируемая мощность нового производства — 0,7 млн м2 тротуарной плитки в год. Это крупнейшее производство такого рода в Уральском федеральном округе.

Компания «Хендэ Мотор» открыла в Санкт-Петербурге моторный завод

9 сентября компания Hyundai Motor открыла свой моторный завод в России.

Новый завод располагается в Сестрорецке (Санкт-Петербург), в непосредственной близости от действующего «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», где делают модели Solaris и Creta, а также Kia Rio. Завод обеспечит создание более 500 рабочих мест.

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Объём инвестиций в предприятие составил 15,8 млрд рублей.

Массовое производство двигателей начнется в начале октября 2021 года. В течение первого года работы ООО «Хендэ Виа Рус» планирует выпустить 240 000 двигателей и в дальнейшем увеличить производство до 330 000 двигателей в год при трехсменном рабочем графике.

В 2021-м на заводе будут делать бензиновые двигатели Gamma объёмом 1,6 литра, а с конца 2022-го — еще и Nu объемом 2,0 литра. Агрегаты пойдут на автомобили Solaris, Creta, Kia Rio и Rio X российской сборки.

В Челябинской области запущено новое брикетное производство компании ROCKWOOL

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14 сентября на предприятии датской компании ROCKWOOL в городе Троицк Челябинской области состоялось открытие брикетного участка. Внедренные здесь технологии производства позволяют выпускать теплоизоляционную и акустическую продукцию с улучшенными характеристиками и эксплуатационными свойствами.

Брикетное производство включает в себя линию, на которой перерабатываются обрезки каменной ваты, появляющиеся в процессе производства. Поступающие отходы прессуют в брикеты и отправляют обратно на производственную линию, где их плавят вместе с основным сырьем — природным камнем.

Инвестиции в реализацию проекта составили 300 млн рублей.

В Самарской области открыт крупнейший в России завод по производству входных металлических дверей

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14 сентября ООО «Феррони Тольятти» ввело в эксплуатацию завод по производству входных металлических дверей на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Тольятти».

Производственная площадка располагается на месте бывшего завода «АвтоВАЗагрегат». Общий объем инвестиций в реализацию масштабного проекта составляет 4,4 млрд рублей. На производстве планируется создать около 2 000 рабочих мест

В Самарской области открыли завод по производству ЖБИ для промышленного строительства

15 сентября «ЖБИ Флоркон» открыл в Тольятти новый завод по безотходному производству сборных железобетонных изделий для промышленного строительства.

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Новый завод будет выпускать до 28,8 тыс. м3 в год железобетонных изделий из самоуплотняющегося бетона: колонны, балки, лестничные марши и стеновые панели. Они имеют гладкую «глянцевую» поверхность, которая не требует дальнейшей обработки.

Общие инвестиции в строительство завода составили 750 млн рублей.

На предприятии создано 129 новых высокопроизводительных рабочих мест, что способствует диверсификации экономики крупнейшего моногорода в стране.

В Башкирии запустили новое серийное производство рессор

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15 сентября в Белорецке в Башкирии запустили серийное производство рессор. Инициатором импортозамещающего проекта выступил резидент ТОСЭР «Белорецк», научно-производственная фирма «Рессора», работающая на базе «Уральского пружинного завода».

Объем инвестиций в организацию нового производства составил 500 млн рублей, создано 98 рабочих мест. Мощности предприятия позволяют выпускать 4 тыс. тонн продукции в год, планируется, что оно сможет обеспечить ведущих российских производителей транспорта качественными автокомпонентами по конкурентным ценам.

В Санкт-Петербурге запустили завод по производству электроники

15 сентября компания «РусТелеком» дала старт работе завода по производству электронных модулей в промзоне Обухово Санкт-Петербурга.

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В новом помещении площадью 4 тысячи м2 расположились две современные линии поверхностного монтажа, а также переехавшие из соседнего здания две действующие линии. За счёт нового оборудования общая производительность выросла в три раза. Ежегодно предприятие будет производить до 500 тысяч вычислительных модулей, до 5 млн контроллеров «умных» счетчиков или до 10 млн модулей памяти в год.

На предприятии в течение двух лет будет создано 76 новых высокопроизводительных рабочих мест.

Общие инвестиции в строительство завода превысили 600 млн рублей.

«Биокад» начал выпускать «Спутник Лайт»

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Вакцину «Спутник Лайт» начали выпускать на заводе «Биокад» в Санкт-Петербурге.

По словам генерального директора компании Дмитрий Морозов. По его словам, объём производства будет зависеть от потребностей Минздрава. «Мы производим вакцину „Спутник Лайт“ и поставляем по заказу Минздрава, — сказал он. — Сколько Минздрав закажет, столько и сделаем».

Белгородский Юникорн запустил производство комплектующих для систем очистки воды

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ООО «НПП Юникорн» запустило в п. Разумное Белгородской области новое производство комплектующих для фильтров воды и систем очистки стоимостью более 207 млн руб.

Мощность нового производства составляет 8,5 млн изделий в год.

Предприятие стало выпускать магистральные фильтры, системы очистки воды, фильтры для бытовой техники, картриджи механической очистки. Основными потребителями продукции выступают крупные DIY-ритейлеры. Также компания реализует фильтры через крупные интернет-площадки.

На Сахалине запустили домостроительный комбинат

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Производство железобетонных домокомплектов открыли на Сахалине. Благодаря запуску завода появилась возможность в короткие сроки возводить высококачественные дома.

Инвестор провел реконструкцию в цехе, приобрёл оборудование и специализированный транспорт. Первая очередь нового домостроительного комбината предусматривает строительство 40 тысяч м2 жилья в год и создание 46 рабочих мест.

На комбинате производятся трехслойные панели с лицевой фасадной отделкой, внутренние стеновые панели, плиты перекрытия, лестничные марши, вентиляционные блоки, колонны и балки, арматурные сетки и другие железобетонные изделия, которые необходимы для возведения домов. В планах также наладить производство окон и плитки.

В Иванове открыли новый цех по выпуску ковшей для экскаваторов

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Ивановский завод «Профессионал» открыл новый цех по выпуску навесного оборудования для дорожно-строительной техники — ковшей вместимостью до 40 м3 и любых размеров кузовов. Реализованный инвестпроект позволил создать 250 рабочих мест.

Для размещения цеха отремонтирован один из бывших корпусов завода Ивтекмаш общей площадью 10 тыс м2: здесь полностью восстановлена крыша, полы, бытовые помещения. Закуплено новое современное оборудование, в том числе расточные станки, резательные установки, сварочные аппараты. Новый современный горизонтально-расточной комплекс с ЧПУ позволяет устанавливать габаритные детали массой до 13 тонн, а время для выполнения операций сократилось в два с половиной раза.

В новом цехе сегодня работает 150 сотрудников, набор продолжается.

В Ставропольском крае открыт завод сухих строительных смесей

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Новое производство «Сен-Гобен Юг» — первый завод французской компании на Юге России — будет выпускать сухие строительные смеси.

Объем инвестиций в строительство первого этапа завода более 300 млн рублей, создано 24 новых рабочих места. Новая производственная площадка будет выпускать 100 тысяч тонн продукции в год.

Мичуринский локомотиворемонтный завод из Тамбовской области запустил новый цех

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Мичуринскому локомотиворемонтному заводу «Милорем» исполнилось 155 лет. Юбилей организации совместили с открытием нового цеха сборки-разборки тепловозов.

В новом цехе планируется производить ремонт тепловозов серии М62. Запуск цеха позволит дополнительно выпускать из ремонта порядка 50-60 секций тепловозов в год и увеличить объём производства в стоимостном выражении на 500 млн рублей. Будет создано 180 новых рабочих мест.

В Челябинской области запущен новый цех горячештамповочного оборудования

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В сентябре АО «КОНАР» запустило в Челябинске новый цех горячештамповочного оборудования.

Цех расположен на территории индустриального парка «Станкомаш».

Общий объем инвестиций в строительство цеха составил 890 млн рублей, а объём налоговых отчислений — до 200 млн рублей в год.

Запуск производства также обеспечил создание 50 новых рабочих мест.

Фармацевтическая компания «Полисан» запустила новую линию по производству вакцин в Санкт-Петербурге

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Фармацевтическая фирма «Полисан» запустила новую линию по производству вакцин от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» в Санкт-Петербурге.

Чтобы реализовать проект, была проведена масштабная модернизация действующего производства «Полисана». Было установлено оборудование холодовой цепи асептического розлива препаратов и созданы условия хранения — низкие температуры до -30 градусов. Кроме того, специалисты спроектировали и установили оборудование для производства и розлива вакцин Спутник V и Спутник Лайт, а также иммунобиологических препаратов.

Производственные мощности новой линии «Полисана» позволяют выпускать до 40 миллионов доз вакцины в год.

Инвестиции в модернизацию производства и увеличение мощности составили более 1,5 млрд рублей.

Итого за сентябрь 2021 года:

21 новое производство:

— из них 5 производств с инвестициями более 1 млрд рублей (инвестиции около 28 млрд рублей)

— общий объём объявленных инвестиций около 32 млрд рублей

— по 6 производствам объём инвестиций не сообщается

По отраслям:

— Машиностроение, металлообработка и металлургия — 9

— Электроника — 1

— Химическая промышленность — 1

— Стройматериалы и строительные изделия — 5

— Деревообрабатывающая промышленность — 1

— Медицина и фармацевтика — 3

— Пищевая промышленность — 1

По источникам инвестиций:

— российский капитал — 18 (24 млрд рублей, по 6 предприятиям инвестиции не раскрыты),

— иностранный — 3 (18 млрд рублей).