Обзор: в августе 2022 года в России открылись 13 новых производств

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В августе 2022 года в России согласно информации сайта «Сделано у нас» открылись 13 новых производств с затратами на строительство в каждое более 100 млн рублей, из них 5 крупных с инвестициями более 1 млрд рублей.

Общий известный объём инвестиций в новые предприятия оценивается более чем в 11,5 млрд рублей (по 2 объектам объём вложенных средств не озвучен).

Во Владимире открыто крупное предприятие по производству гофрокартона

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2 августа во Владимире открыли новое предприятие «Формабокс» по выпуску гофрокартона и гофропродукции. Оно базируется в цехах производственной площадки «А» бывшего завода «Автоприбор». Площадь нового предприятия «Формабокс» — это 12 тыс. квадратных метров.

Планируется, что на новом предприятии в год будет выпускаться не менее 140 млн квадратных метров гофрокартона разных марок и профилей, до 100 миллионов штук бумажных крафт-мешков, а также гильзы и шпули, полиэтиленовая упаковка.

В создание завода инвестором вложено уже около 4 млрд рублей. На «Формабоксе» трудоустроилось 80 человек. К 2023 году коллектив предприятия должен вырасти до 500 человек.

В Курской области запустили производство упаковки для продуктов питания

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Компания «АСТ-групп» открыла в Курской области производство гибкой полимерной упаковки для продуктов питания, напитков и товаров народного потребления.

Инвестиции в запуск проекта составили 122 млн рублей.

Предприятие начало выпуск полимерной гибкой упаковки с печатью и ламинацией. Она востребована производителями пищевых продуктов, бакалеи, снеков, напитков и хлебобулочных изделий. Среди клиентов кондитерские фабрики «Конти» и «Белогорье».

Мощность новой линии составляет 600-700 тонн упаковочных материалов в год, теперь общие производственные объемы предприятия вырастут до 5000 тонн в год. Вся продукции изготавливается полностью из отечественного сырья, уровень локализации — 100%.

Ростех запустил в Подмосковье производство медицинских пробирок для сбора крови

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Госкорпорация Ростех запустила в подмосковной Балашихе новое производство вакуумных пробирок для забора венозной крови. Планируется, что к 2024 году объем выпуска этих изделий достигнет не менее 70 млн штук ежегодно. Инвестиции в проект составили 436 млн рублей.

Площадь нового цеха на базе Научно-исследовательского инженерного института (НИИИ) составляет более 1200 кв. м. Здесь сосредоточен полный цикл производства — от литья пробирок до сборки и укупорки. Мощность производственной линии — 12 тысяч пробирок в час с возможностью существенного увеличения объемов.

«Акрон» запустил производство кальциевой селитры в Великом Новгороде

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Группа «Акрон», один из ведущих производителей минеральных удобрений в России и мире, на производственной площадке в Великом Новгороде запустила установку по получению гранулированного нитрата кальция (кальциевой селитры) мощностью 100 тыс. тонн в год.

Объём инвестиций составил около 1,5 млрд рублей.

Сырьём для получения нового удобрения стал жидкий нитрат кальция — полупродукт переработки апатитового концентрата на производстве сложных удобрений NPK. На производстве планируется выпуск различных марок кальциевой селитры: для сельского хозяйства и для промышленности. Среди марок для сельского хозяйства будут выпускаться предназначенные для внесения сразу в открытый грунт и водорастворимые для тепличных хозяйств.

В Оренбуржье запустили производство пиросульфита

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Завод по производству пиросульфита и бисульфита натрия начал работать на территории опережающего социально-экономического развития «Новотроицк» в Оренбургской области. Мощности предприятия позволят заместить до 50% российского импорта.

Пиросульфит натрия востребован в пищевой и кондитерской промышленностях как консервант, а также в качестве антиоксиданта, отбеливателя и разрыхлителя. Вещество применяется в медицине.

Строительство высокотехнологичного производственного комплекса обошлось инвестору в 250 млн рублей.

На новом предприятии создано 30 рабочих мест.

В Брянской области открыли завод нефтегазового и энергетического оборудования

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Компания «ГазЭнергоКомплект» открыла завод по производству нефтегазового и энергетического оборудования в селе Глинищево Брянского района Брянской области.

Завод стал одним из крупнейших промышленных объектов в Брянской области, построенных за последние 30 лет. Он является единственным в Центральном федеральном округе предприятием по производству высокотехнологического оборудования для нефтегазового комплекса России, конструированию, изготовлению и монтажу объектов энергетики различной сложности.

В завод вложено около 1,5 млрд рублей.

Создано около 300 рабочих мест.

В Казани открыли новое производство стройматериалов

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В Казани в июне открыто новое производство железобетонных изделий ООО «Коген Казань», благодаря этому республика сэкономит на логистике — раньше такую продукцию привозили из других регионов России.

На предприятии изготавливают бордюры, водоотводные люки, железобетонные перемычки и плиты, плитка различных конфигураций и др.

На площадке расположены производственный цех и площадка для приёма вагонов с песком, щебнем и другими инертными материалами, необходимыми для производства.

Ежегодно предприятие может выпустить и отгрузить порядка 500−700 тыс. кв. м плитки разных видов и 1−1,2 млн пог. м бордюров.

Второй корпус фармацевтического завода «Северная звезда» введён в эксплуатацию

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Второй производственный корпус областного фармацевтического завода «Северная звезда» введен в эксплуатацию.

Производственный корпус в Низино Ломоносовского района площадью 7200 м. кв. предназначен для выпуска готовых лекарственных средств ― инъекционных растворов, глазных капель и спреев в объеме: 140 млн упаковок ампул в год, 13 млн упаковок глазных капель в год, 10 млн упаковок спреев в год.

Объём инвестиций в проект составил более 1 млрд рублей, создано более 250 рабочих мест.

Пермское предприятие запустило новую линию производства импортозамещающей упаковочной пленки

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18 августа 2022 года на заводе ООО «Кредо-Строй», входящего в состав промышленного холдинга «КРЕДО», прошло торжественное отрытие — запуск новой промышленной линии SML SmartCast XL.

Приобретённое с помощью средств льготного займа от Фонда развития промышленности Российской Федерации оборудование поможет предприятию увеличить производственные мощности на 70% и запустить новые линейки продукции: высокотехнологичную упаковочную стретч-пленку для групповой паллетной упаковки груза и импортозамещающую агростретч-пленку для российских сельскохозяйственных комплексов.

Кроме того, будет создано 13 новых рабочих мест.

Общая сумма инвестиционного проекта пермского предприятия составила более 351 млн руб.

На Уральском заводе тяжёлого машиностроения открыли новый термический цех

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Цех открыт 22 августа. На новой площадке, оснащённой российским оборудованием, будет проводиться термообработка деталей для всей продукции завода.

В цехе установлены более 30 единиц нового оборудования, большинство из которых — отечественное. Цех позволяет выполнять термическую обработку деталей весом до 10 тонн. Это позводит полностью закрыть все потребности производства «Уралмаша» в малой и средней термической обработки.

Общая стоимость строительства цеха средней и малой термообработки оценивается в 2 миллиарда рублей.

На территории цеха создан участок баббитозаливки — технологии нанесения сплавов металла на детали — вкладыши мельниц и эксцентрики дробилок, которая повышает износостойкость узлов, а значит, и надёжность машин марки «УЗТМ» в целом.

В Шадринске открыли автоматическую линию цинкования метизов

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На Шадринском заводе металлоконструкций 23 августа открыли самую высокопроизводительную в УрФО автоматическую линию цинкования метизной продукции. В России с учётом открытой в Курганской области на сегодняшний день всего пять линий такого высокого класса.

Группа компаний «ТОЧИНВЕСТ» вложила 250 млн рублей, Курганская область предоставила предприятию существенные налоговые льготы и субсидию на возмещение части затрат на уплату первого взноса при заключении договора лизинга.

Производственный процесс максимально автоматизирован, что позволяет достичь объема выпуска до 20 тонн в сутки и обеспечить стабильно высокое качество цинкового покрытия.

Первый в Восточной Сибири завод по производству силикатного кирпича открылся в Саянске

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Первый в Восточной Сибири завод по производству силикатных изделий открылся 30 августа в Саянске Иркутской области.

С начала строительства до открытия прошло 1,5 года. Отмечается, что силикатный кирпич, который будут производить в Саянске, очень востребован в строительстве: его используют как при фасадных работах, так и при формировании стен. Раньше его завозили из других регионов страны.

— Мощность нового производства на первом этапе составит 35 миллионов условного кирпича в год, за сутки планируется производить до 210 тысяч единиц. В перспективе планируется расширение до 70 миллионов условных единиц в год. Помимо этого, завод выпускает перегородочные плиты с хорошей звукоизоляцией. 90% агрегатов и узлов сделаны в России.

Во Владимирской области открылось новое мебельное производство

© Фото из открытых источников

30 августа в поселке Бараки Судогодского района состоялось официальное открытие цеха по производству корпусной мебели ООО «Лофтмебель», продукция которого известна под брендом «Woodcraft».

Пока новый цех выпускает 50 единиц корпусной мебели в сутки, к концу года здесь будет производиться уже 200 единиц в сутки.

Объём инвестиций в создание нового производства составил около 100 млн рублей.

Итого за август 2022 года открыто 13 новых производств:

— из них 5 производства с инвестициями более 4 млрд рублей (10 всего млрд рублей)

— общий объём объявленных инвестиций 11,5 млрд рублей

— по 2 объектам объём инвестиций не сообщается

По отраслям:

— Химическая промышленность — 4

— Машиностроение — 2

— Фармацевтика и медицинская промышленность — 2

— Строительная промышленность — 2

— Металлургия, металлообработка — 1

— Бумажная промышленность — 1

— Мебельная промышленность — 1

По источникам инвестиций:

— российский капитал — 13

— иностранный и смешанный — 0

Предприятия, начавшие выпускать продукцию, прежде импортируемую — 7.