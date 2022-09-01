Импортозамещение. Август 2022 года

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Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделано у нас» и иных ресурсов, в России реализованы более 1763 проекта импортозамещения!

1. Группа компаний «Дамате», крупнейший производитель индейки в России, завершила формирование родительского стада на комплексе по производству индейки в Ростовской области и вышла на запланированную мощность 130 тыс. птиц.

Компания сообщила, что запустила в работу все четыре блока родительского стада, каждый из которых состоит из четырех птичников ремонтного молодняка, шести птичников несушки и птичника самцов. В июле в четвертом блоке был посажен ремонтный молодняк, производство инкубационного яйца начнется здесь в январе 2023 года.

Производство собственного инкубационного яйца позволяет уменьшить объемы поставок и снизить зависимость от импорта, также это уменьшает биологические риски и позволяет контролировать качество яйца.

2. В России запустили производство кассет для выращивания сеянцев с закрытой корневой системой.

Авторами разработки стали ученые Санкт-Петербургского научного исследовательского института лесного хозяйства в рамках импортозамещения и внедрения отечественного оборудования в лесопитомники страны.

Разработка специального оборудования для лесовосстановления — одно из основных направлений деятельности института. Стоит отметить, что за новую конструкцию кассет, которая обеспечивает равномерное распределение влаги и удобрений, а также предоставляет возможность использования автоматических линий высева и извлечения готовых сеянцев с закрытой корневой системой (ЗКС), институт получил патент на изобретение.

3. На крупнейшей выставке достижений отечественного агропромышленного комплекса, организованной в конце июля Министерством сельского хозяйства РФ — Всероссийском Дне поля 2022 — была представлена новая отечественная разработка для создания систем ирригации. Группа ПОЛИПЛАСТИК анонсировала запуск производства новой марки полимерной трубы МУЛЬТИКЛИН АГРО.

Отечественных аналогов данному продукту нет, к тому же труба рассчитана на производство полностью из отечественного сырья, так что ее можно отнести к разряду инновационных импортозамещающих технических решений в сфере инженерных коммуникаций аграрного назначения.

4. Завод в Екатеринбурге «Медин-Урал», который специализируется на производстве инструментов и оборудования для офтальмологии и нейрохирургии позвоночника, наращивает объемы производства и осваивает новые виды продукции, в том числе готов выпускать наборы инструментов для детской спинальной хирургии.

«До этого года все операции детям в возрасте от года до восьми делались импортным системами. Цены на них очень высокие, поскольку изделия деликатные и должны быть очень надежными. Мы создали и в этом году запустили в производство наборы инструментов и различных конструкций, которые уже прошли опытную апробацию и сейчас рассматривается вопрос, чтобы наши системы использовать при лечении детей», — рассказал генеральный директор «Медин-Урал» Юрий Егоров.

5. Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал портативный газоанализатор, способный измерять концентрацию до шести различных газов одновременно. Прибор предназначен для контроля промышленной и экологической безопасности, может применяться на объектах ЖКХ, транспорте и при ликвидации последствий ЧС.

" Наша разработка не имеет отечественных аналогов и способна импортозаместить газоанализаторы со сходными характеристиками фирм Dräger (Германия) и MSA (США), цена которых выше в два и более раз. На сегодняшний день мы приступили к производству новых изделий", — рассказала генеральный директор НПП «Электронстандарт» Ольга Павлюнина.

6. Компания «Техкомплект» (ГК «РусКон») из Энгельса Саратовской области организовала первое отечественное производство фланцев с полимерным покрытием для разъемных соединений пластиковых труб. Предприятие намерено выпускать 17 тысяч изделий в год.

Инвестиции в создание нового производства составили 42,3 млн рублей, из которых 16,5 млн рублей предоставил федеральный ФРП и 7 млн рублей — региональный ФРП Саратовской области. Средства были выданы в рамках федерально-региональной программы «Комплектующие изделия».

Сейчас в России, по данным компании, производство аналогичной продукции отсутствует. В целом российский рынок трубопроводной арматуры на 50% занят зарубежной продукцией, в основном из Китая и стран Европы. «Техкомплект» заместит часть импорта.

7. Госкорпорация Ростех запустила в подмосковной Балашихе новое производство вакуумных пробирок для забора венозной крови. Планируется, что к 2024 году объем выпуска этих изделий достигнет не менее 70 млн штук ежегодно. Инвестиции в проект составили 436 млн рублей.

Площадь нового цеха на базе Научно-исследовательского инженерного института (НИИИ) составляет более 1200 кв. м. Здесь сосредоточен полный цикл производства — от литья пробирок до сборки и укупорки. Мощность производственной линии — 12 тысяч пробирок в час с возможностью существенного увеличения объемов.

«В настоящий момент порядка 60% пробирок на рынке приходится на импорт. Мы запускаем свое производство таких изделий и рассчитываем выйти на проектную мощность — 70 млн штук ежегодно — к 2024 году. Стоимость российских пробирок заметно ниже, качество не уступает зарубежным образцам. Это позволит значительно нарастить долю российских изделий на рынке уже в ближайшей перспективе», — сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

8. «Ижевский завод тепловой техники» (ИЗТТ), который входит в структуру Торгово-производственного холдинга «Русклимат», запустил производство первой серийной партии дизельных тепловых пушек под брендом KALASHNIKOV.

По экспертным оценкам общий объем российского рынка дизельных тепловых пушек составляет в 40 000 шт. в год, из которых более 95% продукция европейских и азиатских производителей.

9. Завод по производству пиросульфита и бисульфита натрия начал работать на территории опережающего социально-экономического развития «Новотроицк» в Оренбургской области. Мощности предприятия позволят заместить до 50% российского импорта.

Пиросульфит натрия, востребован в пищевой и кондитерской промышленностях как консервант, а также в качестве антиоксиданта, отбеливателя и разрыхлителя. Вещество применяется в медицине. Ранее продукт импортировали из Китая, Турции и Польши.

10. В компанию «ИСС» не были поставлены 57 замыкающих волноводов раскрываемой много-лучевой антенны Ku диапазона и раскрываемой антенны С-диапазона. В сложившейся ситуации (прим. санкции) у предприятия оставался единственно возможный выход — спроектировать и изготовить волноводы самостоятельно, опираясь на ранее отработанный технический задел.

На очередном инженерном рассмотрении проекта по созданию космического аппарата решетнёвцы представили заказчикам из Анголы предложения о замене элементов полезной нагрузки разработки ADS на продукцию собственной разработки, в том числе, замыкающих волноводов антенной подсистемы. Ангольская сторона дала согласие на проведение комплекса этих работ.

Решение поставленной задачи потребовало предельной концентрации сил, времени и ресурсов, напряжённой работы целой команды конструкторов, технологов и рабочих. И в течение двух месяцев цель была достигнута. На выпуск конструкторской документации (а это более 300 документов!) и изготовление 57 волноводов решетнёвцам потребовалось в 2,5 раза меньше времени, чем отводилось иностранному подрядчику по условиям контракта. Предварительная примерка волноводов на конструкции полезной нагрузки в составе лётного изделия показала правильность конструкторскотехнологических решений и их соответствие заданным требованиям.

В результате замыкающие волноводы производства «ИСС» были успешно установлены на конструкцию полезной нагрузки спутника.

11. Сызранский НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий блок НК «Роснефть») перевел технологические установки производства водорода, каталитического риформинга, гидроочистки дизельного топлива и гидроочистки вакуумного газойля на использование катализаторов производства Компании. Данный проект разработан «Всероссийским научно-исследовательским институтом по нефтепереработке» (АО «ВНИИ НП»), также входящим в периметр «Роснефти».

В рамках корпоративной программы по импортозамещению на 8 технологических установках завода импортные катализаторы и защитные слои заменены на катализаторы Ангарского завода катализаторов, Новокуйбышевского завода катализаторов и «РН-Кат».

12. «Технология» им. А.Г. Ромашина почти в 3 раза увеличило производство ключевой составляющей пленочных интегральных микросхем для радиоэлектронной аппаратуры — ситалловых подложек. Значительный рост объемов выпуска этих изделий поможет перекрыть возросшие потребности отечественной радиоэлектронной отрасли в импортозамещающей продукции.

Ситаллы — это высокопрочные материалы, полученные в результате объемной кристаллизации стекла. Ситалловые подложки предназначены для производства микросхем и различного вида изделий электроники. Именно на таких подложках располагаются токопроводящие дорожки и элементы микросхем, поэтому их качество напрямую влияет на срок службы радиоэлектронных изделий.

Главной характеристикой ситалловых подложек считается чистота рабочей поверхности. У изделий ОНПП «Технология» она высокой степени — Rz-0.024. При необходимости, Госкорпорация готова производить подложки, отвечающие еще более строгим требованиям, предъявляемым к качеству рабочей поверхности. Существующие производственные мощности предприятия позволяют обеспечивать выпуск до 100 000 изделий в год.

13. ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина Госкорпорации Ростех заместило продукцией собственного производства импортные материалы, которые использовались в изготовлении обогреваемого остекления для кабин локомотивов. Предприятие в сжатые сроки наладило выпуск электрообогреваемых стекол, обеспечив бесперебойные поставки продукции для железнодорожного транспорта.

Нагревательным элементом остекления (триплекса), установленного в кабине локомотива, выступает токопроводящее покрытие — тончайшая пленка оксида металла, нанесенная на поверхность одного из стекол. При подаче питания она равномерно обогревает всю конструкцию без появления горячих, холодных зон и оптических искажений даже при сложной геометрии остекления. Стекла с уже нанесенным токопроводящим покрытием в последние годы поставлялись из-за рубежа.

14. В России вывели первый за последние десятилетия конкурентоспособный кросс кур «Смена 9».

Как отмечается в отчете о работе по подпрограмме, «в результате целенаправленной селекционной работы с использованием различного генетического материала специалисты селекционно-генетического центра „Смена“ — филиала ФНЦ ВНИТИП РАН — создали новый отечественный высокопродуктивный четырехлинейный кросс мясных кур „Смена 9“. Он не уступает по достоинствам кроссам зарубежной селекции, используемым в России. Высокие показатели финального гибрида обусловлены значительным генетическим потенциалом птицы исходных отцовских и материнских линий, который стабильно передается из поколения в поколение. Одной из существенных особенностей кросса является его адаптированность к российским условиям и устойчивость к различным стрессам. Высокий генетический потенциал и преимущества кросса „Смена 9“ позволяют широко использовать его на птицеводческих предприятиях в различных регионах России. Птица соответствует всем технологическим параметрам и легко может использоваться на любом оборудовании импортного и отечественного производства».

15. 18 августа 2022 года на заводе ООО «Кредо-Строй», входящего в состав промышленного холдинга «КРЕДО», прошло торжественное отрытие — запуск новой промышленной линии SML SmartCast XL.

По словам представителей завода, приобретённое с помощью средств льготного займа от Фонда развития промышленности РФ (ФРП) оборудование поможет предприятию увеличить производственные мощности на 70% и запустить новые линейки продукции: высокотехнологичную упаковочную стретч-пленку для групповой паллетной упаковки груза и импортозамещающую агростретч-пленку для российских сельскохозяйственных комплексов. Кроме того, будет создано 13 новых рабочих мест. Общая сумма инвестиционного проекта пермского предприятия составила более 351 млн руб., из которых 173 млн руб. привлечены в виде займа ФРП.

16. 26.08.2022 «Индустрия Сервис» из Тулы на 40% увеличила выпуск запасных частей к экскаваторной технике и горнодобывающему оборудованию. Инвестиции в модернизацию производства составили 132 млн рублей, из которых 63 млн рублей предоставил федеральный ФРП и 27 млн рублей — ФРП Тульской области.

Предприятие приобрело современное оборудование и модернизировало производство. Теперь на заводе выпускают на 40% больше комплектующих и запчастей — 16,3 тысячи тонн в год.