Обзор: в ноябре 2022 года в России открылись 13 новых производств

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В ноябре 2022 года в России согласно информации сайта «Сделано у нас» открылись 13 новых производств с затратами на строительство в каждое более 100 млн рублей, из них 2 крупных с инвестициями более 1 млрд рублей.

Общий известный объём инвестиций в новые предприятия оценивается в 116 млрд рублей (по 5 объектам объём вложенных средств не озвучен).

Два новых цеха Оренбургского села

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В селе Южный Урал Оренбургского района компания «Оренклип» запустила новое производство запчастей и комплектующих для пищевой промышленности

В новом цехе металлообработки делают форматный инструмент для термоформеров и трисиллеров, стрелки подвесных путей для цехов убоя и барабанов для пресс-сепараторов.

Для работы закуплено новое оборудование преимущественно российского производства.

Стоимость проекта — более 160 млн рублей.

В Новомосковске Тульской области запущена новая линия по производству ПВХ-профиля

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1 ноября 2022 года на Новомосковском заводе полимерных труб запустили новую линию по выпуску профиля СПИРАТЕХ. Здесь будет изготавливаться профиль 5 типоразмеров, что позволит восстанавливать трубопроводы диаметром от 400 мм до 5 метров.

Проектная мощность новой линии составит 1,5 тыс. тонн профиля СПИРАТЕХ в год.

Инвестиции в проект составили около 200 млн рублей.

Это вторая линия на заводе. Пока единственное в России производство импортозамещающего ПВХ-профиля СПИРАТЕХ было открыто в сентябре 2020 года.

Комплекс переработки нефтяных остатков запустили в Кстовском районе Нижегородской области

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Комплекс переработки нефтяных остатков на нефтеперерабатывающем заводе ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» введён в эксплуатацию 9 ноября в Кстовском районе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Новый комплекс способен перерабатывать более 2 млн тонн нефтяных остатков ежегодно. Он расположен на площади в 430 тыс. кв. метров. Комплекс позволит увеличить объёмы производства дизтоплива Евро‑5 на 1, 1 млн тонн в год. При этом доля мазута в нем будет ниже.

На момент начала строительства комплекса в 2018 году его стоимость оценивалась в 100 млрд рублей в ценах тех лет.

Запуск производства позволит обеспечить рабочими местами более 200 нижегородцев.

В Пермском крае запустили серийное производство нефтепогружного кабеля

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Компания «Новомет-Пермь» (входит в группу «Новомет») организовала в Перми серийное производство высокотемпературного нефтепогружного силового кабеля. Он используется для питания электродвигателей насосов при добыче нефти. Часть средств на создание этого производства предоставил Фонд развития промышленности.

Предприятие запустило новый производственный комплекс из пяти автоматизированных линий. Мощность производства составит до 2160 км кабеля в год. В дальнейшем планируется ее увеличение вдвое.

Работа над созданием нового производства началась в 2018 году.

Общие инвестиции превысили 640 млн рублей.

На территории ОЭЗ «Алга» в Башкирии открыли новый перчаточный цех промобъединения «Аркада»

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11 ноября в Ишимбайском районе Башкирии открыт новый перчаточный цех промышленного объединения «Аркада».

Инвестор вложил в строительство нового цеха около 200 млн рублей. В нём будут трудиться 100 специалистов.

После выхода на полную проектную мощность предприятие планирует увеличить выпуск продукции с 5 млн до 10 млн пар изделий в год.

ОДК-Кузнецов ввел три новых производственных корпуса

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Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха запустила на самарском предприятии ОДК-Кузнецов три новых производственных корпуса, оснащенных современным оборудованием. В их строительство инвестировано более 4 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию новых мощностей позволит вдвое увеличить объемы выпуска комплектующих для ряда силовых установок, в том числе НК-32 серии 02 и «Изделия РФ».

Новый участок инструментального производства площадью 2,4 тыс. квадратных метров будет выпускать оснастку и инструменты, предназначенные для сборки деталей и узлов ряда индустриальных двигателей, а также авиационных силовых установок НК-32 серии 02, НК-12МП, НК-25 и нового перспективного изделия большой мощности.

Корпус сварки площадью 3,9 тыс. квадратных метров вместил 9 участков с оборудованием, в том числе роботизированным, позволяющим операторам в автоматическом режиме вести пайку, сварку и нанесение защитных покрытий. В технологическую цепочку встроена установка 3D-печати для выращивания крупногабаритных изделий. Производство способно обрабатывать более 5,5 тыс. деталей и сборочных единиц в год.

Вторая очередь корпуса компрессоров площадью 4,6 тыс. квадратных метров включает в себя 11 участков, в том числе механической обработки деталей компрессора, плазменного и детонационного напыления, контроля качества деталей.

Металлоинвест запустил комплекс дообогащения концентрата на Михайловском ГОКе

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Компания «Металлоинвест» запустила в опытно-промышленную эксплуатацию комплекс дообогащения концентрата (КДО) на Михайловском ГОКе им. А.В. Варичева.

В новом корпусе дообогащения будут производиться различные виды концентрата с содержанием железа до 71% и низким содержанием диоксида кремния. Общий объём производства составит до 16,4 млн тонн в год.

Использование высококачественных окатышей Михайловского ГОКа позволит потребителям снизить выбросы при выплавке стали по технологии «доменная печь — конвертер» на 7-19%, а по технологии «металлизация — электропечь» — на 47%.

Металлоинвест инвестировал в проект более 15 млрд рублей. Создано 108 новых рабочих мест.

Новую производственную линию запустили на трубном заводе в Ангарске

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Новую линию по производству многослойных труб из полиэтилена запустили на расположенном в Ангарске «Иркутском трубном заводе» (входит в Группу ПОЛИПЛАСТИК). Ранее продукция завозилась из соседних регионов.

Осенью на «Иркутском трубном заводе» была смонтирована и начала работу линия, которая может выпускать около семи тысяч тонн продукции в год. Для её эксплуатации было дополнительно создано 10 рабочих мест.

Дополнительные производственные мощности, в создание которых компания инвестировала более 100 млн рублей, позволят нарастить объёмы выпуска высокотехнологичной трубной продукции для строительства и реконструкции трубопроводов напорного водоснабжения и водоотведения, газораспределения и защиты кабеля при его подземной прокладке.

В Рязанской области запущено производство осветительного оборудования для судостроительной отрасли

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21 ноября в Рязани состоялся запуск производства осветительного оборудования для поставок судостроительной отрасли Российской Федерации и подписание Соглашения о сотрудничестве между ООО «МГК «Световые Технологии» и АО «СПО «Арктика».

Международная группа компаний «Световые Технологии» (ООО «МГК «Световые Технологии») стала первым российским производителем, который начинает разработку и массовый выпуск продукции для судостроительной отрасли.

Основной производственный комплекс компании в Рязани площадью 63 тыс. кв. метров располагает для этого всеми возможностями: собственным технологическим оборудованием для литья алюминия и пластика под давлением, производством источников питания, источников света, участком сборки готовой продукции, а также своей испытательной лабораторией.

«Метафракс» открыл в Губахе (Пермский край) новое производство параформальдегида

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На производственной площадке АО «Метафракс Кемикалс» в Губахе состоялось торжественное открытие производства параформальдегида.

Установка возведена в рамках инвестиционного проекта «Метафракс Групп» по созданию производств параформальдегида и формалина. Агрегат по производству формалина — третий на предприятии — был запущен в декабре 2021 года. Проект реализуется в рамках Программы развития компании до 2025 года.

Производственная мощность установки — 30 тыс. тонн в год. В результате реализации проекта внутренняя переработка метанола на предприятии увеличится до 450 тысяч тонн в год, расширится номенклатура выпускаемой продукции. Параформальдегид — высококачественный заменитель формальдегида, имеющий длительные сроки хранения и перевозки.

Создано 50 новых рабочих и инженерных мест.

В Ново-Талицах Ивановской области открыли цех по выпуску парашютных тканей

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Компания «НИИТМ» запустила в Ново-Талицах Ивановской области новое отделочное производство. Там отбирают, моют, пропитывают и красят парашютные ткани. После отделки они имеют определенные характеристики воздухопроницаемости, позволяющие отрегулировать скорость снижения. Предназначаются для парашютных систем нового поколения.

Основные потребители компании — завод «Полёт» в Иванове, а также компании парашютного дивизиона холдинга «Технодинамика».

Установлено современное оборудование. Выпускают 2 млн метров ткани в год. Изготавливают более 400 видов продукции, а также ленты, шнуры, нитки специального назначения.

Тульское НПО «Сплав» запустило цех сборки машин дистанционного минирования «Земледелие»

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На тульском Научно-производственном объединении «Сплав» запущено производство инженерной системы дистанционного минирования «Земледелие».

Об этом рассказал Константин Павлов, начальник одного из цехов на НПО «Сплав».

"Таких цехов у нас пять. Они не пустуют, в данных конкретных цехах ведется монтаж оборудования, станков. И в ближайшее время, в этом году, здесь будет налажено поточное производство изделий».

Датчики давления последнего поколения запущены в производство на новом заводе «Тюмень Прибор»

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Датчики давления нового поколения из отечественных комплектующих запущены в производство на новой площадке «Тюмень Прибор». Здание завода площадью более 3 тыс. кв. м возведено в индустриальном парке «Боровский». Здесь компания планирует расширить линейку продукции и создать дополнительно 150 высокотехнологичных рабочих мест. Производственная мощность — до 300 единиц оборудования в месяц.

Инвестиции в проект превысили 100 млн рублей.

Итого за ноябрь 2022 года открыто 13 новых производств:

— из них 2 производства с инвестициями более 1 млрд рублей (115 млрд рублей)

— общий объём объявленных инвестиций 116,4 млрд рублей

— по 5 объектам объём инвестиций не сообщается

По отраслям:

— Химическая промышленность — 6

— Оборонно-промышленный комплекс — 2

— Машиностроение и металлообработка — 1

— Текстильная промышленность -1

— Приборостроение — 1

— Горнодобывающая промышленность — 1

— Кабельная промышленность — 1

По источникам инвестиций:

— российский капитал — 13

— иностранный и смешанный — 0