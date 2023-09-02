Обзор: в августе 2023 года в России открылись 15 новых производств

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В стране продолжается экономический рост. Согласно данным Росстата индекс промышленного производства в июле составил 104,9% к июлю прошлого года, за 7 месяцев индекс производства достиг 101,0%. Опережающими темпами растёт обрабатывающий сектор — 109,5% в июле (106,1% за 7 месяцев).

В августе 2023 года в России согласно информации сайта «Сделано у нас» открыты 15 новых производств с затратами на строительство в каждое более 100 млн рублей, в том числе 2 крупных с инвестициями более 1 млрд рублей в каждое.

Общий известный объём инвестиций в новые предприятия оценивается в 15,6 млрд рублей (по 1 объекту объём вложенных средств не озвучен).

По отраслям в лидерах машиностроительный комплекс — 8 новых производств.

«Шахтинский трубный завод» запущен в Ростовской области

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В Шахтах Ростовской области 2 августа состоялось открытие Шахтинского трубного завода. Он расположен в посёлке Наклонная.

Новый завод является частью предприятия «Техмаш», которое функционирует в Шахтах с 2005 года.

На первом этапе мощность предприятия составляет 8 тысяч тонн продукции в месяц. А при полной загрузке новый завод сможет производить 15 тысяч тонн.

Работа в цехах уже кипит: 2 августа на заводе запущено производство листового проката. Трудятся здесь 90 человек.

Компания «КЕРАМАКС» запустила вторую линию по производству керамического флюса

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Компания «КЕРАМАКС» запустила вторую дополнительную линию по производству керамического флюса на заводе в Челябинской области. Благодаря реализации проекта производственные мощности предприятия возрастут на 80% и составят порядка 16 000 тонн сварочных флюсов ежегодно.

Инвестиции в проект составили более 300 млн рублей собственных средств.

Новая линия начала выпуск керамического флюса уже 26 мая. Ориентировочно в конце лета вторая линия выйдет на плановую производительность — 750 тонн ежемесячно.

В Волгоградской области открыли завод по производству битумных смесей

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Мощность нового производства «Инвест Битум», расположенного в Михайловке Волгоградской области составляет более 90 тысяч тонн в год.

Планируется увеличить этот показатель как минимум в три раза.

Объём инвестиций в проект на сегодняшний день превышает 250 миллионов рублей, создано 36 рабочих мест.

В Москве запущено производство конденсаторов

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Столичное предприятие «Ньюкон Энерджи» смонтировало и запустило первую очередь производства по изготовлению конденсаторов на площадке «Руднево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва».

Инвестиции компании составят более 350 млн рублей до конца 2025 года.

Конденсаторы применяются в светотехнической продукции, силовой электронике, в пусковых устройствах и для компенсации реактивной мощности. В ближайшее время на предприятии планируют наладить выпуск электронных компонентов, применяющихся при производстве электромобилей, солнечной и ветровой генерации.

Состоялась официальное открытие Московского цифрового завода

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Московский Цифровой Завод — это проект компании ООО «НПО «3Д-Интеграция», работающей под брендом i3D. Проект реализуется при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ с целью развития инновационных технологий и представляет собой промышленную площадку для разработки отечественных технологий аддитивного производства и локализации зарубежных, а также выполнения проектов по импортозамещению, обратному проектированию и промышленной 3D-печати.

В настоящее время МЦЗ размещается на площади в 1300 квадратных метров, к 2025 году компания планирует инвестировать четыреста миллионов рублей в расширение производственных площадей до трёх тысяч квадратных метров.

В Красноярске завод «Борус» открыл новый цех по выпуску фронтальных погрузчиков

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Машиностроительный завод «Борус» (Группа «Карьерные машины») запустил серийное производство фронтальных погрузчиков под брендом Borus, а также наладил выпуск комплектующих собственной разработки к ним.

Общие инвестиции в создание нового цеха составили 500 млн рублей.

Установленное в новом цеху площадью 6 тыс. кв. м. высокотехнологичное оборудование позволило наладить выпуск фронтальных погрузчиков и комплектующих к ним. Кроме того, компания нарастила производство уже выпускаемого навесного оборудования для экскаваторов, грейдеров и другой спецтехники: лесозахватов, рыхлителей грунта, ковшей, боковых отвалов для уборки снега, ножей отвала, квик-каплеров, грейферных захватов, лифт-кабин и т. п.

Новое производство карбамида запустили на «Акроне »

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В Великом Новгороде ПАО «Акрон» запустил новое производство карбамида. Благодаря созданию комплекса по гранулированному карбамиду ещё 40 человек смогут получить работу. Всего же на «Акроне» в Великом Новгороде трудятся более пяти тысяч человек.

Объём инвестиций в проект составил более 5,8 млрд рублей. Мощность производства — 700 тысяч тонн удобрения в год.

В индустриальном парке Чебоксар открылась новая производственная площадка

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Компания «Темп» запустила производство на территории Чебоксарского индустриального парка второй очереди. Его специализация — механообработка, литье пластмасс, сборка и электромонтаж оборудования. На новой площадке будут перерабатывать до 150 — тонн сырья в месяц. Выполняет компания и гособоронзаказ.

Инвестиции в проект были запланированы на уровне 200 млн рублей.

В ОЭЗ «Технополис Москва» открыли новый фармацевтический комплекс

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На площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» открылся новый фармацевтический комплекс компании «Р-Опра».

Предприятие будет выпускать 26 препаратов для лечения онкологических, аутоиммунных, астматических и других заболеваний.

Объём инвестиций в проект составил 6,99 млрд рублей. На производстве смогут работать 270 человек.

В подмосковном Клину открылось новое предприятие по производству сэндвич-панелей

© Фото из открытых источников

Площадь производственного корпуса и вспомогательных строений составила 11,7 тыс. м2.

На его постройку было инвестировано более 200 млн рублей.

Построен завод на территории индустриального парка «Клин». Производственные мощности завода позволяют изготавливать более 1 млн кв.м сэндвич-панелей в год, поэтому предприятие готово расширяться, запуская вторую смену.

Пензенский «Радиозавод» запустил серийное производство модернизированной посевной техники

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Пензенский «Радиозавод» холдинга «Росэлектроника» запустил новый цех для серийного производства модернизированных моделей крупногабаритной посевной техники «Быстрица».

В рамках проекта «Радиозавод» модернизировал серийно выпускаемую на предприятии посевную технику «Быстрица» — был создан пневматический высевающий бункер с использованием коррозиестойких материалов, предназначенный для загрузки семян и удобрений.

Общие инвестиции в проект составили 263 млн рублей

В Кургане открыт завод по производству низкокипящих газов

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25 августа ООО «Медимэкс» ввело в эксплуатацию в Кургане производство «чистых» газов — монооксида углерода и метана.

«Здесь производят монооксид углерода и метан чистотой до 99,999%, которые используются в промышленности, науке, пищевом и нефтехимическом производстве, в других отраслях и сферах», — говорится в сообщении.

Инвестиции в проект составили более 140 млн рублей. В рамках реализации проекта создано около 20 рабочих мест.

В Нижегородской области введён в строй новый цех по производству бытовой химии

© Фото из открытых источников

Производитель бытовой химии — компания «Ивитек» — ввела в строй новый производственный цех в Богородске Нижегородской области.

Новый корпус расположен в непосредственной близости к действующему производству. Он оборудован высокоскоростными линиями по розливу продукции, складским комплексом для хранения сырья и комплектующих, столовой, зоной отдыха, удобными душевыми и раздевалками.

Благодаря реализации проекта создано 30 рабочих мест. Объем инвестиций в расширение производства составил 147 млн рублей. Новый цех позволил увеличить выпуск жидких моющих и чистящих средств в три раза — с 30 до 90 тонн в сутки.

«БН-Моторс» открыл завод по производству малотоннажных грузовиков

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Дилерский холдинг «БН-Моторс» открыл в Брянске новый завод по производству малотоннажных грузовиков BAW, которые будут представлены под собственным брендом BNM. Инвестиции в проект составили более 200 млн рублей.

Как сообщает канал «Автопоток», основная задача сейчас — отработка сборки грузовиков BAW Т7, которые будут выпускаться в модификациях полной массой 2 и 3,5 тонны. Модель получит два варианта кабины: одинарная и двойная, на 2 и на 5 пассажиров соответственно.

Группа ПОЛИПЛАСТИК открыла в Ленобласти завод оборудования для очистных сооружений

© Фото из открытых источников

6 августа в городе Кириши Ленинградской области состоялось торжественное открытие нового производственного предприятия Группы ПОЛИПЛАСТИК — ООО «Завод «Главсток».

Основное производственное направление завода — изготовление оборудования для очистки сточных вод и обработки осадка, которое будет применяться на муниципальных и промышленных очистных сооружениях.

Инвестиции в проект составили более 200 млн рублей. После выхода на полную мощность дополнительно будет создано до 50 рабочих мест.

Итого за август 2023 года открыто 15 новых производств:

— из них 2 крупных производства с общими инвестициями 12,8 млрд рублей

— общий объём объявленных инвестиций составил 15,6 млрд рублей

— по 1 объект3 размер инвестиций не сообщается

По отраслям:

— Машиностроение и металлобработка — 8

— Химическая промышленность — 3

— Электротехника, электроника — 1

— Производство строительных материалов — 2

— Медицинская промышленность и фармацевтика — 1

По источникам инвестиций:

— российский капитал — 14

— иностранный и смешанный — 1