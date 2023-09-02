Обзор: в августе 2023 года в России открылись 15 новых производств
В стране продолжается экономический рост. Согласно данным Росстата индекс промышленного производства в июле составил 104,9% к июлю прошлого года, за 7 месяцев индекс производства достиг 101,0%. Опережающими темпами растёт обрабатывающий сектор — 109,5% в июле (106,1% за 7 месяцев).
В августе 2023 года в России согласно информации сайта «Сделано у нас» открыты 15 новых производств с затратами на строительство в каждое более 100 млн рублей, в том числе 2 крупных с инвестициями более 1 млрд рублей в каждое.
Общий известный объём инвестиций в новые предприятия оценивается в 15,6 млрд рублей (по 1 объекту объём вложенных средств не озвучен).
По отраслям в лидерах машиностроительный комплекс — 8 новых производств.
«Шахтинский трубный завод» запущен в Ростовской области
В Шахтах Ростовской области 2 августа состоялось открытие Шахтинского трубного завода. Он расположен в посёлке Наклонная.
Новый завод является частью предприятия «Техмаш», которое функционирует в Шахтах с 2005 года.
На первом этапе мощность предприятия составляет 8 тысяч тонн продукции в месяц. А при полной загрузке новый завод сможет производить 15 тысяч тонн.
Работа в цехах уже кипит: 2 августа на заводе запущено производство листового проката. Трудятся здесь 90 человек.
Компания «КЕРАМАКС» запустила вторую линию по производству керамического флюса
Компания «КЕРАМАКС» запустила вторую дополнительную линию по производству керамического флюса на заводе в Челябинской области. Благодаря реализации проекта производственные мощности предприятия возрастут на 80% и составят порядка 16 000 тонн сварочных флюсов ежегодно.
Инвестиции в проект составили более 300 млн рублей собственных средств.
Новая линия начала выпуск керамического флюса уже 26 мая. Ориентировочно в конце лета вторая линия выйдет на плановую производительность — 750 тонн ежемесячно.
В Волгоградской области открыли завод по производству битумных смесей
Мощность нового производства «Инвест Битум», расположенного в Михайловке Волгоградской области составляет более 90 тысяч тонн в год.
Планируется увеличить этот показатель как минимум в три раза.
Объём инвестиций в проект на сегодняшний день превышает 250 миллионов рублей, создано 36 рабочих мест.
В Москве запущено производство конденсаторов
Столичное предприятие «Ньюкон Энерджи» смонтировало и запустило первую очередь производства по изготовлению конденсаторов на площадке «Руднево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва».
Инвестиции компании составят более 350 млн рублей до конца 2025 года.
Конденсаторы применяются в светотехнической продукции, силовой электронике, в пусковых устройствах и для компенсации реактивной мощности. В ближайшее время на предприятии планируют наладить выпуск электронных компонентов, применяющихся при производстве электромобилей, солнечной и ветровой генерации.
Состоялась официальное открытие Московского цифрового завода
Московский Цифровой Завод — это проект компании ООО «НПО «3Д-Интеграция», работающей под брендом i3D. Проект реализуется при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ с целью развития инновационных технологий и представляет собой промышленную площадку для разработки отечественных технологий аддитивного производства и локализации зарубежных, а также выполнения проектов по импортозамещению, обратному проектированию и промышленной 3D-печати.
В настоящее время МЦЗ размещается на площади в 1300 квадратных метров, к 2025 году компания планирует инвестировать четыреста миллионов рублей в расширение производственных площадей до трёх тысяч квадратных метров.
В Красноярске завод «Борус» открыл новый цех по выпуску фронтальных погрузчиков
Машиностроительный завод «Борус» (Группа «Карьерные машины») запустил серийное производство фронтальных погрузчиков под брендом Borus, а также наладил выпуск комплектующих собственной разработки к ним.
Общие инвестиции в создание нового цеха составили 500 млн рублей.
Установленное в новом цеху площадью 6 тыс. кв. м. высокотехнологичное оборудование позволило наладить выпуск фронтальных погрузчиков и комплектующих к ним. Кроме того, компания нарастила производство уже выпускаемого навесного оборудования для экскаваторов, грейдеров и другой спецтехники: лесозахватов, рыхлителей грунта, ковшей, боковых отвалов для уборки снега, ножей отвала, квик-каплеров, грейферных захватов, лифт-кабин
Новое производство карбамида запустили на «Акроне»
В Великом Новгороде ПАО «Акрон» запустил новое производство карбамида. Благодаря созданию комплекса по гранулированному карбамиду ещё 40 человек смогут получить работу. Всего же на «Акроне» в Великом Новгороде трудятся более пяти тысяч человек.
Объём инвестиций в проект составил более 5,8 млрд рублей. Мощность производства — 700 тысяч тонн удобрения в год.
В индустриальном парке Чебоксар открылась новая производственная площадка
Компания «Темп» запустила производство на территории Чебоксарского индустриального парка второй очереди. Его специализация — механообработка, литье пластмасс, сборка и электромонтаж оборудования. На новой площадке будут перерабатывать до 150 — тонн сырья в месяц. Выполняет компания и гособоронзаказ.
Инвестиции в проект были запланированы на уровне 200 млн рублей.
В ОЭЗ «Технополис Москва» открыли новый фармацевтический комплекс
На площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» открылся новый фармацевтический комплекс компании «Р-Опра».
Предприятие будет выпускать 26 препаратов для лечения онкологических, аутоиммунных, астматических и других заболеваний.
Объём инвестиций в проект составил 6,99 млрд рублей. На производстве смогут работать 270 человек.
В подмосковном Клину открылось новое предприятие по производству сэндвич-панелей
Площадь производственного корпуса и вспомогательных строений составила 11,7 тыс. м2.
На его постройку было инвестировано более 200 млн рублей.
Построен завод на территории индустриального парка «Клин». Производственные мощности завода позволяют изготавливать более 1 млн кв.м сэндвич-панелей в год, поэтому предприятие готово расширяться, запуская вторую смену.
Пензенский «Радиозавод» запустил серийное производство модернизированной посевной техники
Пензенский «Радиозавод» холдинга «Росэлектроника» запустил новый цех для серийного производства модернизированных моделей крупногабаритной посевной техники «Быстрица».
В рамках проекта «Радиозавод» модернизировал серийно выпускаемую на предприятии посевную технику «Быстрица» — был создан пневматический высевающий бункер с использованием коррозиестойких материалов, предназначенный для загрузки семян и удобрений.
Общие инвестиции в проект составили 263 млн рублей
В Кургане открыт завод по производству низкокипящих газов
25 августа ООО «Медимэкс» ввело в эксплуатацию в Кургане производство «чистых» газов — монооксида углерода и метана.
«Здесь производят монооксид углерода и метан чистотой до 99,999%, которые используются в промышленности, науке, пищевом и нефтехимическом производстве, в других отраслях и сферах», — говорится в сообщении.
Инвестиции в проект составили более 140 млн рублей. В рамках реализации проекта создано около 20 рабочих мест.
В Нижегородской области введён в строй новый цех по производству бытовой химии
Производитель бытовой химии — компания «Ивитек» — ввела в строй новый производственный цех в Богородске Нижегородской области.
Новый корпус расположен в непосредственной близости к действующему производству. Он оборудован высокоскоростными линиями по розливу продукции, складским комплексом для хранения сырья и комплектующих, столовой, зоной отдыха, удобными душевыми и раздевалками.
Благодаря реализации проекта создано 30 рабочих мест. Объем инвестиций в расширение производства составил 147 млн рублей. Новый цех позволил увеличить выпуск жидких моющих и чистящих средств в три раза — с 30 до 90 тонн в сутки.
«БН-Моторс» открыл завод по производству малотоннажных грузовиков
Дилерский холдинг «БН-Моторс» открыл в Брянске новый завод по производству малотоннажных грузовиков BAW, которые будут представлены под собственным брендом BNM. Инвестиции в проект составили более 200 млн рублей.
Как сообщает канал «Автопоток», основная задача сейчас — отработка сборки грузовиков BAW Т7, которые будут выпускаться в модификациях полной массой 2 и 3,5 тонны. Модель получит два варианта кабины: одинарная и двойная, на 2 и на 5 пассажиров соответственно.
Группа ПОЛИПЛАСТИК открыла в Ленобласти завод оборудования для очистных сооружений
6 августа в городе Кириши Ленинградской области состоялось торжественное открытие нового производственного предприятия Группы ПОЛИПЛАСТИК — ООО «Завод «Главсток».
Основное производственное направление завода — изготовление оборудования для очистки сточных вод и обработки осадка, которое будет применяться на муниципальных и промышленных очистных сооружениях.
Инвестиции в проект составили более 200 млн рублей. После выхода на полную мощность дополнительно будет создано до 50 рабочих мест.
Итого за август 2023 года открыто 15 новых производств:
— из них 2 крупных производства с общими инвестициями 12,8 млрд рублей
— общий объём объявленных инвестиций составил 15,6 млрд рублей
— по 1 объект3 размер инвестиций не сообщается
По отраслям:
— Машиностроение и металлобработка — 8
— Химическая промышленность — 3
— Электротехника, электроника — 1
— Производство строительных материалов — 2
— Медицинская промышленность и фармацевтика — 1
По источникам инвестиций:
— российский капитал — 14
— иностранный и смешанный — 1
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