Импортозамещение. Октябрь 2023 года

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Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделано у нас» и иных ресурсов, в России реализованы более 1943 проектов импортозамещения!

1. В Красноярске состоялось открытие нового завода Научно-производственного центра магнитной гидродинамики.

Там планируют выпуск импортозамещающего оборудования и комплектующих собственной разработки для цветной металлургии.

Запуск нового завода позволит изготавливать продукцию для выпуска сплавов цветных металлов и изделий из них.

В ассортименте выпускаемой продукции — перемешиватели, миксеры и печи для металлургии, а также электронагреватели, изделия из огнеупорных материалов и проволока для авиационно-космической отрасли.

«Наша технология позволяет создать отечественные аналоги и полностью заместить выпускаемые французской компанией провода для внутреннего монтажа бортовой электрической сети в авиационной технике. Благодаря новым мощностям мы сможем вывести на рынок и новые высокотехнологичные продукты, находящиеся на стадиях научных разработок и лабораторных образцов», — рассказал директор завода Виктор Тимофеев

На заводе планируют увеличить и производство фильтров для жидкого алюминия, предназначенных для промышленных предприятий. Это полностью импортозамещающий продукт: раньше их делали только в Японии. За основу взяты наработки студентов Сибирского федерального университета.

2. НПП «Пульсар»: первые отечественные фотомодули на кристалле для высокоточного оружия.

3. На предприятиях ГК «Оптикэнерго» запущены литейное производство и цех по производству кабелей.

В рамках импортозамещения в новом цехе будет производится кабели для телекоммуникационного оборудования. Кабель предназначен для использования в работе базовых станций зарубежных производителей телекоммуникационного оборудования NOKIA, ERICSSON и HUAWEI. В настоящее время, в связи с санкционной политикой, этот кабель является единственной альтернативой для подключения базовых станций к источникам питания.

4. Северсталь начала производство криогенной арматуры.

«Северсталь» начала производство криогенной арматуры Aк500. Это новый продукт линейки Cryonix, который сохраняет свойства при температурах до -165 градусов Цельсия и является уникальным для российской металлургии.

«…до этого момента криогенную арматуру такого класса российским компаниям приходилось импортировать, поэтому использование отечественных технологий способствует развитию импортозамещения», — рассказал директор по работе с энергетическими компаниями и инфраструктурными проектами Дмитрий Горошков.

5. АО «МБНПК „Цитомед“ открыл импортозамещающее производство ингредиентов для косметической индустрии.Инвестиции в открытие нового направления превысили 100 млн рублей.Как сообщили в компании, на площадке „Новоорловская“ особой экономической зоны „Санкт-Петербург“ налажен выпуск трёх пептидных активов. Производственная мощность завода составит 50 тонн в год, которые соответствуют 1,5 тыс. тонн уже готовой косметической продукции.

6. „Газпромнефть — смазочные материалы“ начала производство высокотехнологичных смазок для мостовых конструкций с подвесной системой.

По итогам испытаний компания начнет серийный выпуск продукции для обслуживания вантовых конструкций. В России построено более 20 сооружений такого типа, среди них мосты Русский и Золотой во Владивостоке, Югорский в Сургуте, Живописный в Москве, Большой Обуховский и через Корабельный фарватер — в Санкт-Петербурге. Экспертиза специалистов „Газпромнефть-СМ“ и техническая документация, разработанная в рамках проекта, будут учтены при формировании первого в России ГОСТа на ванты для машиностроения.

7. Холдинг „Росэлектроника“ Госкорпорации Ростех завершил разработку микросхем операционных усилителей для промышленной электроники.

Новинка позволит заместить подобные компоненты зарубежного производства при обслуживании имеющегося оборудования, в том числе занятого в критически важных отраслях, а также при создании новых продуктов.

8. „Ижевский завод тепловой техники“ (ИЗТТ), входящий в структуру торгово-производственного холдинга (ТПХ) „Русклимат“, наращивает выпуск импортозамещающей продукции во Владимирской области и запускает серийное производство новых промышленных водяных тепловентиляторов.

9. Холдинг „Росэлектроника“ Госкорпорации Ростех разработал маркировочные огни для линий электропередачи, находящихся в районе глиссад аэродромов. Они устанавливаются на высоковольтные провода между опорами ЛЭП и в темное время суток помогают пилотам держать безопасный курс при взлете и посадке. Изделия позволят импортозаместить зарубежные аналоги. Опытная партия огней уже успешно прошла испытания в Ленинградской области.

Маркировочные огни в инициативном порядке разработаны входящим в „Росэлектронику“ НИИ газоразрядных приборов „Плазма“.

По нашим оценкам, до 2025 года в рамках программы модернизации российских аэропортов потребуется около 12 тысяч маркировочных огней. С учетом ухода с российского рынка основного зарубежного производителя „Плазма“ готова заместить этот объем», — заявил генеральный директор НИИ ГП «Плазма» Сергей Максимов.

10. Современный комплекс по производству нетканых материалов открылся в Киреевске Тульской области на территории СЭЗ «Узловая».

"Новый завод поставит на российский рынок качественные нетканые материалы, позволит заместить на рынке аналогичную импортную продукцию и снизить зависимость России от макроэкономической конъюнктуры на международных товарных рынках", — рассказал генеральный директор ООО «Завод нетканых материалов «Неотекс» Максим Петелин.

11. Новый завод ООО «Три Точки Мануфактуринг» по производству телематического оборудования для автопроизводителей открылся на территории особой экономической зоны «Орёл» в Мценском районе Орловской области. Предприятие занимается производством телематического оборудования и оборудования GPS/ГЛОНАСС для мониторинга транспорта.

Проект реализуется в отрасли приборостроения и электроники. Это монтаж печатных плат, контрактная сборка электронных устройств, производство аналогов импортного устройства и отдельных компонентов, разработка IT-решений для ведущих международных автоконцернов.

12. В Курской области запущено предприятие по переработке свиной мукозы.

Новый проект предусматривает переработку свиной мукозы — слизистой оболочки тонкого кишечника свиней — мощностью до 40 тыс. тонн в год и производство следующих продуктов:

— начальной формы фармацевтического гепарина в концентрированном виде объёмом 70 тонн в год,

— кормового гидролизованного белка объёмом 8 тыс. тонн в год.

Основной продукт завода — начальная форма фармацевтического гепарина — будет включен в производственную цепочку такого жизненно важного лекарственного средства, как фармацевтический гепарин, используемого в качестве антикоагулянта при хирургических операциях, при лечении пневмонии и в качестве антитромбического средства в гепариновых мазях.

Завод «Гепаринус» — первое в России высокотехнологичное предприятие по глубокой переработке свиной мукозы. Теперь, благодаря новому заводу, весь объём мукозы, ранее экспортировавшийся в Европу, может быть переработан в России с получением продукции с высокой добавленной стоимостью.

13. Компания «Пласткор» (входит в группу «Рускемикалс») запустила в городе Кингисепп Ленинградской области серийное производство инновационных полимерных модификаторов дл я повышения эксплуатационных характеристик асфальтного покрытия.

Разработанные компанией универсальные модификаторы для асфальтобетонных смесей не имеют аналогов в России и в странах ближнего зарубежья.

14. В отраслевом центре компетенций «Мехатроника» в Озёрске приступили к выпуску мехатронных станций. Это макеты автоматизированных производственных линий, которые используют для повышения профессионального мастерства технических специалистов и обучения студентов технических колледжей, а также при проведении чемпионатов профессионального мастерства. Раньше в России использовались станции иностранного производства на немецких комплектующих.

15. В Торжке локализовали производство металлических профилей для двухэтажных пассажирских вагонов.

ГК КСК ввела в эксплуатацию новый сварочный комплекс в Торжке Тверской области.

Предприятие «КСК Металлкомплект» (входит в дивизион «Заготовительное производство» ГК КСК) ввело в эксплуатацию собственный комплекс лазерной сварки металлических профилей. Новое оборудование позволило локализовать производство несущих профилей боковых стен для двухэтажных вагонов локомотивной тяги.

Новый высокотехнологичный комплекс российского производства, приобретен в рамках стратегии развития технологического суверенитета в периметре группы компаний и установлен на сварочном участке производственной площадки КСК МК в Торжке. Установка FL-CPM-2-10 000 оснащена лазером высокой мощности (10 кВт), оптической сварочной головкой для горизонтальной сварки, а также цифровым интерфейсом, который позволяет запрограммировать станок для сварки определенного вида профиля.

16. В Чувашии запустили современный завод по выпуску пероксида водорода.

Компания «Волжская перекись», входящая в «Группу Оргсинтез», в городе Новочебоксарске Чувашской республики организовала первое и единственное в России производство пероксида водорода по современной антрахиноновой технологии.

Новый завод позволит практически полностью заместить импорт при обеспечении потребностей целлюлозно-бумажной и текстильной, химической, горнодобывающей и металлургической, медицинской, парфюмерно-косметической и пищевой промышленности.

Общие инвестиции «Группы Оргсинтез» в новое высокотехнологичное производство составили 11 млрд рублей.

17. «Завод ТЕХНО» ввел комплекс по выпуску субстратов из каменной ваты.

В Красном Сулине «Завод ТЕХНО» ввел новый комплекс по выпуску субстратов из каменной ваты, стоимость проекта — почти полмиллиарда рублей.

Выполнив проект в сжатые сроки, компания «Технониколь» открыла на Дону высокотехнологичный комплекс. Установлено современное российское оборудование с полностью автоматизированными производственными линиями.

Донские агроматериалы заместят импортные аналоги в объеме до 15% рынка в РФ.

18. Производство геля, разработанного в Омском государственном медицинском университете (ОмГМУ) для восстановления эмали зубов и выработки у детей резистентности к кариесу, запустили в Омске, рассказал ТАСС руководитель Омского научно-образовательного центра Евгений Белопухов.

По словам разработчиков, гель эффективнее импортных аналогов в шесть раз.

19. Новый завод по изготовлению запорной арматуры, способной работать в условиях особо высоких и низких температур, запустили на площадке производственного холдинга «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) в Невском районе Санкт-Петербурга.

Рабочий диапазон температур такой арматуры — от минус 196 до плюс 1100 градусов. В первом случае речь идет о производстве СПГ и добыче углеводородов в условиях вечной мерзлоты, во втором — об изготовлении топлива на нефтеперерабатывающих заводах.

Ранее подобную арматуру ввозили из других стран, в том числе с помощью параллельного импорта.

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