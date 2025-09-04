Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделано у нас» и иных ресурсов, в России реализованы более 2273 проектов импортозамещения!

1. Испытания антенны для сети пятого поколения в составе отечественной базовой станции успешно прошли в столице.

Российская антенна для 5G, разработанная специалистами МФТИ (Московского физико-технического института — прим. ТАСС), успешно прошла испытания в составе отечественной базовой станции.

Во время испытаний антенны 5G удалось достичь скорости передачи данных до 1 Гбит/сек. При такой скорости полнометражный фильм в HD-качестве загружается всего за 30 секунд, что в десять раз быстрее стандартного домашнего интернета. Все компоненты, сборка и тестирование антенны выполнены в России под руководством ученых МФТИ.

«Наша антенна является на 100% отечественной, вплоть до используемых винтов и соединителей. Применение только российских компонентов и материалов накладывает ряд ограничений и усложняет процесс разработки и изготовления антенны. Результаты тестирования демонстрируют принципиальную возможность работы сетей мобильной связи пятого поколения на базе отечественных технических решений со скоростями порядка 1 Гбит/с, что в свою очередь означает технологическую готовность к развертыванию коммерческих сервисов», — добавил начальник Отдела прикладных исследований и разработок перспективных решений сотовой связи МФТИ Григорий Серегин.

2. В промышленное производство запущен новый российский программно-аппаратный комплекс «Метеор», который был разработан и сертифицирован АО «Росатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом»).

"Метеор" — полностью отечественное решение с высокими метрологическими характеристиками. Оборудование и компоненты созданы на собственных производственных мощностях РИР. Решение моноблочное: внутри корпуса размещены видеокамера, процессорный модуль, климатический контроллер, модули навигации, времени и связи. К моноблоку могут подключаться до трех поворотных распознающих камер. Программное обеспечение также разработано собственными специалистами РИР.

3. На Казанском вертолетном заводе стартовали летные испытания импортозамещенного вертолета «Ансат». 29 июля опытная машина выполнила висение — вертикальный подъем в воздух без горизонтального полета, сообщило издание «Бизнес-Онлайн». В головном холдинге «Вертолеты России» подтвердили ATO.ru факт испытаний.

Основным элементом импортозамещенной версии стали новые отечественные турбовальные двигатели ВК-650 В, которые были сертифицированы в начале года. Они заменили на «Ансате» моторы PW207К канадской компании Pratt & Whitney Canada. Последние перестали поставляться в Россию с 2022 года, что остановило выпуск этого самого массового легкого отечественного вертолета.

4. Ученые научно-исследовательского центра пищевой промышленности и фармацевтики (НИЦ ППиФ) группы компаний «СОЮЗСНАБ» разработали способ синтеза транс-2-додеценаля — природного вещества с ярким цитрусовым ароматом. Новая технология позволит отказаться от ряда импортных компонентов того же класса, применяемых в производстве 90% гастрономических ароматизаторов.

Транс-2-додеценаль — основное соединение эфирного масла кинзы. В пищевой промышленности он используется для широкого спектра продуктов, в том числе для напитков и кондитерских изделий.

5. ООО «Уральский судостроительный завод земснарядов и маломерных судов технического флота» (УСЗМФ), работающий под брендом «Верфер», запустил серийное производство «Универсального амфибийного комплекса». Собственная разработка южноуральского предприятия предназначена для проведения дноуглубительных работ, очистки водоемов, добычи песка и ила. По ряду функций машина превосходит зарубежные аналоги, с помощью которых ранее проводили, в том числе, очистку реки Миасс в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба Минпрома региона.

6. Холдинг «Росэл» Госкорпорации Ростех освоил технологию и промышленное производство высокопроизводительных вычислительных комплексов с жидкостным охлаждением, которые обеспечат работу и обучение мощных нейросетей. Решение включает сборку и монтаж специального оборудования по оригинальной архитектуре. Продукция «Росэла» позволит снизить энергозатраты и нагрев центров обработки данных (ЦОД), уменьшит их размеры и заменит импортные решения.

7. Холдинг «Росэл» Госкорпорации Ростех начал серийное производство линейки отечественных спецклеев, обладающих высокой электро- и теплопроводностью. Ранее подобные материалы закупались только за рубежом. Такие клеи применяются при производстве микросборок и сложных блоков радиоэлектронной аппаратуры, которые используются, например, в защищенных ноутбуках, радарах, системах управления шасси и проч. Материал обеспечивает надежность изделий даже в экстремальных условиях.

Состав разработан специалистами входящего в «Росэл» Центрального конструкторского бюро специальных радиоматериалов (ЦКБ РМ).

«Отсутствие в новом клеевом составе растворителей и невысокая температура отверждения позволят использовать его при производстве электроники различных классов. Клей также снизит себестоимость производства продукции, так как раньше подобные материалы закупались за рубежом. Новинка успешно прошла испытания и уже производится серийно», — рассказал генеральный директор ЦКБ РМ Валерий Сазонов.

8. Сотрудники кафедры «Защита информации» МГТУ им. Н.Э. Баумана запустили масштабную программу тестирования российских статических анализаторов исходного кода. Проект проходит при поддержке ФСТЭК России и направлен на повышение качества и безопасности именно отечественного программного обеспечения.

9. Холдинг «Росэл» Госкорпорации Ростех запустил серийное производство защищенных компьютеров. Разработка востребована у силовых ведомств и в различных отраслях промышленности — на предприятиях с экстремальными условиями эксплуатации, в энергетике. Изделия успешно прошли испытания, в том числе в зоне боевых действий и на арктических территориях.

«В наших новых компьютерах используется отечественная программно-аппаратная платформа. В ее состав входит BIOS российской разработки и отечественный модуль доверенной загрузки. Продукт направлен на укрепление технологического суверенитета России в сфере защищенной электроники и поможет импортозаместить зарубежные аналоги. В настоящее время трудимся над масштабированием производства с целью дальнейшего повышения конкурентоспособности нашего ценового предложения», — сообщили в «Росэле».

10. Российские разработчики из компании «Интерлаб» (Москва) успешно выполнили проект по созданию и запуску в производство отечественных аналогов катодов для ранее закупавшихся иностранных газовых хромато-масс-спектрометров. Такие приборы используются в медицинских учреждениях, научных институтах, лабораториях химических, пищевых и фармацевтических предприятий и других сферах. Разработка выполнена при грантовой поддержке Агентства по технологическому развитию.

11. В Серпухове введен в эксплуатацию новый производственный комплекс по выпуску турбокомпрессоров для двигателей. Разрешение на ввод объекта выдал Главгосстройнадзор Московской области.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«Предприятие позволит повысить уровень локализации в двигателестроении до 83,2%. Производственная мощность составит 7,5 тысяч турбокомпрессоров в месяц», — говорится распространенном пресс-службой Госглавстройнадзора Подмосковья сообщении.

Как сообщается, продукция будет использоваться в автомобилях УАЗ, ГАЗ, автобусах ПАЗ и ЛиАЗ, а также в сельскохозяйственной и специальной технике.

12. В Краснокамске бумажный комбинат, входящий в группу «Свеза», начал выпускать мелованную бумагу для этикеточной продукции Ural Bright Label. Запуск нового производства призван заменить импорт на растущем рынке. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

13. Холдинг «СТАН» госкорпорации Ростех начал серийный выпуск высокопроизводительных фрезерных голов для тяжелых авиастроительных станков. Это отечественное изделие заменяет импортные аналоги.

Новые двухосевые фрезерные головы ST-03 созданы специально для обработки титана — ключевого материала в авиационной промышленности. Они предназначены для пятикоординатных портальных обрабатывающих центров с ЧПУ, которые используются для изготовления крупногабаритных деталей, включая элементы крыла гражданских самолетов длиной до 24 метров, сообщили в Ростехе.

Инженерам холдинга «СТАН» удалось спроектировать и запустить в производство новую фрезерную голову в рекордные сроки — всего за восемь месяцев. Первые станки с этими компонентами уже успешно прошли испытания и начали работу на предприятиях.

14. На Казанском авиационном заводе заработали новые координатно-измерительные машины с точностью до микрона. Оборудование, которое способно измерить любую, самую сложную деталь, уже начали осваивать в Центре механической обработки.

Четыре новые машины готовятся к полноценному внедрению в производство. С их помощью специалисты смогут с ювелирной точностью оценивать геометрию любых поверхностей — от отверстий до цилиндров сложнейшей формы, которые раньше было невозможно проверить обычным инструментом.

15. В Сочи начался эксперимент по промышленному выращиванию бананов и папайи. Благодаря недавнему решению правительства эта экзотическая культура теперь официально считается отечественной сельхозпродукцией, а значит, и бананы у нас теперь тоже импортозамещенные.

Пилотной площадкой стало хозяйство КФХ «100 гектар». Для создания необходимого микроклимата здесь установили теплицы с интеллектуальной системой управления. Автоматика, работающая на основе искусственного интеллекта, круглосуточно контролирует температуру, влажность и полив, рассказали в ведомстве ФГБУ ЦОК АПК.

16. СИБУР получил в Нижнекамске на новом производстве первые тонны гексена, который используется для производства сложных марок полиэтилена. Об этом в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума сообщил гендиректор холдинга «СИБУР» Михаил Карисалов.

Помимо этого, в августе началось строительство нового этиленовода, который соединит два расположенных в Татарстане предприятия СИБУРа — «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим». Его протяженность составит 254 км. Завершить строительство планируется в конце 2026 года. Инвестиции составят 35 млрд руб.

В текущем году планируется завершить строительство ремонтно-механического завода. Ввести его в эксплуатацию СИБУР планирует в 2026-м. В Казани строятся научно-исследовательского центр и фабрика катализаторов полиолефинов, которая полностью импортозаместит на российском рынке продукцию, которую ранее поставляли из-за рубежа, в том числе из недружественных стран.

17. Компания Caffevita, специализирующаяся на производстве свежеобжаренного кофе, сделала важный шаг — полностью перевела обжарку ростерами российского производства Typhoon. Решение было принято в рамках курса на импортозамещение и повышение технологической независимости.

До этого оборудование для обжарки поставлялось из-за рубежа. Однако зависимость от иностранных производителей осложняла работу: долгие сроки поставки запчастей, нестабильность логистики и высокая стоимость обслуживания. Переход на отечественный ростер позволил устранить эти риски.

Ростеры производятся в России и работают на принципе конвективной обжарки, которая обеспечивает равномерный прогрев зерна. Это особенно важно для стабильности вкусового профиля — ключевого показателя в производстве премиального кофе.

