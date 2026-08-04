Российская промышленность продолжает уверенно развиваться.

В июле 2026 года в России по данным сайта «Сделано у нас» было открыто 15 новых предприятий и цехов с инвестициями более 100 млн рублей, из них 7 крупных с инвестициями более 1 млрд рублей.

Напомним: наш сайт делает ежемесячные обзоры новых производств, которые можно найти по этой ссылке .

Вспененный полиэтилен Isolon начали выпускать в Ижевске — для упаковки, спорта и стройматериалов

В Ижевске запустили производство вспененного полиэтилена, который используют автозаводы, строители и производители спортинвентаря. Пенополиэтилен марки Isolon идёт на уплотнители и шумоизоляцию для «ЛиАЗа», «НЕФАЗа», «АвтоВАЗа» и других автозаводов. В строительстве из него делают подложки для полов, стяжек, шумоизоляционные маты и уплотнительные ленты. Упаковка для техники, туристические коврики, спасательные жилеты, татами и маты для единоборств — тоже из этого материала. Инвестиции в проект составили 300 млн рублей — почти 200 из них дали фонды развития в виде льготных займов.

Новый завод горячего цинкования начал работу в Новосибирской области

Оборудование завода рассчитано на крупногабаритные металлоконструкции и отдельный автоматизированный режим оцинкования труб. Максимальные габариты цинкуемых изделий: длина — 12,5 м, ширина — 1,5 м, высота — 2,9 м. На предприятии будут работать 150 человек.Важно отметить, что данный проект полностью соответствуют современным экологическим нормам. Технологии, примененные в линии (герметичные капсулы, мощные системы фильтрации с эффективностью очистки 99,8%), минимизируют воздействие на окружающую среду, что критически важно для промышленного объекта вблизи города.

В Ивановской области запущено новое производство промышленных паровых котлов

Компания «Брокс» запустила в Фурманове Ивановской области новый производственный комплекс и наладила выпуск промышленных паровых котлов. Такие котлы применяют в энергетике, строительной отрасли, нефтегазовой, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, пищевой промышленности и сельском хозяйстве.

Общие инвестиции превысили 1,6 млрд рублей, из которых 718 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности в виде льготного займа по флагманской программе «Проекты развития ».

В Ленинградской области запустили новое производство отечественного оборудования для энергетики

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), разработчик и производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, ввела в работу новый цех по производству воздушных автоматических выключателей SystemePact ACB на предприятии «Систэм Электрик Завод ЭлектроМоноблок» в Гатчинском округе в год 15-летнего юбилея предприятия. Автоматические выключатели серии SystemePact ACB на токи от 400 А до 6300 А предназначены для применения в сетях низкого напряжения до 690 В. Они применяются для рабочих включений и отключений, для защиты в системах распределения электроэнергии. В аппаратах используется первый отечественный блок управления для воздушных автоматических выключателей, который не имеет аналогов среди российских разработок и защищен от киберугроз благодаря совместной работе с «Лабораторией Касперского».

Завод ЖБИ «Новин» запустил производство панелей в Забайкалье

В Забайкальском крае запустили производство железобетонных изделий для крупнопанельного домостроения. Завод ЖБИ «Новин» (резидент ТОР «Забайкалье») будет выпускать стеновые панели, дорожные плиты, ригели, колонны, сваи, а также товарный бетон. Проектная мощность — 25 тысяч кубометров продукции в год. Предприятие оснащено современным оборудованием: бетонно-смесительным узлом, автоматизированной системой термообработки, беспыльной системой растарки цемента. Это позволяет отгружать до 800 кубометров бетона за смену в любое время года.

В Стерлитамаке на фиброцементном заводе запустили новую линию и уникальный техпроцесс

В Стерлитамаке 14 июля на фиброцементном заводе запустили новую производственную линию по выпуску хризотилцементных листов и первый в мире уникальный технологический комплекс автоклавирования на хризотиле. Это стало возможным в результате проведенной масштабной модернизации в рамках нацпроекта «Производительность труда». Новая производственная линия полностью автоматизирована. Она была спроектирована и изготовлена по техническому заданию самого завода компанией «SINOMA» (Ухань, Китай), рассказал директор предприятия Рустам Зайнуллин. Установка позволит увеличить объемы производства высококачественных хризотилцементных листов, которые востребованы как в жилищном, так и в промышленном строительстве.

В Курске запустили производство нетканого полотна для медицины и гигиены

Новая линия способна выпускать до 6 тысяч тонн материала в год. Она позволяет варьировать плотность полотна, придавать ему специальные свойства и использовать органическое сырьё — хлопок и лён. Инвестиции в проект превысили 1,9 миллиарда рублей, из которых 1,5 миллиарда — льготный заём от Фонда развития промышленности.

В Кузбассе запустили завод по производству полиэфирных нитей

Производство полиэфирных нитей для изготовления различных тканей запустили в Кемеровской области. Как сообщает правительственная пресс-служба, завод будет работать на территории опережающего развития «Юрга». По данным властей Кузбасса, новое предприятие ООО «Полиэфирная нить» намерено производить до 1300 тонн нитей в год после выхода на проектную мощность. Завод предоставит региону 40 новых рабочих мест, объем инвестиций в проект оценивается в 165 миллионов рублей, 115 из них дал федеральный Фонд развития промышленности.

Детали для двухэтажных вагонов теперь делают в Твери и Торжке

Предприятие освоило серийный выпуск компонентов для двухэтажных пассажирских вагонов и одноэтажных вагонов нового поколения. На средства займа закупили 171 единицу оборудования: токарные центры с ЧПУ, сварочные полуавтоматы, лазерные комплексы для резки металла, компрессоры. Техника позволяет работать с листовым металлом, алюминием, фанерой и ПВХ-пластиком, выполнять сварку и термообработку. В числе новой продукции — межэтажные профили для двухэтажных вагонов. Это несущие конструкции, которые обеспечивают жёсткость кузова. Также завод начал выпускать детали интерьера и экстерьера: обрешётки, подножки, панели пола и потолка, корпусную мебель. Общие инвестиции в проект составили 2,5 миллиарда рублей, из которых 2 миллиарда — льготный заём Фонда развития промышленности.

«Росатом» запустил на Урале производство автокатализаторов Евро-5 и Евро-6

На Урале запустили промышленное производство автомобильных катализаторов для грузового транспорта стандартов Евро-5 и Евро-6. Линию открыла компания «Экоальянс» (входит в топливный дивизион «Росатома» «ТВЭЛ»). Мощности позволяют выпускать более 200 тысяч каталитических элементов в год — этого достаточно, чтобы полностью закрыть потребности российских автопроизводителей. До этого момента отечественные производители грузовой техники могли обеспечить локализацию катализаторов лишь на 20-30 процентов. Промышленного выпуска катализаторов для дизельных двигателей стандарта Евро-5 и Евро-6 в России не было — существовали только единичные производства для более низкого стандарта. Теперь цепочка замкнута внутри страны.

Роботы вместо людей: «Уральские локомотивы» запустили сварку тележек для поездов

На «Уральских локомотивах» в Верхней Пышме начал работу роботизированный участок сварки тележек — деталей, которые держат на себе весь поезд и передают усилие на рельсы. От качества их сборки зависит безопасность движения, особенно на высоких скоростях, где погрешности измеряются микронами. На новой линии уже варят тележки для электровозов серий «Малахит», «Орлец» и «Аметист», а также для тепловозов. В ближайшем будущем здесь же будут делать тележки для высокоскоростных поездов. Линия оснащена роботами, стендами и приспособлениями для сборки рам. Её запуск стал возможен благодаря займу ФРП — завод получил 1 миллиард рублей по льготной ставке. На эти деньги закупили 12 единиц основного оборудования и 10 комплектов стендов.

В Череповце на заводе «Нартис» открылся новый цех

Площадь нового корпуса — четыре тысячи квадратных метров, находится он на Боршодской. Здесь будут выпускать реле, шунты и трансформаторы тока для приборов учета электроэнергии «Нартис». По словам гендиректора завода «Нартис» Олега Владимирова, в новом цехе будет создано 200 рабочих мест.

Инвестиции в проект составили 600 миллионов рублей.

В Москве запустили первое в России производство ЖК-дисплеев

В Москве запустили первое в России промышленное производство жидкокристаллических дисплейных модулей. Линия полного цикла заработала на площадке ОЭЗ «Технополис Москва». Вместе с ней открыли производство высокоскоростных оптических трансиверов — устройств, критически важных для работы дата-центров, банков и сетей связи. Дисплейные модули диагональю от 11 до 86 дюймов раньше полностью поставлялись из-за рубежа. Теперь их будут делать в России. Продукция предназначена для авиации, транспорта, автомобилестроения, промышленной автоматизации, медицинской техники, банковского и лифтового оборудования, телекоммуникаций и потребительской электроники. Уже подписано соглашение с технокластером «Москвич» о разработке дисплеев для автомобилей. Второе производство — цех высокоскоростных оптических трансиверов. Новое поколение устройств, выпускаемых компанией «Неорос», способно передавать данные на скорости 400 и 800 Гбит/с (раньше было 100 Гбит/с). Это критически важно для развития сетей 5G и модернизации телеком-инфраструктуры. Полный технологический цикл стал возможен благодаря запуску Московского центра фотоники, который производит фотонные интегральные схемы.

Общие инвестиции в два проекта составили около7,2 миллиарда рублей, создано почти 400 рабочих мест

Началось производство светотехники для кроссовера Lada Azimut

На территории особой экономической зоны «Тольятти» началось производство светотехники для кроссовера Lada Azimut.

Светотехника для Азимута производится по инновационной технологии трехкомпонентного литья, инвестиции в выпуск только этих компонентов составили 3,5 млрд рублей, из которых 1,9 млрд — это льготный заем от Фонда развития промышленности.

Итого за июле 2026 года открыто 15 производств:

— общий объём объявленных инвестиций составил около 19,4 млрд рублей

— из них 7 крупных производств с общими инвестициями более 1 млрд рублей ( общий обьем 17,7 млрд рублей)

— по 5 объектам размер инвестиций не сообщается.

По отраслям:

— Машиностроение, металлообработка, металлургия — 4

— Электроника — 5

— Фармацевтика — 0

— Производство стройматериалов — 3

— Химическая промышленность — 0

— Легкая промышленность — 2

— Пищевая промышленность — 0

— Другое — 1

По источникам инвестиций:

— российский капитал — 15