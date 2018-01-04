Строительство крупных объектов дорожной инфраструктуры в 2017-м

В обзор вошли крупные развязки и путепроводы…

1. В Новой Москве открыт автодорожный путепровод рядом с железнодорожной станцией Щербинка





© Фото из открытых источников

Автодорожный путепровод рядом с железнодорожной станцией Щербинка в Новой Москве открылся в понедельник для транспорта. Эстакада соединяет улицы Староникольская и 40 лет Октября города Щербинки.

Двухполосная эстакада позволила увеличить пропускную способность переезда более чем в восемь раз — с 200 до 1650 автомобилей в час обоих направлениях.

Длина путепровода на 34 км Курского направления железной дороги в районе станции Щербинка составляет около 237 м, ширина — 12,8-14,3 м. Работы на переездах проводятся в соответствии с соглашением между правительством Москвы и ОАО РЖД по ликвидации одноуровневых железнодорожных переездов.

https://sdelanounas.ru/blogs/89508/

2. В Санкт-Петербурге досрочно открыта развязка Пулковского шоссе и Дунайского проспекта

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/AvPYM7Efmfc

26 апреля торжественно открыто движение по развязке на пересечении Пулковского шоссе и Дунайского проспекта в Петербурге.

Стоимость строительства развязки составляет 12,3 млрд рублей. Около 50% финансирования обеспечивается за счет федерального бюджета.

Специалисты работали без остановки на протяжении трех лет. При реализации проекта использовались только мощности петербургских компаний, подрядчиков и производителей.

В ходе работ произведены вынос и переустройство более 300 км инженерных коммуникаций, устройство эстакадной части путепровода и 21 съезда, восьми пилонов с вантовой системой, построены пешеходные тоннели с платформами для маломобильных групп населения, лестничные сходы.

https://sdelanounas.ru/blogs/92894/

3. Москва: открыт путепровод в форме подковы на переезде у платформы «Переделкино»





© Фото из открытых источников

Протяженность двухполосной эстакады — 227 метров. Въезды и съезды в сторону улицы Лукинская и 7-й улицы Лазенки оборудовали автоматической противогололедной системой.

Кроме того, 7-ую улицу Лазенки реконструировали, там появились две полосы движения. Лукинскую улицу расширили до четырех полос.

На образовавшихся Т-образных перекрестках установлены светофоры и более 100 дорожных знаков.

Специалисты отмечают, что по двухполосной эстакаде (по одной полосе в каждом направлении) могут ехать до 900 машин в час. Она расположена в стороне от железнодорожной платформы, а пользоваться ей могут только автомобилисты.

Для пешеходов работает регулируемый наземный переход через железнодорожные пути.

https://sdelanounas.ru/blogs/94171/

4. В Москве завершилась одна из самых крупных дорожных строек





© Фото из открытых источников

Реконструкция участка Аминьевского шоссе — до развязки с улицей Генерала Дорохова — началась в октябре 2014 года. Работы удалось закончить на полгода раньше. Срок завершения реконструкции по контракту был только в декабре 2017 года.

В ходе реконструкции пришлось переложить 180 километров инженерных сетей, или почти 20 километров на каждый километр дороги.

Две эстакады, два тоннеля, два моста через реку Сетунь — всего здесь построено 8 км новых дорог. Аминьевское шоссе является одновременно частью и Северо-Западной хорды, и Южной рокады, которая тянется от Рублевского шоссе до Каширки и дальше до ул. Люблинская. С открытием магистрали улучшится движение двух прилегающих районов, появятся подъезды к двум действующим и четырем строящимся станциям метро. Пропускная способность шоссе после реконструкции вырастет почти на 30%. Кроме того, улучшится движение в двух прилегающих районах, станут удобнее подъезды к двум существующим станциям метро, четырем строящимся станциям.

https://sdelanounas.ru/blogs/94375/

5. Запущено движение по путепроводу в поселке Кокошкино Новой Москвы





© Фото из открытых источников

В Москве открыто движение по новому автомобильному путепроводу на 33-м км Киевского направления Московской железной дороги (МЖД).

«Построена новая дорога, по сути дела от Троицка до Крекшино, это означает связку от Троицка до Минского шоссе. Это 15 км дороги с эстакадой, это новая магистраль, которая даст поперечную связку Новой Москве», — сказали в правительстве г. Москвы.

Строительство и реконструкция путепроводов через железнодорожные пути — важное направление транспортной программы столицы.

Реконструкция железнодорожного переезда на 33-м км Киевского направления МЖД в поселке Кокошкино началась в августе прошлого года.

За это время возведена четырехполосная эстакада (по 2 полосы движения в каждую сторону) длиной 186 м, что позволило увеличить пропускную способность переезда в пять раз. Кроме того, были обустроены подъездные дороги к путепроводу.

Кроме того, построили удобные подъездные дороги к путепроводу от улиц Дачной и Горького (по две полосы движения в каждом направлении) общей протяженностью 1,5 километра.

Для безопасности пешеходов подходы к путепроводу от этих улиц и сам путепровод оборудовали тротуарами шириной 2,2 метра. Они отвечают требованиям доступной городской среды. В местах организации наземных переходов установили пониженный бортовой камень с пандусами крутизной до 50 процентов. Для маломобильных граждан с нарушением зрения на опасных участках предусмотрена укладка тактильной плитки. Чтобы защитить жителей дачного поселка Кокошкино от шума, установили шумозащитные экраны протяженностью 654 метра.

https://sdelanounas.ru/blogs/95404/

6. Открыто движение по развязке на трассе М-11 из «Шереметьево»





© Фото из открытых источников

ГК «Автодор» открыла движение по развязке на автодороге М-11 «Москва — Санкт-Петербург» из аэропорта «Шереметьево» в сторону Москвы.

Открытие движения по съездам транспортной развязки из «Шереметьево» обеспечит распределение потоков транспортных средств по направлению в Москву, Зеленоград и Солнечногорск. Из терминалов А, В и С аэропорта «Шереметьево» движение будет осуществляться через Шереметьевское шоссе по съездам развязки N4 на М-11.

«Открытие съезда данной развязки уменьшит транспортные нагрузки на федеральную автомобильную дорогу М-10 „Россия“, а также Старошереметьевское и Международное шоссе и обеспечит альтернативное направление потоков транспортных средств на автомобильную дорогу М-11», — указывают в «Автодоре».

https://sdelanounas.ru/blogs/94371/

7. Открыто движение по ещё одному автодорожному путепроводу в Новой Москве





© Фото из открытых источников

Движение по новому путепроводу открыли в поселке Крёкшино на 36-м километре Киевского направления Московской железной дороги. Это последний этап модернизации дорожной сети в районе Киевского шоссе. В целом, с 2014 по 2017 годы в Москве построили 10 новых путепроводов.

Реконструкция началась в январе 2016 года. За полтора года строители возвели двухполосную эстакаду (по одной полосе движения в каждую сторону) длиной 168 метров. Это позволило увеличить пропускную способность переезда в пять-шесть раз — до 1600-2100 автомобилей в час (в одном направлении).

Одновременно до двух полос в каждом направлении расширили дорогу от улицы Солнечной до Центральной (всего 3,1 километра), а в подэстакадном пространстве и на дублерах сделали разворот и съезды.

Вдоль путепровода установлены шумозащитные экраны (свыше 800 метров), ограждающие от шума и пыли жилые дома в Крёкшине и одноименном садоводческом некоммерческом товариществе.

https://sdelanounas.ru/blogs/96651/

8. В Москве открыли движение по новому участку Северо-Восточной хорды





© Фото из открытых источников

10 августа в Москве открыли эстакаду на развязке Северо-Восточной хорды с Щелковском шоссе. Теперь автомобилистам будет проще добраться до Измайловского шоссе. Им не придется доезжать до Преображенской площади и разворачиваться для переезда на другую магистраль. Время в пути автотранспорта сократится сразу в разы.

Строителями сдана левоповоротная эстакада-съезд протяженностью 869 метров с двумя полосами обеспечивает движение транспорта с Щелковского шоссе на внутреннюю сторону Северо-Восточной хорды в сторону шоссе Энтузиастов. Правоповоротная эстакада-съезд длиной 199 метров, ведущая к Открытому шоссе, будет запущена чуть позже, после завершения строительства участка хорды до Открытого шоссе. Огромный плюс для автомобилистов: теперь в пути они проведут не час, как раньше, а всего 7 —10 минут.

https://sdelanounas.ru/blogs/96682/

9. В Гатчине Ленинградской области открыт путепровод

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/ytSmCe7pL3Q

29 июля на юге г. Гатчина Ленинградской области открыт путепровод, связывающий город с Киевским шоссе.

Построили путепровод в рекордные сроки, рабочие трудились на объекте в течение трёх месяцев круглосуточно.

Финансирование строительства велось из федерального и областного бюджета, а также из РЖД, всего 985 млн. рублей. Заказчиком строительства выступил ГКУ «Ленавтодор», подрядная организация — ЗАО «Пилон».

Путепровод имеет 2 полосы с расчётной скоростью движения 80 км в час. Полная длина моста над железной дорогой 105 м.

https://sdelanounas.ru/blogs/96920/

10. В Ханты-Мансийском АО открыта новая транспортная развязка Сургут — Лянтор





© Фото из открытых источников

10 августа состоялось открытие 3-го пускового комплекса транспортной развязки автодороги Сургут — Лянтор.

Строительство данной развязки финансировалось из окружного бюджета, затраты составили порядка 700 млн рублей. Длина автодороги — 6860 метров, с транспортной развязкой в двух уровнях. Ширина проезжей части — 15 метров, число полос — 4.

Развязка, расположенная на пересечении двух путей (северного входа города Сургута и направление автодороги Сургут — Лянтор), поможет развести транспортные потоки к месторождениям и другим предприятиям нефтегазовой отрасли и движение транзитного транспорта, уходящего дальше на Когалым, Нижневартовск и т. д.

https://sdelanounas.ru/blogs/97094/

11. Южную часть кольцевой автодороги открыли в Екатеринбурге‍





© Фото из открытых источников

В Екатеринбурге открылось движение на втором участке южной части кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД). Полукольцо связало в единый транспортный узел федеральные трассы от столицы Урала до Перми, Тюмени и Челябинска, а также областную дорогу Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, продолжающуюся до Ханты-Мансийска,

Протяженность второго пускового комплекса южного полукольца обхода Екатеринбурга составляет около 11 километров. Стоимость строительства составила более 6,2 млрд рублей.

Последний участок — от Полевского до Челябинского тракта — позволит замкнуть ЕКАД. Минтранс РФ ранее внес предложение о выделении на это строительство в 2018-2020 годах свыше 8,5 миллиарда рублей.

https://sdelanounas.ru/blogs/97516/

12. В Москве открыты эстакады на развязке Северо-Восточной хорды с шоссе Энтузиастов





© Фото из открытых источников

4 сентября открыты эстакады, возведенные в рамках строительства развязки Северо-Восточной хорды с шоссе Энтузиастов. Более девяти лет строили на востоке столицы сложнейший в Москве транспортный узел. Первые пять эстакад открылись еще в 2012 — 2014 годах, компания-подрядчик продолжает возводить одну из сложнейших развязок в городе. Ее новые элементы сдали чуть раньше срока.

Транспортная развязка пересекла территории 39 промышленных предприятий, железнодорожные пути и Московское центральное кольцо.

Реконструирован главный ход на шоссе Энтузиастов, сделана связка между Щелковским шоссе и шоссе Энтузиастов, проспектом Буденного и Перовской улицей.

Построены все искусственные сооружения, две эстакады длиной по 400 и 800 метров разгрузят движение на двух столичных магистралях.

Пропускная способность участка улично-дорожной сети рассчитана на 10 тысяч машин в час, которая, по предварительным оценкам, будет достигнута через два года. Общая стоимость работ по возведению эстакады составила порядка 60 миллиардов рублей, финансирование осуществлялось с 2008 года. Более половины стоимости объекта — а это 38 миллиардов рублей — было потрачено на модернизацию железнодорожной инфраструктуры и создание путей Московского центрального кольца в районе данного участка улично-дорожной сети.

Всего же в этой части города было построено 15 эстакад общей протяженностью около десяти километров. Создание мощной транспортной развязки началось еще в 2008 году. За эти годы строители возвели почти 23 километра дорог, пять пешеходных переходов и 4,5 километра трамвайных путей.

https://sdelanounas.ru/blogs/97565/

13. В Москве открылась эстакада на пересечении Варшавского шоссе и Балаклавского проспекта





© stroi.mos.ru

Шестиполосная эстакада длиной 845 метров была построена за 2 года, работы начались в сентябре 2015 года. В подэстакадном пространстве организованы повороты и развороты на Балаклавский проспект.

Эта эстакада является частью Южной рокады — новой магистрали, которая в створе существующих улиц потянется от Рублевского шоссе до Капотни.

https://sdelanounas.ru/blogs/97818/

14. Открыто движение по двухуровневой развязке в Кемеровской области

В Междуреченске (Кемеровская область) завершилось строительство двухуровневой развязки, которая соединила восточную и западную части города. 23 августа, состоялось торжественное открытие объекта.

Для развязки был построен дополнительный ж/д путепровод протяженностью 53 метра на подъезде к угольным предприятиям и новый участок дороги длиной 660 метров между Вокзальной и Кузнецкой улицами. Теперь железнодорожные составы с углем будут проезжать по верхнему уровню путепровода, а легковые и грузовые автомобили — по нижнему. Общая стоимость работ составила 217 млн рублей.

https://sdelanounas.ru/blogs/97239/

15. Движение по первой эстакаде на «Горьковском» шоссе запущено в подмосковной Балашихе

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/JjLQ4TsBKPM

12 сентября шестиполосная эстакада стала основным ходом для транспортных потоков на федеральной трассе М-7 «Волга» на въезде в подмосковную Балашиху (на примыкании Объездного шоссе).

ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород Федерального дорожного агентства ввело в строй один из трех объектов реконструкции, что позволило существенно ускорить и упростить движение в городе: привычная пробка от улицы Советской до Объездного шоссе ликвидирована.

Две другие эстакады на 21 км (на пересечении с ул. Советской) и на 23 км (на примыкании Леоновского шоссе) по графику планируется открыть 1 ноября.

16. Движение по мосту через железнодорожные пути Рижского направления открыто у платформы Нахабино в Красногорске.





© Фото из открытых источников

Общая протяженность нового объекта составляет 1,3 км, в том числе длина путепровода — почти 390 метров. Расчетная скорость движения по двухполосному путепроводу — 70 км/ч. Перспективная пропускная способность путепровода — 12,5 тыс. автомобилей в сутки.

Строительные работы начались в конце 2015 года. При строительстве объекта было задействовано 159 человек и 55 единиц техники. Общая стоимость путепровода составила 3,674 млрд. рублей.

17. Рабочее движение запущено по путепроводу через Савеловское направление у платформы «Водники» в подмосковном Долгопрудном.

Весь участок строительства вместе с подходами имеет протяженность более 1,5 км, длина путепровода — около 313 м. Расчетная скорость движения составит 80 км/ч.

Контракт на строительство был подписан в декабре 2014 года, а работа началась в 2015 году. Строительство путепровода осуществляется в рамках проекта «Свободный переезд». Стоимость объекта составляет 3,4 млрд руб., в основном это федеральные средства.

https://sdelanounas.ru/blogs/98627/

18. В г. Тюмени запущено движение на развязке по ул. Тополиной





© Фото из открытых источников

12 октября, открылось движение по новой развязке Восточного обхода Тюменской Кольцевой дороги с улицей Тополиной.

Строительство этого участка началось в ноябре 2016 г., после завершения строительства второго пускового комплекса Восточного обхода .

https://sdelanounas.ru/blogs/99151/

19. Новый путепровод через Транссиб открыт в Свердловской области





© Фото из открытых источников

Открыто движение по новому автомобильному мосту через Транссиб, который более ста лет отделял жителей Верхнего Дуброво от областного центра. Мост построен по многочисленным просьбам жителей. Поселок динамично развивается, растет количество автомобилей, в результате на железнодорожном переезде образовывались большие пробки. Кроме того, в случае чрезвычайных ситуаций через закрытый переезд не могли проехать машины экстренных служб. Поезда по дороге Екатеринбург-Тюмень ходят каждые 5-7 минут, суммарно среднее время закрытия проезда достигало 15,2 часа в сутки.

Длина путепровода составляет 162,5 метра, вместе с подходами к мосту — 513 метров. Проезжая часть включает две полосы движения, ширина каждой из которых — 3 метра. Для пешеходов оборудован тротуар, поставлены металлические ограждения и сделано наружное освещение. Общая стоимость объекта превысила 400 млн рублей.

https://sdelanounas.ru/blogs/99306/

20. Новый путепровод связал 2-й Южнопортовый проезд и Южнопортовую улицу в Москве

Эстакада прошла над путями Курского направления Московской железной дороги (МЖД).

Строители приступили к работам в мае 2016 года. За полтора года они построили двухполосную эстакаду длиной 156 метров — по одной полосе в каждом направлении. Также реконструированы участки 2-го Южнопортового проезда и Южнопортовой улицы.

https://sdelanounas.ru/blogs/99501/

21. В Пермском крае открыта развязка у строящегося аэропорта «Большое Савино»





© Фото из открытых источников

Состоялось открытие движения автомобильного транспорта по развязке у нового аэровокзального комплекса пермского аэропорта «Большое Савино».

Стоимость строительства развязки составила 448 млн рублей.

Длина новой развязки составляет, примерно, 1 километр, сделана она по самым современным технологиям и обеспечивает беспрепятственный въезд в аэровокзальный комплекс со стороны автодороги Пермь-Усть-Качка. Путь к аэропорту по двум полосам теперь лежит через эстакаду. Здесь проложены водопропускные трубы, установлено наружное освещение, а также сделаны системы водоотвода. Также, в зоне выезда перед терминалом организована парковочная стоянка на 650 мест

https://sdelanounas.ru/blogs/100274/

22. Новый путепровод открыли в Воронежской области





© Фото из открытых источников

Под Воронежем состоялся пуск путепровода через федеральную трассу А-134. Расширение трассы, над которой проходит новый путепровод с двух до трех полос в направлении Воронежа позволило увеличить ее пропускную способность почти вдвое. После завершения работ автодорога А-134 в прямом направлении по своим характеристикам полностью отвечает всем нормативным требованиям для дорог первой Б категории.

Реконструкция участка дороги протяженностью 12,5 километров был начат в октябре 2016 года. На это из бюджета был направлен 1,23 миллиарда рублей.

https://sdelanounas.ru/blogs/101137/

23. Три эстакады на трассе М-7 «Волга» открыты для движения в подмосковной Балашихе





© Фото из открытых источников

В полном объеме открыто для движени по шестиполосныем эстакады на 18-м, 21-м и 23-м км трассы М-7 «Волга». Строительство развязок позволило увеличить пропускную способность участка: теперь транзитные потоки могут беспрепятственно проезжать по эстакадной части федеральной трассы, тогда как городской транспорт уходит на местные дороги по специально построенным одно- и двухполосным дублерам. Эти меры помогли полностью исключить возможность образования пробок в черте Балашихи.

На комплекс работ по их возведению было выделено более 9 млрд рублей.

https://sdelanounas.ru/blogs/101146/

24. В Москве открыли три путепровода и мост на Калужском шоссе

15 декабря открыт после реконструкции один из самых важных участков Калужского шосе — от Сосенок до Ватутинок. Это более 11,6 км дорог, в том числе три путепровода и мост. Построены боковые проезды, увеличено число полос основной трассы. За счет этого движение по главной магистрали Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) станет намного свободнее.

Работы велись в рамках второго этапа реконструкции Калужского шоссе (автодорога А-101 Москва — Малоярославец — Рославль до границы с Республикой Беларусь на участке от 20 до 49 км). Он предусматривает строительство двух мостов через р. Десну и Пахру и пяти путепроводов в составе транспортных развязок.

https://sdelanounas.ru/blogs/101751/

25. Состоялось открытие Гоголевского путепровода в Петрозаводске

http://gov.karelia.ru/gov...News/2017/12/1219_22.html

26. В Калининграде открыто рабочее движение по путепроводу на Московском проспекте





© Фото из открытых источников

В Калининграде запущено автомобильное движение на новом путепроводе на Московском проспекте. Путепровод является частью Восточной эстакады. Количество полос для транспортных средств в сравнении со старым сооружением увеличилось с четырех до шести — по три в каждом направлении.

Строительство первого этапа Восточной эстакады идет с опережением плановых сроков. Объект будет сдан к началу мая 2018 года. Он предполагает транспортную развязку от ул. Молодой Гвардии (через Московский проспект и ул. Емельянова) до ул. Муромская с мостами через р. Старая и Новая Преголя.

Стоимость строительства путепровода составляет 304 162 543 руб.

https://sdelanounas.ru/blogs/101942/

27. 20 декабря открылось движение по эстакаде через железнодорожные пути в районе станции Одинцово Московской области.

«Это первый переезд, который построил муниципалитет… Благодаря профессиональной работе строителей, организаторов, мы смогли достроить переезд за 20 месяцев. Очень приятно, что накануне больших праздников, Нового года, мы встретились на эстакаде, чтобы дать старт движению», — сказано на церемонии открытия движения.

О необходимости создания путепровода, который бы соединил две половины города, говорилось еще с 70-х годов прошлого века.

Запущенный объект состоит из эстакады и двух проездов, его общая протяженность — более 1 км. Ширина эстакады составляет 25 метров, у нее 4 полосы движения. Максимальная проектная скорость движения транспорта — 70 км/ч, разрешенная — 60 км/ч.

http://www.interfax-russi...er/citynews.asp?id=896031

28. В Москве открыто движение по новому участку Северо-Западной хорды





© Фото из открытых источников

Северо-Западная хорда — новая скоростная магистраль, которая пройдет через северные и западные районы Москвы от Дмитровского до Сколковского шоссе и далее — до Мичуринского проспекта. Общая протяженность трассы составит 78,6 километра.

Строительство седьмого участка СЗХ от Мосфильмовской улицы до улицы Генерала Дорохова стартовало в апреле 2015 года и было завершено в декабре 2017-го. На этом участке построили семь искусственных сооружений общей протяженностью 3,72 километра. Общая протяженность построенных дорог на новом участке составила 7,45 километра.

https://sdelanounas.ru/blogs/102027/

29. В Санкт-Петербурге открыт Поклонногорский путепровод





© Фото из открытых источников

Путепровод длиной 387 метров включает по две полосы в каждую сторону.

Дорога должна обеспечить дополнительную связь Выборгского и Приморского районов, а также разгрузить от автомобилей железнодорожный переезд в створе Скобелевскго проспекта. В то же время, не будет съезда с путепровода налево, так что есть вероятность, что Энгельса встанет на ближайшем к съезду развороте из-за тех, кому надо на Выборгское шоссе.

https://sdelanounas.ru/blogs/102369/

Новые мосты в 2017-м году: sdelanounas.ru/blogs/102108/