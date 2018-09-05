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Агропром и пищевая промышленность

Шпроты лучше прибалтийских: настоящие рыбные консервы научились делать в Подмосковье

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Российская политика импортозамещения в условиях западных санкций продолжает давать плоды: отечественный бизнес заменяет ставшие запретными иностранные товары.

Одним из передовых регионов в области импортозамещения стала Москва и Московская область — здесь научились делать настоящие рыбные консервы. Завод «Дальпромрыба» поставил на поток производство натуральных шпрот и первой в России консервированной рыбы в стеклянной таре.

Корреспондент Федерального агентства новостей побывал на перспективном предприятии в подмосковном Домодедове и побеседовал с директором завода Геннадием Перегудовым.

Упаковано вручную

В цехе консервирования кипит работа. Сотрудники завода вручную разделяют рыбу, которая отправится в тару.

«Здесь идет подготовка шпрот. Нанизывается на спицы рыба, укладывается в печи для копчения. У рыбы отрезается голова и хвост, и она поступает на фасовку», — поясняет процесс директор производства.

Фасовка шпрот происходит только вручную: рыба слишком нежная, ее нельзя укладывать механически.

«Все хотят видеть красиво уложенную рыбу», — улыбается директор.

  • Директор завода Геннадий Перегудов
  • Директор завода Геннадий Перегудов
  •  © static.riafan.ru

В другом отделе готовится консервированный тунец.

«Работа также идет ручная. Банка подается со второго этажа, рыбу раскладывают, на солевой дозатор, на масляный дозатор, на закупорочную машину и на мойку. И собирается в корзину, чтобы отправиться на стерилизацию», — рассказывает директор завода.

Затем готовые банки отправляются в зону автоклавирования.

«Стерилизация идет порядка двух часов, и после мойки продукция поднимается на второй этаж, на упаковку. Отстой происходит две недели, чтобы выявить дефектную продукцию», — комментирует происходящее Перегудов.

Часть продукции «Дальпромрыба» выпускает не в жестяных, а в стеклянных банках.

«Это более честный продукт: потребитель видит, что у них находится, — объясняет Перегудов. — Сейчас разрабатывается проект по расширению производства, мы планируем выйти по выпуску консервов в стеклянной таре на объемы производства в полтора миллиона банок в год».

  • Фасовка рыбы
  • Фасовка рыбы
  •  © static.riafan.ru

Только российское

Предприятие использует сырье полностью российского производства. В основном рыбу привозят с Дальнего Востока. Сайра, горбуша и килька для шпрот поступает из Калининграда и Санкт-Петербурга.

С помощью внедрения системы HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) «Дальпромрыба» смогла обеспечить ежегодный выпуск 60 млн банок в относительно небольшом здании. Общая площадь составляет всего 2250 кв. м.

Таких результатов удалось добиться во многом благодаря рациональной логистике и непрерывной загрузке всех производственных линий. На предприятии работают свыше трехсот человек.

Кроме того, продукция подмосковного завода полностью натуральна: в банках нет ничего, кроме рыбы, свежего масла, соли и пряностей, в банках ничего нет.

«Продукция стерилизуется по современной технологии — в автоклавах с мониторингом и регистрацией температурного режима, — отмечает директор. — Рядом с цехом находится лаборатория, постоянно контролирующая качество входного сырья и готовой продукции».

  •  © static.riafan.ru

Прозрачное производство

Особой популярностью пользуется рыба в стеклянных банках, рассказывает директор подмосковного завода.

«Мы выпускаем миллион банок стекла в год. Это тунец в стекле, мидии в стекле, щупальца командорского кальмара в стекле. Спрос на эту продукцию очень большой, заказов гораздо больше, чем мы можем сделать», — указывает Перегудов.

В будущем этикетка станет полностью прозрачной, что позволит покупателю еще в магазине оценить внешний вид рыбы.

Подмосковный завод планирует выходить и на международные рынки.

«Например, наши шпроты по вкусовым качествам, по оценке экспертов, лучше, чем делают прибалты. Мы делаем настоящие шпроты, мы их по-настоящему коптим, в древесной стружке, мы не пользуемся никакой химией», — подчеркивает Перегудов.

  •  © static.riafan.ru

Поддержка не бывает лишней

Но так было не всегда. Завод существует уже 18 лет, с 2000 года. Строить его приходилось буквально на руинах.

«Изначально, когда начали строить завод, он располагался на старых площадях. На этом месте были коровники, совхоз. Было старое административное здание. Из него были сделаны цеха, лаборатории», — вспоминает директор.

Со сменой руководства региона атмосфера для ведения бизнеса улучшилась.

«В 2014—2015 годах мы построили новое здание, запустили новые мощности», — рассказывает Перегудов.

Именно с тех пор завод стал таким, каким мы его видим. Это позволило предприятию запустить и продукцию под собственным брендом.

«Бренд налагает ответственность», — признает директор.

Руководство предприятия находится в тесном контакте с местными властями. Рыбный завод, безусловно, ощущает поддержку со стороны властных структур и мэра.

«С властями региона мы встречаемся практически постоянно, — рассказал Перегудов. — Поддержка идет очень хорошая, в том числе финансовая. Мы участвовали во многих региональных программах».

По словам директора, другие предприятия Домодедова также ощущают поддержку властей города и Подмосковья.

Завод рыбных консервов «Дальпромрыба» номинирован на Национальную премию в области импортозамещения «Приоритет-2018». Вручение премии состоится в ноябре этого года.

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https://riafan.ru/1096120-shproty-luchshe-pribaltiiskikh-nastoyashie-rybnye-konservy-nauchilis-delat-v-podmoskove?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Московская область, Дальпромрыба, импортозамещение
  • Нет аватара Clausson
    05.09.1816:46:33

    Если честно даже не знаешь радоваться или плакать…

    Блин, ну какие шпроты в московской области? Из замороженного сырья?

    Мне кажется это не разумным. Хотя инвесторам безусловно виднее. Буду рад услышать иное мнение.

    #1066821
    • Нет аватара GenOfDrag
      05.09.1817:31:08

      Скорее плакать, опять концентрация производства в Москве, а не в местах добычи, где есть вся база и готовые заводы по рыбопереработке, множество людей, нуждающихся в работе по месту жительства, плюс свежайшее сырьё.

      И вообще всем известное правило при покупке консервов — смотреть, чтобы место производства было в местах добычи, у морей и океанов- никто не отменял))

      #1066853
    • Евгений Беспалов Евгений Беспалов
      05.09.1817:33:55

      согласен название слишком «громкое» посмотрим каково оне будет через год два.

      p. s. прибалтийские шпроты ни с чем не спутать.

      #1066855
      • Гвардеец Гвардеец
        05.09.1818:56:00

        м_да те сопли их что к нам идут действительно ни с чем не спутаешь   , а вот наши как-то в охотку взял с опаской, оказались весьма приемлемого качества

        Отредактировано: Гвардеец~18:58 05.09.18
        #1066890
    • Гвардеец Гвардеец
      05.09.1818:51:29

      Вы наивно полагаете, что при хамском отношении к нам прибалты изготовляли свою продукцию из полноценного сырья, наивный вы человек с начала 90_х к нам шло откровенное дерьмо, и судя по качеству оного из рыбы не первой свежести, как сопля расползались шпротины на вилке, для меня это бало сродни плевку, я помню те шпроты что доставали порой с переплатой (дефицит) в советское время, но то были шпроты, банку откроешь под новый год и сразу создавался аромат из болгарских огурчиков, нашего прекрасного качества салями (тоже дефицит через заднее крыльцо) и как рюмку настоящего коньяка заедали лимонной долькой    с хрустяй шпротиной

      •  © t24.su

      Отредактировано: Гвардеец~18:54 05.09.18
      #1066885
      • Нет аватара Иван Кутузов
        05.09.1819:07:54

        Вы правильно говорите.

        Только нужно сделать поправку на то, что нам тогда нельзя было сравнить качество с иноземным. Думаю, что многие продукты, о которых многие ностальгируют, будучи доставленными на машине времени «в сейчас», покажутся не такими уж и хорошими.

        А так, да — прибалтийские шпроты в последние годы были сплошной соплёй.

        Впрочем, пару лет назад купил Калининградские шпроты — не лучше оказались. С тех пор шпроты не ел.

        Отредактировано: Иван Кутузов~19:13 05.09.18
        #1066900
        • Гвардеец Гвардеец
          05.09.1819:12:35

          Насколько мне известно это нам нравится копчушка в масле, а для забугорья с их маниакальным трепетом к своему здоровью оные сплошной канцероген   

          Отредактировано: Гвардеец~19:19 05.09.18
          #1066905
    • Нет аватара Strompok
      05.09.1819:04:48

      Обратили внимание?! Предприниматели не хотят строить переработку в местах производства. Всю охлажденку гонят за бугор. А низкосортный отход не грех заморозить и отправить соотечественникам на другой конец страны. Он в качестве уже не потеряет.

      Отредактировано: Strompok~19:05 05.09.18
      #1066896
      • Нет аватара Иван Кутузов
        05.09.1819:16:26

        Ох, вас сейчас здесь затопчут за такой комментарий    

        Но я с вами полностью согласен — так оно и есть: экспортная рыба и рыба для внутренней продажи — как будто с разных планет.

        PS

        Господа квасные патриоты, а вы ели рыбу идущую на экспорт?

        Вы действительно считаете, что замочив меня минусами, вы мне причините горе?

        Да пойду и заново зарегистрируюсь — в третий раз уже с чистой и пушистой местной «кармой»    

        Отредактировано: Иван Кутузов~19:24 05.09.18
        #1066909
        • Нет аватара Strompok
          05.09.1819:36:42

          У меня тесть (бывший) денег заработал на жизнь в США на крабе дальневосточном.

          Рыбу настоящую даже вспоминать не хочется. Утро, малосольная красная рыба, барыги только ночью сети сняли, горячий хлеб, хорошее сливочное масло и ароматный кофе.

          #1066924
      • Гвардеец Гвардеец
        05.09.1819:18:28

        посмотрите Японские рыбные рынки там такой мелочёвки не встретишь, если только на рыбную муку

        •  © 125tour.com

        •  © cameralabs.org

        •  © weinerelementary.org

        •  © storage.needpix.com

        •  © gonduras.net

        #1066911
        • Andrey Tupkalo Andrey Tupkalo
          05.09.1819:29:04

          Вы народ не путайте. Тунцы на первых двух снимках — это дорогущая рыба высшего сорта для понтовых ресторанов (и, остатки от разделки — для едален попроще, но тоже первосортных), где чек с одного мана только начинается. А вот дальше — таки уже мелочь, хотя качество, конечно, не сравнить с тем, что на фото.

          #1066918
          • Гвардеец Гвардеец
            05.09.1819:33:37

            Гляньте над собой

            #1066923
            • Andrey Tupkalo Andrey Tupkalo
              05.09.1819:44:14

              А куда глядеть? Про набор из 5 фоток выше? Так я про них и пишу — что такие крупные тунцы не есть основной товар, это наоборот самые сливки торговли. И вообще, что я японских рыбных рынков не видел, что ли?    

              #1066930
        • Нет аватара Strompok
          05.09.1819:44:57

          Филиал у меня был во Владике и жену оттуда привез. Пару ребят из моей компании мелочевку в Китае на заводе перерабатывали и в Москву к пиву отправляли уже в упаковке.

          #1066931
      • Комментарий удален
      • Сергей Котенко Сергей Котенко
        05.09.1820:18:04

        Обратили внимание?! Предприниматели не хотят строить переработку в местах производства.

        Ответ неверный:

        — https://sdelanounas.ru/blogs/110122/

        — https://sdelanounas.ru/blogs/109580/

        — https://sdelanounas.ru/blogs/102464/

        — https://sdelanounas.ru/blogs/109778/

        #1066949
  • Нет аватара Strompok
    05.09.1818:59:22

    «…в банках нет ничего, кроме рыбы, свежего масла,…"

    Маркетинг называется. Хорошо, что «свежее масло», но не пишут «дефростированная рыба». Можно долго рассуждать о предприимчивости, но жулики они отменные.

    #1066892
    • Гвардеец Гвардеец
      05.09.1819:31:21

      Вы что их за руку ловили?    

      Отредактировано: Гвардеец~19:31 05.09.18
      #1066921
      • Нет аватара Strompok
        05.09.1819:49:53

        Я рыбу из Владика в Москву возил. Сами рассудите, две недели в рефсекции, а может и подзастрять. И летишь в Забайкалье.

        Бог выдумал Сочи, а черт Сковородино и Могочи.

        Отредактировано: Strompok~19:51 05.09.18
        #1066937
  • Andrey Tupkalo Andrey Tupkalo
    05.09.1819:29:47

    Хм. Сайра и горбуша, вообще говоря, в Атлантике не водятся, это тихоокеанские рыбы. Как же они их из Калининграда и Питера получают?    

    #1066920
  • Andrew Gordeev Andrew Gordeev
    05.09.1819:58:49

    Тьфу какая гадость эти ваши мойвы в канцерогенах

    #1066941
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