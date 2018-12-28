Итоги 2018 года: закладка новых кораблей

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Предлагаю Вашему вниманию итоговый отчёт, посвящённый кораблям и вспомогательным судам, заложенным для ВМФ и Береговой охраны ФСБ России в 2018 году.

1. Патрульный корабль «Николай Сипягин» проекта 22160.

Заложен 13.01.2018 на ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» (Республика Татарстан).

Заводской № 166

Проектант — ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 1500 т.

Главные размерения: длина — 91 м, ширина — 14.2 м, осадка — 4.4 м.

Максимальная скорость хода: 27 узлов

Дальность плавания: 6000 миль

Автономность: 60 суток

Экипаж: 24 человека

Вооружение:

одна 76-мм артустановка АК-176МА

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ

два противодиверсионных гранатомёта ДП-65

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта, а также возможность размещения ракетного комплекса «Калибр» и другого оборудования в контейнерном исполнении.





© Рендер с сайта severnoe.com

2. 3. Малые ракетные корабли «Наро-Фоминск» и «Ставрополь» проекта 21631 «Буян-М».

Заложены на ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» (Республика Татарстан).

«Наро-Фоминск» (заводской № 641) — 23.02.2018

«Ставрополь» (заводской № 642) — 12.07.2018





© Фото из открытых источников

Проектант — ОАО «Зеленодольское Проектно-Конструкторское Бюро»

Технические характеристики:

Водоизмещение: 950 т.

Главные размерения: длина — 74.1 м, ширина — 11 м, осадка — 2.6 м.

Максимальная скорость хода: 25 узлов

Дальность плавания: 1500 миль

Автономность: 10 суток

Экипаж: 36 человек

Вооружение:

одна ПУ УКСК (универсальный корабельный стрельбовый комплекс) 3С14

два АМС (автоматизированный модуль самообороны) 3М-47 «Гибка» (ЗУР «Игла-С»)

одна 100-мм артустановка А190-01 «Универсал» с СУО «Ласка»

одна 30-мм артустановка АК-630М-2 «Дуэт»

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ





© Фото с сайта zdship.ru

4. Морской тральщик «Пётр Ильичёв» проекта 12700 «Александрит».

Заложен 25.07.2018 на ОАО «Средне-Невский судостроительный завод» (Санкт-Петербург).

Заводской № 526





© Рендер с сайта almaz-kb.ru

Проектант — ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 800 т.

Главные размерения: длина — 51.8 м, ширина — 10.2 м, осадка — 2.7 м.

Максимальная скорость хода: 15 узлов

Дальность плавания: 1500 миль

Автономность: 10 суток

Экипаж: 41 человек

Вооружение:

одна 30-мм артустановка АК-306

одна 14.5-мм пулемётная установка МТПУ

минно-тральное вооружение





© Фото с сайта snsz.ru

5. 6. Пограничные патрульные корабли «Забайкалье» и «Таймыр» проекта 22120 «Пурга».

Заложены 30.05.2018 на ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз» (Санкт-Петербург).

«Забайкалье» (заводской № 053)

«Таймыр» (заводской № 054)

Проект корабля разработан ООО ПКБ «Петробалт» и ЗАО «Спецсудопроект» (Санкт-Петербург).

Технические характеристики:

Водоизмещение: 1246 т.

Главные размерения: длина — 70.8 м, ширина — 10,4 м, осадка — 3.6 м.

Максимальная скорость хода: 21 узел

Дальность плавания: 6000 миль

Автономность: 20 суток

Экипаж: 25 человек

Вооружение: — 2 пулемёта

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.





© Фото с сайта forums.airbase.ru

7. Пограничный сторожевой корабль проекта 22460 «Охотник».

Заложен 04.09.2018 на ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз» (Санкт-Петербург).

Заводской № 511





© Фото из открытых источников

Проектант — ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 670 т.

Главные размерения: длина — 62.5 м, ширина — 11 м, осадка — 3.3 м.

Максимальная скорость хода: 24.8 узла

Дальность плавания: 3500 миль (8 уз)

Автономность: 30 суток

Экипаж: 20 человек

Вооружение:

одна 30-мм артустановка АК-630М

два 12.7-мм пулемёта «Корд»

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.





© Фото с сайта forums.airbase.ru

8. Морской транспорт вооружения «Владимир Пялов» проекта 20360М.

Заложен 15.03.2018 на ООО «Верфь братьев Нобель» (Рыбинск).

Заводской № 01552





© Рендер с сайта vympel-rybinsk.ru

Проектант — ОАО «КБ «Вымпел» (Нижний Новгород)

Технические характеристики:

Водоизмещение (полное): 3627 т.

Главные размерения: длина — 77.8 м, ширина — 15.8 м, осадка — 4 м.

Максимальная скорость хода: 14 узлов

Дальность плавания: 3000 миль

Автономность: 30 суток

Экипаж: 32 человека

На судне имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.





© Фото автора (A_SEVER)

9. Малый морской танкер «Борис Аверкин» проекта 03182.

Заложен 07.02.2018 на АО «Восточная верфь» (Владивосток).

Заводской № 9002





© Фото из открытых источников

Проектант — ОАО «Зеленодольское Проектно-Конструкторское Бюро»

Технические характеристики:

Водоизмещение: 3500 т.

Главные размерения: длина — 75 м, ширина — 15.4 м, осадка — 5 м.

Максимальная скорость хода:? узлов

Дальность плавания: 1500 миль

Автономность: 30 суток

Экипаж: 24 человека

На судне имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.

10. Дизель-электрический ледокол «Евпатий Коловрат» проекта 21180М.

Заложен 12.12.2018 на ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз» (Санкт-Петербург).

Заводской № 800





© Фото из открытых источников

Проектант — ОАО «КБ «Вымпел» (Нижний Новгород)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 4080 т.

Главные размерения: длина — 82 м, ширина — 19 м, осадка — 4.6 м.

Максимальная скорость хода: 14 узлов

Мощность: 8 МВт

Лёдопроходимость: 1 м.

Дальность плавания: 7600 миль

Автономность: 30 суток

Экипаж: 28 человек (плюс 50 человек дополнительно)

На судне имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.





© Фото с сайта sudostroenie.info

11. Морское специальное судно проекта 14400.

Заложено 28.06.2018 на ПАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» (Городец).

Заводской № 1440





© Рендер с сайта gsverf.ru

Проектант — ЦКБ «Балтсудопроект» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение (полное): стандартное 842 т.

Главные размерения: длина — 66.9 м, ширина — 12.7 м, осадка — 2.1 м.

Максимальная скорость хода: 12 узлов

Дальность плавания: 500 миль

Автономность: 2 суток

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка для вертолёта.

Кроме того, были заложены 3 гидрографических катера (2 проекта 23040 Г и 1 проекта 19920) для ВМФ и несколько противодиверсионных катеров проекта 21980 «Грачонок» для Росгвардии.