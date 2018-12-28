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Судостроение и судоходство

Итоги 2018 года: закладка новых кораблей

  •  © Фото с сайта president.tatarstan.ru

  •  © Фото с сайта president.tatarstan.ru

Предлагаю Вашему вниманию итоговый отчёт, посвящённый кораблям и вспомогательным судам, заложенным для ВМФ и Береговой охраны ФСБ России в 2018 году.

1. Патрульный корабль «Николай Сипягин» проекта 22160.

Заложен 13.01.2018 на ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» (Республика Татарстан).

Заводской № 166

Проектант — ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 1500 т.

Главные размерения: длина — 91 м, ширина — 14.2 м, осадка — 4.4 м.

Максимальная скорость хода: 27 узлов

Дальность плавания: 6000 миль

Автономность: 60 суток

Экипаж: 24 человека

Вооружение:

одна 76-мм артустановка АК-176МА

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ

два противодиверсионных гранатомёта ДП-65

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта, а также возможность размещения ракетного комплекса «Калибр» и другого оборудования в контейнерном исполнении.

  •  © Рендер с сайта severnoe.com

  •  © Рендер с сайта severnoe.com

2. 3. Малые ракетные корабли «Наро-Фоминск» и «Ставрополь» проекта 21631 «Буян-М».

Заложены на ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» (Республика Татарстан).

«Наро-Фоминск» (заводской № 641) — 23.02.2018

«Ставрополь» (заводской № 642) — 12.07.2018

  •  © Фото из открытых источников

Проектант — ОАО «Зеленодольское Проектно-Конструкторское Бюро»

Технические характеристики:

Водоизмещение: 950 т.

Главные размерения: длина — 74.1 м, ширина — 11 м, осадка — 2.6 м.

Максимальная скорость хода: 25 узлов

Дальность плавания: 1500 миль

Автономность: 10 суток

Экипаж: 36 человек

Вооружение:

одна ПУ УКСК (универсальный корабельный стрельбовый комплекс) 3С14

два АМС (автоматизированный модуль самообороны) 3М-47 «Гибка» (ЗУР «Игла-С»)

одна 100-мм артустановка А190-01 «Универсал» с СУО «Ласка»

одна 30-мм артустановка АК-630М-2 «Дуэт»

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ

  •  © Фото с сайта zdship.ru

  •  © Фото с сайта zdship.ru

4. Морской тральщик «Пётр Ильичёв» проекта 12700 «Александрит».

Заложен 25.07.2018 на ОАО «Средне-Невский судостроительный завод» (Санкт-Петербург).

Заводской № 526

  •  © Рендер с сайта almaz-kb.ru

  •  © Рендер с сайта almaz-kb.ru

Проектант — ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 800 т.

Главные размерения: длина — 51.8 м, ширина — 10.2 м, осадка — 2.7 м.

Максимальная скорость хода: 15 узлов

Дальность плавания: 1500 миль

Автономность: 10 суток

Экипаж: 41 человек

Вооружение:

одна 30-мм артустановка АК-306

одна 14.5-мм пулемётная установка МТПУ

минно-тральное вооружение

  •  © Фото с сайта snsz.ru

  •  © Фото с сайта snsz.ru

5. 6. Пограничные патрульные корабли «Забайкалье» и «Таймыр» проекта 22120 «Пурга».

Заложены 30.05.2018 на ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз» (Санкт-Петербург).

«Забайкалье» (заводской № 053)

«Таймыр» (заводской № 054)

Проект корабля разработан ООО ПКБ «Петробалт» и ЗАО «Спецсудопроект» (Санкт-Петербург).

Технические характеристики:

Водоизмещение: 1246 т.

Главные размерения: длина — 70.8 м, ширина — 10,4 м, осадка — 3.6 м.

Максимальная скорость хода: 21 узел

Дальность плавания: 6000 миль

Автономность: 20 суток

Экипаж: 25 человек

Вооружение: — 2 пулемёта

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.

  •  © Фото с сайта forums.airbase.ru

  •  © Фото с сайта forums.airbase.ru

7. Пограничный сторожевой корабль проекта 22460 «Охотник».

Заложен 04.09.2018 на ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз» (Санкт-Петербург).

Заводской № 511

  •  © Фото из открытых источников

Проектант — ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 670 т.

Главные размерения: длина — 62.5 м, ширина — 11 м, осадка — 3.3 м.

Максимальная скорость хода: 24.8 узла

Дальность плавания: 3500 миль (8 уз)

Автономность: 30 суток

Экипаж: 20 человек

Вооружение:

одна 30-мм артустановка АК-630М

два 12.7-мм пулемёта «Корд»

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.

  •  © Фото с сайта forums.airbase.ru

  •  © Фото с сайта forums.airbase.ru

8. Морской транспорт вооружения «Владимир Пялов» проекта 20360М.

Заложен 15.03.2018 на ООО «Верфь братьев Нобель» (Рыбинск).

Заводской № 01552

  •  © Рендер с сайта vympel-rybinsk.ru

  •  © Рендер с сайта vympel-rybinsk.ru

Проектант — ОАО «КБ «Вымпел» (Нижний Новгород)

Технические характеристики:

Водоизмещение (полное): 3627 т.

Главные размерения: длина — 77.8 м, ширина — 15.8 м, осадка — 4 м.

Максимальная скорость хода: 14 узлов

Дальность плавания: 3000 миль

Автономность: 30 суток

Экипаж: 32 человека

На судне имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.

  •  © Фото автора (A_SEVER)

  •  © Фото автора (A_SEVER)

9. Малый морской танкер «Борис Аверкин» проекта 03182.

Заложен 07.02.2018 на АО «Восточная верфь» (Владивосток).

Заводской № 9002

  •  © Фото из открытых источников

Проектант — ОАО «Зеленодольское Проектно-Конструкторское Бюро»

Технические характеристики:

Водоизмещение: 3500 т.

Главные размерения: длина — 75 м, ширина — 15.4 м, осадка — 5 м.

Максимальная скорость хода:? узлов

Дальность плавания: 1500 миль

Автономность: 30 суток

Экипаж: 24 человека

На судне имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.

10. Дизель-электрический ледокол «Евпатий Коловрат» проекта 21180М.

Заложен 12.12.2018 на ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз» (Санкт-Петербург).

Заводской № 800

  •  © Фото из открытых источников

Проектант — ОАО «КБ «Вымпел» (Нижний Новгород)

Технические характеристики:

Водоизмещение: 4080 т.

Главные размерения: длина — 82 м, ширина — 19 м, осадка — 4.6 м.

Максимальная скорость хода: 14 узлов

Мощность: 8 МВт

Лёдопроходимость: 1 м.

Дальность плавания: 7600 миль

Автономность: 30 суток

Экипаж: 28 человек (плюс 50 человек дополнительно)

На судне имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.

  •  © Фото с сайта sudostroenie.info

  •  © Фото с сайта sudostroenie.info

11. Морское специальное судно проекта 14400.

Заложено 28.06.2018 на ПАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» (Городец).

Заводской № 1440

  •  © Рендер с сайта gsverf.ru

  •  © Рендер с сайта gsverf.ru

Проектант — ЦКБ «Балтсудопроект» (Санкт-Петербург)

Технические характеристики:

Водоизмещение (полное): стандартное 842 т.

Главные размерения: длина — 66.9 м, ширина — 12.7 м, осадка — 2.1 м.

Максимальная скорость хода: 12 узлов

Дальность плавания: 500 миль

Автономность: 2 суток

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка для вертолёта.

Кроме того, были заложены 3 гидрографических катера (2 проекта 23040 Г и 1 проекта 19920) для ВМФ и несколько противодиверсионных катеров проекта 21980 «Грачонок» для Росгвардии.

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Итоги 2018, 03182, 12700, 14400, 20360М, 21631, 22120, 22160, 22460, 21180М
  • Раиль Амирхан Раиль Амирхан
    28.12.1818:54:17

    Не густо — подводных лодок нет и боевых кораблей всего 3.

    Отредактировано: Раиль Амирхан~18:54 28.12.18
    #1096320
  • Katamaran Katamaran
    28.12.1818:59:13

    Побудил, но ответ не получил?    

    #1096322
  • Александр Скориков
    28.12.1819:02:52

    Ну, радоваться особо нечему: военные корабли все зеленой воды, прибрежной зоны. Гражданские судна тоже — сплошной каботаж. Крупный тоннаж пока закупаем за рубежом, хотя собственных ССЗ полно. Похоже, пока проблема судовых двигателей не будет решена, качественных изменений в судостроении не стоит ожидать.

    #1096325
    • A_SEVER A_SEVER
      28.12.1819:56:07

      Гражданские судна тоже — сплошной каботаж.

      Не знаю, при чём тут гражданское судостроение, но Вы не правы.

      Наши суда класса река-море вполне ходят в Средиземное море, какой же это каботаж.

      Крупный тоннаж пока закупаем за рубежом, хотя собственных ССЗ полно

      Способных строить суда большого ВИ? Всего 4, из них один занят ледоколами, второй под санкциями, третий только начинает свою работу.

      #1096335
  • Нет аватара altman66
    28.12.1819:17:46

    А данных по закладке МРК на Дальнем Востоке нет совсем? Или их могли заложить без мероприятий?

    #1096330
    • A_SEVER A_SEVER
      28.12.1819:46:26

      А данных по закладке МРК на Дальнем Востоке нет совсем?
      Пока только контракты подписали.

      #1096333
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