Итоги 2018 года: закладка новых кораблей
Предлагаю Вашему вниманию итоговый отчёт, посвящённый кораблям и вспомогательным судам, заложенным для ВМФ и Береговой охраны ФСБ России в 2018 году.
1. Патрульный корабль «Николай Сипягин» проекта 22160.
Заложен 13.01.2018 на ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» (Республика Татарстан).
Заводской № 166
Проектант — ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение: около 1500 т.
Главные размерения: длина — 91 м, ширина — 14.2 м, осадка — 4.4 м.
Максимальная скорость хода: 27 узлов
Дальность плавания: 6000 миль
Автономность: 60 суток
Экипаж: 24 человека
Вооружение:
одна 76-мм артустановка АК-176МА
две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ
два противодиверсионных гранатомёта ДП-65
На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта, а также возможность размещения ракетного комплекса «Калибр» и другого оборудования в контейнерном исполнении.
2. 3. Малые ракетные корабли «Наро-Фоминск» и «Ставрополь» проекта 21631 «Буян-М».
Заложены на ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» (Республика Татарстан).
«Наро-Фоминск» (заводской № 641) — 23.02.2018
«Ставрополь» (заводской № 642) — 12.07.2018
Проектант — ОАО «Зеленодольское Проектно-Конструкторское Бюро»
Технические характеристики:
Водоизмещение: 950 т.
Главные размерения: длина — 74.1 м, ширина — 11 м, осадка — 2.6 м.
Максимальная скорость хода: 25 узлов
Дальность плавания: 1500 миль
Автономность: 10 суток
Экипаж: 36 человек
Вооружение:
одна ПУ УКСК (универсальный корабельный стрельбовый комплекс) 3С14
два АМС (автоматизированный модуль самообороны) 3М-47 «Гибка» (ЗУР «Игла-С»)
одна 100-мм артустановка А190-01 «Универсал» с СУО «Ласка»
одна 30-мм артустановка АК-630М-2 «Дуэт»
две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ
4. Морской тральщик «Пётр Ильичёв» проекта 12700 «Александрит».
Заложен 25.07.2018 на ОАО «Средне-Невский судостроительный завод» (Санкт-Петербург).
Заводской № 526
Проектант — ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 800 т.
Главные размерения: длина — 51.8 м, ширина — 10.2 м, осадка — 2.7 м.
Максимальная скорость хода: 15 узлов
Дальность плавания: 1500 миль
Автономность: 10 суток
Экипаж: 41 человек
Вооружение:
одна 30-мм артустановка АК-306
одна 14.5-мм пулемётная установка МТПУ
минно-тральное вооружение
5. 6. Пограничные патрульные корабли «Забайкалье» и «Таймыр» проекта 22120 «Пурга».
Заложены 30.05.2018 на ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз» (Санкт-Петербург).
«Забайкалье» (заводской № 053)
«Таймыр» (заводской № 054)
Проект корабля разработан ООО ПКБ «Петробалт» и ЗАО «Спецсудопроект» (Санкт-Петербург).
Технические характеристики:
Водоизмещение: 1246 т.
Главные размерения: длина — 70.8 м, ширина — 10,4 м, осадка — 3.6 м.
Максимальная скорость хода: 21 узел
Дальность плавания: 6000 миль
Автономность: 20 суток
Экипаж: 25 человек
Вооружение: — 2 пулемёта
На корабле имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.
7. Пограничный сторожевой корабль проекта 22460 «Охотник».
Заложен 04.09.2018 на ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз» (Санкт-Петербург).
Заводской № 511
Проектант — ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 670 т.
Главные размерения: длина — 62.5 м, ширина — 11 м, осадка — 3.3 м.
Максимальная скорость хода: 24.8 узла
Дальность плавания: 3500 миль (8 уз)
Автономность: 30 суток
Экипаж: 20 человек
Вооружение:
одна 30-мм артустановка АК-630М
два 12.7-мм пулемёта «Корд»
На корабле имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.
8. Морской транспорт вооружения «Владимир Пялов» проекта 20360М.
Заложен 15.03.2018 на ООО «Верфь братьев Нобель» (Рыбинск).
Заводской № 01552
Проектант — ОАО «КБ «Вымпел» (Нижний Новгород)
Технические характеристики:
Водоизмещение (полное): 3627 т.
Главные размерения: длина — 77.8 м, ширина — 15.8 м, осадка — 4 м.
Максимальная скорость хода: 14 узлов
Дальность плавания: 3000 миль
Автономность: 30 суток
Экипаж: 32 человека
На судне имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.
9. Малый морской танкер «Борис Аверкин» проекта 03182.
Заложен 07.02.2018 на АО «Восточная верфь» (Владивосток).
Заводской № 9002
Проектант — ОАО «Зеленодольское Проектно-Конструкторское Бюро»
Технические характеристики:
Водоизмещение: 3500 т.
Главные размерения: длина — 75 м, ширина — 15.4 м, осадка — 5 м.
Максимальная скорость хода:? узлов
Дальность плавания: 1500 миль
Автономность: 30 суток
Экипаж: 24 человека
На судне имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.
10. Дизель-электрический ледокол «Евпатий Коловрат» проекта 21180М.
Заложен 12.12.2018 на ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз» (Санкт-Петербург).
Заводской № 800
Проектант — ОАО «КБ «Вымпел» (Нижний Новгород)
Технические характеристики:
Водоизмещение: 4080 т.
Главные размерения: длина — 82 м, ширина — 19 м, осадка — 4.6 м.
Максимальная скорость хода: 14 узлов
Мощность: 8 МВт
Лёдопроходимость: 1 м.
Дальность плавания: 7600 миль
Автономность: 30 суток
Экипаж: 28 человек (плюс 50 человек дополнительно)
На судне имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.
11. Морское специальное судно проекта 14400.
Заложено 28.06.2018 на ПАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» (Городец).
Заводской № 1440
Проектант — ЦКБ «Балтсудопроект» (Санкт-Петербург)
Технические характеристики:
Водоизмещение (полное): стандартное 842 т.
Главные размерения: длина — 66.9 м, ширина — 12.7 м, осадка — 2.1 м.
Максимальная скорость хода: 12 узлов
Дальность плавания: 500 миль
Автономность: 2 суток
На корабле имеется взлётно-посадочная площадка для вертолёта.
Кроме того, были заложены 3 гидрографических катера (2 проекта 23040 Г и 1 проекта 19920) для ВМФ и несколько противодиверсионных катеров проекта 21980 «Грачонок» для Росгвардии.
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