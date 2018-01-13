Заложен патрульный корабль «Николай Сипягин»
Сегодня на ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» в Республике Татарстан заложен шестой патрульный корабль проекта 22160 «Николай Сипягин», названный в честь Героя Советского Союза, капитана 3-го ранга Николая Ивановича Сипягина, командовавшего в годы Великой Отечественной войны отрядом сторожевых катеров Черноморского флота. Проект патрульного корабля разработан ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург).
Серия:
Заводской № 161 — заложен
Заводской № 162 — заложен
Заводской № 163 — заложен
Заводской № 164 — заложен
Заводской № 165 — заложен
Заводской № 166 — заложен
Технические характеристики:
Водоизмещение: около 1500 т.
Главные размерения: длина — 91 м, ширина — 14.2 м, осадка — 4.4 м.
Максимальная скорость хода: 27 узлов
Дальность плавания: 6000 миль
Автономность: 60 суток
Экипаж: 24 человека
Вооружение:
одна 76-мм артустановка АК-176М
две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ
два противодиверсионных гранатомёта ДП-65
На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта, а также возможность размещения ракетного комплекса «Калибр» в контейнерном исполнении.
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13.01.1810:46:42
13.01.1810:55:57 Если бы нашему ВМФ были нужны новые МПК, их бы давно построили (благо проекты есть).
13.01.1814:19:37
13.01.1814:57:23
13.01.1811:05:27
13.01.1811:11:42 Их пока даже для МРК нет, в этом году только начнутся испытания в море.
13.01.1811:33:07
13.01.1811:42:58 На патрульных кораблях «Панциря» не будет.
13.01.1814:14:32
13.01.1814:10:25
13.01.1814:13:13 Комплектацию корабля всегда выбирает заказчик.
13.01.1814:25:38
13.01.1814:44:30 За что? За то что они строят флот, не соответствующий Вашим предпочтениям?
13.01.1814:49:47
13.01.1815:07:18 А если корабль позволяет обеспечить безопасность и при этом совершенно не престижен?
13.01.1815:40:40
13.01.1816:06:23
13.01.1816:17:07 ПСКР Береговой охраны ФСБ можно отправить в Средиземное море?
13.01.1814:19:58
13.01.1815:21:28 Север, меня эта нередкая фраза несколько смущает. Так имеется пустой ангар, или в ангаре обязательно будет находится (кроме случаев выполнения полетных заданий) оный вертолет.
13.01.1815:35:00
13.01.1817:55:49
13.01.1815:31:25
13.01.1815:35:31 Поживём — увидим!