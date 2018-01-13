Добавить статью
Судостроение и судоходство

Заложен патрульный корабль «Николай Сипягин»

  •  © Фото из открытых источников

Сегодня на ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» в Республике Татарстан заложен шестой патрульный корабль проекта 22160 «Николай Сипягин», названный в честь Героя Советского Союза, капитана 3-го ранга Николая Ивановича Сипягина, командовавшего в годы Великой Отечественной войны отрядом сторожевых катеров Черноморского флота. Проект патрульного корабля разработан ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург).

Серия:

Заводской № 161 — заложен 26.02.2014 — спущен 24.06.2017 — «Василий Быков»

Заводской № 162 — заложен 25.07.2014 — «Дмитрий Рогачёв»

Заводской № 163 — заложен 18.02.2016 — «Павел Державин»

Заводской № 164 — заложен 08.05.2016 — «Сергей Котов»

Заводской № 165 — заложен 25.11.2016 — «Виктор Великий»

Заводской № 166 — заложен 13.01.2018 — «Николай Сипягин»

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 1500 т.

Главные размерения: длина — 91 м, ширина — 14.2 м, осадка — 4.4 м.

Максимальная скорость хода: 27 узлов

Дальность плавания: 6000 миль

Автономность: 60 суток

Экипаж: 24 человека

Вооружение:

одна 76-мм артустановка АК-176М

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ

два противодиверсионных гранатомёта ДП-65

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта, а также возможность размещения ракетного комплекса «Калибр» в контейнерном исполнении.

Внимание! Этот пост будет дополнен фото!

http://president.tatarstan.ru/news/view/1101762

Зеленодольский судостроительный завод, патрульный корабль, 22160, Николай Сипягин
  • Нет аватара Пехота
    13.01.1810:46:42

    Всё-таки просятся на него хотя бы скромное ПЛО (ладно уж, обойдёмся без ПЛУР!).

    Была бы неплохая замена 1124 проекту.

    #996289
    • A_SEVER A_SEVER
      13.01.1810:55:57

      Была бы неплохая замена 1124 проекту
      Если бы нашему ВМФ были нужны новые МПК, их бы давно построили (благо проекты есть).

      Пока так:

      •  © Фото из открытых источников
      •  © Фото из открытых источников

      ©Видео с youtube.com

      Отредактировано: A_SEVER~18:34 13.01.18
      #996290
      • Bdd Bdd
        13.01.1814:19:37

        а какие проекты есть?

        #996345
        • A_SEVER A_SEVER
          13.01.1814:57:23

          а какие проекты есть?
          •  © Фото из открытых источников
          •  © Фото из открытых источников

          #996356
  • Иван Петров Иван Петров
    13.01.1811:05:27

    ему бы еще панцирь…и он тогда просто бесподобен

    #996292
    • A_SEVER A_SEVER
      13.01.1811:11:42

      ему бы еще панцирь
      Их пока даже для МРК нет, в этом году только начнутся испытания в море.

      #996294
      • Иван Петров Иван Петров
        13.01.1811:33:07

        хочется надеяться, что после испытаний ,хотя бы на первый серийный установят…

        #996300
        • A_SEVER A_SEVER
          13.01.1811:42:58

          хочется надеяться
          На патрульных кораблях «Панциря» не будет.

          #996304
          • Нет аватара foxkeys
            13.01.1814:14:32

            Если добавить все, что написали в комментах — получится уже 20385…

            #996341
  • Нет аватара kerosene
    13.01.1814:10:25

    Я правильно помню, что на проекте 22160 могут быть установлены в носовой части ПУ Штиль-1, а в кормовой части система оружия «Калибр-НК» в контейнерном исполнении?

    А то что имеется сейчас — это заказ флотских чиновников?

    #996338
    • A_SEVER A_SEVER
      13.01.1814:13:13

      А то что имеется сейчас — это заказ флотских чиновников?
      Комплектацию корабля всегда выбирает заказчик.

      #996340
      • Нет аватара kerosene
        13.01.1814:25:38

        Похоже пора гнать поганой метлой таких «заказчиков».

        #996347
        • A_SEVER A_SEVER
          13.01.1814:44:30

          Похоже пора гнать поганой метлой таких «заказчиков».
          За что? За то что они строят флот, не соответствующий Вашим предпочтениям?

          #996350
          • Нет аватара kerosene
            13.01.1814:49:47

            Они должны строить флот, отвечающий безопасности и престижу России, как мировой державе, а не своим или вашим предпочтениям.

            #996352
            • A_SEVER A_SEVER
              13.01.1815:07:18

              должны строить флот, отвечающий безопасности и престижу России
              А если корабль позволяет обеспечить безопасность и при этом совершенно не престижен?

              #996359
              • Нет аватара kerosene
                13.01.1815:40:40

                Если бы у бабушки были яйца, она была бы дедушкой.

                #996371
              • Нет аватара ser56
                13.01.1816:06:23

                Любопытно — какую безопасность может обеспечить этот кораблик? По вооружению он более всего подходит для пограничников… ВМФ решил дублировать функции?

                #996381
                • A_SEVER A_SEVER
                  13.01.1816:17:07

                  По вооружению он более всего подходит для пограничников…
                  ПСКР Береговой охраны ФСБ можно отправить в Средиземное море?

                  #996386
  • Нет аватара altman66
    13.01.1814:19:58

    Николай Сипягин — Командир дивизиона сторожевых катеров, Герой Советского Союза, погиб при взятии Керчи в 1943 году. Достойное имя для корабля.

    #996346
  • Александр Ермаков
    13.01.1815:21:28

    На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта
    Север, меня эта нередкая фраза несколько смущает. Так имеется пустой ангар, или в ангаре обязательно будет находится (кроме случаев выполнения полетных заданий) оный вертолет.

    #996362
    • A_SEVER A_SEVER
      13.01.1815:35:00

      Наличие ангара ещё не гарантирует наличие на борту вертолёта, но на боевую службу с пустым ангаром как правило не ходят.

      #996365
  • alex vau alex vau
    13.01.1815:31:25

    интересно, закладная доска в Зеленодольске ,а строить будут на заливе опять?все таки месяц его гнать по волге долговато…

    Отредактировано: alex vau~15:34 13.01.18
    #996364
    • A_SEVER A_SEVER
      13.01.1815:35:31

      закладная доска в Зеленодольске ,а строить будут на заливе опять?
      Поживём — увидим!    

      #996366
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,