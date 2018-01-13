Заложен патрульный корабль «Николай Сипягин»

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Сегодня на ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» в Республике Татарстан заложен шестой патрульный корабль проекта 22160 «Николай Сипягин», названный в честь Героя Советского Союза, капитана 3-го ранга Николая Ивановича Сипягина, командовавшего в годы Великой Отечественной войны отрядом сторожевых катеров Черноморского флота. Проект патрульного корабля разработан ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (Санкт-Петербург).

Серия:

Заводской № 161 — заложен 26.02.2014 — спущен 24.06.2017 — «Василий Быков»

Заводской № 162 — заложен 25.07.2014 — «Дмитрий Рогачёв»

Заводской № 163 — заложен 18.02.2016 — «Павел Державин»

Заводской № 164 — заложен 08.05.2016 — «Сергей Котов»

Заводской № 165 — заложен 25.11.2016 — «Виктор Великий»

Заводской № 166 — заложен 13.01.2018 — «Николай Сипягин»

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 1500 т.

Главные размерения: длина — 91 м, ширина — 14.2 м, осадка — 4.4 м.

Максимальная скорость хода: 27 узлов

Дальность плавания: 6000 миль

Автономность: 60 суток

Экипаж: 24 человека

Вооружение:

одна 76-мм артустановка АК-176М

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ

два противодиверсионных гранатомёта ДП-65

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта, а также возможность размещения ракетного комплекса «Калибр» в контейнерном исполнении.

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