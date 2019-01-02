Развитие Белгородской области. Новые предприятия промышленности и АПК в 2018 году

Белгородская область это динамично развивающийся регион Российской Федерации. Имея незначительную площадь и население, область показывает хорошие результаты практически во всех сферах жизнедеятельности! Строятся и ремонтируются дороги, открываются новые предприятия промышленности и сельского хозяйства, а так же не обделена вниманием и социальная сфера!

Предлагаю вашему вниманию обзор новых объектов промышленности и агро-промышленного комплекса введенных в эксплуатацию в 2018-м году!

Сельское хозяйство

В Белгородской области запущена молочная ферма на 1200 голов





© Фото из открытых источников

В канун новогодних праздников в с. Мазикино Корочанского района Белгородской области вступила в строй новая производственная площадка ООО «МК «Северский Донец». Первый из двух отстроенных коровников молочного комплекса «Ромашка» принял 1200 голов крупного рогатого скота.

В ГК «Агро-Белогорье» завершилось комплектование поголовьем пяти новых свиноводческих комплексов





© Фото из открытых источников

Поэтапный запуск производственных площадок продолжается в рамках инвестиционного проекта холдинга по наращиванию производственных мощностей. Каждый СК принял по пять партий ремонтных свинок с интервалом в один месяц между поставками. В марте заключительная партия была доставлена на площадку «Грайворонского СК» близ села Богун-Городок Белгородской области.

На сегодняшний день все пять новых комплексов холдинга полностью укомплектованы поголовьем. Общее количество завезенных животных составило 26,9 тыс. голов. Поставку производили две действующие племфермы — «Ракитянский свинокомплекс» и «Белгородский свинокомплекс», — а также СГЦ.

Почти 400 кг семян вяза собрали белгородские лесоводы





© Фото из открытых источников

Сбор семян проходил в мае на территории Белгородской области.

Проводили его сотрудники подведомственных управлению лесами учреждений — «Лесопожарного центра», лесхозов и лесничеств.

Семена собирают с наиболее здоровых и развитых деревьев, чтобы обеспечить лучшие наследственные свойства. Семена, собранные с растущих в Белгородской области деревьев, дают хорошие результаты всхода. Из таких семян вырастают деревья, наилучшим образом приспособленные к местным условиям жизни, рассказали в пресс-службе регионального управления лесами.

В настоящее время лесоводы области собрали 395,5 кг семян, которые через неделю после сбора посеют в лесных питомниках для получения посадочного материала. Он будет использоваться в рамках концепции бассейнового природопользования областного проекта «Зелёная столица».

За весну сотрудники лесного хозяйства Белгородской области провели мероприятия по лесовосстановлению и лесоразведению, охватившие 113,9 га лесного фонда региона.

Для справки: вяз имеет прямой ствол с разветвляющимся верхом. Может достигать 40 м в высоту и 2 м в диаметре и при правильном уходе расти до 300 лет.

«Агро-Белогорье» увеличила площадь сада в 2,5 раза





© Фото из открытых источников

Компания «Сады Белогорья» (садоводческий проект группы «Агро-Белогорье») высадила 150 тыс. саженцев яблонь на площади 50 га. Это позволит увеличить мощность яблочного проекта группы в 2,5 раза.

В Белгородской области реализуется проект по созданию яблоневого сада интенсивного типа





© Фото из открытых источников

В рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие отрасли садоводства на 2014-2026 гг. с целью производства семечковых и косточковых культур в объёме 1 млн. тонн в Белгородской области» в Новооскольском районе ООО «Белгородские яблоки» реализуют проект по созданию яблоневого сада интенсивного типа.

На территории Новооскольского района предприятие арендует 190 га земель сельскохозяйственного назначения, площадь которых в дальнейшем планируется увеличить до 350 га. В текущем году новый сад высадят на площади 80 га: 25 га в весенний период и 55 га в осенний. На сегодняшний день уже высажено 15 га. Современные интенсивные технологии выращивания садовых культур и высокопродуктивный посадочный материал позволят добиться высокой урожайности яблок на уровне 40 тонн с гектара.

Проект предполагает создание 78 рабочих мест. После выхода на проектную мощность предприятие будет привлекать дополнительно на каждый сезон уборки урожая яблок (август-сентябрь) ещё более восьмидесяти человек. В перспективных планах компании заключение соглашения о сотрудничестве с ОГАПОУ «Новооскольский колледж» для обеспечения бизнеса высококвалифицированными кадрами.

В Белгородской области создают крупнейший в мире центр селекции и выращивания сирени





© Фото из открытых источников

4 мая в Ботаническом саду НИУ «БелГУ» прошла церемония закладки сирингария — питомника, где будут выращивать сирень. Планируется собрать здесь крупнейшую в России коллекцию сортов и видов этого растения.

«Сирингарий состоит из трех участков. К 2020 году здесь будет высажено не менее 250 сортов и видов сирени, что сделает ботанический сад крупнейшей коллекцией в России. А к 2028 году мы должны стать крупнейшим центром селекции и производства сирени в мире», — пояснил ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин.

В Белгородской области начали работу два новых молочных комплекса



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© Фото из открытых источников

В Красногвардейском районе Белгородской области построены новые животноводческие комплексы.

В селе Сорокино предприятием «Агропрод» реализован проект «Создание животноводческого комплекса на 1500 голов дойного стада». Производственная мощность комплекса 10,5 тыс. тонн молока в год. Общая стоимость проекта свыше 1 млрд рублей. Были приобретены племенные нетели симментальской породы. В настоящее время поголовье здесь составляет около 2000 голов КРС. Уже произведено 2357 тонн молока.

В селе Уточка СПК «Большевик» реализует проект «Строительство молочно-товарной фермы на 1200 голов дойного стада». Стоимость проекта — 765 млн рублей. Ферма полностью готова к работе. Сейчас в ней размещено 711 голов КРС красной датской породы.

В Белгородской области открыто производство добавок для кормов сельскохозяйственных животных





© Фото из открытых источников

В г. Шебекино 1 ноября открыли новую производственную площадку, на которой будут производить добавки, входящие в состав кормов для сельскохозяйственных животных. Продукция завода уже в ноябре поступит на предприятия России и СНГ.

В новое предприятие ООО «Агроакадемия» инвестировало более 650 млн рублей, производственная мощность завода составит 10 тонн готовой продукции в час.

КФХ наладило производство осетровых рыб в Белгородской области

Первые средства сельский предприниматель получила в соответствии с региональной программой «Начинающий фермер». Решающей же оказалась грантовая поддержка в рамках областной программы «Я — сельский предприниматель».

Благодаря этому были приобретены и установлены аэратор, бензиновый генератор, насос, три кормовых стола, изгородь, закуплен рыбопосадочный материал. На трёх сооружённых искусственных бассейнах площадью 3150 кв.м была выращена первая продукция, которая успешно реализована. В текущем году построено помещение площадью 400 кв.м для круглогодичного разведения осетровых рыб, к которому подведены инфраструктурные соединения. Приобретено и установлено необходимое оборудование.

«Проведённая работа позволила выйти на проектную мощность по разведению 4тонн рыбы осетровых пород в год, — заключила глава КФХ Лариса Лактионова. — В дальнейшем мы намерены наращивать производство до 10 тонн. В планах также создание кооператива по производству и реализации рыбной продукции».

Промышленность

В промышленном парке «Северный» Белгородской области запущен завод медикаментов





© Фото из открытых источников

Первая очередь предприятия по выпуску готовых препаратов для лечения туберкулеза мощностью 500 тыс. капсул и таблеток в год открылась в Белгороде.

Первая очередь предприятия обошлась индийским инвесторам в 500 млн рублей. В целом, проект оценивается в 1,5 млрд рублей.

Новая фармацевтическая линия запущена на заводе «Верофарм» в Белгороде





© Фото из открытых источников

Компания Abbott ввела в эксплуатацию на белгородском заводе «Верофарм» линию по производству гормонального препарата «Дюфастон» для поддержания женского репродуктивного здоровья. Оборудование расположилось на площади более 3 тыс. кв. м, его мощность — 200 млн таблеток в год. Новое производство соответствует международному стандарту качества GMP и организовано по принципу полного цикла — включая процессы таблетирования, покрытия пленочной оболочкой, первичной и вторичной упаковки.

Сумма инвестиций в проект составляет около 1,4 млрд рублей.

Производство сверхпрочной добавки для дорожного покрытия началось в Белгороде





© Фото из открытых источников

Производственную линию компании «Стилобит», рассчитанную на 15 тысяч тонн готовой продукции в год, открыли в Белгороде. Добавка с минеральными волокнами увеличивает срок службы дорог, повышая их износостойкость и препятствуя образованию колеи.

Это вторая подобная производственная площадка предприятия. Первая находится в Свердловской области. По словам производителя, добавка хорошо зарекомендовала себя в России и странах ближнего зарубежья. В больших объёмах её используют в Белгородской области.

До открытия 31 июля линия работала неделю в тестовом режиме. За это время здесь выпустили небольшой объём продукции, которую уже отправили потребителям.

В Белгороде на заводе «Пик-Фарма Лек» запущена линия по производству препарата «Магнерот»





© Фото из открытых источников

ООО «Пик-Фарма Лек» (входит в ГК «Пик-Фарма») 6 сентября запустило линию по производству препарата «Магнерот» (орорат магния, препарат для восполнения и профилактики дефицита Mg в организме)

Благодаря совместным усилиям технологов производственной площадки ПИК-ФАРМА ЛЕК в Белгородской области и менеджеров ПИК ФАРМА в Москве, более миллиона упаковок в год наиболее востребованной на российском рынке формы препарата Магнерот- таблетки 500 мг № 50 — теперь полностью производится в России в соответствии со стандартами GMP.

Завод компонентов холодильной техники «Фригопоинт» открыл цех по производству разборных фильтров





© Фото из открытых источников

Белгородский завод компонентов холодильной техники «Фригопоинт» запустил цех по производству разборных фильтров. В новых помещениях запущены машины для заготовки, штамповки, производства фланцев, сварки.

В цехе запущено новое оборудование автоматические ленточные пилы, автоматические многошпиндельные и резьбонарезные станки, машины для автоматической сварки, опрессовки. Таким образом Фригопоинт обладает полным циклом производства, максимальная производительность цеха 5000 разборных фильтров в месяц. Инвестиции в цех и оборудование составили более 40 млн. рублей.

В Белгородской области открыли завод электротехнических изделий





© Фото из открытых источников

На заводе, расположенном в селе Терновка Яковлевского городского округа, конструируют и выпускают электросетевые шкафы 110-750 кВ, системы подстанционной автоматики для объектов энергетики. Эта продукция применяется в судостроении, топливно-энергетическом комплексе, ВПК и других отраслях в России и за рубежом.

В предприятие «Техно-Сервис» владельцы — белгородские инвесторы — вложили около 25,5 млн рублей. Планируемый объём производства — не менее 200 низковольтных шкафов в год. Проектная мощность завода предполагает 30 рабочих мест.

Завод открыли в рамках региональной программы 500/10 000. Она предполагает, что к концу 2020 года на сельских территориях области появится не менее 500 малых промышленных предприятий и учреждений бытового сервиса с числом занятых в них 10 тыс. человек.

Модернизация

На руднике в Белгородской области запущена новая система подачи воздуха



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© yakrudnik.ru

Яковлевский рудник расположенный вблизи п. Яковлево Белгородской области (входит в Северсталь) завершил один из крупнейших за последние годы инвестиционных проектов, запустив в эксплуатацию новую вентиляционную установку, которая обеспечит подачу воздуха в шахту рудника. Комплекс оборудования состоит из двух одинаковых взаимозаменяемых вентиляционных агрегатов мощностью по 5 тыс. кВт.

Стоимость релизации проект составила 500 млн рублей

В Белгородской области сыроваренный завод завершил модернизацию цеха переработки сыворотки

ООО «Ровеньки-маслосырзавод» (входит в ГК «Сырный дом») завершило первый этап реконструкции цеха для увеличения переработки сыворотки до 72 тыс. т в год. Итогам модернизации должно стать увеличение объемов переработки до 160 тыс. т в год.

Напомним, в ноябре 2017 года был запущен цех по производству 18-20 т сыров в сутки стоимостью 2 млрд руб. В связи с реализацией этого проекта компании понадобилось увеличить мощности по переработке сыворотки — побочного продукта при производстве сыра. В рамках модернизации были установлены три новые единицы оборудования, установка нанофильтрации производительностью 10 т в час (с возможностью расширения до 20 т), установка для умягчения и очистки воды (3 т в час), пастеризационно-охладительная установка, сепаратор для пастеризации и очистки сыворотки (25 т в час).

В Белгородской области ООО «Бородинское» реконструировало животноводческую ферму





© Фото из открытых источников

Руководитель фирмы «Бородинское» Анатолий Штоколов построил на месте старой фермы новый корпус с современной механизацией.

Вместо давно отжившего век коровника, практически из руин, выросло добротное помещение, которое определили под выращивание ремонтного молодняка, раздоя коров и нетелей. Летом рядом с родильным помещением появился корпус для дойного стада с беспривязным содержанием на глубокой подстилке, с доильным залом на одновременное доение 16 животных, с компьютерным учётом молока. Есть цех сбора и охлаждения молока, кабинеты специалистов, комнаты отдыха животноводов, душевые, туалеты и все другие необходимые для производительного труда и отличного отдыха в свободное время удобства.

Другое

Компания «ЭФКО» открыла Центр пользования высокотехнологичным оборудованием в Белгородской области





© Фото из открытых источников

На базе Инновационного Центра «Бирюч-НТ» (R&D центра Группы Компаний «ЭФКО») создан Центр коллективного пользования (ЦКП) высокотехнологичным оборудованием. Он призван повысить эффективность инновационных проектов ГК «ЭФКО» и представить высокотехнологическим стартапам региона возможность использовать сверхсовременную инфраструктуру для реализации своих целей.

Центр коллективного пользования открывает принципиально новые возможности для разработчиков Инновационного Центра и сторонних организаций, в том числе частных лиц. Уникальная в своем роде инфраструктура частного научного центра, не имеющая аналогов в России, позволит реализовать прорывные идеи, провести необходимые исследования и испытания. Доступ к лабораториям и пилотным установкам с передовым оборудованием предоставляется под контролем высокопрофессиональных сотрудников ИЦ «Бирюч-НТ».

Стойленский ГОК приобрел новую карьерную технику





© Фото из открытых источников

Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) приобрел три 136-тонных БелАЗа для транспортировки горной породы. Самосвалы закуплены в рамках проекта, направленного на развитие карьера и увеличение объемов добычи неокисленных железистых кварцитов с 37 млн тонн до 42 млн тонн в год. Для обслуживания новых БелАЗов создадут дополнительные рабочие места — будут наняты 13 водителей.

С учетом новой техники парк большегрузных машин автотранспортного цеха теперь насчитывает 38 единиц. Два самосвала уже вышли на линию, третий находится на сборке.

Второй комбикормовый завод «Мираторга» преодолел отметку в 3 млн тонн





© Фото из открытых источников

АПХ «Мираторг», крупнейший производитель комбикормов в РФ, сообщает, что «Прохоровский комбикормовый завод», входящий в состав агрохолдинга, произвёл 3 млн тонн комбикорма с момента запуска.

«Прохоровский комбикормовый завод», расположенный в Прохоровском районе Белгородской области, — второе в составе агрохолдинга предприятие по производству комбикормов. Агрохолдинг инвестировал в строительство завода порядка 2 млрд рублей, ещё около 700 млн рублей было вложено в создание цеха по производству соевого масла. Предприятие было запущено в 2011 году. К 2014 благодаря оптимизации процессов мощность завода была увеличена более чем на 20% и составляет на сегодняшний день 1 230 тонн в сутки.

Белгородэнерго ввело в эксплуатацию высоковольтную подстанцию «Ватутинская»





© bel.ru

Филиал ПАО «МРСК Центра» − «Белгородэнерго» построил и ввёл в эксплуатацию в Валуйском районе Белгородской области высоковольтную подстанцию 110/10 кВ «Ватутинская».

Новый питающий центр предназначен для электроснабжения промышленных и бытовых потребителей Валуйского городского округа. Объём инвестиций в этот проект составил порядка 297,3 млн рублей.

Белгородская область добилась самой высокой урожайности сои в России





© Фото из открытых источников

Белгородские сельхозпроизводители подвели итоги уходящего года — для них уникальным достижением стал урожай сои.

Причём рекордным показатель оказался не только для области, но и для всей страны.

Нынешний уровень превысил значения за все годы производства сои в РФ — 24,8 ц/га. При этом большая часть площадей засеивались семенами белгородской селекции. В регионе объём урожая превысил 570 тыс. тонн в бункерном весе.

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