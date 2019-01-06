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Фотофакты

Очередной Ту-214 совершил первый полёт

  •  © russianplanes.net

28 декабря в Казани совершил первый полёт очередной самолёт Ту-214 с регистрационным номером 64531, построенный Казанским авиационным заводом имени С.П. Горбунова (филиал ПАО «Туполев»).Это уже 31-й построенный в Казани Ту-214 и одновременно 85-й самолёт семейства Ту-204/214.

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https://russianplanes.net/id243427

Ту-214, Туполев, КАПО им. С.П. Горбунова, ОАК
  • Нет аватара ivania
    06.01.1917:34:06

    Для СЛО?

    #1097840
    • Нет аватара sergey k
      06.01.1917:37:49

      да

      #1097842
    • Нет аватара sergey k
      06.01.1917:46:01

      Согласно размещенной на сайте госзакупок документации, для Специального летного отряда (СЛО) «Россия» Управления делами Президента Российской Федерации на Казанском авиационном заводе (филиале ПАО «Туполев») строятся три самолета Ту-214 с заводскими номерами 44811031 (серийный номер 531), 44912032 (серийный номер 532) и 44912033 (серийный номер 533) ( апрель 2018 )

      Отредактировано: sergey k~17:46 06.01.19
      #1097848
  • Андрей Валерьев Андрей Валерьев
    06.01.1917:46:11

    он что, действительно НАСТОЛЬКО хуже МС-21?

    почему он в серию не идет???

    пс

    и да — ИМХО 214-ый красивее МСа

    Отредактировано: Андрей Валерьев~17:48 06.01.19
    #1097849
    • Natiksoldatik Natiksoldatik
      06.01.1917:53:31

      почему он в серию не идет???

      Потому что, кроме «президента», его никто не покупает.

      Купите серию и всё пойдет    

      Отредактировано: Natiksoldatik~17:56 06.01.19
      #1097851
      • Нет аватара termometrix
        06.01.1918:03:24

        Это не совсем так.

        #1097855
        • Natiksoldatik Natiksoldatik
          06.01.1918:12:37

          А кто ещё покупает? Иран бы мог, но тоже не хочет.

          #1097858
          • Андрей Валерьев Андрей Валерьев
            06.01.1918:18:24

            Иран не может его купить… у 214 движки амерские (как они это сделали — отдельная история   )

            #1097861
            • Нет аватара termometrix
              06.01.1918:30:22

              ПС-90А модель 1992 года ,базовая комплектация ,имхо не америханские.

              Иран не может его купить…

              И почему только Иран?Есть и другие потенциальные клиенты,в том числе российские,СНГ.

              Нужна продуманная финансовая и производственная политика.Можно сделать и для иностранных

              клиентов утилизационная программа по обмену старых Бонигов и Аэробусов на наши новые самолеты со скидкой и пердварительной облеткой для улучшения сервисного обслуживания.

              #1097866
              • Андрей Валерьев Андрей Валерьев
                06.01.1918:39:08

                там в 90-х какая-то гнилая история произошла, что юридически эти движки совместные типа получаются ((( и на их продажу теперь разрешение нужно

                #1097869
                • Нет аватара termometrix
                  06.01.1918:47:04

                  НК-93 тягой 18 тонн,последний шедевр Советского Союза и советского авиастроения,но бюрократия прикончила его…

                  #1097871
              • Николай Южаков
                06.01.1918:45:42

                Эти двигатели американцы доработали, чтобы они не ломались каждый вторник. Поэтому в самолете есть комплектующие из США, и Ирану проще купить боинги.

                #1097870
                • Нет аватара termometrix
                  06.01.1918:53:28

                  Глупости.

                  Ирану проще купить боинги.

                  Как?

                  #1097875
              • A_SEVER A_SEVER
                06.01.1919:12:00

                Есть и другие потенциальные клиенты
                На Ту-204/214 давно нет никаких потенциальных клиентов, уже 10 лет эти самолёты покупает только государство.

                #1097882
            • Нет аватара termometrix
              06.01.1919:03:03

              PS-90A2

              The PS-90A2 is an advanced derivative of the PS-90A, developed in cooperation with Pratt & Whitney

              Некоторые российские узлы, агрегаты и детали заменены на импортные аналоги. В ПС-90А2 использовались технологии двойного назначения, полученные в результате совместной работы с Pratt & Whitney, в результате чего на экспорт двигателя были наложены ограничения Госдепартаментом США. В частности, был сорван контракт на поставку новых самолётов Ту-204СМ в Иран. В начале 2014 года интеллектуальные права на двигатель были выкуплены у американской компании, но самолёты Ту-204СМ так и не были поставлены в Иран.

              Есть еще одна модификация ПС-90А3

              Модификация сертифицированного в 2009 году двигателя ПС-90А2. Главной причиной создания этой модификации послужила невозможность экспорта ПС-90А2 из-за запрета, наложенного Госдепартаментом США.

              Сертификат типа выдан в январе 2011 года

               https://vpk.name/news/489...90a3_k_poletam_gotov.html 

              #1097880
    • Нет аватара AlexCrazy
      06.01.1919:02:49

      да скорее всего проблемный самолет в обслуживании мало летает долго стоит вот и все .

      ну и осмелюсь предположить что при неполной загрузке салона он значительно менее выгоден экономически аналогов от боинга и арбуза — потому как самолет значительно тяжелее

      #1097879
    • A_SEVER A_SEVER
      06.01.1919:07:22

      почему он в серию не идет?
      Ту-214 «пошёл в серию» в 2001 году, а в 2008 его «серийное производство» завершилось.

      #1097881
  • Нет аватара Александр Владимирович
    06.01.1918:59:25

    США заблокировали поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран Соглашение о поставках Sukhoi Superjet 100 в Иран было достигнуто в апреле прошлого года.Согласие американской стороны на выдачу экспортного сертификата необходимо, так как более 10% деталей лайнера производится за океаном, сообщает портал iHLS."Похоже, что из-за отсутствия лицензии Управления по контролю за иностранными активами при Минфине США о поставке самолетов пока не может быть и речи", — заявил в интервью изданию представитель Ассоциации иранских авиалиний Максуд Асади Самани.Самани предположил, что замена запчастей и комплектующих из США займет слишком много времени, а значит, можно поставить крест на поставках самолетов.

    Договоренности об этом были достигнуты на авиасалоне Eurasia Airshow в конце апреля. Две иранские авиакомпании подписали с российским производителем меморандум о намерениях приобрести 40 самолетов 40 SSJ-100R до 2022 года.

    #1097877
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