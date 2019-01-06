Очередной Ту-214 совершил первый полёт

28 декабря в Казани совершил первый полёт очередной самолёт Ту-214 с регистрационным номером 64531, построенный Казанским авиационным заводом имени С.П. Горбунова (филиал ПАО «Туполев»).Это уже 31-й построенный в Казани Ту-214 и одновременно 85-й самолёт семейства Ту-204/214.