Обзор: в апреле 2019 в России открылось 20 предприятий агропрома

В Тюменской области открыта крупная молочно-товарная ферма на 1240 голов КРС

Молочно-товарная ферма на 1 тыс. 240 голов с полным циклом выращивания молодняка введена в эксплуатацию в с. Петелино Ялуторовского района 24 апреля.

Общий объем капиталовложений в строительство фермы, приобретение животных, техники и оборудования составил более 1 млрд рублей

В рамках инвестпроефкта уже создано около 350 рабочих мест

В Башкирии открыли новый молочный завод

Официальное открытие ООО «Чишминский молочный завод» состоялось в поселке Чишмы Чишминского района Башкирии 26 апреля.

Новое предприятие создано на базе существовавшего ранее молочного завода в пос. Чишмы. В ассортименте продукции под брендами «Молочный завод Чишминский» и «Белое Село» — питьевое молоко, кефир, сметана.

Сменная производительность завода — 60 тонн молока в сутки, в настоящее время завод перерабатывает 10 тонн сырого молока в смену. Выход на максимальную мощность планируется в четвертом квартале 2019 года.

Стоимость проекта составила 240 млн рублей.

На ОАО «Самарский хлебозавод № 5» запущена новая производственная линия российского производства

26 апреля состоялась церемония официального открытия новой комплексной автоматизированной линии по производству хлеба на ОАО «Самарский хлебозавод № 5».

Все оборудование нового производственного участка сделано в России. Линия включает в себя технику таких производителей, как: АО «ШМЗ» (Белгородская обл.), ЗАО НПП «Восход» (Саратовская обл.), ООО «Машиностроительный завод «СЭМЗ» (Свердловская обл.), ООО «Технопул-Р» (Московская обл.) и АО «Таурас-Феникс» (г. Санкт-Петербург).

В Карелии открылась новая производственная площадка «Славмо»

Предприятием АО «Славмо» закуплена и запущена линия по розливу молока в 1,5 литра, а также введено в эксплуатацию новое производственное подразделение по розливу артезианской воды мощностью 60 тонн в сутки. Это позволило создать дополнительно 30 новых рабочих мест.

В ближайшее время предполагается выпуск минеральной воды в стеклянной таре, также будет расширена линейка цельномолочной продукции — начнется выпуск питьевых и фруктовых йогуртов, десертов, мягких сыров.

В период 2019 и 2020 годах предполагаемый объем инвестиций составит более 500 млн рублей.

Под Петербургом заработало производство по выращиванию креветок

В поселке имени Тельмана Тосненского района Ленобласти бизнесмены Кирилл Кириллов и Сергей Бельков запустили производство тихоокеанской креветок.

25 апреля, на акваферму ООО «Северная креветка» прибыли первые 110 тысяч мальков креветки из Таиланда. По словам бизнесменов, креветки подрастут для реализации уже в июне-июле. К концу года объем производства составит около 30 тонн. Инвестиции в проект — 350 млн рублей.

ЭкоНива запустила молочный комплекс на 2800 голов КРС в Рязанской области





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В с. Нестерово Пителенского района Рязанской области открыт новый животноводческий комплекса, рассчитанный на 2800 голов дойного стада и 4320 голов молодняка.

Мощность комплекса составляет 80 тонн молока в сутки. Запуск предприятия позволил создать 90 новых рабочих мест.

Строительство объекта велось предприятием «ОкаМолоко», входящим в группу компаний аграрного холдинга «ЭкоНива». Инвестиции составили более 3 млрд рублей

Мираторг запустил в Курской области предприятие по производству кормов для домашних животных





© Фото из открытых источников

АПХ «Мираторг» сообщает о запуске в Пристенском районе Курской области предприятия по производству высококачественных кормов для домашних животных.

Инвестиции в реализацию проекта превысили 4,8 млрд рублей.

«Русмолко» увеличила мощности комплекса в Пензенской области на 858 мест





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«Русская молочная компания» (Русмолко) увеличила мощность животноводческого комплекса в с. Аршиновка Нижнеломовского района Пензенской области на 858 стойломест.

В рамках проекта расширения на территории действующего комплекса в с. Аршиновка были построены дополнительный коровник на 458 голов, новый доильный зал и два телятника на 400 мест. На реализацию данного проекта потребовалось около года: строительство начато в марте 2018 года. Суммарные инвестиции в реализацию проекта составили более 400 млн рублей.

В Башкирии открылось крупное предприятие по переработке свинины





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В Мелеузовском районе республики состоялось открытие нового сельхозпредприятия — хладобойни «Строгоновъ». Хладобойня разместилась в здании бывшего мясокостного завода, прекратившего свою деятельность в 2004 году.

«Для нашего района открытие нового производства — это создание новых рабочих мест. Уже сегодня на хладобойне работают 50 человек, в среднем они получают порядка 20 тысяч рублей в месяц», — сказал, отвечая на вопросы журналистов, представитель администрации Мелеузовского района .

Инвестиции в предприятие по переработке свинины составят порядка 201 млн рублей.

На Шекснинской птицефабрике в Вологодской области запустили новое производство





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Обанкротившаяся в прошлом году Шекснинская птицефабрика с приходом нового инвестора запустила производство, закупила новое оборудование и теперь выпускает консервы и 11 видов колбас.

На предприятии сегодня работает 441 человек, с начала года коллектив увеличился на 37 сотрудников.

ГК «Дамате» открыла новую площадку для откорма индейки в Пензенской области





© Фото из открытых источников

ГК «Дамате» открыла новую производственную площадку по откорму индейки, расположенную в Вадинском районе Пензенской области. Объект полностью готов к эксплуатации и запущен в работу 1 апреля.

На сегодняшний день в Вадинском районе уже введено в эксплуатацию 5 площадок, из них две площадки подращивания и три площадки откорма. Всего по планам ГК «Дамате» в районе будет построено и введено за 1,5 ближайших года еще 4 площадки. Все подразделения агрохолдинга в этом районе позволят получать 33,9 тонн готовой продукции в год.

За год присутствия здесь ГК «Дамате» создала порядка 120 новых рабочих мест, а в 2019 году будут обеспечены занятостью еще 50 местных жителей.

Мелкие производства

На Кубани запущено производство комбикорма

В Иркутской области открылся цех по производству пастеризованного молока и кисломолочной продукции

Волгоградский регион приступил к реализации нового экспортно ориентированного проекта в АПК

Молочный комбинат «Галактика» открыл новую производственную линию в Ленинградской области

В Тамбовской области открылась новая молочно-товарная ферма на 406 коров

В Рязанской области открылся новый завод «Касимовский картофель«

Новый тепличный комплекс в Севастополе готовится к сбору урожая клубники

В Воронежской области открылся семенной завод

В Удмуртии введен в строй новый молочный комплекс на 412 голов КРС

Итого за апрель 2019

20 новых предприятий

Из них 3 с инвестициями более 1 млрд. рублей.

Фермы КРС — 6 (10 036 голов)

Птицефабрики — 1

Теплицы — 1 (10 га)

Переработка — 8

Корма — 2

Другое — 2

Объем заявленных инвестиций в реализацию проектов более 10 млрд рублей.

У десяти проектов размер инвестиций неизвестен.