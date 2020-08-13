Обзор: в июле 2020 года в России открылось 15 новых производств

Впервые в России начал работу комплекс переработки нефти полного цикла «Евро+"

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Московский нефтеперерабатывающий завод ввел в эксплуатацию установку Евро+, которая заменит сразу пять объектов прошлого поколения и позволит предприятию дополнительно сократить воздействие производства на окружающую среду. «Евро+" объединит все технологические процессы: от переработки сырья до выпуска конечного продукта — бензина, дизельного топлива, авиационного керосина.

В строительстве комплекса участвовали ведущие отечественные машиностроительные предприятия. 715 единиц крупногабаритного оборудования для Московского НПЗ доставили из 15 регионов России с помощью водного, автомобильного и воздушного транспорта.

Завод обеспечивает топливом 40 процентов столичного рынка. С вводом «Евро+" уровень модернизации завода достигнет 80 процентов. Работа по строительству установки ведется с 2016 года.

Инвестиции в проект составляют 98 млрд рублей.

В Ростовской области открыто производство строительных покрытий

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Группа «О3», входящая в портфель проектов VEB Ventures (структура ВЭБ.РФ), запустила в Азовском районе Ростовской области производство строительных покрытий. Завод будет выпускать профессиональные архитектурные и антикоррозионные покрытия, а также огнезащитные материалы.

Основу производственной линейки нового завода составляют лакокрасочные материалы. Кроме того, завод производит грунтовки, антикоррозийные и огнезащитные материалы с антивирусными и антибактериальными свойствами, дезинфицирующие и моющие средства.

Инвестиции в создание производства составили 140 млн рублей.

Создано 25 рабочих мест.

В Оренбургской области запустили вторую очередь завода строительных смесей и соды

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В Новотроицке Оренбургской области начали производить кальцинированную соду. Площадка работает на базе завода хромовых соединений. Производство соды станет одной из смежных цепочек для замыкания производственного цикла по выпуску основной продукции НЗХС — хрома и его солей.

Производство рассчитанно на выпуск более чем 150 тысяч тонн кальцинированной соды в год, свыше 150 тысяч тонн сухих строительных смесей и 100 тысяч тонн строительной извести в год. В ноябре прошлого года здесь запустили печную линию для обжига сырья, а теперь производство начинает выходить на полную проектную мощность.

Объемы инвестиций 3,4 млрд руб.

В Дагестане построен завод по производству и переработке полиэтиленов

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28 июля, на территории инвестиционной площадки «Уйташ» в г. Каспийске открылся новый завод по производству полиэтилена и изделий из него. На предприятии планируется и переработке полиэтилена, в том числе пластиковых бутылок. Объемы производства составят 540 т пленки в год и 3,6 тыс т полиэтиленовых гранул в год. Создано 21 рабочее место.

Смоленская фабрика «Шарм» открыла два новых швейных цеха

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Фабрика «Шарм», основанная в 1964 году, входит в состав холдинга «Русский трикотаж» и специализируется на производстве тканей и трикотажных изделий (спортивная и повседневная одежда и пр.) под торговой маркой «ТВОЁ».

В начале июля в Смоленске заработал новый швейный цех

Второй цех фабрика «Шарм» открыла в Глинковском районе

В Татарстане открылся новый цех по сбору самоходной сельскохозяйственной техники

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В Татарстане на территории ведущего в Российской Федерации производителя опрыскивателей самоходных, прицепных и навесных, машин для подвоза воды и приготовления раствора, разбрасывателей минеральных и органических удобрений «Казаньсельмаш» открыли новый цех, площадью 1500 квадратных метров, где будут собирать самоходную технику.

В Туле открыт новый производственный цех на заводе НПО «Сплав»

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Цех по производству реактивных систем залпового огня площадью более 3400 квадратных метров запущен на научно-производственном объединении «СПЛАВ» в Туле. Он позволит значительно снизить внутризаводские расходы. Теперь все операции по сборке сосредоточены в одном месте. В цехе выполняются сборка механической части и самые интеллектуальные операции — настройка и контроль блока системы управления.

В новом цехе будут изготавливаться детали для РСЗО «Смерч», «Ураган», «Торнадо-Г».

В Калининградской области запущена новая линия «Первой Картонажной Фабрики»

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ООО «Первая Картонажная Фабрика» (в составе инновационного кластера «Технополис GS», г. Гусев Калининградская обл.) запустило в эксплуатацию вторую линию производства упаковки из литой бумажной массы. Теперь мощности предприятия по производству такой продукции достигают 24 млн единиц в год.

С запуском второй линии по производству литой бумажной тары «ПКФ» станет одним из крупнейших российских экспортеров премиальной упаковки для яиц и войдет в топ-5 производителей такой продукции в Восточной Европе. Экологичная продукция востребована птицефабриками Калининградской, Ленинградской областей, но в основном поставляется на экспорт.

ОМК ввела в строй новый трубный цех на заводе в Нижегородской области

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Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК», г. Москва) ввела в эксплуатацию новый трубоэлектросварочный цех (ТЭСЦ-1) Выксунского металлургического завода (АО «ВМЗ», Нижегородская область, входит в состав ОМК).

Объем инвестиций ОМК в строительство цеха составил 20 млрд рублей. Выход цеха на проектную мощность запланирован в 2022 году. Будет создано около 1000 рабочих мест.

В Уфе открыт крупнейший в России центр по производству узлов для вертолётных двигателей

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На базе Уфимского моторостроительного производственного объединения (ОДК-УМПО) открыт крупнейший в России центр по производству узлов для вертолетных двигателей.

В создание производства инвестировано 8,7 млрд рублей.

Сейчас в центре работают 350 сотрудников.

В Пензе запущена новая производственная линия домостроительного комбината «Бетониум»

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Производительность сеткосварочного комплекса — 250 квадратных метров в час. Каркасы высокой степени точности и надежности будут использоваться для производства стеновых панелей, применяемых при строительстве многоквартирных домов.

Корпорация «Промтех» запустила новую линию по производству токопроводящей медной жилы

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Корпорация «Промтех» запустила новую линию по производству токопроводящей медной жилы, таким образом компания завершила организацию полного цикла производства кабельной продукции для авиационной отрасли России на территории ОЭЗ «Дубна» в Московской области.

«Сегодня день рождения нового производства, и мы можем по праву называться кабельным заводом полного цикла. В России это единственное предприятие по производству для авиапрома токопроводящих медных жил такого качества. То, что делаем мы, в нашей стране не делает никто», — подчеркнул генеральный директор корпорации «Промтех» Валерий Шадрин.

Корпорация «Промтех» самый крупный работодатель ОЭЗ «Дубна». На ее предприятиях создано 1600 рабочих мест. А инвестиции в проекты корпорации составляют более 6 млрд рублей.

В Пензе открыт новый корпус производственного предприятия «Электроприбор»

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13 июля состоялось открытие автомонтажного корпуса производственного объединения «Электроприбор».

Предприятие, входящее в российский концерн «Автоматика», является одним из ведущих предприятий России по изготовлению и поставке средств телекоммуникации и связи специального назначения, которые применяются на стационарных и подвижных (на колесной и гусеничной базе, на вертолетах, самолетах, космических аппаратах, на надводных и подводных объектах морского базирования) пунктах управления различного назначения.

Создание нового автомонтажного корпуса велось с 2016 года в рамках федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации». Площадь корпуса составляет более 5,5 тысяч квадратных метров, он полностью оснащен всеми необходимыми коммуникациями. Открытие корпуса позволит существенно увеличить объемы выпускаемой продукции и обеспечить качественно новый уровень производства.

В Сахалинской области открылось первое в регионе производство полипропиленовых труб

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В Южно-Сахалинске открылся завод по созданию полипропиленовых труб, материалов для строительства, а также переработке пластика. Новое производство компании «Алмаз» позволит создать до 50 рабочих мест. В проект инвестировано более 150 млн рублей.

Подмосковная компания «Эйлитон» запустила новую производственную линию

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Компания «Эйлитон» запустила в эксплуатацию высокотехнологичную автоматизированную линию по выпуску вакуумных пробирок для взятия крови. Это уже третья производственная линия резидента ОЭЗ «Дубна».

Инвестиции в проект составили 70 млн рублей.

Итого за июль 2020 года

15 новых производств

из них 5 производств с инвестициями более 1 млрд рублей (136 100 млн)

общий объем объявленных инвестиций около 137 млрд рублей

у 7 производств объем инвестиций не сообщается

По отраслям

Машиностроение и металлообработка — 4

Стройматериалы и ремонт — 4

Химическая промышленность — 2

Электроника и электротехника — 2

Медицина и фармацевтика — 1

Текстильная промышленность — 1

Добывающая промышленность — 0

Деревообрабатывающая промышленнсоть — 0

Другое — 1

По источникам инвестиций

иностранный — 0

российский или смешанный — 15