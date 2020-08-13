Обзор: в июле 2020 года в России открылось 15 новых производств
Впервые в России начал работу комплекс переработки нефти полного цикла «Евро+"
Московский нефтеперерабатывающий завод ввел в эксплуатацию установку Евро+, которая заменит сразу пять объектов прошлого поколения и позволит предприятию дополнительно сократить воздействие производства на окружающую среду. «Евро+" объединит все технологические процессы: от переработки сырья до выпуска конечного продукта — бензина, дизельного топлива, авиационного керосина.
В строительстве комплекса участвовали ведущие отечественные машиностроительные предприятия. 715 единиц крупногабаритного оборудования для Московского НПЗ доставили из 15 регионов России с помощью водного, автомобильного и воздушного транспорта.
Завод обеспечивает топливом 40 процентов столичного рынка. С вводом «Евро+" уровень модернизации завода достигнет 80 процентов. Работа по строительству установки ведется с 2016 года.
Инвестиции в проект составляют 98 млрд рублей.
В Ростовской области открыто производство строительных покрытий
Группа «О3», входящая в портфель проектов VEB Ventures (структура ВЭБ.РФ), запустила в Азовском районе Ростовской области производство строительных покрытий. Завод будет выпускать профессиональные архитектурные и антикоррозионные покрытия, а также огнезащитные материалы.
Основу производственной линейки нового завода составляют лакокрасочные материалы. Кроме того, завод производит грунтовки, антикоррозийные и огнезащитные материалы с антивирусными и антибактериальными свойствами, дезинфицирующие и моющие средства.
Инвестиции в создание производства составили 140 млн рублей.
Создано 25 рабочих мест.
В Оренбургской области запустили вторую очередь завода строительных смесей и соды
В Новотроицке Оренбургской области начали производить кальцинированную соду. Площадка работает на базе завода хромовых соединений. Производство соды станет одной из смежных цепочек для замыкания производственного цикла по выпуску основной продукции НЗХС — хрома и его солей.
Производство рассчитанно на выпуск более чем 150 тысяч тонн кальцинированной соды в год, свыше 150 тысяч тонн сухих строительных смесей и 100 тысяч тонн строительной извести в год. В ноябре прошлого года здесь запустили печную линию для обжига сырья, а теперь производство начинает выходить на полную проектную мощность.
Объемы инвестиций 3,4 млрд руб.
В Дагестане построен завод по производству и переработке полиэтиленов
28 июля, на территории инвестиционной площадки «Уйташ» в г. Каспийске открылся новый завод по производству полиэтилена и изделий из него. На предприятии планируется и переработке полиэтилена, в том числе пластиковых бутылок. Объемы производства составят 540 т пленки в год и 3,6 тыс т полиэтиленовых гранул в год. Создано 21 рабочее место.
Смоленская фабрика «Шарм» открыла два новых швейных цеха
Фабрика «Шарм», основанная в 1964 году, входит в состав холдинга «Русский трикотаж» и специализируется на производстве тканей и трикотажных изделий (спортивная и повседневная одежда и пр.) под торговой маркой «ТВОЁ».
В начале июля в Смоленске заработал новый швейный цех
Второй цех фабрика «Шарм» открыла в Глинковском районе
В Татарстане открылся новый цех по сбору самоходной сельскохозяйственной техники
В Татарстане на территории ведущего в Российской Федерации производителя опрыскивателей самоходных, прицепных и навесных, машин для подвоза воды и приготовления раствора, разбрасывателей минеральных и органических удобрений «Казаньсельмаш» открыли новый цех, площадью 1500 квадратных метров, где будут собирать самоходную технику.
В Туле открыт новый производственный цех на заводе НПО «Сплав»
Цех по производству реактивных систем залпового огня площадью более 3400 квадратных метров запущен на научно-производственном объединении «СПЛАВ» в Туле. Он позволит значительно снизить внутризаводские расходы. Теперь все операции по сборке сосредоточены в одном месте. В цехе выполняются сборка механической части и самые интеллектуальные операции — настройка и контроль блока системы управления.
В новом цехе будут изготавливаться детали для РСЗО «Смерч», «Ураган», «Торнадо-Г».
В Калининградской области запущена новая линия «Первой Картонажной Фабрики»
ООО «Первая Картонажная Фабрика» (в составе инновационного кластера «Технополис GS», г. Гусев Калининградская обл.) запустило в эксплуатацию вторую линию производства упаковки из литой бумажной массы. Теперь мощности предприятия по производству такой продукции достигают 24 млн единиц в год.
С запуском второй линии по производству литой бумажной тары «ПКФ» станет одним из крупнейших российских экспортеров премиальной упаковки для яиц и войдет в топ-5 производителей такой продукции в Восточной Европе. Экологичная продукция востребована птицефабриками Калининградской, Ленинградской областей, но в основном поставляется на экспорт.
ОМК ввела в строй новый трубный цех на заводе в Нижегородской области
Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК», г. Москва) ввела в эксплуатацию новый трубоэлектросварочный цех (ТЭСЦ-1) Выксунского металлургического завода (АО «ВМЗ», Нижегородская область, входит в состав ОМК).
Объем инвестиций ОМК в строительство цеха составил 20 млрд рублей. Выход цеха на проектную мощность запланирован в 2022 году. Будет создано около 1000 рабочих мест.
В Уфе открыт крупнейший в России центр по производству узлов для вертолётных двигателей
На базе Уфимского моторостроительного производственного объединения (ОДК-УМПО) открыт крупнейший в России центр по производству узлов для вертолетных двигателей.
В создание производства инвестировано 8,7 млрд рублей.
Сейчас в центре работают 350 сотрудников.
В Пензе запущена новая производственная линия домостроительного комбината «Бетониум»
Производительность сеткосварочного комплекса — 250 квадратных метров в час. Каркасы высокой степени точности и надежности будут использоваться для производства стеновых панелей, применяемых при строительстве многоквартирных домов.
Корпорация «Промтех» запустила новую линию по производству токопроводящей медной жилы
Корпорация «Промтех» запустила новую линию по производству токопроводящей медной жилы, таким образом компания завершила организацию полного цикла производства кабельной продукции для авиационной отрасли России на территории ОЭЗ «Дубна» в Московской области.
«Сегодня день рождения нового производства, и мы можем по праву называться кабельным заводом полного цикла. В России это единственное предприятие по производству для авиапрома токопроводящих медных жил такого качества. То, что делаем мы, в нашей стране не делает никто», — подчеркнул генеральный директор корпорации «Промтех» Валерий Шадрин.
Корпорация «Промтех» самый крупный работодатель ОЭЗ «Дубна». На ее предприятиях создано 1600 рабочих мест. А инвестиции в проекты корпорации составляют более 6 млрд рублей.
В Пензе открыт новый корпус производственного предприятия «Электроприбор»
13 июля состоялось открытие автомонтажного корпуса производственного объединения «Электроприбор».
Предприятие, входящее в российский концерн «Автоматика», является одним из ведущих предприятий России по изготовлению и поставке средств телекоммуникации и связи специального назначения, которые применяются на стационарных и подвижных (на колесной и гусеничной базе, на вертолетах, самолетах, космических аппаратах, на надводных и подводных объектах морского базирования) пунктах управления различного назначения.
Создание нового автомонтажного корпуса велось с 2016 года в рамках федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации». Площадь корпуса составляет более 5,5 тысяч квадратных метров, он полностью оснащен всеми необходимыми коммуникациями. Открытие корпуса позволит существенно увеличить объемы выпускаемой продукции и обеспечить качественно новый уровень производства.
В Сахалинской области открылось первое в регионе производство полипропиленовых труб
В Южно-Сахалинске открылся завод по созданию полипропиленовых труб, материалов для строительства, а также переработке пластика. Новое производство компании «Алмаз» позволит создать до 50 рабочих мест. В проект инвестировано более 150 млн рублей.
Подмосковная компания «Эйлитон» запустила новую производственную линию
Компания «Эйлитон» запустила в эксплуатацию высокотехнологичную автоматизированную линию по выпуску вакуумных пробирок для взятия крови. Это уже третья производственная линия резидента ОЭЗ «Дубна».
Инвестиции в проект составили 70 млн рублей.
Итого за июль 2020 года
15 новых производств
из них 5 производств с инвестициями более 1 млрд рублей (136 100 млн)
общий объем объявленных инвестиций около 137 млрд рублей
у 7 производств объем инвестиций не сообщается
По отраслям
Машиностроение и металлообработка — 4
Стройматериалы и ремонт — 4
Химическая промышленность — 2
Электроника и электротехника — 2
Медицина и фармацевтика — 1
Текстильная промышленность — 1
Добывающая промышленность — 0
Деревообрабатывающая промышленнсоть — 0
Другое — 1
По источникам инвестиций
иностранный — 0
российский или смешанный — 15
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13.08.2020:39:53